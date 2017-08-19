Тайна болотных демонов. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:09

Re-Animator Просмотров: 48 Комментарии: 1 +2 Вчера, 13:09 by

Много всякого случилось тогда. Всего не упомнишь. Непонятные события происходили одно за другим. Странные люди встречались мне на улицах, старые знакомые проявлялись незнакомыми сторонами…— Старушка?.. — догадался я.— Почему — старушка?..— А кто ж еще?..— Нет, — энергично помотал головой Володя, — старушка тут ни при чем. Хотя и это милое создание косвенно задело сию историю… — Помните, она на картах гадала?.. В тот вечер?..— Да.— На меня гадала. — И открылось ей, что предстоит мне испытание…— Какое?..— Ну, карты — вещь не самая болтливая… хотя и женского рода. — Испытание, — и все.— Старушка вам сказала об этом?..— В том-то и дело, что нет. — Не стала беспокоить. Но очень тревожились за меня. Как знать, может быть, ее молитвами…Володя не договорил.— Итак, неожиданные вещи стали происходить…— Да. Неожиданные вещи. Непредсказуемые события. — Я очень долго не знал даже, что же именно мне следует посчитать «испытанием». — Начнем с того, что я очень быстро понял, что за мной следят…— То есть?..— В комнате было что-то не так. Еще утром показалось, что какой-то чужой налет лежит на многих моих вещах. — На мебели. На одежде… Словно бы их касался кто-то незнакомый.— И что?..— Сначала — ничего. Думал, просто показалось. А потом — начал искать негатив… с похорон который… и не нашел… — Ибо, как вы понимаете, отыскивая причины свалившихся на меня странностей, я не мог не вспомнить о братьях покойника. — О своем визите. — Ведь с него странности и начались… — Правда, память моя, к сожалению, тогда подвела меня… ну, да у меня такое иногда бывает… — Итак. Я помнил только, что зачем-то пошел к родственникам покойного, по дороге случился приступ болезни, а потому я был несколько не в себе. — Родственники тоже были не в себе, возможно, — от горя по усопшему брату, возможно, что с детства, и потому одни брат просто убежал и более не появлялся, а другой вел со мной какие-то многозначительно-невразумительные разговоры, и потом… потом. — Я не мог вспомнить, что же было «потом». От попыток вспомнить начинало ломить в затылке, и резким уколом напоминала о себе боль в руке. Я только вспомнил, что совсем «потом» я ушел из этого дома.«Да, а зачем я вообще туда пошел?..» — Здесь память меня не подвела, и я быстро вспомнил, с чего все началось. — Похороны… заказ… плохая погода… — И тут во мне возникла и начала укрепляться уверенность, что я на правильном пути. — Плохое настроение… кошмары… фотографии… смазано лицо.На этом я остановился. Мне показалось важным еще раз взглянуть на негативы. — Я пересилил свою нелюбовь к покойным и направился к ящику, где хранил старые негативы……И нужного там не было. Дважды я перерыл ящик. Затем посмотрел на полу вокруг ящика, в надежде, что пленка просто упала… Нет. — Я тшательно осмотрел все места, куда случайно мог заткнуть эту несчастную пленку. Потом — все места, куда даже случайно не мог заткнуть. — На всякий случай… Потом — вообще весь дом… — И тут, невзначай кинув взгляд на окно, я заметил, как с той стороны от стекла отпрянул человек и, бросившись бежать, исчез.…От неожиданности я не кинулся за ним сразу же. А когда выскочил, было уже поздно. Человек исчез.«Может, это один из сумасшедших братцев?» — почему-то подумал я, вернувшись в дом. — Кому я еще мог быть нужен? — Мысль о братьях напомнила мне о пропавшей пленке. Я сел па кровать и задумался, соображая, куда б она могла задеваться. Не придумав ничего путного, начал обыскивать ящик по второму кругу… И тут сообразил, что в комнате точно кто-то побывал.Дело в том, что среди негативов была одна отснятая, но необработанная пленка. — Как-то руки все не доходили… Я случайно вспомнил о ней, перебирая опять содержимое ящика. — Ее тоже не было. Точнее, она была. но, найдя ее, я понял, что руки мои до нее уже не дойдут. — Пленка была кем-то вытянута с катушки и, естественно, самым безобразным образом засвечена…Сам я до такого варварства додуматься я бы не мог. Даже в безумии. Тут нужно было полное незнакомство с фотоделом. — И кто-то, обладающий таким незнакомством, искал что-то среди моих пленок («Мои снимки с похорон! — сразу пришло на ум, и новое мое чутье, чувство абсолютной уверенности, подтвердило мне, что это так), — пересматривал их все, и сдуру вытащил на белый свет непроявленную… А потом, сообразив, что сделал что-то не так, — испугался и положил ее к остальным, надеясь, что я ничего не замечу… — Странная надежда…Итак, кто-то побывал в моем доме. Когда я спал. Или, скорее, когда меня не было. — Засветил мою пленку и украл негатив…«— Да не он ли глядел в окно?..» — пришла новая догадка, и вновь чутье подтвердило мне, что я это правда…Надо сказать, я быстро заметил присутствие этой «внутренней истины» и заинтересовался ею. — Если чутье начало подсказывать мне правильные ответы, — почему бы тогда не задавать ему вопросы?..«А не один ли это из сумасшедших братьев»?..» — Нет, — ощутил… точнее — не ощутил я никакой уверенности.«— А не моя старушка, случаем?..» — Нет.«А кто?..» — «На такие вопросы оно вообще не отвечает», — сразу же подумал я.Однако, кто бы это ни был, негативы он унес… — И тут же вспомнилось: да ведь фотографии, кажется, у меня…Я бросился в прихожую, — там сушилась на бельевой веревке моя мокрая вчерашняя одежда. — Да, фотографии были в кармане. Все до единой. Когда я вытаскивал их, из кармана выпала, звякнув о пол, небольшая металлическая пластинка. Я вспомнил еще кусок вчерашнего вечера…Но сначала — фотографии… Я сел тут же на пол и начал просматривать их… — На мое удивление, лицо покойного вышло очень четко. — Спокойное, суровое лицо. Заостренные черты… Очень похож на своих братьев… Но я готов был поклясться, что вчера на месте этого лица видел нечто, скорее напоминающее белую кляксу…… И опять я почувствовал взгляд. Вскочил и бросился к двери, но опять опоздал. — Настырный шпион успел исчезнуть. — Постояв немного и выругавшись на прощанье от всей возмущенной души, я вернулся в дом и задумался. — За мной серьезно следят. У меня был «обыск». — Все это говорит о том, что я нежданно-негаданно заслужил чье-то повышенное внимание. — Но почему?..Одно было ясно: это внимание явно связано с моими последними приключениями. — Потому, что украдены негативы с похорон. А еще вернее — потому, что мне это подсказывает новое чутье…Но я вернулся к столу и взялся теперь за пластинку.…Она была небольшой, размером со стиральную резинку. Овальной формы. Непонятного цвета, и как выяснилось, не металлическая. — Но материал определить затруднился… затрудняюсь… никто его не определит, — невнятным голосом забормотал Володя…— Вы что?.. — испуганно спросил я.— А?.. — словно бы очнулся он. — Прошу прощения… задумался…— Пластинка была из неизвестного вам материала, — помог я ему.— Да. Она была обработана, впрочем, грубо и неискусно (Володя почему-то вздрогнул). — Косной какой-то рукой. На ней были насечены — тоже грубо и примитивно — несколько значков. Сверху (если, конечно, считать условно) — выбито нечто вроде скобки. Или треугольника без основания. Острие скобки было обращено к центру. Где-то на уровне центра, по бока — по двойной скобке. А внизу — начинаясь почти от центра, змеилась книзу волнистая линия (представляю, сколько труда потратил на нее высекатель). — С другой стороны ничего не было изображено. И цвет поверхности был другой, хотя не более определимый, чем с той стороны.Вот такая штучка. Я вертел ее в руках, все еще не понимая, что же это. — Вроде бы, — припомнилось, — она вылечила меня вчера……И опять — взгляд. Я откинул голову, — и вдруг четко, ясно рассмотрел лицо незнакомого человека; до окна было далеко…Я опять бросился к двери… и, если вам еще не надоело одно и то же, — сообразил, что опять опоздал. — Но сейчас я даже не очень огорчился этим. — Меня поразило другое……Я никак не мог бы его рассмотреть столь хорошо. — Но, тем не менее…«— Значит, зрение мое усилилось?..» — задал я вопрос в никуда, и чутье ответило мне. — Да…И я знал, что это правда. — Происходили чудеса, и с самого утра я верил в них. Голова работала необыкновенно хорошо, все тело словно бы налилось неведомыми силами…— Я весь день ощущал прилив этих сил, — сообщил Володя, — а потому все у меня в этот день легко получалось. — Спрятав наиболее ценные вещи (на случай повторного «обыска»), я отправился на работу. — Необычайно легко объяснился по поводу двух пропущенных дней. Узнал, что квитанция действительно сдана. — Сказал, что куда-то задевал негатив, но вместо него сдаю комплект фотографий… — И тогда!..— Володя!.. Да у него же лицо смазано!..…Похолодев, я медленно повернулся на возглас. Затем встал, стараясь сохранить спокойное выражение на лице… — Спокойно, спокойно… надо что-нибудь соврать… выкрутиться.«— Дурак, дурак!.. Ведь знал же…» — «Но ведь сегодня я смотрел — и все было нормально…» — «Это сегодня…»Да. — Я уже понимал, что свежие силы, переполнявшие меня сегодня, необыкновенны. — Но если так, откуда они взялись? Именно сегодня?..«ТАЛИСМАН!..» — мгновенно сверкнула отгадка. — Что ж еще?.. — Вчера он вылечил меня… сегодня — дал непонятные силы.«О боже, неужто это вправду талисман?! — Невозможно… нет… не верю!..»— Впрочем, — опять перебил себя Володя, — я твердил это безнадежное «не верю» просто по долгу просвещенного человека, моя внутренняя достоверность сразу подтвердила догадку……Однако, думать дальше было некогда; я уже склонялся над фотографиями. готовясь изобразить на лице недоумение… и что-нибудь сказать… Что?..«Впрочем, — мелькнула еще мысль, — вот самое время проверить догадку о талисмане…»Я сунул руку в карман и сжал пластинку. — «Ну, спаси меня опять…»Однако все пошло не так, как мне могло представиться.… Сначала мне на фотографии тоже увиделось пятно, но оно мгновенно исчезло, развеялось, словно туман, — и открылись тогда черты усопшего… Я слегка покачал головой и опять поглядел……Мне показалось, что я схожу с ума. Лицо на фотографии словно бы обретало жизнь. Еле заметный трепет пробежал по нему, почудилось, что человек глотнул воздуха… Начали открываться — тяжело, медленно, — глаза… но это уже не были глаза человека. И лицо его уже стремительно меняло формы; по нему бежала легкая волна, нечто похожее на рябь на воде; и, пока эта рябь затухала, голова колебалась, увеличивалась; на ней обозначилось нечто, похожее на рога… длинные, спутанные волосы, быстро вырастая, ползли, как змеи, к груди; приоткрылся рот; глаза послали тяжелый, недобрый, ищущий взгляд… сюда… в эту комнату, оглядывая все предметы, ища… меня……Я понял, что они искали именно меня, сразу же, но осознал это как следует уже на улице, на бегу… скорее — на лету, ибо мчался я, как ветер. — Подальше от кошмара, от этих глаз, от комнаты, из которой я выбежал с диким воем, насмерть перепугав моих товарищей…«Теряется запах… тускнеет след… во мгле заблудился взор. — На имя привычное отклика нет… Заклятья коснулся вор…»Кошмары проникли уже и в дневное сознание… — Я бежал, пока у меня не начали отказывать ноги. Мне казалось, что за мной гонятся, что вот-вот настигнут, найдут; казалось, что отовсюду следят за мной внимательные глаза: из всех окон, из дверей подъездов… из любых закоулков…Сколько я блуждал по городу — не знаю. Потому что не помню, в какой час бежал из ателье. Но более или менее пришел в себя я к вечеру, когда на улице уже начинало темнеть……Потом уже, ночью, лежа на мягкой постели в доме моей тогдашней подруги, я попытался опять уяснить события минувшего дня. — К подруге я забрел потому, что ее дом помазался мне вполне сносным убежищем. Я надеялся, что те, кто следят за мной, не догадаются искать меня здесь. — Итак, чувствуя себя в относительной безопасности, я перебирал в памяти события, пытаясь собрать их в более или менее связное целое и понять, наконец, что же происходит…Итак, главным событием был, несомненно, талисман. Пластинка из неизвестного материала, отданная мне неким странным человеком сдуру или по злому умыслу. Талисман этот наделял своего владельца неведомыми силами.«По-видимому, он передает свою энергию при контакте. Как бы переливает ее в тебя… И она остается в тебе, пока не ослабеет…»«Но что за силы он дает?.. Что я могу?..»— Ты о чем? — испуганно спросила меня Ольга.— Что?.. чего?..— О чем ты говоришь?..— А-а… не обращай внимания… Спи…— Aга……Итак. — Мне в руки попала вещь, с помощью которой я вступаю в связь с неизвестными существами… Мне открываются странные вещи… За мной начинают следить… Люди… И еще кто-то… Я уверен, что именно это КТО-ТО, эта неведомая сила каким-то непонятным образом увиделась мне на фотографии и чуть было не нашла меня… «А если б нашла?..»…Мне показалось, что какая-то волна некомнатного, чужого воздуха холодом обдала меня. В голове зашумело, как у пьяного. Стучали какие-то неведомые молоточки… Где-то вдалеке прорыдала в темноту свою жалобу ночная птица… Воздух завибрировал, стал гуще… множество мелких непонятных звуков, шорохов, скрипов складывались в монотонное, напевное гуденье…«Теряется запах… тускнеет след… Во мгле заблудился взор…» — «На имя привычное отклика нет… Заклятья коснулся вор…»О-о-о!.. Неужто…«— Но — облаком темным… кошмаром ночным… ключами подземных вод… — по смутному следу пойдет за ним бессонная дума болот…» — «За шагом шаг… на свет и во мглу… дорогой и без пути… — по следу… по запаху… по теплу… — ему никуда не уйти…»Да!.. — подтвердило чутье. — Эта пластинка, размером с железный рубль, эта небольшая штучка и есть… Заклятье Болот? Что это такое — Заклятье Болот — я не совсем понимал; но все, что творилось вокруг меня и со мной с тех пор, как я случайно завладел им, — говорило об огромной важности этого предмета. — За два всего-то дня вокруг меня из реальности сотворилась сказка… страшная сказка……Голова моя плохо умещала такое количество информации, полученной за столь короткий срок. Я серьезно опасался за свой разум. — Многое бы я отдал за то, чтобы этих двух дней вообще никогда не было…«Что же мне делать?.. Что же мне теперь делать?..— Что делать?..— Что делать…— Что делать… что…»Так я пролежал долго. Недвижно глядя в темноту и пытаясь сообразить, что же из всего этого может выйти. — А потом…А потом……Ольга поднялась с кровати. Подошла к окну, поглядела. Обернулась и посмотрела на меня. Я, повинуясь своему новому чутью, успел закрыть глаза. — Посчитав, видимо, что я сплю, она тихонько подошла к шкафу, открыла его и взяла с полки какую-то коробку. Открыла ее, и мгновенно по комнате расплылся резкий, чуть солоноватый запах болотной воды… Еще раз воровато оглянувшись. Ольга зачерпнула из коробки какое-то снадобье и быстро стала натираться им……Я лежал как последний дурак и помалкивал. — Попадая из огня да в полымя, так и следует поступать. — Запомните, может, пригодится когда…— Спасибо, — поблагодарил я Володю, — надеюсь, что нет.— Я тоже надеюсь. Но знать не мешает. — Итак. Я молчал и потихоньку повторял про себя заветную фразу Хомы Брута: «Эге, да это ведьма…»…Мазь светилась каким-то тусклым… я бы сказал — темным — огнем, — и Ольга опять прошла к шкафу, мерцая в темноте. Она взяла из шкафа не одежду, как мне почему-то подумалось, а некий кулон на цепочке: опознавательный знак, как я догадался позднее. Надела на себя. Подошла к окну, растворила его, вскочила на подоконник, — и, еще раз оглянувшись, растаяла в ночи…И тут меня переполнила злость. Злость невероятной силы. — На себя, дурака, так пo-глупому влезшего в непосильные для меня дела… — На мерзавцев. подсунувших мне этот проклятый талисман… — На сам талисман, естественно… — И больше всего — почему-то на Ольгу. — Словно она была самой виноватой… Я думаю, что так разозлился на нее просто потому, что она была под рукой… — От неожиданности… от потрясения… — Я искал здесь убежища, я на поверку вышло… «Ну, уж нет… ты у меня попляшешь… ты у меня так попляшешь…»В голове моей мелькали с сумасшедшей скоростью различные картины Ольгиного наказания… Но, как бы не были они бредовы, — а некоторые из них были прямо-таки замечательно бредовы; никогда не думал, что могу быть так кроволюбив, — я твердо знал, что устроить для Ольги что-то неприятное, и даже весьма неприятное, — в моей власти… в моей новой власти…Я вскочил с кровати, схватил со пола коробку с мазью и начал быстро растираться вонючей гадостью. Вымазавшись с ног до головы, я бросился к окну, и……Я не упал. И даже не повис в воздухе. Было такое чувство, как будто просто сделал шаг и стал на твердую землю. Так оно и было.Я огляделся. — Вокруг меня было поле. Ночное поле, поросшее дикими травами. Где-то раздавались звериные крики, еще какие-то звуки. Впереди, вдали — высокой стеною тянулся в небо темный лес, и прямо из-под моих ног бежала к нему, раздвигая густую траву, темная дорога…Метрах в ста впереди меня слабо мерцало и двигалось к лесу по этой дороге что-то живое, и я знал, что это моя вероломная подруга…Я бросился за ней. Мы двигались быстро, и поле промелькнуло мимо, даже не успев толком запомниться. Дорога вела дальше, через лес. Лес мы миновали почти так же быстро, как и поле; деревья вокруг меня качались и глухо скрипели, большие птицы то и дело пролетали надо мной, зловеще крича…Ольга, идущая шагах в двадцати от меня, остановилась. Я чуть замедлил шаг и начал осторожно приближаться к ней…— Жабы, — послышался голос Ольги, — расступитесь. Освободите путь… Дорога моя верна, и я служу Дремлющей Силе. Расступитесь!.. — Вот знак, и тайное имя наговорено на нем…Ольга коснулась знака на своей груди, и он блеснул отсветом темного пламени в блестящих глазах огромных жаб, заполонивших псе пространство впереди нас и расступающихся теперь по Ольгиному приказу…Она прошла, и темная шевелящаяся масса вновь сомкнулась над полоской дороги. Глаза выжидательно глядели на меня. — Огромные глаза огромных жаб…— Это и были ваши бородатые жабы?.. — не выдержав, перебил я Володю.— Это?.. — Да ну, ерунда какая. Обыкновенные жабы. — Бритые, так сказать. — Нормальные, хотя и огромные……Ну вот. Именно из-за невероятных размеров своих они представляли опасность. Глаза их, выпуклые глаза земноводной твари, с недоброй бессмысленностью глядели на меня… Одна из жаб выбросила язык, и он, чуть ни ударив меня в грудь (едва-едва не достал), тотчас вернулся обратно в пасть…— Ну, это вы зря, — сообщил я жабам и вынул из кармана руку с зажатым талисманом…Жабы выпучили глаза и завизжали от ужаса. Ольга, успевшая пройти по темной дороге всего шагов десять, вздрогнула и обернулась.— Ты?..— Я, милая, — язвительно ответил я.— Что ты здесь делаешь, смертный?..— Вот гадина, — возмутился я. — Ты что, уже бессмертная, что ли?..— Тебе этого не понять. Уходи отсюда. Или эти жабы объедят все, что мешает твоей душе вытечь наружу и обратиться в пар.— Ишь, как ты красиво говоришь. Погляди на своих жабов……Сила, переполнявшая меня, была огромна. Я чувствовал это всем телом. Казалось, она разорвет меня, если не найдет выхода. — Казалось, она сама ищет гибели моих врагов. — Сама, независимо от моих желаний. И мне остается только направлять ее……И я еще крепче сжал талисман. — Тело мое заныло от той быстроты, от той готовности, с какой хлынула через меня вперед сокрушительная волна. Ближайшие ко мне ряды жаб полыхнули пламенем, и пепел их, как темная соль, посыпался на землю, покрывая ее… Душераздирающий визг, который подняли остальные жабы, ненадолго оглушил меня.— Ты кто?.. — с ужасом спросила Ольга, отступая на шаг. — Ты не наш. Это точно — Но кто же ты?.. — Откуда у тебя такие силы?.. — Кто ты?— Не твое дело.— Уходи, — опить сказала она. Ты не знаешь, куда ты попал. Тебе ничего не нужно здесь. А я и так буду наказана за свою провинность. — Уходи, не отягощай моей вины. Она и без того огромна…Я отрицательно покачал головой.— Уходи, — со злобным страхом твердила она. — Тебя скормят древним богам. Тебя опустят в бездну, где живые не отличаются от мертвых. — Уходи по-хорошему. Не заставляй меня вызвать тайные силы. Уходи, не то я произнесу одно на имен Дремлющей Мощи…— Плевал я на нее. И на все ее имена.— О-о!.. — зловеще сказала Ольга. — Ты не узнал свою судьбу. — Так бери же ее!..Рука ее быстро ухватились за медальон, висящий на груди, губы что-то прошептали… Но я покрепче сжал своя талисман, и Ольга закричала от боли, потому что медальон на ее груди стал на мгновение сгустком огня… — Перехватив обожженную руку другой, она с ужасом смотрело на меня.— Кто ты?.. — опять прошептала она.— Тебе этого не понять. Да я незачем. Поздно. — Ну, а теперь посмотрим, насколько ты бессмертна……Ольгу начало корчить, она свилась жгутом и рухнула на землю… Ее гнули и сворачивали неведомые силы талисмана… Но за спиной раздался топот копыт, и всадники с закрытыми лицами, на черных конях, обступили нас…— Что здесь происходит?.. — спросил один из них, ближний ко мне.— Убирайтесь, — запальчиво сказал я, на время оставив Ольгу в покое и разворачиваясь ко всадникам. — Убирайтесь, пока у меня есть другие заботы. — Или я накормлю вами местных жаб. А кониной — вот эту милую девушку… — я кивнул головой на Ольгу, съежившуюся в комок на земле.— Мы узнали тебя, — произнес вместо ответа тот же человек, — Ты — Несмышленый Вор. Ты — Человек, Боящийся Мертвых…— Еще что?.. — поинтересовался я.— Осквернитель Праха, — словно бы не услышав, продолжил тот, — Хранитель Своей Беды…— Хватит. Что ты хотел сказать, если еще не забыл?..— Ты не знаешь, кто мы. Ты не знаешь, куда ты забрел…— Это не слишком важно…— Ошибаешься. Ты самоуверен и горд, и утроба земли давно уже дополна набита такими. — Ты много на себя берешь, человек. Ты не знаешь, чем владеешь. Но, хотя сила его велика, ты не сможешь противостоять нам…. — Всем нам сразу……Чутье, с которым мне пришло на ум посоветоваться, подсказало мне, что он говорит правду. И словно бы туман спал с моих глаз. — Я уже не был вершителем чужих судеб. Я был обычным человеком, обычным фотографом из провинциального, отсутствующего на серьезных картах городка М-а… И мне было страшно здесь, одному, перед лицом неведомых мне сил. — Я зарвался.— Ты не уйдешь отсюда… Ты останешься здесь……Но в этом он ошибся. Хотя сила талисмана была не безмерна, но все же, видимо, больше, чем считал этот… человек?.. — Голова моя, как я уже говорил, соображала в этот день чрезвычайно быстро. А потому, поняв, что нахожусь в опасности, я не стал терять времени. Всадника, находившегося слева от говорящего, выбросило из седла, я прыгнул на его коня, и он, дико заржав, метнулся в темноту… — Кажется, погони не было, или она быстро отстала: мы долго скакали в тишине, во тьме, без дороги… Конь мой, видимо, не видел ничего перед собой, ибо в какой-то момент он споткнулся и я почувствовал, что вырван из седла, лечу вниз, падаю спиной на землю… Я увидел, что прямо на меня сверху, как четвероногая бомба, надает проклятый конь, невольно вскрикнул… и проснулся…Проснулся я не там, где заснул, а почему-то у себя дома. Лежа на спине. С поленом в руках…Пробуждение было отвратительным. Ужасно болела правая — от плеча до кончиков пальцев — рука. Память держала кошмар — весь, до мельчайших подробностей, — передо мною. И еще……На стуле, у изголовья моей кровати, сидел, ожидая моего пробужденья, памятный мне человек…— Не пугайтесь, — мягко сказал он. — Я пришел помочь вам.— Затем вы следили за мною?.. — спросил я сквозь сжатые зубы.— У вас болит рука, — заметил он вместо ответа.— Предположим, что так. Вы очень внимательны.— Возможно. Но, более того: я сведущ.— В чем?..— Во многом. Например, я знаю, почему у вас болит рука. И чем это все должно закончиться. Если мы с вами не договоримся… к нашему обоюдному благу… и не только к нашему…— Ладно, это потом. Почему ж она болит?..— Потому, что это связано с вашим Талисманом…«Он знает… Он…»«Вот оно что!..» — сверкнула мгновенная догадка, и мое чутье подтвердило ее. — «Он хочет забрать его… он охотился за ним…»…Я почувствовал, как холод злобы медленно пошел по моему телу. — И этот за Талисманом… — «Ну, что ж…»— Не опускайте руку в карман, — спокойно сказал человек, словно бы угадав мои мысли. — Погодите, выслушайте меня. — Да, и пришел за вашим Талисманом. Объявляю это честно, чтобы не возникло никаких недоразумений. — Но, я думаю, вы сами отдадите его мне. Если не будете торопиться.— Интересно…— Напрасно вы так. — Что вы знаете о нем?— Все, что надо.— Вы преувеличиваете свои возможности. Хотя они действительно велики; я, со своей стороны, могу сознаться, что преуменьшал их… Однако, всего вы не можете знать. Этого не знаю даже я…— Мне хватит и того, что знаю.— Может, вы и правы. Но я все же должен кое-что вам объяснить. Наверное, кое-каких деталей вы все же не знаете. Я начну с начала, если позволите. Бегло. — Когда вы разрыли могилу и забрали Заклятье Болот…— Что-о?— Вы и этого не знаете?..О-о-о!!! И как я не догадался?.. — Эта песня… это путешествие… когда я раздвигал руками густую тьму … это скрюченное тело на кровати… — Как же я сразу не сообразил! Как я не понял!.. О-о-о!..— Что… вам… угодно?..— Я ведь уже сказал. — Мне нужен талисман. — Но, однако я вижу, что просто обязан вам кое-что рассказать. Раз вы ничего не знаете. — Итак. — Умирающий колдун передал вам свою силу. — Вы, наверное, слышали такое поверье…— Н-ну…— И вместе с тем он передал вам Талисман, как вы его называете. Дремлющую Силу. Заклятую Древним Заклятьем Болотных Демонов. — Он знал, что Талисман быстро уберет вас, и надеялся, что после этого до Заклятья доберутся более нужные руки. — Ибо — так получилось — самому ему искать эти «нужные руки» было уже некогда…— То есть… постойте… — Как это… уберет?..— Вы уже немного ощутили это. Своей рукой. Талисман, при прикосновении, передает вам огромные силы. — Это вы знаете… Но взамен берет ваши. — Пьет ваше тепло. Пока оно есть. — Вот этого вы не знаете……Да. Этого я не знал. И это было так ужасно, что кровь заледенела в моих жилах…— Ну вот, — сказал человек. — Я вижу, мне удалось вас немного убедить. Об этом я и говорил.— Но все же, — сказал я, волей-неволей проникаясь доверием к собеседнику, — кто вы?.. зачем вы следили за мной?..— Именно за этим. — Мне ведомы многие дела и тайны. Я знаю древние предания. — И мне стало известно, что вы получили некий ненужный вам дар… Я знал, что у вас в руках, и мне пришлось взять вас под контроль… Охранять, по мере сил, от нечаянных поступков…— А зачем вы украли негатив?..— Вы уже знаете?.. — слегка смутился он. — Ну что ж… Видите ли… — За этим Талисманом следят. Его хозяева…— Знаю… видел… — с ужасом вспомнил я.— Что?.. знаете?.. они вас увидели?.. нашли?..— Нет… я успел… я сбежал…Он вздохнул и некоторое время сидел молча. Потом взглянул на меня и улыбнулся.— Счастливый вы человек!.. И откуда у вас такое везенье? Впрочем, это даже не везенье. Это природное. — Мне кажется, что в вас есть или древняя кровь властителей Хиша, — хотя это практически невозможно, — или очень серьезные способности… происхождения для меня непонятного.— Почему вы так думаете?..— По вашему поведению. — Вы все правильно и мощно, я бы сказал, делаете. Ничего при этом не зная.— То есть?..— Вы получили силу, но вас не учили пользоваться ею. То же и Талисман. Без ваших знаний он бы не сумел вам послужить. — Но вы, тем не менее, им воспользовались. Сумели. — Сами.…Но эта сила вам не нужна. Она никому не нужна. Она неуправляема… Вот почему я пришёл к вам, и вот почему я предлагаю: отдайте мне Талисман. Я избавлю от него мир. А вас — от силы. — Это в моей власти, можете не сомневаться…— Но кто же вы?..…Он только улыбнулся.…Я сунул руку в карман и достал Талисман. — Да, эта вещь не по моим запросам. — Пропади она пропадом!.. Сколько зла она мне принесла!.. — И вот я избавляюсь от нее… — Но странно, рука моя несколько замедлила, словно бы застыла на мгновенье в воздухе, не встретившись с быстро протянутой навстречу рукой человека… Нет. Не человека… Мгновенного замедления было достаточно. — По лицу незнакомца пробежала рябь, голова расплылась, точно капля масла в горячей воде, появились рога… длинные волосы поползли по плечам, в глазах сверкнуло нечто ужасное… — Закричав, я ударил демона рукой с зажатым в ней талисманом, и бросился из дому, не обращая внимания на дикий рев за спиной…— Вот такая вышла история, — поставил точку Володя.— Интересная история… — произнес я осторожно. — Не знаю даже, что вам и сказать…— Ничего не говорите. Скажите только: сильно я вам досаждаю по ночам? — Досаждаю или нет, я даже не спрашиваю. И так ясно.— Да ладно уж. Ваши ночные крики куда приятней, чем ваши дневные истории…— Вот уж верно. И еще одни штрих остается. — Старушка была в то утро дома и уверяет, что никто ко мне не приходил. Да, и еще: отыскался негатив. С похорон. — Там, где и должен был быть.— Вот это да… А лицо?..— Смазано…— Да-а… Неужто это все — один грандиозный сон?..— Ну, не все. — Талисман-то…— Да, а с ним-то что?..— Выбросил. В болото. Специально за город ездил. Думаю, раз уж ваше достоянье, то и подавитесь им. — Не верите, вода аж вскипела; земля колыхалась… все вокруг застонало… — Тьфу!.. — Володи с отвращением плюнул. — Пропади ты пропадом!..— Ну, и потом что?..— Потом все. Вроде бы все «силы» исчезли. Только кошмары остались…— Ну что ж. — Вы имеете право на кошмары.— Да. Я заслужил его…Мы несколько натянуто и не очень весело рассмеялись и отправились на кухню. Жарить пышки. — Мне остается еще сообщить, что в эту ночь мне снился такой бред, какой, несомненно, мог бы сделать честь даже самому изощренному ценителю кошмаров. Вроде моего странного гостя…Автор: Виктор Альбертович Обухов.

Ключевые слова: Амулет ужас предки

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