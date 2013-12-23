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Творческие истории

Пятнадцатый вагон

Мне уже достаточно много лет, но именно сейчас решил рассказать о случае, который произошёл со мной в конце восьмидесятых годов прошлого века. Тогда ещё существовал Советский Союз, и билеты на курорты страны распространял профсоюз каждого предприятия совершенно бесплатно.

Вот и получил «горящую» осеннюю путёвку на один из курортов Черноморского побережья. Мне было уже под тридцать, но семьи тогда не имел. Даже радовался, что на всю катушку могу загулять с девушками, не опасаясь за последствия. Да и товарищ по вагону достался наш заводской, Витька Карнаухов, из ремонтного цеха.

- Ну что, брат, - радостно потирал руки Витька, усаживаясь рядом со мной, - отдохнём!
- Ещё как! – поддакивая я ему.

Соседи были пожилые, поэтому нам они были неинтересны.

- До отправления минут пятнадцать, может, за пивком сбегать? – предложил Карнаухов.
- Давай! – согласился я.

Витька убежал, а мне стало скучно. Чтобы скоротать время, вышел из вагона на перрон и достал сигарету.

- Угостишь? – кто-то спросил сзади. Я оглянулся и увидел парня лет двадцати пяти. Ему очень шла железнодорожная форма. Подтянутый, в чистой белой рубашке и наглаженных брюках, он был похож на военного.
- Конечно, угощу! – я достал сигарету и протянул незнакомцу.

Он закурил и посмотрел на меня:
- В отпуск?
- Да, на Чёрное море! А ты проводник?
- Вроде того! – парень улыбнулся. - С пятнадцатого вагона.
- Интересная у тебя работа! – чтобы как-то продолжить разговор вставил я.
- Да, города, люди…
- Постоянно в разъездах?
- То к одному составу прицепимся, то к другому. И так всегда.
- Прицепимся? – не понял я.
- Прицепят, конечно! – поправился парень. - Кстати, меня Андреем зовут. А фамилия Туманов.

Я назвал своё имя и добавил:
- Впереди два дня пути, увидимся! – и протянул ему руку.

Потом Андрей пошёл в конец состава, видимо, к своему вагону, а я, увидев Витьку с пивом, зашагал навстречу.

Мы пили пиво и смотрели в окно. Даже когда стемнело и соседи-старики улеглись спать, мы шёпотом продолжали мечтать о том, какой же у нас впереди замечательный отпуск, и какие девчата ждут нас на берегу самого синего моря в мире!

Потом Витька полез на свою полку и, пожелав мне спокойной ночи, быстро уснул. А мне не спалось. В вагоне было тихо, лишь изредка доносилось детское бормотание да храп какого-то пассажира. Я вспомнил про Андрея. Посмотрев на часы, решил прогуляться до пятнадцатого вагона: вдруг не спит, а дежурит? Для чего пошёл, я теперь и сам не знаю. Тем более, наш вагон был девятым, а, значит, совсем рядом.

В пятнадцатом вагоне пахло очень странно, и запах был непривычным. Возникло какое-то беспокойство, но тогда я не придал этому значения. Меня поразило другое – никто не спал! Я смотрел на пассажиров , и становилось не по себе. При тусклом освещении пассажиры сидели на своих местах. Никто не ходил, не шелестел бумагой. Все сидели и просто смотрели друг на друга. И ещё… все они были преклонного возраста: старики и старушки.

Пройдя по вагону, я ввалился в купе проводников. Андрей не спал, а тоже смотрел в окно. Увидев меня, сразу засуетился:
- Ты здесь откуда?
- Да вот, в гости решил…
- Ночью? Ну, садись, коли пришёл. Не спится?
- Не спится, - кивнул я головой.
- Чай будешь? – спросил Андрей. - Только… холодный. Титан, понимаешь, не работает.

Если честно, чаю мне не хотелось, и я махнул: не надо, мол! Я ругал себя за то, что пришёл не звано, да ещё в такой час. Андрей молчал и покачивался в такт вагона, сложив на коленях руки.

- Ты куда своих везёшь, в дом престарелых? – чтобы как-то разрядить обстановку, пытался пошутить я.
- Им этого не надо, они в другое место едут!

Андрей вдруг встал со своего места и открыл дверь:
- Ты уж извини, друг, давай завтра! И поговорим, и сообразим что-нибудь!

Поезд заскрипел тормозами и остановился. Какая-то станция. Я попросил Андрея выпустить меня на перрон: было просто неуютно идти мимо странных пассажиров. Едва я коснулся земли, дверь странного вагона захлопнулась.

Всё верно: табличка под номером пятнадцать, только вагон какой-то весь потёртый и облезлый, как будто не красился много лет. Недаром там такой запах стоит, как на кладбище! Я содрогнулся от этого сравнения и поспешил в свой девятый.

Утром попытался узнать об Андрее Туманове из пятнадцатого вагона, только наша проводница очень странно смотрела мне в глаза и уверяла, что никакого Андрея с такой фамилией в их бригаде нет. А окончательно добил меня бригадир, который констатировал, что и пятнадцатого вагона нет в составе, поскольку четырнадцатый - последний.

- Как же… - пытался поспорить я, - лично видел…
- Ошиблись, молодой человек! – завершил разговор бригадир и поспешил по своим делам.
- Бывает! – хихикнула проводница.
- Знакомишься?! – хлопнул по плечу Витька. Видимо, мой разговор с проводницей он принял за ухаживания, и я не стал его разочаровывать. Рассказывать о своём ночном бреде ему не хотелось.

На одной долгой остановке я всё-таки сходил в конец состава. Пятнадцатого вагона, действительно, не было!

Отпуск, естественно, был испорчен. Витька на море разгулялся и всё пытался познакомить меня с кем-нибудь. Но потом, скорее всего, решил, что я не могу забыть проводницу, с которой познакомился в поезде, и отстал.

А мне всё думалось тогда: что же было в ту ночь? Что это был за проводник и те странные старички в вагоне? И вообще, куда девался пятнадцатый вагон, если я по нему ходил? И… запах. Теперь я знаю, что это был запах ладана.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:41
Сегодня, 05:41 by VolgskiПросмотров: 88Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Вагон ладан проводник страх странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:06
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1588|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 845
Такая простенькая и вкусная история.

Без лишних спецэффектов.
И думается мне, что неспроста ГГ попал в 15 вагон. И потом не было настроения ухлестывать за дивчатами. Ибо попалась бы стерва, что всю кровушку бы выпила.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: marzzz
Сегодня, 09:10
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (491|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 506
Запах ладана все лучше, чем запах нафталина...
В таком вагоне должны быть на только старики и старушки, судя по нашим кладбищам, молодняку там тоже места находят, много мест.

Все пыталась настроиться на серьезный лад, но после прочтения названия в памяти мгновенно воскрес рассказ Задорнова "Девятый вагон". Тот самый, многострадальный девятый, которых два оказалось. crazy

Очень подкупает стиль. Читаешь резвенькую историю их жизни и тут - бабах! - приехали..... vau
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Sniff
Сегодня, 10:10
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (71|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 811
Автор, как всегда, супер! Так спокойно и неторопливо, оставляя место для раздумий, +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:44
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2684|-1)
Публикаций: 1 594
Комментариев: 10 240
Как всегда, отлично и с изюминкой таинственности.) Браво! Нравится читать истории Константина. Всё так живенько, простенько, с нотками мистики. scream +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#5 написал: Volgski
Сегодня, 11:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 166
Цитата: зелёное яблочко
Такая простенькая и вкусная история.

Без лишних спецэффектов.
И думается мне, что неспроста ГГ попал в 15 вагон. И потом не было настроения ухлестывать за дивчатами. Ибо попалась бы стерва, что всю кровушку бы выпила.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Цитата: Sniff
Автор, как всегда, супер! Так спокойно и неторопливо, оставляя место для раздумий, +++

Спасибо!

Цитата: Сделано_в_СССР
Как всегда, отлично и с изюминкой таинственности.) Браво! Нравится читать истории Константина. Всё так живенько, простенько, с нотками мистики. scream +++ good

Благодарю!

Цитата: marzzz
Запах ладана все лучше, чем запах нафталина...
В таком вагоне должны быть на только старики и старушки, судя по нашим кладбищам, молодняку там тоже места находят, много мест.

Все пыталась настроиться на серьезный лад, но после прочтения названия в памяти мгновенно воскрес рассказ Задорнова "Девятый вагон". Тот самый, многострадальный девятый, которых два оказалось. crazy

Очень подкупает стиль. Читаешь резвенькую историю их жизни и тут - бабах! - приехали..... vau

Я знал, что будут ссылки на задорновский" девятый вагон"! Поэтому и поместил ГГ именно в него!)))
Зарегистрирован: 5.02.2016
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