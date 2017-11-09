Встреча в старинной церкви

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:47

Причина: Стилистика автора сохранена

Рэйн Просмотров: 318 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 10:47 by

Мне тогда было лет 16, сестре двоюродной - 24.Каждое лето приезжаем мы на дачу к нашей бабушке. Дача находится рядом с городком Валдаем. Наша деревня стоит на холме, и от соседней деревни нас отделяет небольшое озерко. Через озерко тогда был мост, и по нему мы часто ходили в соседнюю деревню покормить коров хлебушком и сухарями.В один такой вечер мы пошли, как обычно, погулять через мост к нашим любимым коровкам и пройтись по дороге, ведущей из этой деревни к старой заброшенной деревенской церкви. Нам было интересно зайти в церковь, посмотреть заброшенное место, в котором когда-то собирались люди. Место, которое было важным, а теперь стоит полузабытым на отшибе от дороги. Мы бывали когда-то там раньше и днём, потому решили снова навестить таинственный объект.Недалеко от самой церкви находилось деревенское кладбище, очень старое, с каменными крестами, где хоронили местных жителей.Мы пробирались какое-то время через высокую траву, пока не достигли церкви. Внутри все так же росли деревья, цветы и кусты. В нише мы нашли огарок свечи, скорее всего, оставленный этим летом кем-то из местных жителей, кто приходил помолиться в церковь, хоть и была она забыта и покинута.К тому моменту, как мы добрались до церкви, было еще не совсем темно, но солнце было уже почти за горизонтом.Мы подошли к месту алтаря, а я смотрела на все это... Ведь когда-то здесь кипела жизнь...Не успела я погрузиться в свои мысли, как вдруг сестра одернула меня за руку. Я посмотрела на нее, потом туда, куда смотрит она....Из-за стены выплывало медленно нечто, похожее на облако света. Первая мысль была, что это шаровая молния, но потом это облако стало выплывать все больше, и теперь оно было похоже на силуэт фигуры, в котором даже можно было разглядеть голову и глаза!Сначала стало страшно, я не знала, чего нам ожидать от неизвестного мне явления, но оно вовсе не собиралось к нам приближаться. Оно просто висело недалеко от стены и смотрело на нас.Не сговариваясь, мы решили выбраться оттуда и, боясь приблизиться к облаку света, попятились к окну, из которого собирались выскочить на улицу.Стало совсем темно. В то время, как мы передвигались по церкви, светлый силуэт стал пропадать, растворяться в воздухе.После того, как мы вышли через окно, мы дали деру в свою деревню.Рассказали все нашей бабушке, она поверила нам, а я не могла забыть такое просто так. Бабушка посоветовала нам рассказать все одной старой местной жительнице. Скрывать ее имени не стану, звали ее Майя. Жила она как раз в той самой деревне и была вроде как местной знахаркой (если не ошибаюсь, но знала она действительно много и травами лечила).Мы рассказали с сестрой, что мы видели в сумерках внутри церкви. Майя рассказала нам, что многие здесь из стариков знают историю об утонувшей в озере девушке. Не помнили точно, когда и что же произошло с ней. Кто-то считал, что она утопилась, кто-то, что это произошло случайно, но Майя сказала, что ее здесь очень любили, а призрак ее здесь до сих пор, он наблюдает потомков ее семьи и защищает.Майя посоветовала нам сходить на кладбище, объяснила, как найти могилку той самой девушки, и мы вправду нашли небольшой каменный крест почти на отшибе от захоронений (судя по каменному надгробию, все это происходило очень давно).Мы принесли цветов. Постояли там. И было даже как-то грустно, но это была светлая грусть. Мы знаем, что в тот вечер никто не хотел нам зла, за нами просто наблюдали. Не знаем, почему же душа так долго остается в этом мире, но знаем, что в нашем любимом Валдайском краю, в одной старой деревеньке, люди много лет хранят память о действительно светлом и добром человеке.

Ключевые слова: Церковь кладбище духи деревня сестра бабушка знахарка могила душа авторская история

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