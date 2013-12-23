Пятнадцатый вагон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:41

Volgski Просмотров: 88 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 05:41 by

Мне уже достаточно много лет, но именно сейчас решил рассказать о случае, который произошёл со мной в конце восьмидесятых годов прошлого века. Тогда ещё существовал Советский Союз, и билеты на курорты страны распространял профсоюз каждого предприятия совершенно бесплатно.Вот и получил «горящую» осеннюю путёвку на один из курортов Черноморского побережья. Мне было уже под тридцать, но семьи тогда не имел. Даже радовался, что на всю катушку могу загулять с девушками, не опасаясь за последствия. Да и товарищ по вагону достался наш заводской, Витька Карнаухов, из ремонтного цеха.- Ну что, брат, - радостно потирал руки Витька, усаживаясь рядом со мной, - отдохнём!- Ещё как! – поддакивая я ему.Соседи были пожилые, поэтому нам они были неинтересны.- До отправления минут пятнадцать, может, за пивком сбегать? – предложил Карнаухов.- Давай! – согласился я.Витька убежал, а мне стало скучно. Чтобы скоротать время, вышел из вагона на перрон и достал сигарету.- Угостишь? – кто-то спросил сзади. Я оглянулся и увидел парня лет двадцати пяти. Ему очень шла железнодорожная форма. Подтянутый, в чистой белой рубашке и наглаженных брюках, он был похож на военного.- Конечно, угощу! – я достал сигарету и протянул незнакомцу.Он закурил и посмотрел на меня:- В отпуск?- Да, на Чёрное море! А ты проводник?- Вроде того! – парень улыбнулся. - С пятнадцатого вагона.- Интересная у тебя работа! – чтобы как-то продолжить разговор вставил я.- Да, города, люди…- Постоянно в разъездах?- То к одному составу прицепимся, то к другому. И так всегда.- Прицепимся? – не понял я.- Прицепят, конечно! – поправился парень. - Кстати, меня Андреем зовут. А фамилия Туманов.Я назвал своё имя и добавил:- Впереди два дня пути, увидимся! – и протянул ему руку.Потом Андрей пошёл в конец состава, видимо, к своему вагону, а я, увидев Витьку с пивом, зашагал навстречу.Мы пили пиво и смотрели в окно. Даже когда стемнело и соседи-старики улеглись спать, мы шёпотом продолжали мечтать о том, какой же у нас впереди замечательный отпуск, и какие девчата ждут нас на берегу самого синего моря в мире!Потом Витька полез на свою полку и, пожелав мне спокойной ночи, быстро уснул. А мне не спалось. В вагоне было тихо, лишь изредка доносилось детское бормотание да храп какого-то пассажира. Я вспомнил про Андрея. Посмотрев на часы, решил прогуляться до пятнадцатого вагона: вдруг не спит, а дежурит? Для чего пошёл, я теперь и сам не знаю. Тем более, наш вагон был девятым, а, значит, совсем рядом.В пятнадцатом вагоне пахло очень странно, и запах был непривычным. Возникло какое-то беспокойство, но тогда я не придал этому значения. Меня поразило другое – никто не спал! Я смотрел на пассажиров , и становилось не по себе. При тусклом освещении пассажиры сидели на своих местах. Никто не ходил, не шелестел бумагой. Все сидели и просто смотрели друг на друга. И ещё… все они были преклонного возраста: старики и старушки.Пройдя по вагону, я ввалился в купе проводников. Андрей не спал, а тоже смотрел в окно. Увидев меня, сразу засуетился:- Ты здесь откуда?- Да вот, в гости решил…- Ночью? Ну, садись, коли пришёл. Не спится?- Не спится, - кивнул я головой.- Чай будешь? – спросил Андрей. - Только… холодный. Титан, понимаешь, не работает.Если честно, чаю мне не хотелось, и я махнул: не надо, мол! Я ругал себя за то, что пришёл не звано, да ещё в такой час. Андрей молчал и покачивался в такт вагона, сложив на коленях руки.- Ты куда своих везёшь, в дом престарелых? – чтобы как-то разрядить обстановку, пытался пошутить я.- Им этого не надо, они в другое место едут!Андрей вдруг встал со своего места и открыл дверь:- Ты уж извини, друг, давай завтра! И поговорим, и сообразим что-нибудь!Поезд заскрипел тормозами и остановился. Какая-то станция. Я попросил Андрея выпустить меня на перрон: было просто неуютно идти мимо странных пассажиров. Едва я коснулся земли, дверь странного вагона захлопнулась.Всё верно: табличка под номером пятнадцать, только вагон какой-то весь потёртый и облезлый, как будто не красился много лет. Недаром там такой запах стоит, как на кладбище! Я содрогнулся от этого сравнения и поспешил в свой девятый.Утром попытался узнать об Андрее Туманове из пятнадцатого вагона, только наша проводница очень странно смотрела мне в глаза и уверяла, что никакого Андрея с такой фамилией в их бригаде нет. А окончательно добил меня бригадир, который констатировал, что и пятнадцатого вагона нет в составе, поскольку четырнадцатый - последний.- Как же… - пытался поспорить я, - лично видел…- Ошиблись, молодой человек! – завершил разговор бригадир и поспешил по своим делам.- Бывает! – хихикнула проводница.- Знакомишься?! – хлопнул по плечу Витька. Видимо, мой разговор с проводницей он принял за ухаживания, и я не стал его разочаровывать. Рассказывать о своём ночном бреде ему не хотелось.На одной долгой остановке я всё-таки сходил в конец состава. Пятнадцатого вагона, действительно, не было!Отпуск, естественно, был испорчен. Витька на море разгулялся и всё пытался познакомить меня с кем-нибудь. Но потом, скорее всего, решил, что я не могу забыть проводницу, с которой познакомился в поезде, и отстал.А мне всё думалось тогда: что же было в ту ночь? Что это был за проводник и те странные старички в вагоне? И вообще, куда девался пятнадцатый вагон, если я по нему ходил? И… запах. Теперь я знаю, что это был запах ладана.

Ключевые слова: Вагон ладан проводник страх странность авторская история

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