Узелки на платье

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10

Allena_boo Просмотров: 1 471 Комментарии: 20 +23 Сегодня, 08:10 by

Когда мне было 8 лет, я поехала к бабушке в деревню. С ней по соседству жила старенькая бабуля, которая частенько подходила ко мне и звала куда-то, но я с ней никуда не ходила.Однажды я пошла в лес и встретила там эту престарелую женщину, которая снова начала со мной разговор. В тот день на мне было платье с завязками (ленточками) по бокам, и эта старушка останавливала меня и со словами: "У тебя бантик развязался", делала мне узелок на этих ленточках. Раз 5 она останавливала меня и говорила: "Опять развязалось" и снова завязывала узелки. Тогда я не обращала на это внимания, ну может, действительно бантик часто распускался.Придя домой, я увидела, что все ленточки на моем платье в узлах, но опять же я не обратила на это внимания.Когда я вернулась в город, у меня вскочил сильный ячмень. С каждым днем он начинал болеть все сильнее. Около полугода мы проходили по больницам и врачам, но ничего не помогало.Через месяцев 9 мать отвела меня к гадалке, которая сказала, что это сглаз и его навела старая женщина из-за зависти. Спустя несколько сеансов у этой женщины от надоедливой болячки не осталось следа.Про тот случай с платьем я не рассказывала родителям, и до сих пор они не знают об этом.

Ключевые слова: Платье старушка сглаз узелок авторская история

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