Дед-оборотень

Дед-оборотеньДо этих событий наша деревня жила мирной и будничной жизнью. Но потом начало происходить что-то невероятное.
Деревня стояла на краю дремучего леса. Посреди проходила дорога, по которой проносились автомобили и междугородние автобусы. Здесь же, возле дороги, были остановка, магазин и небольшой базарчик. Там местные жители продавали лесные грибы, ягоды, орехи, овощи и фрукты.
Рядышком стоял колодец, в котором раньше была вода, а потом неожиданно высохла. Местные забили его крышкой и обходили стороной, связывая произошедшее с нечистой силой, появившейся в деревне. Вcё это произошло, когда в деревне появился странный человек, как потом оказалось — оборотень.
Ниоткуда он не приезжал. Рано утром он выходил из леса, держа по корзинке в руках, и направлялся на базар. Продав за бесценок орехи, грибы и ягоды, он отправлялся обратно. Иногда заходил в магазин, где покупал только спички и соль.
Кто-то пытался проследить за ним, но это было бесполезно. Дед будто испарялся. Но иногда он садился в автобус и куда-то уезжал. И ещё одно обеспокоило жителей: в лесу появились волки. Самих животных не видели, но следы постоянно находили, а их надрывный вой наводил страх и ужас. И поэтому деревня как будто вымирала — все боялись выходить на улицу, особенно по вечерам. Облавы на волков толку не давали.
Дед? Внук? Оборотень?
Ha рынке уже привыкли к странному деду. Несколько раз вместо дедушки на его месте стоял молодой человек, очень похожий на старичка. Он представился его внуком. Парень приезжал на видавшем виды жигуленке и продавал дары леса. Быстро распродав товар, уезжал. В один из таких дней молодой человек уже собирался уходить, но зашел в магазин. Стоявший рядом торговец заметил забытые на земле пачку сигарет и зажигалку. Он поднял их, ища глазами внука боровичка.
В витрине магазина он увидел хозяина сигарет. Торговец забежал в магазин и наткнулся на дедушку. Кроме него и продавщицы, больше никого не было.
— Где ваш внук? — спросил он.
— Внук? Да здесь только что был
— Возьмите, — торгаш протянул пачку сигарет и зажигалку. — Забыл он.
— А -а -а … Спасибо, передам.
Торговец поспешил обратно. Он увидел, как из магазина вышел внук, достал сигарету, чиркнул зажигалкой, сел в машину и уехал. Торгаш готов был поклясться, что парня в магазине не было. Но и дед больше не выходил. Об этом случае торговец решил никому не говорить.
А ночью началась пальба у дома, стоящего ближе всех к лесу. Хозяин объяснил, что стрелял в волка. Все увидели на земле возле сарая кровь. Собака сначала взяла след, но потом заскулила и осталась на месте. Все изумленно промолчали. Дедушка не показывался на базаре несколько дней. Потом его видели идущим на остановку автобуса. Было заметно, что он сильно хромал на правую ногу.
Странно, но с отъездом деда напасти и закончились. Исчезли волки (или волк?), пропали страхи. В колодце опять появилась вода. Спустя некоторое время в лесу нашли избушку. В комнатушке на полу лежали матрас и несколько тряпок с засохшей кровью. В столе спички и соль. Больше ничего в домике не было. По деревне пронесся слух, что якобы видели внука дедушки, проезжающего по дороге. Самого же старика никто не видел. Ни на базаре, ни в соседней деревне. Он как в воду канул.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 93Комментарии: 0
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