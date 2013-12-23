Идеальная скульптура

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:55

3klim3 Просмотров: 86 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:55 by

Эта девушка идеальна. Её утонченные черты лица завораживают. Ладная фигура приводит всех в неописуемый восторг. Глубокие зелёные глаза, словно два безупречных изумруда. Пышные рыжие волосы до плеч и обворожительная улыбка на молодом лице, едва тронутом веснушками. Я восхищён ею. Я сделал её сам.Три года назад, я, никому не известный скульптор, взялся за создание восковой фигуры с нуля. Моя фантазия была безгранична и ничто не могло мне помешать. Я решил сделать все по-своему. За всю жизнь я узнал много тонкостей работы и стал настоящим мастером. Воск - податливый материал, с которым никогда не возникает сложностей, но я все никак не мог создать то, что могло бы приблизить меня к Прекрасному. После нескольких бессонных месяцев в мастерской мысли лучше, чем напиться в ближайшем баре, мне не пришло. Мои алкогольные приключения продолжались, плавно перетекая в хронический запой. Именно тогда я её и встретил.Она первая со мной заговорила, но я не слышал её слов. Я все любовался прекрасной незнакомкой, чья кожа, кажется, светилась в полумраке питейного заведения. Она казалась святой. "Сэр, вы в порядке?", - её голос вывел наконец меня из ступора и заставил окончательно протрезветь. "Я? Да, я в поряд... Как ваше имя?", - вдруг спросил я у неё. "Тэсс", - ответила моя собеседница. "Ну что же, Тэсс, должен поблагодарить вас: теперь я нашел смысл жизни. Не желаете выпить чашечку кофе с мастером?" Она согласилась, и мы пошли в мастерскую.В мастерской мы беседовали словно старые друзья, знающие друг-друга с рождения. Кофе помогал нам не утомиться от этой бесконечной беседы. Мы уже пятый час болтали без умолку обо всем что угодно, не заметив, как опустилась ночь. Едва я хотел сообщить девушке, что Ей пора домой, как она сказала: "Боже, уже совсем стемнело. Теперь мне не попасть домой. Могу я остаться у вас?" С этого вопроса и началась наша совместная история.Два года мы жили с ней душа в душу, не видя друг в друге недостатков, без ссор и конфликтов, не замечая бесконечного потока жизни вокруг нас. Но счастье наше длилось недолго. Тэсс начала чахнуть и с каждым днем Ей становилось все хуже и хуже. Медицина не помогала, и тогда мы обратились к лекарям из "темного сословия". Они ничего не могли сделать. Последней каплей стала фраза: "Она уйдет, записав свой последний день". Через три дня, закончился Её дневник, в который она записывала всё что приходило Ей в голову, а на четвертый Тэсс меня покинула.Это стало страшнейшим ударом для меня. Я не мог найти место и вновь ушел в запой. Упиваясь спиртным, я понял, как я приблизился к краю. Маленький шажок отделял меня от обрыва, за которым ждала меня Она, моя Тэсс. И я легко шагнул к ней в объятья. Но алкоголь лишь давал мне иллюзии. И я понял, что реальность гораздо важнее видений. Пусть мне не удается уйти к Ней, тогда я сам верну Её к жизни. И я начал творить.День за днем я не выходил из тесной каморки, очеловечивая бесформенный кусок воска, но ничего не выходило. Мне казалось, что разгадка где-то рядом. И однажды я нашел её. Кости. Вот, что делало Её такой, какая Она была. Эти скулы, надбровные дуги, осиная талия и стройные длинные ноги - все держалось на костях.Мне пришлось повозиться, чтобы достать Ее тело с кладбища, но все удалось с первого раза. Недавно оттаявшая земля копалась удивительно легко, а усыплённый сторож так ничего и не заметил. Я отвел для Неё отдельную комнату, где очищал её кости от всего что было на них. Только собрав Её в одно целое я вновь смог продолжить работу. Осенью она была готова.И вот теперь, Она - венец моего творения! Никто не может отвести от Неё глаз. Идеал был достигнут, я получил мировое признание, но я ничто без Неё. Без моей богини грации и совершенства. Я по-настоящему люблю её, а она все ещё любит меня. Почему я так решил? Потому что сегодня ночью она обняла меня, прошептав моё имя...

Ключевые слова: Скульптура венец творения идеал авторская история

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