Могила на перекрестке. Часть 1

Fahrengeit Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:40 by

По вымощенной камнем дорожке, ведущей от густого зеленого леса к небольшой деревни, неспешно брел юноша, лет двадцати на вид. Он наслаждался прохладной после недавнего дождя погодой, с наслаждением вдыхая свежий чистый воздух. Легкий ветерок кружил вокруг, шелестя травой и переворачивая подгнившие листья под ногами. В руке парнишка нес средних размеров букет подснежников.Стояла ранняя весна, десятое марта, если быть точнее. Местами еще лежал не успевший растаять снег, морозы сменились прохладой, в скором времени вернутся перелетные птицы, и вновь их пение зазвучит по округе, оживляя местность и сообщая жителям, что пора, мол, работнички, на поля возвращаться.Жил парень по имени Алекс в небольшой деревне на севере Англии. Место это было столь малоизвестным, что даже на карте найти его не представлялось возможным. Скорее всего, картографам было просто лень наносить на них небольшую деревушку. Тем не менее, имелись здесь и магазины, и школа, и детский сад, и больница. На жизнь не жаловались, хоть и до города ближайшего не меньше нескольких часов. Нередко сюда приезжают автомобили с продуктами, устраивается распродажа городских товаров - от одежды до различных приспособлений, будь то для охоты или сельского хозяйства. Тихая местность, спокойная, да и люди приветливые, гостеприимные. Течет жизнь размеренно, можно даже сказать, сонно.Алекс не был любителем сидеть дома или копаться в огороде. Был он продавцом в местном продуктовом магазинчике, зарабатывал не то, чтобы много, но на жизнь хватало. Но больше всего любил он устраивать такие вот походы по окрестным лесам да болотам; последних он не опасался, так как знал тропы не хуже зверя дикого, и сгинуть не боялся. И вот сейчас, только наступила весна, отправился он подснежники собирать, причем без особой цели, лишь бы повод нашелся. А он был - завтра справляет день рождения его хорошая знакомая Элли, а больше всего из цветов она любит почему-то именно подснежники. Возможно, причиной этому была исключительная их редкость, Алекс об этом как-то не задумывался.Добрался юноша до перекрестка. Дорога прямо вела к деревне, налево - к главному шоссе в город, направо - к болотам. И был на перекрестке холмик небольшой, весь поросший зеленью. Со стороны деревни торчал из него грубо обтесанный камень - по всем признакам была это неизвестная могила, очень старая, забытая, и лишь пчелы порой кружат над ней, когда приходит пора распускаться цветочным бутонам. Как-то раньше Алекс не обращал на могилку эту внимания, пару раз лишь задумывался, почему она вообще находится именно здесь, а не на деревенском кладбище. С историей юноша, увы, знаком был не очень хорошо. И что-то заставило его сейчас подойти ближе. С минуту вглядывался он в покрытый пылью и трещинами камень, и кое-что бросилось ему в глаза. Присев, он рукавом куртки вытер немного пыли. И застыл: прямо в его глаза смотрело лицо совсем юной, не более восемнадцати лет на вид девушки. Изображение было создано столь мастерски, что могло показаться, будто это вообще фотография. Длинные белые волосы спадали вниз, а во взгляде читалась тоска. Алекс головой помотал, отгоняя наваждение, и понял, что рисунок заметно потускнел, черты смазались, и лицо теперь скорее угадывалось. Дата же внизу сохранилась - 1682-1701.- Что за чертовщина? - почему-то шепотом проговорил парень и поднялся. Будто бы машинально отобрал он несколько подснежников и положил их бережно на холмик.- Надо бы порасспрашивать мистера Манна насчет этой могилы, - вновь обратился Алекс сам к себе. - Хоть узнаем, что тут да как. Спи спокойно, - добавил он, - кем бы ты не была.И он все тем же неторопливым шагом направился дальше по дороге, ведущей к деревне. И не видел, как из поднявшегося ветром небольшого облака пыли соткался рядом с могилой нечеткий силуэт, отдаленно напоминавший человеческий. Глядела фигура в сторону Алекса, и какая-то пронизывающая печаль исходила от нее, от темных, но совершенно не пугающих провалов на месте глаз.Первым делом, оставив цветы дома, отправился Алекс в библиотеку, управлял которой немолодой уже Пол Манн - старый знакомый семьи парня. Войдя в одно из старейших зданий деревни, он тут же ощутил ни с чем не сравнимый, немного спертый запах, который исходил от самых разных книг - как очень старых, до изданных несколько месяцев назад - старый Пол всегда заботится о новых поставках литературы. Сохранились еще в деревне приверженцы традиционного чтения.Пол сидел за прилавком, перелистывая произведение неизвестного Алексу автора. Увидев посетителя, библиотекарь отложил книгу и приветливо улыбнулся.- Рад тебя вдиеть, Алекс, - заговорил он. - Что-то давненько не захаживал ты ко мне. Я уж было подумал, что ты в город направился.- Да нет, с чего бы это? - немного помявшись, парень продолжил. - Ты извини, что я так напрямую спрашиваю, - они с Полом всегда были на "ты", - но не подскажешь мне, чья эта могила на перекрестке у нас находится, неподалеку от болот. Более трехсот лет ей, как я понял, а не слышал даже.Библиотекарь заметно помрачнел. Он поднялся со стула и приглушенным голосом спросил:- А чего это ты вдруг заинтересовался?- Понимаешь, я и сам не знаю, - и Алекс вкратце рассказал товарищу о своей прогулке. - Странно звучит, знаю, но я говорю, как есть, честно, - закончил он.- Эх, Алекс, понимаешь, обычаи тех времен сильно отличались от наших, - грустно произнес библиотекарь. - Подобным способом хоронили самоубийц, ибо считалось это непростительным грехом, а значит, душа недостойна была того, чтобы в мир иной попасть. И была вынуждена вечность бродить по перекрестку, не находя себе места. Кто именно похоронен в той могиле, я не знаю, но, судя по расположению, жизни себя он лишил сам.- Спасибо... Пол, - чуть ли не выдавил из себя Алекс и на ватных ногах направился к выходу. По неведомой причине на его глазах виднелись слезы. Что же это с ним такое? Будто бы совсем уж невиданную былину услышал.- Может, хоть почитать что-нибудь возьмешь? - крикнул ему в догонку Пол.- Спасибо, в другой раз, наверное, - и парень покинул библиотеку.На широкой поляне посреди леса стоит одинокое деревце, а рядом с ним - девушка, молодая, очень красивая, но в изодранном платье и с запекшейся кровью на лице. Плечи ее вздрагивают от еле слышимого плача, а в руке она держит веревку, готовясь перебросить ее через сухую ветку. С криком Алекс бросается к ней, хочет помешать, но она не видит его и не слышит, а через несколько секунд раздается хруст ломаемых позвонков.Алекс проснулся весь в холодном поту. В окно заглядывала полная луна, отбрасывая на стены комнаты причудливые тени. Было тихо, лишь раздавалось где-то вдали уханье совы."Я должен выяснить все", - подумал парень. До утра он больше так и не уснул.

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