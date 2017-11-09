Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Встреча в старинной церкви

Мне тогда было лет 16, сестре двоюродной - 24.
Каждое лето приезжаем мы на дачу к нашей бабушке. Дача находится рядом с городком Валдаем. Наша деревня стоит на холме, и от соседней деревни нас отделяет небольшое озерко. Через озерко тогда был мост, и по нему мы часто ходили в соседнюю деревню покормить коров хлебушком и сухарями.

В один такой вечер мы пошли, как обычно, погулять через мост к нашим любимым коровкам и пройтись по дороге, ведущей из этой деревни к старой заброшенной деревенской церкви. Нам было интересно зайти в церковь, посмотреть заброшенное место, в котором когда-то собирались люди. Место, которое было важным, а теперь стоит полузабытым на отшибе от дороги. Мы бывали когда-то там раньше и днём, потому решили снова навестить таинственный объект.
Недалеко от самой церкви находилось деревенское кладбище, очень старое, с каменными крестами, где хоронили местных жителей.

Мы пробирались какое-то время через высокую траву, пока не достигли церкви. Внутри все так же росли деревья, цветы и кусты. В нише мы нашли огарок свечи, скорее всего, оставленный этим летом кем-то из местных жителей, кто приходил помолиться в церковь, хоть и была она забыта и покинута.
К тому моменту, как мы добрались до церкви, было еще не совсем темно, но солнце было уже почти за горизонтом.
Мы подошли к месту алтаря, а я смотрела на все это... Ведь когда-то здесь кипела жизнь...

Не успела я погрузиться в свои мысли, как вдруг сестра одернула меня за руку. Я посмотрела на нее, потом туда, куда смотрит она....
Из-за стены выплывало медленно нечто, похожее на облако света. Первая мысль была, что это шаровая молния, но потом это облако стало выплывать все больше, и теперь оно было похоже на силуэт фигуры, в котором даже можно было разглядеть голову и глаза!
Сначала стало страшно, я не знала, чего нам ожидать от неизвестного мне явления, но оно вовсе не собиралось к нам приближаться. Оно просто висело недалеко от стены и смотрело на нас.

Не сговариваясь, мы решили выбраться оттуда и, боясь приблизиться к облаку света, попятились к окну, из которого собирались выскочить на улицу.
Стало совсем темно. В то время, как мы передвигались по церкви, светлый силуэт стал пропадать, растворяться в воздухе.

После того, как мы вышли через окно, мы дали деру в свою деревню.
Рассказали все нашей бабушке, она поверила нам, а я не могла забыть такое просто так. Бабушка посоветовала нам рассказать все одной старой местной жительнице. Скрывать ее имени не стану, звали ее Майя. Жила она как раз в той самой деревне и была вроде как местной знахаркой (если не ошибаюсь, но знала она действительно много и травами лечила).
Мы рассказали с сестрой, что мы видели в сумерках внутри церкви. Майя рассказала нам, что многие здесь из стариков знают историю об утонувшей в озере девушке. Не помнили точно, когда и что же произошло с ней. Кто-то считал, что она утопилась, кто-то, что это произошло случайно, но Майя сказала, что ее здесь очень любили, а призрак ее здесь до сих пор, он наблюдает потомков ее семьи и защищает.
Майя посоветовала нам сходить на кладбище, объяснила, как найти могилку той самой девушки, и мы вправду нашли небольшой каменный крест почти на отшибе от захоронений (судя по каменному надгробию, все это происходило очень давно).

Мы принесли цветов. Постояли там. И было даже как-то грустно, но это была светлая грусть. Мы знаем, что в тот вечер никто не хотел нам зла, за нами просто наблюдали. Не знаем, почему же душа так долго остается в этом мире, но знаем, что в нашем любимом Валдайском краю, в одной старой деревеньке, люди много лет хранят память о действительно светлом и добром человеке.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:47
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:47 by РэйнПросмотров: 318Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Церковь кладбище духи деревня сестра бабушка знахарка могила душа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Ух ты! Отличная история, мне понравилась, автору несомненно плюс!
Зарегистрирован: 9.11.2017
#2 написал: Lynx
Сегодня, 11:15
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2870|0)
Публикаций: 268
Комментариев: 1 663
Светлая стори, плюсанула и я.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 797
А я чёт ни как не нахожу связи между пятном в церкви и девушкой-утоплинницей...
Даже анекдот вспомнился (ловлю тапки)))

"Шли бабушка с внучкой вдоль речки. Вдруг видят: го...но плывёт. Спрашивает внучка:
--- Бабушка, откуда го...но?
--- Так вот слушай. Давным-давно на берегу этой речки стоял замок. И жили в этом замке принц и принцесса, и очень они любили друг друга. Но началась война и принц ушёл воевать. Его убило. А принцесса не выдержала горя, забралась на самую высокую башню, спрыгнула в реку и утонула.
--- Бабушка, а го...но то откуда???
--- А хрен его знает... на...рал кто-то... "
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Lynx
Сегодня, 11:34
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2870|0)
Публикаций: 268
Комментариев: 1 663
Цитата: alex.kuzmenko2017
А я чёт ни как не нахожу связи между пятном в церкви и девушкой-утоплинницей...
Даже анекдот вспомнился (ловлю тапки)))

"Шли бабушка с внучкой вдоль речки. Вдруг видят: го...но плывёт. Спрашивает внучка:
--- Бабушка, откуда го...но?
--- Так вот слушай. Давным-давно на берегу этой речки стоял замок. И жили в этом замке принц и принцесса, и очень они любили друг друга. Но началась война и принц ушёл воевать. Его убило. А принцесса не выдержала горя, забралась на самую высокую башню, спрыгнула в реку и утонула.
--- Бабушка, а го...но то откуда???
--- А хрен его знает... на...рал кто-то... "

А разно может быть. Может, родня священника. Может, в церковь часто ходила, может, рядом там жила, может, рядом утопилась. А церковь - священное место, а раз то добрая и светлая душа при жизни была, то и осела там. Вот и все.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 12:06
-1
Группа: Посетители
Репутация: (354|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 996
анекдот повеселил. не слышала ранее good
может нужно было бы посоветовать вам заупокойную заказать в церкви если имя ее знали. смысл стояния над могилой?
плюсанула
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.