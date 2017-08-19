Восхождение: Бойня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:44

Причина: Стилистика автора сохранена

mad_billy Просмотров: 123 Комментарии: 5 +6 Вчера, 18:02 by

Приблизившись к одному из домов, демон услышал шаги. Он выглянул из-за угла. По улице шёл мужчина. Он широко улыбался, походка была расслабленной и непринуждённой.Дождавшись пока он подойдёт ближе, Малум вышел из-за угла. Человек остановился и удивлённо взглянул на него. Внешность демона явно удивила его. Демон подошёл и, злобно улыбнувшись, схватил мужчину за горло. Тот даже не успел закричать, демон распорол ему брюхо. Затем он продолжил охоту.Теперь Малум решил попробовать другую стратегию. Он подошёл к одному из домов и осторожно заглянул в окно: там стояло две кровати, на одной спала девушка, а другая пустовала. Малум тихо открыл окно и пролез внутрь, гибкость тела существа позволяла. Он заметил на стене небольшой портрет, на нём были изображены девушка, спавшая на кровати, и мужчина, убитый им. Он решил запугать всё поселение и уже знал, как сделает это. Малум сдавил руками горло девушки. Трахея продавилась, и жертва мгновенно умерла. Он принёс труп к статуе в центре поселения, которая представляла собой большой крест около 3 метров в высоту. Малум снял с ноги цепь и привязал тело к кресту. Новая цепь возникла из воздуха и, словно змея, обвилась вокруг пустой голени.После этого он начал обходить поселение и заглядывать в окна. Вскоре в одном из домов он увидел молодого человека, читающего книгу при свече. Демон подошёл к двери и постучал. Юноша открыл, но, увидев «гостя», попытался закрыть. Малум помешал ему, задержав дверь ногой. Он вошёл в дом. Напуганный мужчина отошёл на несколько шагов. Он открыл рот, чтобы закричать, но демон опередил его – одним движением он оторвал ему челюсть. Громкий хрип, и брызги крови окропили пол и стены. Вторым ударом Малум рассёк ему горло. Мужчина с грохотом упал на пол.Малум осмотрел дом жертвы. Всё было скромно: кровать в углу, большой шкаф с книгами у стены, всего пара окон. Демон сел в кресло и стал ждать утра. Оно настало быстро, через пару часов. Вскоре с улицы раздался крик. Малум захотел выбежать на улицу, но его остановила мысль о том, что люди испугаются его, а это не желательно. Он не хочет, чтобы особо много народу узнало о его существовании. Вдруг он ощутил, как его тело меняется. Он стал ниже, одежда изменилась. Когда это чувство прошло, он взглянул в небольшое зеркало около входной двери. Это зрелище слегка удивило его – он превратился в убитого парня.Порадовавшись новой способности, Малум вышел из дома. Он направился к центру деревни. Вокруг статуи уже стояло около десятка человек. Они испуганно вздыхали и перешёптывались. Он побежал к ним.- Что здесь произошло?- Кто-то убил Хельгу. И ведь как показательно, вывесил тело бедняжки прямо у всех на виду. Мы скорбим о ней, – сказал бородатый мужчина, стоявший близко к нему.- И кто мог так поступить? Все любили Хельгу, никто на неё зла не держал. Да и не может человек такое вытворить. Залезть на крест, держа труп в руке, привязать его тяжёлой цепью, перед этим перерезав горло. Ужас! – к ним подошла старушка.- Теперь надо снять тело, пока вороны не слетелись. Ты, это, сходи в церковь и помоги отцу Патрику организовать похоронную церемонию, – мужчина обратился к нему.- Да, сейчас.Малум направился к церкви. Войдя внутрь, он подошёл к священнику.- Отец Патрик, сегодня ночью кто-то убил Хельгу. Нам нужно подготовить похороны.- О, Господи! Кто мог сотворить такое? Впрочем, потом. Пока помоги вынести гроб из подвала. Пошли!Они спустились в подвал, там Малум захватил средний гроб и вынес его на улицу.- Так, теперь неси гроб к месту, где находится тело. Я пойду с тобой.Они направились к центру поселения. Местные жители уже сняли тело с креста. Когда Малум положил гроб на землю, жители поместили тело в него. К гробу подошли шесть человек и подняли его. Они побрели к кладбищу. Там уже было несколько подготовленных заранее ям. Гроб спустили в одну из них. Местный дьячок начал закапывать яму, а отец Патрик зачитал эпитафию. Все собравшиеся молчали в скорби. В это время Малум обдумывал, как, сколько и кого он убьёт. В размышлениях он с трудом сдерживал злобную улыбку.Церемония прошла за пару часов. Все жители разошлись по своим делам. Малум направился в «свой» дом. Он сидел в кресле, когда раздался стук в дверь. Открыв, он увидел мужика, который разговаривал с ним рядом с крестом.- Миллер, мне нужна помощь. Поможешь выковать пару мечей. Хорошо?Малум втянул его в дом, закрыл дверь и принял свою обычную форму. Мужчина хотел закричать, но не успел – Малум свернул ему шею. Демон скинул труп в подполье. Затем он дождался вечера и, когда стемнело, вышел на охоту.Он снова превратился в человека и направился к церкви. Малум тихо пробрался внутрь. Там он увидел отца за вечерней молитвой и дьячка, убиравшего между лавок. Он подошёл к дьячку со спины и резко толкнул его в сторону, тот упал и раскроил череп о спинку одной из скамей. Он смог издать лишь короткий крик, но его хватило, чтобы отвлечь отца Патрика от молитвы. Тот обернулся и ужаснулся увиденному. Малум принял реальный облик и кинулся на священника. Упав, Патрик выхватил распятие и начал бубнить какую-то молитву. Малум поднял его над полом. Священник заговорил ещё громче. Он швырнул отца к стене, тот сполз на пол. Демон подошёл и вновь поднял его, он нанёс несколько сильных ударов по груди и животу Патрика. Из его рта полилась кровь. Малум заметил прикреплённую к стене верёвку, которая держала люстру. Он отпустил отца, тот уже не мог встать, и Малум не боялся, что он убежит. Он обрубил верёвку когтями. Затем вновь поднял Патрика, обвязал верёвку вокруг его шеи и отпустил. Люстра почти сразу упала на пол, а священника утянуло под потолок церкви. Малум приобрёл образ дьячка и вышел на улицу.Он закричал во всё горло. Множество людей вышло из своих домов, они стали сходиться к церкви. Когда собралось много народу, Малум принял стандартную форму, люди стали разбегаться в ужасе. Демон быстро настигал напуганных людей на улицах и в домах, он разрубал, кромсал их на части, наслаждаясь каждым убийством. В каком-то доме он сломал печь и начался пожар. Огонь быстро перекинулся на другие дома. Всё озарилось желтым светом.Демон настиг хрупкую девушку лет шестнадцати. Она лежала на земле и слёзно молила о пощаде. Малум со злобной ухмылкой занёс руку для последнего удара.Вдруг кто-то схватил его. Он поднял голову – над ним висел человек с золотыми крыльями за спиной. Он тут же отбросил демона в сторону. Малум встал с земли, человек резво подлетел к нему. В его руках возникло золотое копьё, и он попытался пронзить им Малума, но тот вышел из-под удара и вырвал оружие у него из рук. Враг упал на землю. Малум уже собирался вонзить оружие в спину врага, его прервал звук грома. По копью пробежал жёлтый разряд. Малум отбросил копьё, но оно успело оставить ожоги на руках. Он обернулся. Там стояло ещё два крылатых воина. Руки одного из их опутывали молнии. Он метнул ещё один разряд в демона. Тот отскочил в сторону и поднял копьё. Малум метнул его, поразив его крыло. Враг с криком упал на землю. Его спутник подхватил его, и их обоих поглотила золотая аура. Они исчезли. Демон посмотрел на другого недруга, тот тоже исчез в жёлтом сиянии.Перед демоном возник Люцифер. Он довольно улыбался.

Ключевые слова: Авторская история деревня фэнтези демон

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