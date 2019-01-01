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Творческие истории

Одинокое дерево

Владу было слегка за тридцать, он всю жизнь крутил баранку, и это было вполне по его авантюрной душе. Часто Влада отправляли в дальний рейс, как самого шустрого и надежного. Он умел договариваться с гаишниками на минимум. Поэтому нередко Влада отправляли в Калмыкию, которая всегда славилась своими гаишниками. Умеющими выжимать до ниточки всех мимо проходящих. И, хоть у него с ними, конечно, далеко не всегда получалось договориться, но другие водители просто терпеть не могли ездить в тот край. Калмыкия немаленькая, и имеет много таинственных и глухих мест…

Это был очередной рейс, район был ему незнаком, и он повернул не туда, через двадцать минут Влад кое-как вышел на правильный путь, но так устал, что решил остановиться в местном кафе. Там из посетителей никого не было, кроме одного старого пьяницы. Когда Влад выходил, тот последовал вслед, клянча мелочь. И водитель отсыпал ему монеты с кармана. Пьяница, считая рубли, весь рассыпался в благодарностях, а потом, схватив Влада за рукав, полушепотом сказал:
- Хороший ты парень, скажу тебе по секрету, полнолуние сегодня, дурной день. По трассе нашей иногда в такие дни появляется дитя, удавленное по собственной воле. Будь осторожен в своих желаниях, проезжай мимо, никого не бери. Не бери, от греха подальше.

Влад не слушая, поторопился сесть в машину. Ночной туман окутал всё живое. И казалось, всё живое замерло, словно мышка в норке, почуяв змею. Он проехал где-то десять минут, когда увидел одинокое дерево. В Калмыкии по дороге далеко не всегда встречаются деревья. Водитель решил съехать на обочину и поспать, невиданная усталость одолела его за этот долгий путь.
Он проснулся почти через час, хотя ему показалось, что спал вечность. Но было почему-то очень холодно. Влад хотел уже трогаться, как увидел в окне её, да так резко, что испугался. Молодая девушка, в цветастой курточке, смотрела на него в упор. Влад открыл дверь и крикнул:
- Ты кто такая, что ночью здесь делаешь?
- Возьмите меня, пожалуйста, с собой, я хорошая. Просто рядом тут живет моя мать с отчимом, я от них сбежала, хочу добраться до своего отца, он тут в соседнем селе живет.
- Ну ладно, садись.

Девушка села в машину, и Влад не мог не заметить, что она очень миловидная. Настроение у мужчины поднялось, и он пожалел, что во время не догадался снять обручальное кольцо. Они ехали вначале молча, но мужчина ненавязчиво завязал непринужденную беседу. И вот они уже общались как давно хорошие знакомые. О себе девушка рассказала, что зовут её Настя, что мать с отчимом её обижают, одноклассники и односельчане тоже обижают… Ей поступать надо в этом году, но она боится, что не сдаст ЕГЭ. Влад умел втираться в доверие, и потихоньку разведал, что отец её встретить не может, так как находится в командировке, но у неё есть ключи от его дома. Заманчивый план созрел в голове у Влада. Но девушка увидела у него обручальное кольцо и спросила:
- У Вас есть семья?
- Да… Так, знаешь, ошибка молодости. Я очень с ними страдаю.
- А что не так?
- Жена такая злюка, что удавил бы. Живу ради детей, но понимаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Они ею воспитанные, я же все время в рейсах, им только – дай. Сам себя загнал в тупик и не знаю, как вылезти. Хочу развестись, очень хочу. Наверное, мне нужен толчок, а его нет, живу по инерции. Они мне не нужны, даже дети. Сын точно не мой, я беременной её взял, сыграл в благородного. Он похож на меня только цветом волос. А дочь - копия жены, с идеальным музыкальным слухом. У нас в роду таких не было, у жены тоже. Чувствую, обманули меня, но как взять и всё порвать? Мне, понимаешь, нужен толчок, я ведь сам по природе добрый и немного нерешительный. Но очень хочу от них освободиться.
- Понимаю, люди - они такие злые, что недостойны самой жизни.
- Как ты права, Настенька…

Сколько раз Влад проигрывал этот сценарий и почти всегда успешно. И этот раз обещал быть таким же, ведь всего-то неискушённая малолетка, которая сама жаждет поверить первому проходимцу, лишь бы её приласкали. Он таких вычислял с первого взгляда - «недолюбленных», они как брошенные щенята, которые бегут за каждым встречным готовые забыть гордость и скромность за сомнительную порцию ласки, чтобы этот кто-то хотя бы иногда грел своим теплом, пусть даже плохо, обещая, и через раз кидающий тяжелым ботинком.

Ближе к населенному пункту его КАМАЗ забарахлил. Влад вышел на улицу и полчаса ковырялся в машине, а когда вернулся, Насти уже не было. Он, конечно, расстроился, но благо ничего не пропало.

Домой он забежал лишь переодеться и принять душ, а после сразу убежал в бар, на день рождения друга. Вернулся под утро, но было уже поздно, его жена и дети угорели. Как так получилось, понять никто не смог. Жена Влада самолично покупала колонку, и всегда с ней успешно справлялась и хвалила.

Придя с кладбища после похорон, несчастный мужчина напился и уснул. Но ночью он проснулся от холода. Влад открыл глаза, и перед ним стояла Настя, она протянула ему веревку и, улыбнувшись, сказала:
- Я тебя освободила, теперь пойдем со мной.

Одинокое дерево


Автор - Галинадар.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 73Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дальний рейс Калмыкия ночной туман девушка дом колонка похороны кладбище видение

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