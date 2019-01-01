Крошечка Фанни

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

Sniff Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:45 by

- Нет, миссис Деррик, я не хочу в чулан, пожалуйста, не надо!Неумолимая гувернантка, не обращая внимания на рыдания и крики Питера, продолжала тащить его по направлению к чулану.И семилетний Питер и его младший братец Генри знали, что там живет Крошечка Фанни, и боялись ее даже больше, чем розог строгого отца. Про Крошечку Фанни им как-то рассказал садовник, увидевший ее там, зайдя в чулан за граблями. Правда, на вопрос - какая она - садовник никогда не отвечал, только многозначительно покачивал головой.Миссис Деррик, крепко державшая Питера за воротник, поравнялась с дверью страшного чулана, втолкнула туда мальчика и закрыла дверь на тяжелый засов.- Посиди и подумай над своей нерадивостью и ленью, Питер, - назидательно произнесла она. - Bозможно, наказание научит тебя быть хорошим мальчиком.Питер застучал кулачками в дверь:- Выпустите меня! Ну, пожалуйста! Я выучу весь урок из истории!Но гувернантка уже ушла.Внезапно за спиной мальчика послышался голос:- Чего ты плачешь, дуралей?Питер прижался к двери, боясь оглянуться.- Да не бойся ты, я же тебя не сьем, - продолжал голос.Узник чулана робко оглянулся. На пыльной лавочке, болтая ногами, сидела Крошечка Фанни. В криво обрезанном старом платье горничной Дженет, босиком, с лохматыми волосами и маленькими колючими глазками.- Я не ем детей, - усмехнулась Фанни. - Гуси гораздо вкуснее, жаль, что их трудно добыть. Да ты садись,тебе же тут час быть.- А вы кто, мисс? - все еще подрагивающим голосом спросил мальчик.- Я-то? Мамаша моя из брауни, а папаша - буг чистокровный. Они в Уэльс перебрались, а мне тут сподручнее.- Зачем вы берете гусей? Моя матушка очень сердится, когда они пропадают.- Как же не брать, - рассудительно проговорила Фанни. - Пища всякому потребна. Вот если б мне кто молока наливал в миску...- Я буду! Буду наливать! - горячо воскликнул Питер.Тут послышались шаги и скрежет открываемого засова. Крошечка Фанни подмигнула мальчику:- Не забудь про молоко, - и... исчезла.Дверь открылась, на пороге стояла миссис Деррик.- Hадеюсь, наказание пошло тебе на пользу, Питер? - назидательно спросила она.- Да, миссис Деррик, пошло, - бодро ответил Питер.Он больше не боялся чулана.

Ключевые слова: Чулан крошечка молоко брауни наказание авторская история

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