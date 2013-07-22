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Истории из жизни

Синдром Плюшкина

Историю рассказали соседи, когда дачу продавали. Сами они в городе жили, но часто приезжали проведать бабушку, которая и жила в этом домике. Вполне милая старушка, но была у нее страсть к собиранию и хранению всякого хлама. Весь двор и дом всякой ерундой завален.

После ее смерти наследники "камазами" вывозили всякие банки, склянки и прочий мусор прямиком на свалку. Полгода на участке порядок наводили, прежде чем покупателей нашли. А раньше как-то всерьез и не задумывались, что чудит старушка. В шутку Плюшкиным называли.

Похоронили ее, как положено, могилку часто навещали, особенно первое время: памятник, оградка... Не удалось все сразу и быстро сделать.

Так вот стали замечать, что у могилы постоянно что-то валяется. Палки какие-то, пакеты, бутылки, камни. Один раз даже вазу нашли. Прибираются постоянно, а все равно мусора куча. Другие могилки уже травой заросли, не ухаживает никто за ними, и то там меньше хлама, а тут... Как ни придут, все новая вещица. Сделали вывод, что старушка и после смерти своих привычек не оставила.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23 by Юлия РысьПросмотров: 396Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Старушка кладбище вещи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 16:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1070|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 504
ну тут нужно смотреть в каком месте могилка у старушки. Можно все объяснить, если она по дороге к мусорному контейнеру, и мимо нее все идут выносить мусор.
но если там и близко такого нет, то конечно странно :)

а у меня немой вопрос: кто оставляет конфеты на могилке моей мамы? не далее как позавчера была у нее и опять нашла конфету. В Москве кроме меня никто не знает где она похоронена. Родственников и друзей у нее в Москве не было и нет (кроме меня соответственно), которые могли бы прийти к ней на могилку (жила в другом городе).
Неужели люди оставляют конфеты на чужих могилах, чтобы чужие люди помянули тех, не на чьих могилах эти конфеты лежат???
для меня прям вопрос всех вопросов
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#2 написал: DRUID
Сегодня, 16:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (141|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 761
Цитата: Pmariam
Неужели люди оставляют конфеты на чужих могилах


Я всегда оставляю и не только конфеты, ещё и блинчики, водку могу налить в стопачку. Особенно на заброшенных могилках. С кладбища нельзя ничего домой нести и оставшиеся продукты просто раскладываешь на ближайших могилах, я думаю это не плохо.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 16:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 47
Цитата: Pmariam
ну тут нужно смотреть в каком месте могилка у старушки. Можно все объяснить, если она по дороге к мусорному контейнеру, и мимо нее все идут выносить мусор.
но если там и близко такого нет, то конечно странно :)

а у меня немой вопрос: кто оставляет конфеты на могилке моей мамы? не далее как позавчера была у нее и опять нашла конфету. В Москве кроме меня никто не знает где она похоронена. Родственников и друзей у нее в Москве не было и нет (кроме меня соответственно), которые могли бы прийти к ней на могилку (жила в другом городе).
Неужели люди оставляют конфеты на чужих могилах, чтобы чужие люди помянули тех, не на чьих могилах эти конфеты лежат???
для меня прям вопрос всех вопросов
+

А на соседской могиле таких же конфет не находили? Может кто-то приходит навещать умершего родственника, заодно и вашей маме по-соседски конфеты кладет.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 17:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1070|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 504
Цитата: Фиолетовая Дымка
А на соседской могиле таких же конфет не находили? Может кто-то приходит навещать умершего родственника, заодно и вашей маме по-соседски конфеты кладет.

неа. по крайней мере не видела. а у мамы прям на скамейке лежала. не заметить сложно

Цитата: DRUID
Я всегда оставляю и не только конфеты, ещё и блинчики, водку могу налить в стопачку. Особенно на заброшенных могилках. С кладбища нельзя ничего домой нести и оставшиеся продукты просто раскладываешь на ближайших могилах, я думаю это не плохо.

DRUID, ну вот скажи, ты оставляешь с целью чтобы кто-то скушал и помяну твоих?
я просто хочу для себя логику понять. Т.е. я тоже могу раскладывать по чужим могилам, к примеру, конфеты. Но тогда, кто съест эту конфету, тот мысленно помянет именно того, на чьей могиле эту конфету найдет. тогда смысл этого действия кроме как чтобы за другого умершего "попросить"?
логичнее же оставлять на могиле своих умерших, чтобы съевший помянул именно их?
хотя пока писала уже стала понимать, что можно и так и так
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#5 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 18:17
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 45
Кладбища вообще не люблю посещать, даже если из своих кого навестить для меня это целое испытание. Не страх, а именно давление воспоминаний. Но если долго там не появляюсь, то напоминания в виде снов появляются т.е человек навязчиво начинает сниться, значит соскучился-пора навестить. Сходишь и сны такие пропадают. На кладбище одна предпочитаю ходить, разговариваю с душой умершего и верю, что слышит. Близкие люди просто так не исчезают, даже оттуда способны помочь. С пустыми руками не хожу. Стараюсь приносить то, что человек любил при жизни. Друг близкий умер очень рано 20 лет всего было, жуткий сладкоежка при жизни был-принесла печенье, положила на могилу, посидела и ушла дальше, а возвращаясь увидела как собака это печенье ест, мне вот нисколько жалко не было, думаю и ему тоже, что оставалось собаке отдала. Друг при жизни собак очень любил и подкармливал бездомных. Что касается чужих могил...жаль , что люди забывают про своих. Кажется , что для души умершего важно, что о нем помнят. К чужим могилам стараюсь не подходить, но если знала человека, то оставляю что-нибудь.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 18:25
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Репутация: (661|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 161
В
Цитата: Pmariam
Неужели люди оставляют конфеты на чужих могилах, чтобы чужие люди помянули тех, не на чьих могилах эти конфеты лежат???


Возможно тот человек, который кладёт конфеты на могилку вашей мамы, по каким то причинам не может посетить своих родных, может далеко похоронены, нет возможности поехать, он приходит на могилку вашей мамы, может имя такое же и оставляет конфеты, наверное ему так легче. Батюшки же говорят ( сама слышала), что на Радоницу можно прийти на любое кладбище помянуть своих родных, если если они далеко похоронены. Посещают видимо и конфеты кладут...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
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