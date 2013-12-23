Призрак чёрной машины

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 105 Комментарии: 3 +4 Вчера, 14:24 by

Почти двадцать лет назад я окончила школу. И, так как высшие учебные заведения в нашем поселке отсутствовали, на семейном совете было принято решение о моем переезде в город к бабушке. Жила она далеко от нас, поэтому виделись мы не так часто, как хотелось бы. Но, несмотря на это, отношения наши всегда были самые нежные и теплые. Мы часто переписывались, и бабуля в своих письмах каждый раз звала к себе. Поэтому новость о моем приезде была ею воспринята с радостью и воодушевлением. Сразу после выпускного я переехала в ее небольшую квартирку, расположенную в историческом центре города. Набрав необходимое количество баллов, я, к своей радости, поступила в университет. Во время сдачи экзаменов успела найти новых друзей среди таких же абитуриентов.Все лето я проводила с будущими однокурсниками, наслаждаясь беспечными деньками перед учебным годом. Как-то раз я засиделась у подруги и не заметила, что наступил вечер. «Здорово же мне сейчас влетит от бабушки», - думала я, пока спешила домой. Свернув в свой переулок, я увидела, что напротив моего подъезда стоит автомобиль. Машина моргнула фарами и медленно двинулась мне на встречу. Когда машина остановилась в паре метров от меня, я попыталась разглядеть водителя, но в тусклом свете фонаря это никак не получалось. Звук работающего мотора был еле уловимый. Никогда не слышала, чтобы двигатель работал так тихо! Неожиданно дверь автомобиля распахнулась, как бы приглашая меня сесть в салон. Будто под гипнозом, я шагнула к машине, но вдруг откуда-то сверху услышала голос бабушки:- Алена, что ж такое! Ну где ты ходишь! Совсем совесть потеряла!Я подняла глаза - бабуля стояла на балконе.- Уже бегу, не волнуйся! - крикнула я в ответ.В это время дверь машины закрылась, и автомобиль медленно поехал прочь по переулку.Я быстро вбежала домой. Бабушка устроила мне настоящую взбучку:- Завтра же позвоню родителям, пусть забирают тебя обратно! Я себе места не находила, уже не знала что и думать, куда звонить!- Бабуль, ну что со мной может случиться? - наивно спросила я.- А то, что случается здесь каждое лето с такими дурочками, как ты! Слышала уже, наверное, что девушки в нашем городе пропадают?- Слышала краем уха. Ты прости, пожалуйста, я очень виновата. Больше такое не повторится, обещаю тебе!Теперь я в девять вечера как штык буду дома, только не отсылай меня! - взмолилась я.Бабушка меня простила и домой обещала не писать, но в профилактических целях посадила под домашний арест.Поэтому весь следующий день я провела дома. Вечером, перед сном я зашла к бабушке пожелать спокойной ночи.- Прикрой форточку, - попросила она, - что-то мне дует.Я подошла к окну и увидела, что напротив подъезда опять стоит тот самый автомобиль, который я видела вчера.- Какая странная машина. Она прямо как из тех черно-белых фильмов, которые ты любишь смотреть, - сказала я бабушке. Бабуля встала к окну полюбопытствовать и схватилась за сердце:- Батюшки святы, - прошептала она.- Не может быть! Как же это возможно, столько лет прошло?! - я удивленно уставилась на бабушку:- Чего не может быть? Автомобиль тем временем уехал, растворившись в темноте.- О ком ты говоришь? Это твой знакомый? - не унималась я.Бабушка знаком приказала подать ей сердечные капли, и спустя некоторое время начала свой рассказ:От бабушкиного рассказа у меня мурашки побежали по коже. А ведь я вчера сама чуть было не села в этот автомобиль! Даже подумать страшно, что со мной могло произойти. С того дня я ни одного повода для волнения бабуле не дала. Возвращалась домой вовремя и больше не опаздывала. Честно говоря, мне и самой было не по себе оставаться на улице с наступлением темноты. Лето пролетело, наступила осень, и началась учеба. Но одна девушка из нашего потока так и не появилась на занятиях. Я хорошо ее помню, мы сидели рядом, когда писали сочинение на проходных экзаменах. Она ушла из дома в один теплый июльский вечер, и больше никто и никогда ее не видел. Кто знает, может быть ее навсегда увезла черная «Чайка»?Автор - Алёна Герасимова.

Ключевые слова: Переезд в город университет автомобиль чиновник черная “карета”

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