Восхождение: Лишь начало

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:22 by

- Ах да, ты ещё нуждаешься в пояснениях. Идём. – Люцифер пошёл к выходу из зала.Малум покорно проследовал за ним. Выход вёл в высокий коридор.- Несколько тысяч лет назад произошла самая масштабная битва между Раем и Адом. И произошла она вокруг этого дворца. Сначала казалось, что мы без труда изгоним ангелов с нашей территории, забрав немалую их часть, но мы были неправы. Все демоны пали, кроме меня. Я успел укрыться в других мирах. Долгие годы я скитался, планируя свою месть. В одном из миров я встретил тебя и сразу понял – ты должен стать первым членом моей новой армии. Я призвал тебя и заставил преодолеть много испытаний перед встречей. И ты достойно принял их.- Получается, кроме меня демонов нет?- Да, но со временем они появятся. А пока это не должно тебя волновать. У тебя есть время, чтобы как следует натренироваться.Они подошли к огромным воротам, которые вели прочь из замка. Люцифер открыл их.- Здесь водится много опасных существ, которые подойдут для тренировки. Вперёд!Малум вышел, ворота тут же захлопнулись за его спиной. Демон осмотрелся, вокруг замка рос густой красный лес. Спустившись с крыльца, он присмотрелся – все деревья состояли из костей и скелетов. Вместо земли всё вокруг покрывала однородная масса из плоти и запёкшейся крови. Воздух пах гарью.Вдруг раздался громкий рёв. Малум повернулся – на него, снося всё на своём пути, неслась пышущая пламенем туша. Он отскочил в сторону, зверь пронёсся мимо. Он остановился в нескольких метрах и медленно повернулся, взглянув на демона. Это был огромный ящер с округлой мордой, из щёк росли длинные толстые бивни. Между крупных чешуек скакали языки пламени. Слегка приподняв переднюю часть тела, монстр снова рванул вперёд. Нужно было действовать быстро. Когда ящер приблизился, Малум упал на землю. Монстр пронёсся над ним. Не теряя времени, демон вонзил меч в мягкое брюхо и распорол его до самого хвоста. Зверь грохнулся, испустив предсмертный рёв. Малум поднялся и подошёл к поверженному монстру. В ту же секунду тело опутало пламя, которое исчезло через мгновение, оставив от существа лишь обугленные кости.Осмотревшись, Малум наметил цель пути – высокую башню на горизонте. Демон, желающий узнать об этом месте побольше, уверенно двинулся вперёд. По пути он рассматривал округу. Небо здесь было довольно интересным – его полностью скрывали рыжие облака, а сквозь них пробивались багровые молнии. Под ногами начала хлюпать кровавая жижа. Демон остановился. Здесь лес заканчивался, сменяясь трупным болотом, переходящим в кровавое озеро. Малум двинулся вдоль его берега, не отводя глаз от кровяной глади. Снова неприятное чувство предупреждало его об опасности.В центре озера начали возникать пузыри. Длинное щупальце, с глазом на конце, медленно высунулось на свет и взглянуло на Малума. Оно любопытно приблизилось. Чутьё достигло своего пика, за два удара демон разрубил глаз на части. Из озера раздалось громкое бульканье, тело существа показалось на поверхности. Оно выпрыгнуло на берег и попыталось атаковать его щупальцами с большими когтями на концах. Малум отрубал каждую приблизившуюся конечность, параллельно подбираясь к телу монстра. Когда цель была достигнута, а от большинства щупалец остались лишь кровоточащие обрубки, Малум пронзил мечом большой мешок на вершине тела твари. Он лопнул, разбрызгав вокруг маслянистую кровь. Монстр сдох мгновенно. Он также разлетелся в пепел, от него не осталось ничего, кроме нескольких горстей мелких зубов.Малум обошёл озеро, оно оказалось совсем небольшим, и продолжил путь к горе. Через несколько минут ходьбы он заметил, что лес снова стал редеть. Очень быстро деревья полностью исчезли, а плоть под ногами сменилась какими-то тленно-белыми обломками. Впереди демон увидел целую пустыню из них, с высокими дюнами и какими-то сухими кустами между ними. Он остановился и присел на корточки, поднимая один из них. Сразу стало ясно – это кость. И вся остальная «пустыня» состояла из них. Черепа, рёбра, позвонки и прочие останки валялись вокруг в огромных количествах. Поднявшись на высокий холм, демон взглянул на свою цель – весь остальной путь до башни лежал через это кладбище. Он пошёл вперёд, преодолевая дюну за дюной. Царила мёртвая тишина, похоже, здесь никто не живёт. Уже через час Малум стоял у подножия башни. Стали ясны реальные размеры башни – она была поистине огромной. Войдя внутрь, он огляделся. Никаких этажей здесь не было, лишь лестница, ведущая вверх. Она была освещена едва горящими факелами. Демон начал подниматься. Путь был не таким уж длинным, ушло всего полчаса, чтобы оказаться наверху. Он оглядел округу. Башню со всех сторон окружала костяная пустыня. На юге был уже знакомый лес. Всё это простиралось на тысячи километров вокруг.Малум был заворожён этим видом. Что-то прекрасное и одновременно ужасное было в нём. Он стал вспоминать свой путь до этого момента. Как он выживал, как он был наёмником, будучи человеком. Мог ли он тогда подумать, что доживёт до такого? Нет. И это восхождение, от жалкого смертного до воплощения зла, оно произошло так внезапно и быстро. И если с ним произошло такое, то, что ещё будет впереди? Сколько битв, приключений и пролитой крови? Демон расплылся в коварной ухмылке, предвкушая всё это.

Ключевые слова: Демоны фэнтези ад авторская история

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