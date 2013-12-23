Иголки для вязания

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:45

Esenine Просмотров: 385 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 14:45 by

Моей бабушке было 23 года, когда она переехала из деревни с мужем (моим дедом) в город. Денег тогда было мало, поэтому дед отменный каменщик через несколько дней уехал на работу в другой город. Дальше со слов бабушки.Тошно без него стало, хорошо, что огород был, развеялась потихоньку. С соседями толком познакомиться не успела, а тут из-за забора девушка рукой машет:- Здравствуйтя! Меня Маша зовут. Вы недавно заехались?Я тогда удивилась необычному «здравствуйтя», списала на возможный акцент местных жителей.Так мы и познакомились с Машей. Стали дружить, вечерами в карты играть, помогать друг другу. Я тогда была мастерицей вязать и вышивать (всегда в доме много картин вышитых было, половиков самотканных), но тут незадача - при переезде весь мой бесценный инструмент растерялся. На помощь пришла Маша - подарила мне иголки для вязания, хорошие, железные (примечание: не спицы, а иголки для вязания. В чем разница, я так и не понял, как бы бабушка не объясняла).И полилась работа - за день связала салфетку на телевизор кружевную. Маша пришла и попросила меня подарить ей эту салфетку. Я с радостью подарила. И с этого дня началось страшное. Не могу понять, что происходит - день всё в порядке, а под вечер тоска нападает и страх, плачу до ночи, а ночью совсем плохо становится, рвать начинает. И так уж неделю целую. Похудела так, что все платья велики стали, как мешковина на мне стали висеть.А Машка стала общаться реже, говорит, с женихом гуляет, не до меня ей. А мне всё хуже да хуже.Неизвестно, что бы было... и чем бы всё закончилось, если бы не случай.В соседний дом переезжала женщина со своей мамой - забрала маму из деревни и переехала с квартиры в дом, чтоб посвободнее было. И вот пришла эта женщина ко мне знакомиться под вечер и, увидев меня на терассе с тазом, сначала спросила не брюхатая (не беременная) ли я? Тут я и рассказала ей всю историю, да как всё и пошло. И тут заходит в террасу Машка:- Ой, здравствуйтя! Лидушка, как ты тут? Я вот тебе гостинец принесла!И так бросила кулёк (бабушка так пакеты называет) на подоконник и выбежала. Я к кульку потянулась - сил нет, не ем ничего, а хочется. И тут новая соседка как крикнет:- Не тронь! У неё нельзя ничего брать! Она колдунья! Она столько людей болезнями со свету изжила!И тут я всё и рассказала про иголки, про салфетку, про дружбу с Машкой.Иголки вместе с кульком были выброшены этим же вечером, бабушке с каждым днём стало становиться лучше. А Машка больше не заходила и даже здороваться перестала. Это не последняя история о тех, кто с ней сталкивался.

Ключевые слова: Иглы порча ведьмовство авторская история

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