Восхождение: Демон

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:36

mad_billy Просмотров: 64 Комментарии: 2 +2 Вчера, 16:36 by

Ночью путник остановился в поле. Какое-то странное чувство привело его сюда. Он пытался понять, зачем пришёл. Вдруг перед ним образовалось облако чёрного дыма. Из него вышло высокое существо. У него было три прямых рога на голове. Одето оно было в чёрную рясу с бронёй на руках. Лицо скрывал капюшон с дырками для рогов.- Ты явился на мой зов!Путник не мог ничего ответить – он был обескуражен видом существа.- Я – Люцифер. Я избрал тебя, чтобы даровать силу, с которой ты понесёшь мою волю по мирам. Ты согласен на это?Сглотнув, путник покивал.- Отлично! Для начала тебе нужно сменить тело. Этим и займёмся.Люцифер очертил руками круг в воздухе. Путника окутала чёрная масса. Он стал чувствовать, как меняется его тело. Он не знал, сколько это длилось. Казалось, что время просто исчезло. Когда всё закончилось, масса рассеялась. Он оказался в тёмном пространстве, под ногами была ровная поверхность. Вдруг из-за спины раздался знакомый голос:- Вот и готов новый демон. Теперь твоё имя – Малум, и ты волен творить всё, что тебе будет угодно! – Люцифер злобно рассмеялся.Голос исчез. Малум был растерян. Только сейчас он осознал, что произошло. Он превратился в странное существо, оказался где-то. Он заметил, что поверхность под ним отражает всё, как зеркало. Он стал рассматривать себя. Глаза поменяли цвет: радужки побелели, сливаясь с белками, зрачки стали вертикальными, как у змея, вокруг глаз были чёрные круги. Уши слегка заострились, нос провалился, а волосы почернели и отросли. Ноги и руки вытянулись, он стал немного выше. Пальцы на руках заострились, превратившись в длинные когти. Кожа стала чисто белой. Вокруг голеней обвились ржавые цепи. На нём была чёрная мантия с тёмно-серым одеянием под ней.Малум успокоился, выдохнул и начал размышлять, как выбраться отсюда. Вдруг его окутала чёрная аура, он оказался в лесу. За спиной раздался шорох, Малум обернулся. Перед ним стояло существо, оно было немного выше демона, лицо представляло собой огромную круглую пасть с множеством зубов по краям. Оно кинулось вперёд с воинственным воплем.Малум одним движением отбросил его. Оно врезалось в дерево и упало на землю, издавая громкое шипение. Демон подошёл к нему и поднял за горло. Существо ухватило его за руку и попыталось вырваться, но оно было слишком слабо. Малум отпустил его и тут же резанул когтями по брюху. Из распоротого живота вывалились чёрные внутренности. Существо оглушительно захрипело.Когда предсмертный хрип стих, Малум вдруг почувствовал удовлетворение и невероятный прилив сил. Вдруг в голове раздался знакомый голос: «Поздравляю с первой поглощённой душой!»Голос исчез так же неожиданно, как и появился. Малум решил, что стоит выбираться отсюда. Он попробовал повторить то, что сделал в тёмном пространстве. Сконцентрировавшись на мысли о том, чтобы переместиться в другое место, он ощутил, как его вновь окутала чёрная аура. Демон оказался в поле, была ночь. На горизонте виднелись крыши какого-то поселения. Он пошёл к нему...Автор - Никита Ярославцев.Источник неизвестен.

Ключевые слова: Демон фэнтези страх

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