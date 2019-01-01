Восхождение: Снова в строю

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:29

mad_billy Просмотров: 51 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:29 by

Вздохнув, Малум заметил, что солнце начало опускаться. Неприятное чувство подсказывало ему, что ночью здесь куда опаснее. Демон забрался на крышу одного здания и стал наблюдать за закатом. Это умиротворяло его.Когда светило скрылось за горизонтом, воздух начали разрезать крики. Один из них раздался буквально за спиной Малума. Демон уклонился, и монстр, пытавшийся напасть сзади, полетел вниз. Он с противным треском разбился о песок. Другие монстры мгновенно окружили его и начали пожирать. Малум прыгнул вниз, замедлив падение мечом, воткнутым в стену. Он приземлился прямо на голову одного из монстров, раздавив его. Другие твари тут же бросились в атаку. Малум поступил так же, как и в прошлый раз, – начал косить всех без разбора. Лишь хрип заполнил воздух.Бой длился очень долго, но демон не заметил этого. Многие часы пролетели, как считанные минуты. Ночь сменилась днём. Когда уроды перестали прибывать, Малум обнаружил себя в центре огромной красной лужи. От всей пролитой крови немаленькая часть улицы обратилась в озеро кровавой жижи, в которой плавали куски тел. Снова демона поглощала невероятная радость и гордость за себя. По его лицу расползлась широкая ухмылка.Он вышел из кровавого болота и забрался на крышу одного из домов. Подул сильный ветер, который быстро высушил пропитанную кровью одежду.Вдруг снова возникло неприятное чувство. Малум шагнул в сторону. В то место, где он стоял, вонзилось копьё. Демон кинул взгляд вверх – над ним парили два ангела. Он узнал их, это были ангелы, напавшие на него во время первой охоты. Один из них спикировал на крышу и, вырвав копьё, направил его на Малума. Тот сразу же выхватил меч и отрубил наконечник. Он попытался ударить по шее, но его клинок остановил меч другого ангела. Он оттолкнул собрата в сторону и со всей силы навалился на демона. Ангел толкнул его и, воспользовавшись секундной растерянностью врага, пнул в живот. Тошнота подступила к горлу. Малум упал на колено. Меч выпал из руки, и ангел отшвырнул его в сторону. Он с победоносным видом замахнулся для последнего удара. Самочувствие молниеносно пришло в норму. Демон подхватил отрубленный наконечник копья и вогнал его в живот врага. Тот облокотился на него, скорчившись от боли. Малум подскочил и несколько раз заехал ему по лицу. Ангел отшатнулся, Малум пнул его, повалив. Демон властно прижал его голову ногой. Тот испуганно взглянул на своего собрата, стоявшего в стороне.- Беги! – прокричал он.Ангел послушно скрылся в золотой ауре. Поверженный враг кинул взгляд на демона.- Что теперь ты со мной сделаешь? – его голос был, на удивление, невозмутимым.Малум лишь сильнее надавил на его голову.- Ладно, но знаешь, я бы хотел поговорить с тобой.- С чего бы это? – демон слегка наклонился, прислушиваясь.- Слушай, я понимаю, ты демон, ты создан, чтобы убивать. Но неужели ты не чувствуешь боли за то, что совершил? Неужели ты не чувствуешь…Малум с огромной силой надавил на голову ангела. Золотая смесь из крови и мозгов расплескалась во все стороны.- Идиот, – демон усмехнулся.Он поднял меч и заткнул его за пояс. Резко он ощутил, как силы возвращаются к нему, словно они вновь заполняли вены, артерии и мелкие сосуды. Наконец, он смог телепортироваться.Малум оказался в огромном зале. Стены состояли из багрового кирпича, своды потолка были выполнены в виде массивных скульптур жутких созданий, пол был покрыт резной плиткой. Перед демоном был высокий пьедестал с троном на вершине. Трон был сделан из костей различных размеров и форм. Люцифер гордо восседал на нём. Он поднялся.- Ну что ж, твоё начальное «обучение» окончилось. Ты быстро освоился с новыми силами, даже слишком быстро. Это сильно удивило и порадовало меня. Если все остальные будут учиться так же быстро, то наша армия восстановится за пару месяцев.- Восстановится?- Ах, да, ты ещё нуждаешься в пояснениях. Идём, – Люцифер пошёл к выходу из зала...

Ключевые слова: Демон фэнтези ангел авторская история

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