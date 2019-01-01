Профессия: ведьмак. Развязка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Волк1 Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:19 by

Артист кинул две гранаты перед собой и вскинулся, достреливая магазин своего АК-12. Очередной демон (средней руки) схватился за правый бок и упал на колени. Тут же землю на поляне прожгло еще раз там, где стоял выходец из другого мира.Изначально все шло шикарно. Антоха, Сом и Бобер успешно увели за собой абсолютно всю нечисть, что находилась в пределах действия главного ведьминого круга. Вернуться вся эта орда не сможет, пока не выполнит Условие. А Условием было спалить тех, на ком завязаны составляющие структуры ведьминых кругов. Так как главный демон, отдавший приказ, сам является частью этой структуры (причем ключевой: иерархия, сила, мощность и потенциал для магических кругов определяются сильнейшим заклинанием, сотворенным с помощью круга), то его слово – закон для существ слабее него. А отменить Условие может только тот, кто сильнее главного демона, а таковых, слава Богу, не наблюдалось.Разбить главный круг можно только разорвав каналы, по которым он черпает энергию и передает ее в наш мир. Этими каналами как раз и служат тринадцать дубов-колдунов. Сруби их и круг разрушится. Только вот не все так просто, как хотелось бы.Каждый канал содержит в себе определенное количество энергии. При разрушении канала энергия вырывается, частью в наш мир, частью в тот мир, откуда черпается энергия. И этого хватает, чтобы вновь открыть небольшой портал, который может пропустить существ, отправленных домой силовым путем (убитых в нашем мире) обратно к нам. Короче говоря, если разрушается один дуб, на полянке вновь оживает несколько демонов. Но это еще полбеды.Изменить количество курсирующей между мирами энергии нельзя. А значит, чем меньше каналов, по которым она может поступать, тем больше энергии рвется через другие каналы. Следовательно, с разрушением каждого последующего дуба-колдуна высвобождается еще больше энергии, портал становится еще вместительнее и стабильнее, и к жизни в нашем мире возвращаются еще большее количество демонов, и со временем они становятся сильнее.После третьего разрушенного канала демоны явились в наш мир в полном составе, в котором покидали его в самом начале схватки. Каждый из них был очень зол и жаждал реванша.И ведь, пакость какая! Просто так перебить всех ворогов и дождаться подмоги было нельзя. В ведьмином кругу каналы имеют противное свойство восстанавливаться. Новый дуб, конечно, не вырастает через полчаса, канал энергии просто создается из ближайшего природного предмета (камень, пенек, кустик и т.д.). Вновь становится стабильным ведьмин круг, вновь можно призывать существ с другого плана, вновь открывается широкий и стабильный портал между мирами, вновь оттуда прут демоны (или иные существа), только теперь уже обиженные ребята зовут с собой своих друзей. А так хотя бы просто возвращаешь всех тех, кого уже отправил на побывку домой, и никто незнакомый не навязывает свое общество.И это еще не вся картина. Из-за того, что каналы, обеспечивающие транспортировку энергии, перегружаются этой самой энергией, с каждым последующим разрушенным каналом ее высвобождается все больше и больше. Вследствие этого, существа, вырывающиеся через эти каналы, изначально (т.е. сразу по прибытию на место) становятся гораздо сильнее, нежели обычно (энергией-то их сразу накачало больше стандарта). Правда, учитывая то, что каналов становится меньше, им и энергии поступает в дальнейшем меньше. Хоть какой-то плюс.На данный момент осталось стоять только три дуба-колдуна и два демона, один из которых – верховный. Сейчас он выглядел гораздо более внушительно, нежели в начале схватки. Отныне голову его украшал шлем, сделанный, видимо, из алмаза. Грани шлема были заострены, как бы образуя бороду, и отливали ртутью. Рога были, судя по всему, родными, только теперь несколько видоизмененными, так, что теперь они представляли собой скорее еще одно оружие, нежели элемент декора. Сам демон был затянут в броню, которая казалась его второй кожей – так сильно прилегала к телу. И узоры на этой броне, конечно, имелись. Даже скорее не узоры, а картины с сюжетами, только разглядеть эти сюжеты не представлялось возможным.Артист перезарядил свой АК и ринулся на помощь к товарищам. Одна половина, во главе с Моряком, теснила двух демонов, другая, которой рулил непосредственно Бард, зажимала верховного.Товарищи, вместе с которыми Артист разбирался с только что отправленным в небытие демоном, уже помогали Барду, поэтому боец пошел на помощь к Моряку.- Капля готова! - крикнул Артист, присаживаясь на колено и подготавливая ГП-34 – подствольный гранатомет, в данном случае заряженный «Каплей» - в общем-то, та же подствольная граната, только укомплектованная несколькими заклинаниями. Суть была проста: в зону действия заклинания заходит цель, тут же на большой скорости в цель влетает несколько кусков льда, затем сковывает и замораживает. А граната из подствольника обеспечивает быструю доставку цели в зону действия (вернее, наоборот) и эффектный взрыв.После команды Артиста Моряк махнул рукой, и два бойца тут же кинули под ноги демону по две мины (после их взрыва стальные шарики летят точно в живого врага). Некоторые бойцы, связывавшие демона боем, тут же выкинули по гранате, а другие, отбежав немного, открыли шквальный огонь. Убедившись, что в зоне поражения никого нет, Артист выстрелил. После гулкого «Бах!» в грудь демону прилетела граната, послышался звук разбиваемого льда, произошел взрыв, затем взрыв окрасился в синий цвет инея, демон покачнулся, но на ногах устоял. На его груди очень хорошо виднелись несколько пробоин, а сама грудь, шея и плечи были затянуты ледком. Впрочем, ледок этот быстро исчезал, а пробоины, пусть не так же быстро, но все же затягивались.Вдруг сработали мины, после них не замедлили показать себя гранаты. Демона свалило наземь окончательно, он попытался отмахнуться своим ятаганом, но взмах его лапы был остановлен Ползуном, который воткнул свой нож в запястье и не давал возможности вырваться. Демон же не стал вырываться. Он просто попытался перевернуться в сторону Ползуна и достать того свободной лапой. Удалось ему это ровно наполовину, далее незваному гостю на спину запрыгнул Брейк, прижал к его горлу палку и потянул на себя, поднимая голову демона. Этим не замедлил воспользоваться Мёд – воткнув штык-нож в подбородок демона, боец навалился на автомат и зажал спусковой крючок, выпустив в голову весь магазин. Брейк отскочил от падающего тела демона, которое уже начинало гореть, лучше чем стог сена, политый бензином. Через пару секунд от демона остался лишь здоровенный ятаган да его шлем.- Артист, Свист! К дубу! – крикнул Моряк. – Всем остальным - заходим справа, в спину вон тому большому!Артист со Свистом бросились к одному из колдовских деревьев, которое одиноко стояло на самом краю полянки – все остальные дубы-колдуны вокруг уже были либо срублены, либо сожжены. Добежав до несчастного растения, Свист достал свой топорик, шепнул над ним пару слов и в его руке появился взрослый «бородатый» топор. Артист потянулся правой рукой за спину, и в ладонь привычно легла рукоять боевой секиры. Резким рывком вытянув ее из чехла, скрывающего такую дорогую вещь от посторонних глаз (да и весом, и габаритами секира уменьшается до минимальных), боец принялся рубить дерево как можно быстрее.Тем временем все остальные бойцы, взяв в клещи Верховного демона, увлеченно поливали того разнообразным металлом – зачарованным и не очень. Демону под таким напором оставалось только отступать, держа при этом перед собой и по бокам по несколько щитов, оберегающих того от магического и физического воздействия. Теперь ОСН-овцы целиком и полностью перехватили инициативу в свои руки.- Хватай «Шмеля», уходи на позицию, как только щиты слетят – стреляй, - сказал Хвост Пирату. Последний тут же достал из разгруза небольшую трубочку, сломал ее точно посередине, сложил две половинки в одной руке, а затем разжал ладонь. Через секунду Пират уже держал реактивный пехотный огнемет «Шмель». Отбежав метров на шестьдесят, благо полянка это позволяла, Пират приготовил оружие к стрельбе.Хвост в это время подготавливал целый комплекс заклинаний. Увидев готовность Пирата, боец начал действовать. Нарисовав на земле несколько рун и прочитав пару заклинаний, маг развернулся к демону, поднял сведенные вместе ладони так, чтобы кончики пальцев смотрели на Верховного, затем, все так же держа кончики пальцев сведенными, развел ладони в стороны, образуя угол между ними градусов в тридцать, сконцентрировался и скомандовал:- Вперед!В тот же момент в лобовые щиты демона разбились, словно стеклянная витрина от попадания в нее кирпича. Хвост резко вытянул руку на уровне плеча над рисунком на земле и произнес:- Раз!После этого все бойцы ОСН стали белыми, будто на них разом высыпали несколько мешков муки, моментально сквозь отряд пролетел реактивный снаряд из огнемета, не причинив никому вреда, и врезался точно в Верховного демона.Последнего окутала огненная вспышка, на него осело облако пылающего вещества. Верховный взревел так, что вокруг стоящих людей не раскидало по кустам только по той причине, что они были невосприимчивы сейчас к любому физическому или магическому воздействию.После взрыва с демона как будто начала литься водопадом вода – так вытекала магическая энергия, вытесняемая активным заклинанием, заряженным в заряд огнемета.ОСН-овцы вновь вернулись к своему нормальному состоянию и возобновили шквальный огонь.- Вижу цель, - спокойно сказал Линза. – Работаю!И над поляной, перекрывая грохот автоматов, раздались семь выстрелов убойной винтовки Линзы. С каждым выстрелом шлем Верховного демона трескался и проминался все больше и, наконец, после седьмого выстрела, раскололся вместе с черепушкой окончательно. Демон стоял еще секунду, потом рухнул на землю, прожигая ее вновь и оставляя после себя доспехи и свой здоровенный меч из черного металла.Пару секунд над поляной раздавались только удары топоров по древесине, затем Бард устало поднял руку, и топоры стихли. Командир обвел глазами своих бойцов. Все грязные, уставшие, камуфляжи опалены, порваны или пробиты осколками, но на черных от копоти лицах несгибаемая воля, а в глазах – «Вместе до конца!»- Подготавливаем местность для следующего боя, командиры звеньев, Пружина, Прут, Хвост – ко мне! – сказал Бард.Все бойцы занялись своим делом, а командный состав подводил итоги, которые были неутешительны. Оставалось три канала энергии, но один из них почти разрушен. Поставленная перед отрядом задача почти выполнена, никто из бойцов серьезно не пострадал (ожоги не в счет), все могут воевать и дальше. Но! Боеприпасов почти не осталось – хватит разве что на один бой, и то, если сильно экономить, пиротехника, то есть гранаты, мины и так далее, почти вся закончилась, медикаменты тоже на исходе. Для колдовства ни у кого уже нет сил, любая связь в центре ведьминого круга глушится, приборы уже все сдохли. Оставалось надеяться только на подмогу.Подведя черту под всем вышеперечисленным, командиры заняли свои места в боевых порядках и приготовились к еще одному бою. Бард и Нож подошли к почти срубленному дубу, Нож приготовил шприц-тюбик со стимулятором, а Бард достал светящийся кинжал с тридцатисантиметровым клинком. Командир ОСН глубоко вздохнул и одним движением перерубил уже накренившийся дуб. Бард пошатнулся, его поддержал Нож и тут же вколол в руку шприц-тюбик. Секунду поморгав, Бард кивнул санинструктору, и они оба приготовились к очередному вторжению.После разрушения канала энергии, то, что осталось от побежденных демонов, засияло так, будто на эти вещи упал свет факела. Затем свечение становилось сильнее, рядом с доспехами и демоническим оружием начали появляться всполохи пламени, которые очень быстро набирали плотность и силу. Потом пляшущий огонь заклубился, завертелся, словно опавшие листья осенью на ветру, и вот, в который раз, перед ОСН-овцами стоят все поверженные демоны. Только теперь они были еще сильнее и еще злее.Двое из гостей иных миров появились очень удачно, прямо на установленных последних минах, которые сразу же отправили этих двоих туда, откуда те явились. Две трети отряда тем временем увлеченно принялось расстреливать мироходцев, а еще треть отряда заходила демонам справа, в тыл, надеясь разорвать строй и оттеснить левый вражеский фланг, чтобы разбираться не со всеми сразу, а по отдельности.Спецназовцам это удалось, но и только. Видимо, наученные опытом прошлых боев, демоны понимали, чем им грозит подобный разрыв, и потому весь, отбитый от основных сил, левый фланг сбился в кучку, выставил энергетические щиты по кругу, и теперь разбить эту импровизированную черепаху не было возможности. Основные силы демонов наступали по своему направлению, нисколько не заботясь об отставших сородичах. Надо сказать, что подступали они к позициям ОСН грамотно, закрывая любую брешь в строю магическими щитами и периодически, когда спецназ применял какую-нибудь хитрость, засыпали позиции людей боевыми заклинаниями. Однако определенную границу демоны не могли переступить, попадая под меткие и болючие выстрелы ОСН-овцев. Вот только такой паритет будет сохраняться лишь до той поры, пока у спецназа не закончатся патроны. Патовое положение.Лелеющие мысль о скорой расправе демоны за громом выстрелов не обратили внимания на мелькающие между деревьями фигуры и несколько точек в утреннем небе. А зря.Те бойцы, что зажимали левый фланг демонов, по приказу командира звена быстро отошли на запасные позиции, находящиеся ближе к лесу, все остальные спецназовцы, под прикрытием своих товарищей, бросились туда же. Демоны по началу не стали преследовать людей, опасаясь попасть в очередную ловушку, а когда поняли в чем дело, было уже поздно. Подошло подкрепление.Бросившихся, было, вперед гостей иных миров от души угостили пулями, ракетами, гранатами, термобарическими зарядами и еще половиной имущества армейских складов. Стремительная атака захлебнулась, и весь строй противника был вынужден скорее обороняться, чем наступать. Но и это не надолго. В воздух взлетели две красные сигнальные ракеты, и поляну, на которой стояли демоны, накрыло авиаударом вертолетов Ми-28Н, получившим в народе название «Ночной охотник».Звено вертолетов утюжило полянку несколько минут, и вжавшимся в землю спецназовцам это время показалось часом. Но зато, когда обстрел прекратился, и люди подняли головы, они увидели перепаханную разрывами местность, покореженные железки – в недавнем прошлом демонические мечи и доспехи – и один, невесть как сохранившийся, обугленный пенечек от одного из остававшихся дубов-колдунов.Дымилась и горела прожженная земля, клубился дым от деревьев, в воздухе стоял запах пороха и гари, этот туман войны поднимался ввысь, в чистое небо, где кружили «Ночные охотники», зачищая местность от оставшейся нечисти и нежити.Теперь с уверенность можно было сказать – поставленная перед Отрядом специального назначения задача выполнена. Это была победа!

Ключевые слова: Ведьмак ведьмин круг спецназ взрывы патроны авторская история

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