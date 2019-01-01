Сын ведьмы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:40 by

Эту историю мне рассказала моя бабушка, самая правдивая и ведьмистая бабушка на свете. Было это давно. В одном селе, в новом рубленном доме, проживала первая красавица села. С длинной косой до пояса, стройная, высокая, ну очень хорошенькая и весёлая девушка. Хозяйка умелая, не ленивая, с приятным голосом и знатными родителями, отец - кузнец, мама - ткачиха. Много парней за ней бегало, да нос воротила она, гордой стала от обильного мужского внимания. В этом же селе, на самом краю жила ведьма, все сторонились её и боялись, однако, если какая хворь, бежали к ней, сила была у неё колдовская. Да не одна она была, сын у неё был. Совсем не красавец, горб с рождения, выше любого парня на деревне, очень грузный с богатырской силищей. Лицо обезображивал длинный нос, почти с полвесла размером, и оттого воротили от него нос все девушки, прятались и убегали при его приближении. Стал он замкнут и угрюм, редко кто его видел на людях.Как-то появился в селе незнакомый парень, очень он девушкам понравился, хорошо умел он говорить да и пригож был. Сказывал, что из соседнего села он, пришёл невесту себе сыскать. И пошли слухи тогда по селу, что объявился в окрестности оборотень, видели большого волка, стали пропадать домашний скот, да и вообще самих волков растерзанных стали замечать...Полюбилась видать этому незнакомцу красавица, стал он ей знаки внимания оказывать, около дома её похаживать да в окошко её посматривать. Да и она видела, красив он, статен, по русским тем стандартам. Стала она с ним переглядываться, да и под ручку взяла и пошла с ним на русские гуляния. В эту майскую ночь хороводы были девичьи, гуляли все, у кого на сердце любовь была. А ведьмин сын наколол дров премного, тяжко на сердце его было, грустно, да и пошёл он вглубь леса... Напрыгались они, натанцевались, и говорит ей красавчик, пошли моя зазноба в лес, покажу я тебе папоротник цветущий. Не выдержала она взгляда его влюбленного, да и пошла в лес, в темноту.Долго они шли, молчал лес, только совы тревожно ухали и оттого тревожно стало на душе у красавицы. Почуяло сердце неладное, захотело назад, да не знала где она. Видит встал он перед ней, да взгляд его уже не тот ласковый, огонь в глазах заплясал да губы его скривились. И сказал он ей: подожди меня здесь, сейчас я отлучусь и мигом вернусь, сразу же домой поведу, видать, папоротник отцвел весь, не видно его, и ушёл в темноту. И осталась девушка одна в лесу, страшно ей стало, вспомнила она про оборотня, да поздно уже, не видит ничего вокруг себя. Раздался вой ужасный: У...! И что-то крупное к ней двигалось, увидела она два огненных глаза! Побежала она, натыкаясь на на деревья, ветки хлестали по лицу, и упала она. Что-то лохматое бросились из темноты и почувствовала она на груди своей когти. Видит: волк над ней, и слюна капает из пасти его на неё. И открыл он свой рот, видимо наслаждаясь страхом, исходящим от неё. И мысленно попрощалась с жизнью она, не надеясь вырваться из объятий оборотня.Как вдруг взвыл волчара! Из темноты она увидела как большие руки схватили его за пасть и... Разорвали его морду. Поднял её бережно на руки спаситель и понес. Пришла в себя девица в избе, жарко натопленной, да увидела лицо перед собой знакомое... И перепугалась!- Не бойся меня детка! Не страшная я, как народ считает, видела я в своём шаре как ты в лес пошла со зверем. Жаль мне тебя стало и послала я сына своего к тебе, нагнав на него тоску...И совестно стало красавице, что плохо она относилась до этого к ним... Стало легче ей и встала она, пообедала у них и отправилась домой. Видит, стоит он огромный у ворот и с тоской смотрит на неё. И растаяло её сердце, и поняла она свою слепоту, ведь его она искала, душой понимая, что эти фальшивые болтуны да танцоры совсем не пара ей. И через месяц играли они свадьбу.Автор - meri758236.

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