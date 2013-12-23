Призрак чёрной машины

Призрак чёрной машиныПочти двадцать лет назад я окончила школу. И, так как высшие учебные заведения в нашем поселке отсутствовали, на семейном совете было принято решение о моем переезде в город к бабушке. Жила она далеко от нас, поэтому виделись мы не так часто, как хотелось бы. Но, несмотря на это, отношения наши всегда были самые нежные и теплые. Мы часто переписывались, и бабуля в своих письмах каждый раз звала к себе. Поэтому новость о моем приезде была ею воспринята с радостью и воодушевлением. Сразу после выпускного я переехала в ее небольшую квартирку, расположенную в историческом центре города. Набрав необходимое количество баллов, я, к своей радости, поступила в университет. Во время сдачи экзаменов успела найти новых друзей среди таких же абитуриентов.
Все лето я проводила с будущими однокурсниками, наслаждаясь беспечными деньками перед учебным годом. Как-то раз я засиделась у подруги и не заметила, что наступил вечер. «Здорово же мне сейчас влетит от бабушки», - думала я, пока спешила домой. Свернув в свой переулок, я увидела, что напротив моего подъезда стоит автомобиль. Машина моргнула фарами и медленно двинулась мне на встречу. Когда машина остановилась в паре метров от меня, я попыталась разглядеть водителя, но в тусклом свете фонаря это никак не получалось. Звук работающего мотора был еле уловимый. Никогда не слышала, чтобы двигатель работал так тихо! Неожиданно дверь автомобиля распахнулась, как бы приглашая меня сесть в салон. Будто под гипнозом, я шагнула к машине, но вдруг откуда-то сверху услышала голос бабушки:
- Алена, что ж такое! Ну где ты ходишь! Совсем совесть потеряла!
Я подняла глаза - бабуля стояла на балконе.
- Уже бегу, не волнуйся! - крикнула я в ответ.
В это время дверь машины закрылась, и автомобиль медленно поехал прочь по переулку.
Я быстро вбежала домой. Бабушка устроила мне настоящую взбучку:
- Завтра же позвоню родителям, пусть забирают тебя обратно! Я себе места не находила, уже не знала что и думать, куда звонить!
- Бабуль, ну что со мной может случиться? - наивно спросила я.
- А то, что случается здесь каждое лето с такими дурочками, как ты! Слышала уже, наверное, что девушки в нашем городе пропадают?
- Слышала краем уха. Ты прости, пожалуйста, я очень виновата. Больше такое не повторится, обещаю тебе!
Теперь я в девять вечера как штык буду дома, только не отсылай меня! - взмолилась я.
Бабушка меня простила и домой обещала не писать, но в профилактических целях посадила под домашний арест.
Поэтому весь следующий день я провела дома. Вечером, перед сном я зашла к бабушке пожелать спокойной ночи.
- Прикрой форточку, - попросила она, - что-то мне дует.
Я подошла к окну и увидела, что напротив подъезда опять стоит тот самый автомобиль, который я видела вчера.
- Какая странная машина. Она прямо как из тех черно-белых фильмов, которые ты любишь смотреть, - сказала я бабушке. Бабуля встала к окну полюбопытствовать и схватилась за сердце:
- Батюшки святы, - прошептала она.
- Не может быть! Как же это возможно, столько лет прошло?! - я удивленно уставилась на бабушку:
- Чего не может быть? Автомобиль тем временем уехал, растворившись в темноте.
- О ком ты говоришь? Это твой знакомый? - не унималась я.
Бабушка знаком приказала подать ей сердечные капли, и спустя некоторое время начала свой рассказ:
- Во времена моей юности прислали к нам из столицы одного крупного чиновника. Он славился своим крутым нравом и слыл большим любителем прекрасного пола. Несмотря на то, что он был женат, в любовницах у него числились самые красивые женщины нашего города: актрисы, певицы, балерины. Сам же чиновник этот был крайне неприятным типом: обрюзгший лопоухий коротышка с кривыми ногами. Однако влияние его было столь велико, что никто не смел ему отказать. Но если такое все же случалось, то судьба этой девушки была незавидной. Месть отвергнутого чиновника ужасала. На несчастную фабриковалось уголовное дело, и она ссылалась в лагерь, а ее родственники лишались всего имущества. Но это в лучшем случае, потому как зачастую они отправлялись следом за своей строптивой дочерью.
Город у нас небольшой, поэтому очень скоро сластолюбцу надоели все его провинциальные примы, и он стал искать девушек, что называется, из народа. С наступлением весны и до первых осенних холодов чиновник со своим водителем колесил по городу в черной “Чайке” и высматривал красивых девушек для утех. Он забирал любую, которая ему приглянется. Всю ночь насиловал, а утром выбрасывал. Иногда после таких поездок девушки и вовсе не возвращались. Что происходило с несговорчивыми барышнями - одному Богу известно. А некоторые из его жертв так и не смогли смириться с позором и кончали жизнь самоубийством.
Как моя школьная подруга Лейла. Она татаркой была, настоящей восточной красавицей! Готовилась к свадьбе, а этот негодяй лишил ее будущего. После всего случившегося семья жениха отказалась от опороченной невесты. Лейла не выдержала стыда и повесилась, прямо в свадебном платье, - бабушка тяжело вздохнула. - После этого страшного случая девушки и молодые женщины старались не ходить в позднее время по улицам, а заслышав звук мотора, вздрагивали от ужаса. Так продолжалось до тех пор, пока чиновника-насильника не расстреляли по обвинению в шпионаже. Но даже после его смерти ходила молва, будто по ночным улицам продолжает колесить черная “карета” в поисках очередной жертвы. И не дай бог в нее сесть - назад уже не вернешься!
Слухи слухами, но девушки продолжают таинственно исчезать. Уже полвека каждое лето в городе бесследно пропадает несколько юных особ. Вот почему я вчера так испугалась, когда ты вовремя не пришла домой. Мне очень не хотелось верить в городские легенды, ведь я никогда не видела призрачную “Чайку” вживую. Однако сейчас, увидев собственными глазами эту проклятую машину, которую ни с одной другой не перепутаю, я убедилась, что это не просто глупые страшилки.
От бабушкиного рассказа у меня мурашки побежали по коже. А ведь я вчера сама чуть было не села в этот автомобиль! Даже подумать страшно, что со мной могло произойти. С того дня я ни одного повода для волнения бабуле не дала. Возвращалась домой вовремя и больше не опаздывала. Честно говоря, мне и самой было не по себе оставаться на улице с наступлением темноты. Лето пролетело, наступила осень, и началась учеба. Но одна девушка из нашего потока так и не появилась на занятиях. Я хорошо ее помню, мы сидели рядом, когда писали сочинение на проходных экзаменах. Она ушла из дома в один теплый июльский вечер, и больше никто и никогда ее не видел. Кто знает, может быть ее навсегда увезла черная «Чайка»?
Автор - Алёна Герасимова.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 105Комментарии: 3
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