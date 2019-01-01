Ведьмина семейка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:57 by

Друзья мои, недавно со мной такое произошло... это уму непостижимо. Многие из вас, наверно, сейчас улыбаются... подождите улыбаться, дайте сначала рассказать, а уж потом улыбайтесь, если конечно вам захочется. Вот, что со мной произошло.Деревня наша стоит на берегу небольшой речки, за которой начинаются нескончаемые леса. Красивейшие места, я вам скажу. И в реке рыбы разной полно. И в лесах грибов и ягод завались. И люди в деревне хорошие, всегда помогут если что. Но, как говорится, в семье не без урода. На краю деревни стоит дом, черный от времени, ни разу не ремонтировался, в котором живёт ведьма. Ничего плохого она людям не делала, наоборот, иногда советом помогала, когда какую травку лечебную сорвать, да от какой болезни она помогает. Но всё равно люди обходили этот дом стороной, и без надобности ведьму не беспокоили.Я уже два года как отслужил. Молодая кровь кипела, и дома конечно не сиделось. Собрался я рано утром, ещё солнышко не появилось, порыбачить сходить. Прохожу мимо ведьминого дома, смотрю, из баньки дымок вьется. Неужели ведьма ночью в баню ходит. Да нет, в доме, видимо, она, занавеска на окошке шевелится. Заиграло во мне любопытство.Мне бы пройти мимо. Какое мне дело до старухи, да к тому же ведьмы. Так ведь нет... любопытство заиграло, аж в животе зачесалось.Открыл я калитку и тихонечко подкрался к окошку. Заглянул осторожно. Сквозь занавеску толком ничего не разглядеть, но вроде как несколько силуэтов за столом заметил. Батюшки, кто это у ведьмы в такую рань?- Что, Коля, интересно кто там? - услышал я за спиной ведьмин голос.Я даже присел от неожиданности. Поворачиваюсь, стоит ведьма. Волосы взлохмаченные, глаза злые.- Да я тут на рыбалку собрался, - пробормотал я, а у самого душа в пятки ушла. В деревне давно говорили, что нельзя ведьму злить. Худо будет.- Семья моя там, - сказала ведьма, - а что ты так удивился? У меня, что, семьи не может быть? Вот заходят иногда. Грибов да ягод принесут. Иногда и зайчишку поймают, тоже несут ко мне. Правда, сначала я их в баню загоняю, воняют они сильно. Неделю выветрить их дух из избы не могу.- А они из какой деревни? - спрашиваю я- Из леса они. В тайге живут, - отвечает.В окне появилось что-то лохматое. Только глазки маленькие видны. Я отпрянул от окна, а сердце того гляди выскочит из груди от страха.- Ты убери морду-то от окна. Убери. Не пугай парня, - крикнула ведьма лохматому. Тот скрылся.Ведьма пристально посмотрела на меня. Злой огонёк вспыхнул у неё в глазах.- А что, может отведаешь вместе с ними угощений лесных, - обратилась она ко мне.- Нет, нет, мне идти надо.- Я вот тут что подумала, не отправить ли тебя, вместе с моими гостями, к ним в лес жить? Раз тебе так интересно. Посмотришь, как они живут.- Нет, нет, что ты, не надо. Не хочу.- А кто тебя спрашивать то будет, хочешь не хочешь. Захочу, бегом побежишь.- Да я, правда, не хотел подглядывать. Думал, может случилось что с вами. Поэтому и заглянул в окно.В окошко снова выглянуло волосатое чудище. Оно смачно откусывало от сырого белого гриба маленькие кусочки, громко чавкая.- Брысь, - крикнула ведьма.Чудище спряталось.- Смотри, Коля, скажешь кому что видел, отправлю тебя к своей семье жить, в лес. До конца дней своих по лесу бродить будешь. Или дурачком деревенским сделаю. Будешь мне песни петь под моим окном. Хочешь?- Нет, нет, что ты... - взмолился я, - отпусти ты меня Бога ради. Никому не скажу.- Иди, Коля, иди, - пропела ведьма. - Парень ты, вижу, неплохой, только любопытный очень. Ну, это дело поправимое.Я с облегчением выдохнул и попятился в сторону калитки. Ведьма подняла полусогнутый грязный указательный палец и погрозила мне им.Только минуты через две я понял, что бегу совсем в другую сторону от озера. И ведёрка под рыбку нет, да и удилище потерял где-то.Автор - БуракоF - Рассказы.

Ключевые слова: Деревня дом ведьма лес гости чудовище

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