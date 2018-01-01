Дед-оборотень

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 17:59 by

До этих событий наша деревня жила мирной и будничной жизнью. Но потом начало происходить что-то невероятное.Деревня стояла на краю дремучего леса. Посреди проходила дорога, по которой проносились автомобили и междугородние автобусы. Здесь же, возле дороги, были остановка, магазин и небольшой базарчик. Там местные жители продавали лесные грибы, ягоды, орехи, овощи и фрукты.Рядышком стоял колодец, в котором раньше была вода, а потом неожиданно высохла. Местные забили его крышкой и обходили стороной, связывая произошедшее с нечистой силой, появившейся в деревне. Вcё это произошло, когда в деревне появился странный человек, как потом оказалось — оборотень.Ниоткуда он не приезжал. Рано утром он выходил из леса, держа по корзинке в руках, и направлялся на базар. Продав за бесценок орехи, грибы и ягоды, он отправлялся обратно. Иногда заходил в магазин, где покупал только спички и соль.Кто-то пытался проследить за ним, но это было бесполезно. Дед будто испарялся. Но иногда он садился в автобус и куда-то уезжал. И ещё одно обеспокоило жителей: в лесу появились волки. Самих животных не видели, но следы постоянно находили, а их надрывный вой наводил страх и ужас. И поэтому деревня как будто вымирала — все боялись выходить на улицу, особенно по вечерам. Облавы на волков толку не давали.Ha рынке уже привыкли к странному деду. Несколько раз вместо дедушки на его месте стоял молодой человек, очень похожий на старичка. Он представился его внуком. Парень приезжал на видавшем виды жигуленке и продавал дары леса. Быстро распродав товар, уезжал. В один из таких дней молодой человек уже собирался уходить, но зашел в магазин. Стоявший рядом торговец заметил забытые на земле пачку сигарет и зажигалку. Он поднял их, ища глазами внука боровичка.В витрине магазина он увидел хозяина сигарет. Торговец забежал в магазин и наткнулся на дедушку. Кроме него и продавщицы, больше никого не было.— Где ваш внук? — спросил он.— Внук? Да здесь только что был— Возьмите, — торгаш протянул пачку сигарет и зажигалку. — Забыл он.— А -а -а … Спасибо, передам.Торговец поспешил обратно. Он увидел, как из магазина вышел внук, достал сигарету, чиркнул зажигалкой, сел в машину и уехал. Торгаш готов был поклясться, что парня в магазине не было. Но и дед больше не выходил. Об этом случае торговец решил никому не говорить.А ночью началась пальба у дома, стоящего ближе всех к лесу. Хозяин объяснил, что стрелял в волка. Все увидели на земле возле сарая кровь. Собака сначала взяла след, но потом заскулила и осталась на месте. Все изумленно промолчали. Дедушка не показывался на базаре несколько дней. Потом его видели идущим на остановку автобуса. Было заметно, что он сильно хромал на правую ногу.Странно, но с отъездом деда напасти и закончились. Исчезли волки (или волк?), пропали страхи. В колодце опять появилась вода. Спустя некоторое время в лесу нашли избушку. В комнатушке на полу лежали матрас и несколько тряпок с засохшей кровью. В столе спички и соль. Больше ничего в домике не было. По деревне пронесся слух, что якобы видели внука дедушки, проезжающего по дороге. Самого же старика никто не видел. Ни на базаре, ни в соседней деревне. Он как в воду канул.

Ключевые слова: Деревня дорога колодец странный человек дед из леса внук волк кровь оборотень

Другие, подобные истории: