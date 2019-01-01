Обходчик путейЯ — обходчик путей в метро. Большая часть моей жизни прошла под землёй. Люди думают, что это скучная работа. Не соглашусь. Бывают спокойные дни. Бывают не очень спокойные. Метро ведь не простое место. Зайдёшь в какой-нибудь неприметный коридор и попадёшь в советский бункер. Это в лучшем случае. Бывают такие старые тоннели, что их от пещер не отличишь. И водится там всякое. Неприятное.
Когда начал я работать обходчиком, ох, и заинтересовали меня эти "коридоры". Про них ведь в газетах писали. Мол, обитают в подземке призраки, чудища, мутанты разные. Даже тайную базу инопланетян и порталы в параллельные миры туда впихнули.
А по молодости меня ой как тянуло на необычные приключения...
Я, конечно, любопытный был, но не дурак. Сразу в эту муть не полез. Решил, как это называется, "прощупать почву". Спросил напарника своего, Василия, а что, собственно, в этих "бункерах" такого.
— Ты те коридоры стороной обходи, — ответил он.
— Почему? — удивился я.
В самом деле. Тоннели, как тоннели. Что их бояться-то?
— Просто не ходи туда и всё. Суеверие обычное.
Я хотел проявить чудеса сарказма, выпалив какую-нибудь шутку про "бабушкины сказки", но Василий меня остановил:
— Да-да. Знаю, современная молодёжь, прогрессивное мышление. Но тебе ведь несложно выполнить просьбу старика? Поверь, ничего интересного там нет. Просто небезопасно. Темень непроглядная. Даже с фонарём ничего не различить. Запнёшься, ногу сломаешь, как потом тебя искать в этих лабиринтах?
— Ладно-ладно, — отмахнулся я. — Не буду лазить в твои драгоценные коридоры. Я, может, вообще тут временно. Месяц-другой поработаю и в институт поступлю. На второе высшее. Зачем мне изучать всякие суеверия обходчиков?
Тут до меня дошёл смысл сказанной напарником фразы.
— А что, там правда лабиринты?
— От нашей профессии никуда не деться, — проигнорировал мой вопрос Василий. — Даже после того, как копыта откинешь, вернёшься и здесь бродить будешь.
Тогда я посмеялся над забавной байкой.
— Что, прямо в тех коридорах в одном из бункеров?
— Не хочешь — не верь, — спокойно сказал Василий. — Потом поймешь. Как своими глазами увидишь. У нас, знаешь ли, даже смерть своя. Не костлявая старуха с косой...
—… а недовольный начальник со шпалой? — не унимался я.
Василий лишь вздыхал и пожимал плечами. Ко мне он относился хорошо, покровительственно. Мои шутки воспринимал без злобы. Теперь-то я жалею, что так смеялся над стариком. Но вот, скажите, кто бы на моём месте поверил в эти странные байки? Короче, в один прекрасный и солнечный день (или пасмурный и унылый; не знаю — под землёй не видно было) сунулся я посмотреть, что опасного в тех коридорах. Не просто так, а со снаряжением. Взял фонарь мощный, каким шахтёры пользуются. Еды и питья набрал полрюкзака. Загрузил программу в телефон, с которой диггеры карты составляют. На случай, если техника откажет, захватил карандаш с бумагой: руками-то я всяко повороты зарисую. И по мелочи набрал вещей из серии "а вдруг пригодится": часы, запасные батарейки, компас. Ещё взял лом в качестве оружия. Пусть мутанты в тоннелях и не водились, но крыс там порядочно. Не простых, а размером с кошку. Мы постоянно таких отгоняли.
Я не отлынивал от своих обязанностей. Работали мы ночью после закрытия метро. В остальное время могли делать, что хотели.
Напарнику записку оставил. У него в тот день были дела на поверхности.
Что бы там ни говорил Василий про современную молодёжь, а я верил во всякие паранормальные штуки. Просто не особо их боялся. Ну, есть и есть. Что они мне сделают-то?
А вот байки "обходческие" казались мне наивными. Темно в подземке. И жутко. Привидеться может всякое: тени, шорохи, странные звуки. В подземке у людей часто появлялось ощущение, что за ними следят. Отсюда и суеверия пошли.
Но мне всё равно хотелось проверить. Вдруг в этих тоннелях сокровища какие спрятали? Ведь идеальное место для тайника.
Темнота — есть.
Дурная слава — есть.
Куча укромных уголков — есть.
Меня ждало разочарование. Первый же "коридор" оказался не коридором вовсе, а заброшенной станцией. Дальше были технические тоннели, технические тоннели и ещё технические тоннели. Никаких загадок или тайников.
— Похоже, вернусь до того, как Василий обнаружит, что меня нет, — сказал я вслух. — И наставлений по поводу длинного носа не будет.
Досадно. Собрал такое снаряжение, подготовился морально и ничего не нашёл. Из чистого упрямства решил побродить ещё пару часов. Будет, что сказать напарнику в ответ на его байки.
Если в метро и были проходы к советским бункерам, то явно не в данной части лабиринта. Да и "лабиринтом" я бы это не назвал. Просто несколько ответвлений, которые легко запомнить.
Бонус путевого обходчика. Ни один работник метро не заблудится в метро.
— Будто на работе оказался, — пробурчал я.
И резко заткнулся. Мой голос звучал приглушённо. Я его с трудом расслышал. Дело было не в акустике. Звуковые колебания будто распространялись под водой.
Я не испугался. Просто мне стало неуютно.
— Ау? Проверка связи.
На этот раз голос звучал нормально.
Может, я просто долго бродил тут в тишине и...?
Мне не хотелось стать прародителем ещё одного суеверия. Я сделал вид, что ничего не случилось, и пошёл дальше. Всякое могло показаться. Темнота — лучшая подруга страха.
Через несколько метров я понял, что продвигаюсь практически на ощупь. Либо фонарь решил передохнуть, либо у него сели батарейки. В рюкзаке лежали запасные. Только я кое-что не предусмотрел: менять их придётся в темноте. В абсолютной темноте, при которой вообще ничего не видно. Почему я не додумался взять ещё один фонарь?
Телефон не поможет — не хватит мощности. Кончено, обходчикам не привыкать ходить по тёмным тоннелям. Но без света я буду отличной мишенью для крыс.
И до меня, наконец, дошло. Я так увлёкся мыслями о суевериях, что не заметил: по пути мне не встретилась ни одна крыса. Да что там — вообще никаких живых существ тут не было. А это в отличие от инопланетян и мутантов не байка. Я сам видел огромных грызунов, которые при желании могли бы откусить тебе палец. В тоннелях их должно быть очень много. Но нет. Ни одной! То ли что-то их отпугнуло, то ли сожрало. Похоже, надо было возвращаться. Не хотелось выяснять, куда пропали крысы. Но, сделав несколько шагов, я понял, что домой попаду не скоро. Вокруг было темно. Очень темно.
— Дело не в батарейках, да? — спросил я у фонаря.
До сумасшествия и разговоров с неодушевлёнными предметами ещё не дошло. Просто решил кое-что проверить. Гипотеза подтвердилась. Я себя еле слышал. Эта "темнота" поглощала и звук, и свет. Фонарь отчаянно сражался с ней, но проигрывал. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не видел. Окружавший меня кокон света постепенно уменьшался.
Я присел на корточки и обхватил руками рюкзак. Ходить по незнакомым туннелям с фонарём — запросто. Делать то же самое в темноте — самоубийство.
— Мне конец? — спросил я у неизвестности.
Ответом мне были приглушённые звуки.
— Эй! Кто там? — неуверенно поинтересовался я.
"Звуки" стали громче. Либо кто-то пришёл ко мне на помощь… Либо нет. Так или иначе, скрываться было бесполезно. Рано или поздно меня найдут.
— Ау? — прокричал я в темноту. — Уже битый час сижу и жду, пока меня съедят. Побыстрее, пожалуйста!
— Прекрати паясничать! Ори, вой, поколоти во что-нибудь.
— Василий? — удивлённо спросил я. — Ты где?
Голос звучал приглушённо. Но я его узнал.
— Понятия не имею! — ответил Василий. — Тараторь дальше. И погромче. Тут сложно ориентироваться.
Я не знал, где находился мой напарник. Но он определённо приближался.
— Ты как меня нашёл? — спросил я.
— Просто! Эта гадина уже не в первый раз туристов заманивает. Я сразу понял, что она тебя к себе притянула. Спасибо, что хоть записку оставил!
— Василий! Пока я не умер, развей моё любопытство. Какого чёрта здесь происходит?
— Нашёл, блин, время! Эй, не смей его трогать, слышишь?
— Что? — не понял я.
— Это не тебе, — сказал Василий и появился в моём поле зрения. — Ты совсем дебил что ли?
Я опустил голову. — Ладно. Потом тебе уши начищу. Сейчас надо выбраться отсюда.
— Но… Как?
— Просто, — сказал Василий. — Иди в том направлении — уткнёшься носом в стену. Рядом труба. Двигайся по ней вправо. Дальше уже сам сориентируешься.
— Стоп. А ты?
— Обоих она не отпустит. Жрать хочет.
— Чего?! — ошалел я.
— Иди. Туда. Живо, — сурово сказал Василий и сделал шаг назад.
— Погоди!
Я попытался остановить старика, но его уже поглотила темень.
— Василий!
— Иди к стене! Быстро! Пока она отвлеклась!
Я не мог понять, в какой он стороне. Его приглушённый голос доносился со всех сторон.
— Василий, ты где?! — прокричал я.
— Если будешь меня искать — заблудишься. Двигай отсюда, пока не поздно!
— Да чёрт бы тебя побрал!
Я взял фонарь и побежал туда, куда показал напарник. Врезался лицом в стену. На ней действительно была труба.
— Василий?
Ответа не последовало. Я поднял фонарь, но по-прежнему ничего не видел. "Она" будто питалась светом.
— Темень непроглядная. Даже с фонарём ничего не различить. Запнёшься, ногу сломаешь, как потом тебя искать в этих лабиринтах? — повторил я слова напарника и пошёл по трубе вправо. Ничего другого мне не оставалось.
Василия нашли на следующий день. Не в лабиринтах — где-то в подсобках. Конечно, расследование проводили. Меня допрашивали. Кого-то даже пытались обвинить. Но дело замяли. Свалили всё на сердечный приступ. Вряд ли можно было придумать другое объяснение. В институт я все-таки поступил. Но и подземку не бросил. Ночью по рельсам бродил, днём — на лекциях отсыпался.
Не самая прибыльная работа, конечно. Но на жизнь хватало. Ели мы с женой досыта. Детей одевали и игрушками обеспечивали. Даже раз в два года за границу ездили.
По лабиринтам я по-прежнему ходил. Только осторожно. Далеко не забредал. Как замечал, что приблизился к чужой территории, сразу поворачивал в другую сторону.
Тянуло меня в подземку, что я сделаю. Не ради острых ощущений в темноте гулял. Просто там… Эх. Не объяснить это. Прав был мой напарник.
Я сел на холодный пол и положил перед собой фонарь. В следующем коридоре начиналась та самая "чужая территория". Приходилось ждать на пороге.
— Опять ты здесь ошиваешься? Нарвёшься же, попомни моё слово.
— Да зачем я им? — спросил я. — Старый уже. С меня не так много пользы.
— Много — не много, а с голодухи, знаешь ли… — сказал Василий и присел рядом со мной. — Ну, рассказывай, что там на поверхности?
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Источник: © Fishki.net.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54 by MideyaПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Метро темнота страх