Синдром Плюшкина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:23

Юлия Рысь Просмотров: 396 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 15:23 by

Историю рассказали соседи, когда дачу продавали. Сами они в городе жили, но часто приезжали проведать бабушку, которая и жила в этом домике. Вполне милая старушка, но была у нее страсть к собиранию и хранению всякого хлама. Весь двор и дом всякой ерундой завален.После ее смерти наследники "камазами" вывозили всякие банки, склянки и прочий мусор прямиком на свалку. Полгода на участке порядок наводили, прежде чем покупателей нашли. А раньше как-то всерьез и не задумывались, что чудит старушка. В шутку Плюшкиным называли.Похоронили ее, как положено, могилку часто навещали, особенно первое время: памятник, оградка... Не удалось все сразу и быстро сделать.Так вот стали замечать, что у могилы постоянно что-то валяется. Палки какие-то, пакеты, бутылки, камни. Один раз даже вазу нашли. Прибираются постоянно, а все равно мусора куча. Другие могилки уже травой заросли, не ухаживает никто за ними, и то там меньше хлама, а тут... Как ни придут, все новая вещица. Сделали вывод, что старушка и после смерти своих привычек не оставила.

Ключевые слова: Старушка кладбище вещи авторская история

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