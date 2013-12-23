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Истории из жизни

Иголки для вязания

Моей бабушке было 23 года, когда она переехала из деревни с мужем (моим дедом) в город. Денег тогда было мало, поэтому дед отменный каменщик через несколько дней уехал на работу в другой город. Дальше со слов бабушки.

Тошно без него стало, хорошо, что огород был, развеялась потихоньку. С соседями толком познакомиться не успела, а тут из-за забора девушка рукой машет:

- Здравствуйтя! Меня Маша зовут. Вы недавно заехались?

Я тогда удивилась необычному «здравствуйтя», списала на возможный акцент местных жителей.

Так мы и познакомились с Машей. Стали дружить, вечерами в карты играть, помогать друг другу. Я тогда была мастерицей вязать и вышивать (всегда в доме много картин вышитых было, половиков самотканных), но тут незадача - при переезде весь мой бесценный инструмент растерялся. На помощь пришла Маша - подарила мне иголки для вязания, хорошие, железные (примечание: не спицы, а иголки для вязания. В чем разница, я так и не понял, как бы бабушка не объясняла).

И полилась работа - за день связала салфетку на телевизор кружевную. Маша пришла и попросила меня подарить ей эту салфетку. Я с радостью подарила. И с этого дня началось страшное. Не могу понять, что происходит - день всё в порядке, а под вечер тоска нападает и страх, плачу до ночи, а ночью совсем плохо становится, рвать начинает. И так уж неделю целую. Похудела так, что все платья велики стали, как мешковина на мне стали висеть.
А Машка стала общаться реже, говорит, с женихом гуляет, не до меня ей. А мне всё хуже да хуже.

Неизвестно, что бы было... и чем бы всё закончилось, если бы не случай.

В соседний дом переезжала женщина со своей мамой - забрала маму из деревни и переехала с квартиры в дом, чтоб посвободнее было. И вот пришла эта женщина ко мне знакомиться под вечер и, увидев меня на терассе с тазом, сначала спросила не брюхатая (не беременная) ли я? Тут я и рассказала ей всю историю, да как всё и пошло. И тут заходит в террасу Машка:

- Ой, здравствуйтя! Лидушка, как ты тут? Я вот тебе гостинец принесла!

И так бросила кулёк (бабушка так пакеты называет) на подоконник и выбежала. Я к кульку потянулась - сил нет, не ем ничего, а хочется. И тут новая соседка как крикнет:

- Не тронь! У неё нельзя ничего брать! Она колдунья! Она столько людей болезнями со свету изжила!

И тут я всё и рассказала про иголки, про салфетку, про дружбу с Машкой.

Иголки вместе с кульком были выброшены этим же вечером, бабушке с каждым днём стало становиться лучше. А Машка больше не заходила и даже здороваться перестала. Это не последняя история о тех, кто с ней сталкивался.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45 by EsenineПросмотров: 385Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Иглы порча ведьмовство авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:01
-2
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Комментариев: 3 812
И какая же вина бабушки перед Машкой? Разве так бывает ни за , ни про что? Или это навыки не растерять…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 15:14
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 494
Цитата: зелёное яблочко
И какая же вина бабушки перед Машкой? Разве так бывает ни за , ни про что? Или это навыки не растерять…

Ещё как бывает,смотрит что девушка или женщина здоровая,с мал мальским достатком и все. Этого достаточно чтоб начать ею питаться и свои болячки на неё вешать. Все просто.
Свои вещи не надо раздаривать абы кому, тем более связанные или сшитые.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: conjure one
Сегодня, 15:39
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 231
Не Машка, а родственница Кащея. Тот тоже всё с иголкой носился, только у него своя смерть там таилась, а Машка другим её несла через них. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 15:47
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 591
Цитата: зелёное яблочко
И какая же вина бабушки перед Машкой? Разве так бывает ни за , ни про что? Или это навыки не растерять…

Никакой вины, элементарная зависть.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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