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Истории из жизни

Узелки на платье

Когда мне было 8 лет, я поехала к бабушке в деревню. С ней по соседству жила старенькая бабуля, которая частенько подходила ко мне и звала куда-то, но я с ней никуда не ходила.

Однажды я пошла в лес и встретила там эту престарелую женщину, которая снова начала со мной разговор. В тот день на мне было платье с завязками (ленточками) по бокам, и эта старушка останавливала меня и со словами: "У тебя бантик развязался", делала мне узелок на этих ленточках. Раз 5 она останавливала меня и говорила: "Опять развязалось" и снова завязывала узелки. Тогда я не обращала на это внимания, ну может, действительно бантик часто распускался.

Придя домой, я увидела, что все ленточки на моем платье в узлах, но опять же я не обратила на это внимания.

Когда я вернулась в город, у меня вскочил сильный ячмень. С каждым днем он начинал болеть все сильнее. Около полугода мы проходили по больницам и врачам, но ничего не помогало.

Через месяцев 9 мать отвела меня к гадалке, которая сказала, что это сглаз и его навела старая женщина из-за зависти. Спустя несколько сеансов у этой женщины от надоедливой болячки не осталось следа.

Про тот случай с платьем я не рассказывала родителям, и до сих пор они не знают об этом.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10 by Allena_booПросмотров: 1 471Комментарии: 20
+23

Ключевые слова: Платье старушка сглаз узелок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sweet_memory
Сегодня, 08:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Однако ж.. старагя карга.. smile +
Зарегистрирован: 9.02.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (561|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 522
Делюсь средством от ячменя на глазу, которому бабушка научила. Любой ячмень проходит быстро. При первых же симптомах показывать дулю больному глазу, говоря: "дулю тебе, ячмень, тьфу-тьфу-тьфу", при словах тьфу "сплевывать" трижды за левое плечо. Зараз говорить заговор трижды, вертя дулю перед глазом. Она мне в детстве так заговаривала, когда вылез, говорила, что сглазил кто-то. А потом позже и я сама себе так убирала и не только себе. Может кому пригодится тоже.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Gatta_Black
Сегодня, 09:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 210
Может, зря родителям об инциденте с узелками не рассказала... Быстрее бы поняли, в чем дело, быстрее бы вылечили.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#4 написал: xana1996
Сегодня, 10:01
+6
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 60
Женская зависть страшное оружие, в само-то деле
Зарегистрирован: 5.06.2012
#5 написал: marlin
Сегодня, 10:21
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (505|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 574
Маме надо было за этот сглаз, дать бабке в глаз сходить. Но ничего же не рассказали маме, а зря.
Было мне лет 13-14. Шёл я домой, уже возле своего дома. Стоит соседка и меня зовёт. Я подошёл, и она попросила к ней подняться домой и помочь. На что я конечно же согласился. Дала мне иголку, нитку и пуговицу, попросила, чтобы я к кофточке её больной внучке пришил нитку. Очень надо. Я и пришил. Глупый тогда был, без всякой задней мысли. Она дала мне кучу конфет и я ушёл. Вот думаю, что я пришил тогда? Может часть своего здоровья? Скажите, кто знающий
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Вареньевна
Сегодня, 11:12
+3
Онлайн
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Да уж. Вот тебе и узелки. Плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
#7 написал: акжана
Сегодня, 11:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (489|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 599
Завязывая узел и выполняя магический обряд, бабка скорее всего не только делала это из -за зависти, но и отнимала и привязывала к себе удачу, здоровье. Любят подобные бабули молодых и здоровых, особенно детей. С помощью простых узелков можно сотворить сильную порчу, что безусловно и произошло в сюжете. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#8 написал: PUFIK
Сегодня, 11:48
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1085|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 631
Какой кошмар. Я вот в детстве была очень подозрительным ребенком. В подобной ситуации свалила бы давно. А меня еще все называют необщительной, да может оно и к лучшему? Наверное, бабка подпитывалась энергией от ребенка. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#9 написал: Snejnay
Сегодня, 12:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 112
Эх... А я в глаз при ячмене плюю...Неожиданно плюю. Проходит быстро у всех )))
Зарегистрирован: 14.10.2016
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 12:54
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 322
Вот злыдня! Когда взрослым подлят это еще пережить можно, но вот маленьким детям гадости делать уже перебор angry Плюс за историю, но почему с родителями не поделились то?
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#11 написал: Pmariam
Сегодня, 13:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 457
Цитата: Snejnay
Эх... А я в глаз при ячмене плюю...Неожиданно плюю. Проходит быстро у всех )))
facepalm с содержимым?

вот гадкие же старушонки. понятно, что черти их мучают если они гадости не делают. но зачем же детям???! vetka
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#12 написал: Япона Мать
Сегодня, 13:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
не все бабули одинаково полезны((( *учара старая...Бесят такие бабки!...плюс.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:51
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1049|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 679
Цитата: marlin
Маме надо было за этот сглаз, дать бабке в глаз сходить. Но ничего же не рассказали маме, а зря.
Было мне лет 13-14. Шёл я домой, уже возле своего дома. Стоит соседка и меня зовёт. Я подошёл, и она попросила к ней подняться домой и помочь. На что я конечно же согласился. Дала мне иголку, нитку и пуговицу, попросила, чтобы я к кофточке её больной внучке пришил нитку. Очень надо. Я и пришил. Глупый тогда был, без всякой задней мысли. Она дала мне кучу конфет и я ушёл. Вот думаю, что я пришил тогда? Может часть своего здоровья? Скажите, кто знающий

Ничего, есть какой-то древний обычай, что если девушка при смерти, чего-то от молодого паренька просят, языческий обычай, парни вроде добровольно или за вознаграждение чего-то дарят, и ничего с ними не случается, это для спокойствия души, или чего-то в этом роде, типа если небыло у девушки ухажора, то покоя ей не видать.

А вот узелки внутрь плетут на порчу, если косу внутрь узлами сплести, вроде на смерть. Вот именно какое-то воспоминание у меня из детства, что подруга матери, плюётся и распутывает мне волосы, а я маленькая её с её причитаниями про жуть что мне наплели, в купе с плевками, её испугалась жутко, к тому же она меня потом холодной водой поливала, горячей небыло, прямо экзикуция, а косичку мне "добренькая" тётя заплела.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#14 написал: Asheera
Сегодня, 14:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 127
Мне в детстве такая старушонка-соседка пыталась подарить букетик полевых цветов, мама успела перехватить. Рука у мамы отнялась на месяц, болела жутко и не двигалась почти. Так старушонка не успокоилась, смотрела на меня, как я за бабочками в цветах прыгаю, и шептала себе под нос. Меня укусил слепень, рука стала раздуваться, врачи сказали- резать руку нужно. Мама перепугалась и повела меня к знахарке, та долго крыла соседку, зашептала мне руку, велела сделать компресс из толченого корня хрена и еще чего-то. Рука наутро прошла, будто ничего и не было, а старушонка-соседка надолго слегла с болезнью.
Мама еще решила вбить в калитку иглу с тремя ржавыми пятнами, что ей знахарка дала, чтобы ведьма не смогла к нам зайти, так вот эта игла через несколько дней очутилась в тарелке с картошкой, мама ее чуть не проглотила.
Вот такие они, ведьмы, детей особенно извести им в сладость.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#15 написал: lidia1
Сегодня, 14:22
+1
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Репутация: (16|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 510
Старая ведьма выжила из ума. Ни один грамотный маг не навредит ребёнку. Это закон.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#16 написал: Минди
Сегодня, 14:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 368
Ну и ведьмы! ogo Совсем опупели. хлебом не корми - дай на дитё гадость какую нибудь навести. Учу своего ничего у чужих никогда не брать и не подходить вобще. Жечь этих колдушек надо. Прилюдно, на площадях. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#17 написал: Snejnay
Сегодня, 14:44
+2
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 112
Цитата: Pmariam
Цитата: Snejnay
Эх... А я в глаз при ячмене плюю...Неожиданно плюю. Проходит быстро у всех )))
facepalm с содержимым?


Конечно с содержимым. И не беда что часть содержимого может на носу оказаться. Главное в глаз попасть. Шутки - шутками, но метод действенный.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#18 написал: xaruda
Сегодня, 15:15
+2
Онлайн
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Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 45
Цитата: Snejnay
Цитата: Pmariam
Цитата: Snejnay
Эх... А я в глаз при ячмене плюю...Неожиданно плюю. Проходит быстро у всех )))
facepalm с содержимым?


Конечно с содержимым. И не беда что часть содержимого может на носу оказаться. Главное в глаз попасть. Шутки - шутками, но метод действенный.


Однако драконовский метод. Я все изумлялась, мало того, что плюнуть, так еще и неожиданно smeh Ужас до чего противно. Но я слышала-действенно.

Тут я смотрю чуть ли не каждому досталось от старых ведьм.
Мне года 3-4 было и бабушка-соседка позвала меня в гости, когда я во дворе бегала. Что-то сулила мне. Уж не помню что. Кажется фигурки из фарфора обещала показать. Старуха была необщительная, худая и в темной одежде всегда ходила. В платочке и юбке-все темное. Так мне запомнилось. Дом был частный на несколько семей.
Помню, что смотрю в окно, а во дворе мама носится как ракета туда-сюда. Мне еще смешно стало. Я ничего не поняла тогда. Не видела я маму так быстро бегающей по двору никогда, а она меня потеряла и бегала к яме в которую мы помои выливали всем колхозом. Яма была закрыта сверху решеткой правда. Бедная мама такого страха натерпелась. Мне потом досталось.
Оказывается эта вредная старушка не любила маму и решила ей подкузьмить.
Когда я в окно наблюдала за мамиными быстрыми перемещениями старуха стояла рядом и я помню радость излучала всем своим существом. Гори в аду,старая карга. red
Зарегистрирован: 24.01.2017
#19 написал: Snejnay
Сегодня, 15:49
+2
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 112
Помнится в детстве за мной с мамой привязалась какая то бабка в автобусе со словами - "Возьмите тортик ". Так вот сия карга вышла за нами на остановке и тащилась за нами повторяя все те же слова практически умоляя - " Какая красивая девочка" - Возьмите тортик" - "Ну возьмите". Мать же тащила меня за руку к дому.. Практически возле дома эта бабка всетаки тортик всучила. Не знаю что нашло на мать, но она его взяла. Правда при входе в подъезд оставила под лестницей .Видать одумалась как только бабки не стало рядом...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#20 написал: Halet
Сегодня, 18:57
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Комментариев: 116
Позавидовала молодости, что ли? Страшновато в лес ходить теперь :DD

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
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