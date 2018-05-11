Проклятие чёрной вдовы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:01

Qusto Просмотров: 423 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 11:01 by

Когда я была маленькой, бабушка иногда заводила разговоры про какое-то родовое проклятие. Мама на нее злилась. Ей такие беседы не нравились. Я же цепляла их краем уха, забегая к ним стащить под шумок очередную конфету.Когда умер мой отец, в доме снова стали звучать странные речи. Бабушка уже не полушепотом, а во всеуслышание твердила знакомые слова: «проклятие», «черная вдова», «на роду написано». Мама не скрывала своего раздражения. Она тогда сильно поругалась с бабушкой. После ссоры бабуля с гордым видом пошла к себе домой, бросив напоследок: «Вот увидишь, Татьяна, еще вернемся к этой теме». Все вокруг судачили, что отец умер так внезапно. Высокий, статный, здоровый мужчина, хороший муж и отец двоих детей вдруг ни с того ни с сего замертво упал на работе. В морге разводили руками, в справке так и написали: «Причина смерти не установлена». После ухода папы маме хотелось побыть в одиночестве. «Отгоревать» потерю без бабушкиных утешений, больше напоминавших наставления. Ба вовремя исчезла с горизонта, предоставив ей такую возможность.Какое-то время мы жили тихо и спокойно, храня светлую память об отце и не сокрушаясь о фатальных ударах судьбы. У нас с братом разница в возрасте 9 лет. Я еще играла в куклы, когда у него началась взрослая жизнь. Отслужив три года на флоте и почувствовав тягу к морю, он подался в матросы. Это была престижная и хорошо оплачиваемая работа, особенно если удавалось попасть в заграничный рейс. Мой брат вытянул счастливый билет: его взяли на судно, которое через пару недель отправлялось в Европу. Мама была счастлива. «Загранка — это хорошие деньги, которые помогут нам наконец-то вырваться из нищеты», — говорила она.Предполагалось, что рейс продлится несколько месяцев. Перед отъездом брат спешил повидаться со всеми друзьями и родными, чтобы насытиться воспоминаниями о доме перед затяжной поездкой. В свой насыщенный график встреч он включил и визит к бабушке. Они с мамой по-прежнему общались сквозь зубы. Но эта натянутость не передавалась нам. Я и мой брат часто навещали бабулю, не особо задумываясь о том, что же поссорило ее с мамой. В тот день брат отправился к ней в гости очень поздно, а дойдя до ее дома, вспомнил, что ничего не купил к чаю. А ведь бабушка очень любила печенье. Пришлось ему делать крюк по безлюдным и плохо освещенным переулкам. В одном из них его подкараулила злая судьба. На него напали какие-то отморозки, избили и ограбили, хотя брать было особо нечего…От полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание. Бабушка и мама вместе ревели на кухне. Общее горе примирило их, хоть и не сразу. «Это ты накаркала, притянула еще одно горе своим нытьем и причитаниями», — истошно вопила мама, обвиняя бабушку. «Таня, что ты такое говоришь? Опомнись. Ты же в курсе про вдовий крест, про наш род», — оправдывалась бабуля. Мама, не зная, что возразить, заливалась слезами.Смысл слов, которыми обменивались два самых близких мне человека, я поняла только когда стала взрослой. Бабушка решила, что на нашем роду лежит проклятие. Она додумалась до этого, вспоминая отголоски семейных историй. Сама она тоже потеряла и мужа, и сына. Дядя Коля шел домой с работы ночью. В темноте он не заметил разрытый асфальт и рухнул в яму с кипятком. Смерть была мгновенной. Трагично сложилась судьба и у моего дедушки, он утонул на рыбалке вскоре после рождения моей мамы. Был у бабушки старший брат, злой рок его не пощадил — сбил мотоцикл. Бабушка рассказывала какие-то истории, перечисляла родственников и предков мужского пола, скончавшихся нелепо и скоропостижно. Я поняла, почему мама считала ее выводы навязчивыми бреднями. От слов любимой бабули веяло могильным холодом, скорбью и безнадегой.На долгие годы я позабыла про эти истории и мнимое проклятие. Некогда мне было размышлять о всяких мистических совпадениях. Я много училась и работала, встретила Валеру, мы поженились, и у нас родился сын Мишенька. К тому времени умерла бабушка.Однажды раздался звонок от мамы: «Один историк из областного архива интересуется нашей семьей, говорит, вдовий крест — это правда, а не сказки, у него и доказательства есть». Меня перекосило от досады. С тех пор, как умерла бабушка, маму словно подменили. Она как будто переняла эстафету и начала с жаром обсуждать когда-то неприятные ей темы про родовое проклятие. А тут еще историк этот откуда-то взялся. Я долго не хотела встречаться с краеведом, сопротивлялась маминым уговорам, но потом сдалась.Выяснилось,Так сложилось, что в нем нет ни одного «пришлого» за 300 с лишним лет. Поэтому нами и заинтересовался работник архива. Мы вроде как интересная тема для его научной работы. А проклятие якобы тоже существовало, ну или в это многие верили, как в легенду. Со слов историка стало известно, что была в нашем роду некая зажиточная дама. Она слыла настоящей роковой женщиной. И зажиточной она стала потому, что были у нее богатые мужья. Она выходила замуж семь раз, и все ее благоверные внезапно умирали. А все их состояние переходило супруге.Впервые в жизни я по-настоящему испугалась за Валеру и Мишеньку. Может, это все и сказки, а что если нет? Ведь если так рассудить — никто из мужчин нашей семьи не умер от старости. Все ушли нелепо и глупо. Мама вот тоже когда-то не верила, а потом всех любимых мужчин лишилась. Животный страх заставил меня обратиться за помощью к бабке-гадалке, да и не к одной. Побегала я по всем этим ясновидящим, экстрасенсам и выяснила, что все-таки лежит на нашем роду это проклятие. Вот только снять его никто не взялся. «Это, девонька, под силу только тому, у кого кровь черной вдовы в жилах течет», — сказала мне одна из гадалок.Вернувшись домой, я заметалась из угла в угол. Придя в себя, остановила свой взгляд на иконе, которую мне подарила бабушка. Подумала, зачем же велосипед изобретать. Я собственными силами могу устранить проклятие. В наш край люди со всей страны за чудесами приезжают, а мне и ходить далеко не надо. Есть у нас в области монастырь на берегу озера, а озеро то считают святым. Сотни паломников приезжают туда молить Бога о чуде. Чтоб оно сбылось, надо вокруг озера три раза проползти на коленях, крестясь и кланяясь. В следующие выходные, никому не сообщив о своем намерении, я отправилась на озеро и сделала все как надо. Когда я поднялась, ко мне подошла женщина, то ли монахиня, то ли настоятельница, дала мне выпить стакан воды и произнесла: «Прощена»…До сих пор не могу понять, что это значило. То ли у них всем так принято говорить, то ли это мне какой-то знак был послан. После поездки на озеро стало как-то легко на душе. Сейчас я живу как прежде, о проклятии не думаю. Но иногда нет-нет, но встрепенусь. Все ли я сделала для своей семьи, не грозит ли нам опасность от черной вдовы?Автор - Анастасия, 34 года.

Ключевые слова: Гадалка вдова проклятие

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