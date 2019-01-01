Крошечка Фанни- Нет, миссис Деррик, я не хочу в чулан, пожалуйста, не надо!
Неумолимая гувернантка, не обращая внимания на рыдания и крики Питера, продолжала тащить его по направлению к чулану.
И семилетний Питер и его младший братец Генри знали, что там живет Крошечка Фанни, и боялись ее даже больше, чем розог строгого отца. Про Крошечку Фанни им как-то рассказал садовник, увидевший ее там, зайдя в чулан за граблями. Правда, на вопрос - какая она - садовник никогда не отвечал, только многозначительно покачивал головой.
Миссис Деррик, крепко державшая Питера за воротник, поравнялась с дверью страшного чулана, втолкнула туда мальчика и закрыла дверь на тяжелый засов.
- Посиди и подумай над своей нерадивостью и ленью, Питер, - назидательно произнесла она. - Bозможно, наказание научит тебя быть хорошим мальчиком.
Питер застучал кулачками в дверь:
- Выпустите меня! Ну, пожалуйста! Я выучу весь урок из истории!
Но гувернантка уже ушла.
Внезапно за спиной мальчика послышался голос:
- Чего ты плачешь, дуралей?
Питер прижался к двери, боясь оглянуться.
- Да не бойся ты, я же тебя не сьем, - продолжал голос.
Узник чулана робко оглянулся. На пыльной лавочке, болтая ногами, сидела Крошечка Фанни. В криво обрезанном старом платье горничной Дженет, босиком, с лохматыми волосами и маленькими колючими глазками.
- Я не ем детей, - усмехнулась Фанни. - Гуси гораздо вкуснее, жаль, что их трудно добыть. Да ты садись,тебе же тут час быть.
- А вы кто, мисс? - все еще подрагивающим голосом спросил мальчик.
- Я-то? Мамаша моя из брауни, а папаша - буг чистокровный. Они в Уэльс перебрались, а мне тут сподручнее.
- Зачем вы берете гусей? Моя матушка очень сердится, когда они пропадают.
- Как же не брать, - рассудительно проговорила Фанни. - Пища всякому потребна. Вот если б мне кто молока наливал в миску...
- Я буду! Буду наливать! - горячо воскликнул Питер.
Тут послышались шаги и скрежет открываемого засова. Крошечка Фанни подмигнула мальчику:
- Не забудь про молоко, - и... исчезла.
Дверь открылась, на пороге стояла миссис Деррик.
- Hадеюсь, наказание пошло тебе на пользу, Питер? - назидательно спросила она.
- Да, миссис Деррик, пошло, - бодро ответил Питер.
Он больше не боялся чулана.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:55
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:45 by SniffПросмотров: 12Комментарии: 0
Ключевые слова: Чулан крошечка молоко брауни наказание авторская история