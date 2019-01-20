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Творческие истории

Восхождение: Демон

Ночью путник остановился в поле. Какое-то странное чувство привело его сюда. Он пытался понять, зачем пришёл. Вдруг перед ним образовалось облако чёрного дыма. Из него вышло высокое существо. У него было три прямых рога на голове. Одето оно было в чёрную рясу с бронёй на руках. Лицо скрывал капюшон с дырками для рогов.

- Ты явился на мой зов!

Путник не мог ничего ответить – он был обескуражен видом существа.

- Я – Люцифер. Я избрал тебя, чтобы даровать силу, с которой ты понесёшь мою волю по мирам. Ты согласен на это?

Сглотнув, путник покивал.

- Отлично! Для начала тебе нужно сменить тело. Этим и займёмся.

Люцифер очертил руками круг в воздухе. Путника окутала чёрная масса. Он стал чувствовать, как меняется его тело. Он не знал, сколько это длилось. Казалось, что время просто исчезло. Когда всё закончилось, масса рассеялась. Он оказался в тёмном пространстве, под ногами была ровная поверхность. Вдруг из-за спины раздался знакомый голос:
- Вот и готов новый демон. Теперь твоё имя – Малум, и ты волен творить всё, что тебе будет угодно! – Люцифер злобно рассмеялся.

Голос исчез. Малум был растерян. Только сейчас он осознал, что произошло. Он превратился в странное существо, оказался где-то. Он заметил, что поверхность под ним отражает всё, как зеркало. Он стал рассматривать себя. Глаза поменяли цвет: радужки побелели, сливаясь с белками, зрачки стали вертикальными, как у змея, вокруг глаз были чёрные круги. Уши слегка заострились, нос провалился, а волосы почернели и отросли. Ноги и руки вытянулись, он стал немного выше. Пальцы на руках заострились, превратившись в длинные когти. Кожа стала чисто белой. Вокруг голеней обвились ржавые цепи. На нём была чёрная мантия с тёмно-серым одеянием под ней.

Малум успокоился, выдохнул и начал размышлять, как выбраться отсюда. Вдруг его окутала чёрная аура, он оказался в лесу. За спиной раздался шорох, Малум обернулся. Перед ним стояло существо, оно было немного выше демона, лицо представляло собой огромную круглую пасть с множеством зубов по краям. Оно кинулось вперёд с воинственным воплем.

Малум одним движением отбросил его. Оно врезалось в дерево и упало на землю, издавая громкое шипение. Демон подошёл к нему и поднял за горло. Существо ухватило его за руку и попыталось вырваться, но оно было слишком слабо. Малум отпустил его и тут же резанул когтями по брюху. Из распоротого живота вывалились чёрные внутренности. Существо оглушительно захрипело.

Когда предсмертный хрип стих, Малум вдруг почувствовал удовлетворение и невероятный прилив сил. Вдруг в голове раздался знакомый голос: «Поздравляю с первой поглощённой душой!»

Голос исчез так же неожиданно, как и появился. Малум решил, что стоит выбираться отсюда. Он попробовал повторить то, что сделал в тёмном пространстве. Сконцентрировавшись на мысли о том, чтобы переместиться в другое место, он ощутил, как его вновь окутала чёрная аура. Демон оказался в поле, была ночь. На горизонте виднелись крыши какого-то поселения. Он пошёл к нему...

Автор - Никита Ярославцев.
Источник неизвестен.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:36
Вчера, 16:36 by mad_billyПросмотров: 64Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Демон фэнтези страх

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 17:30
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (109|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 074
Ночью мы идем с демонОоом,
По полю идем мы вдвоем,
Демон сьел уже моего коня,
Может, скоро он сожрет и меня!
Я тогда сам демоном стал,
И его на части порвал,
А потом в село, я скорей пошел,
Жить на свете демонАм хорошо!!

Плюс за повод к стишку)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:22
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2776|-1)
Публикаций: 1 617
Комментариев: 10 592
Мала история, не окончена, хотя и так понятно, что теперь для начала село, потом другое что то и т.д. и т.п., демону нужны души. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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