Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Проклятие чёрной вдовы

Когда я была маленькой, бабушка иногда заводила разговоры про какое-то родовое проклятие. Мама на нее злилась. Ей такие беседы не нравились. Я же цепляла их краем уха, забегая к ним стащить под шумок очередную конфету.

Когда умер мой отец, в доме снова стали звучать странные речи. Бабушка уже не полушепотом, а во всеуслышание твердила знакомые слова: «проклятие», «черная вдова», «на роду написано». Мама не скрывала своего раздражения. Она тогда сильно поругалась с бабушкой. После ссоры бабуля с гордым видом пошла к себе домой, бросив напоследок: «Вот увидишь, Татьяна, еще вернемся к этой теме». Все вокруг судачили, что отец умер так внезапно. Высокий, статный, здоровый мужчина, хороший муж и отец двоих детей вдруг ни с того ни с сего замертво упал на работе. В морге разводили руками, в справке так и написали: «Причина смерти не установлена». После ухода папы маме хотелось побыть в одиночестве. «Отгоревать» потерю без бабушкиных утешений, больше напоминавших наставления. Ба вовремя исчезла с горизонта, предоставив ей такую возможность.

Какое-то время мы жили тихо и спокойно, храня светлую память об отце и не сокрушаясь о фатальных ударах судьбы. У нас с братом разница в возрасте 9 лет. Я еще играла в куклы, когда у него началась взрослая жизнь. Отслужив три года на флоте и почувствовав тягу к морю, он подался в матросы. Это была престижная и хорошо оплачиваемая работа, особенно если удавалось попасть в заграничный рейс. Мой брат вытянул счастливый билет: его взяли на судно, которое через пару недель отправлялось в Европу. Мама была счастлива. «Загранка — это хорошие деньги, которые помогут нам наконец-то вырваться из нищеты», — говорила она.

Предполагалось, что рейс продлится несколько месяцев. Перед отъездом брат спешил повидаться со всеми друзьями и родными, чтобы насытиться воспоминаниями о доме перед затяжной поездкой. В свой насыщенный график встреч он включил и визит к бабушке. Они с мамой по-прежнему общались сквозь зубы. Но эта натянутость не передавалась нам. Я и мой брат часто навещали бабулю, не особо задумываясь о том, что же поссорило ее с мамой. В тот день брат отправился к ней в гости очень поздно, а дойдя до ее дома, вспомнил, что ничего не купил к чаю. А ведь бабушка очень любила печенье. Пришлось ему делать крюк по безлюдным и плохо освещенным переулкам. В одном из них его подкараулила злая судьба. На него напали какие-то отморозки, избили и ограбили, хотя брать было особо нечего…

От полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание. Бабушка и мама вместе ревели на кухне. Общее горе примирило их, хоть и не сразу. «Это ты накаркала, притянула еще одно горе своим нытьем и причитаниями», — истошно вопила мама, обвиняя бабушку. «Таня, что ты такое говоришь? Опомнись. Ты же в курсе про вдовий крест, про наш род», — оправдывалась бабуля. Мама, не зная, что возразить, заливалась слезами.

Смысл слов, которыми обменивались два самых близких мне человека, я поняла только когда стала взрослой. Бабушка решила, что на нашем роду лежит проклятие. Она додумалась до этого, вспоминая отголоски семейных историй. Сама она тоже потеряла и мужа, и сына. Дядя Коля шел домой с работы ночью. В темноте он не заметил разрытый асфальт и рухнул в яму с кипятком. Смерть была мгновенной. Трагично сложилась судьба и у моего дедушки, он утонул на рыбалке вскоре после рождения моей мамы. Был у бабушки старший брат, злой рок его не пощадил — сбил мотоцикл. Бабушка рассказывала какие-то истории, перечисляла родственников и предков мужского пола, скончавшихся нелепо и скоропостижно. Я поняла, почему мама считала ее выводы навязчивыми бреднями. От слов любимой бабули веяло могильным холодом, скорбью и безнадегой.

На долгие годы я позабыла про эти истории и мнимое проклятие. Некогда мне было размышлять о всяких мистических совпадениях. Я много училась и работала, встретила Валеру, мы поженились, и у нас родился сын Мишенька. К тому времени умерла бабушка.

Однажды раздался звонок от мамы: «Один историк из областного архива интересуется нашей семьей, говорит, вдовий крест — это правда, а не сказки, у него и доказательства есть». Меня перекосило от досады. С тех пор, как умерла бабушка, маму словно подменили. Она как будто переняла эстафету и начала с жаром обсуждать когда-то неприятные ей темы про родовое проклятие. А тут еще историк этот откуда-то взялся. Я долго не хотела встречаться с краеведом, сопротивлялась маминым уговорам, но потом сдалась.

Выяснилось, что наш род очень древний, чуть ли не с петровских времен можно всех предков отследить. Так сложилось, что в нем нет ни одного «пришлого» за 300 с лишним лет. Поэтому нами и заинтересовался работник архива. Мы вроде как интересная тема для его научной работы. А проклятие якобы тоже существовало, ну или в это многие верили, как в легенду. Со слов историка стало известно, что была в нашем роду некая зажиточная дама. Она слыла настоящей роковой женщиной. И зажиточной она стала потому, что были у нее богатые мужья. Она выходила замуж семь раз, и все ее благоверные внезапно умирали. А все их состояние переходило супруге.

Все думали, что у несчастной просто такой крест — быть вдовой. Но дотошные родственники последнего мужа доказали, что покойный был отравлен. Дальше закрутилось следствие — все как один «отведали» яду. Мало того, родив единственную дочь, черная вдова зареклась иметь еще детей и, если случалось забеременеть, изводила плод. Старуха-мать последнего мужа вдовы прокляла убийцу и весь ее род. Поверье гласило, что все потомки мужского пола черной вдовы будут умирать в самом расцвете сил, не дожив и до 50 лет. Всех будет косить проклятие.

Впервые в жизни я по-настоящему испугалась за Валеру и Мишеньку. Может, это все и сказки, а что если нет? Ведь если так рассудить — никто из мужчин нашей семьи не умер от старости. Все ушли нелепо и глупо. Мама вот тоже когда-то не верила, а потом всех любимых мужчин лишилась. Животный страх заставил меня обратиться за помощью к бабке-гадалке, да и не к одной. Побегала я по всем этим ясновидящим, экстрасенсам и выяснила, что все-таки лежит на нашем роду это проклятие. Вот только снять его никто не взялся. «Это, девонька, под силу только тому, у кого кровь черной вдовы в жилах течет», — сказала мне одна из гадалок.

Вернувшись домой, я заметалась из угла в угол. Придя в себя, остановила свой взгляд на иконе, которую мне подарила бабушка. Подумала, зачем же велосипед изобретать. Я собственными силами могу устранить проклятие. В наш край люди со всей страны за чудесами приезжают, а мне и ходить далеко не надо. Есть у нас в области монастырь на берегу озера, а озеро то считают святым. Сотни паломников приезжают туда молить Бога о чуде. Чтоб оно сбылось, надо вокруг озера три раза проползти на коленях, крестясь и кланяясь. В следующие выходные, никому не сообщив о своем намерении, я отправилась на озеро и сделала все как надо. Когда я поднялась, ко мне подошла женщина, то ли монахиня, то ли настоятельница, дала мне выпить стакан воды и произнесла: «Прощена»…

До сих пор не могу понять, что это значило. То ли у них всем так принято говорить, то ли это мне какой-то знак был послан. После поездки на озеро стало как-то легко на душе. Сейчас я живу как прежде, о проклятии не думаю. Но иногда нет-нет, но встрепенусь. Все ли я сделала для своей семьи, не грозит ли нам опасность от черной вдовы?

Автор - Анастасия, 34 года.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01 by QustoПросмотров: 423Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Гадалка вдова проклятие

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 74
Плюсую. Только вот историк ни с того ни с сего как-то напрягает.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 134
Аж зачиталась! Захватывающая история flushed Дай Бог, чтоб ваш род был прощён и всё было действительно у вас хорошо!
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: DRUID
Сегодня, 12:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 592
Проклятье гласит , что все потомки черной вдовы, мужского рода будут умирать, не дожив до 50 лет . А причём тут мужья ??? Они же не потомки вдовы .
Приврала чуток Настёна. И историк этот , какой-то мутный, род отслеживал, род по фамилии идёт, а значит по мужской линии. А там все женщины, фамилии менялись , возможно и не раз . Хотя ...

А вот про озеро интересно , я бы то-же хотела , что-бы мне всё простили.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#4 написал: Anais
Сегодня, 12:18
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 345
Надеюсь что проклятье спало. По сути - потомки-то ни в чем не виноваты.
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:12
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1902|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 370
Конечно все правильно сделала, отличная история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:35
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (134|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 336
О каких "пришлых" идёт речь? О людях другой национальности? Или что?
И да. Все живущие сейчас по определению принадлежат к "древним родам". Ибо не с воздуха взялись однажды)))))))))
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.