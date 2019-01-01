Дама сердца

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:36 by

Говорят, что с самого рождения в человеке заложены определённые способности и таланты.Ну, способности - это понятно, каждый человек способен на всё (в определённой ситуации), но таланты... Ведь это то, что проявляется даже независимо от желания человека, ситуации, социального положения. Просто может и всё...Вот таким и был Гришка. Простым, можно сказать, даже нерасторопным парнем, таким же как и тысячи других парней. Таким, да не таким. Сам не зная как, а мог Гришка насквозь увидеть человека. Нет, не в буквальном смысле, увидеть внутренние органы, а мог увидеть сущность человека: скрытые желания, не увиденные никем ранее наклонности, а попросту, мог он отличить кто перед ним - добрая личность или злая.Друзья Гришки часто подсмеивались над ним, подшучивали, и даже побаивались, но всё-таки близко к сердцу его необычайные способности не принимали, если бы ни один случай, бесповоротно изменивший мнение о нём.Был у Гришки друг - Валерка, двадцатилетний парень, с могучим торсом, железными мышцами, красивыми серыми глазами и по-детски пухлыми чувственными губами. Дело, конечно, молодое, но в конце мая стал Валерка избегать своих друзей, часто пропадать где-то, а на все вопросы типа "Ты куда пропал?", он только отмахивался и томно улыбался: "Извините, мол, дела!""Да влюбился он", - как-то сказал Гришка своим друзьям после мимолётной встречи с Валеркой.- А ты откуда знаешь? - поинтересовался Глеб, - Он о своих амурных делах никогда никому не говорил.- Так видно же, летает, как на крыльях, в глазах сердечки бегают, даже свет от него идёт какой-то... розовый, - ответил Гриша, - только вот не нравится он мне что-то, вроде светится весь, а вроде и потемнел как-то.- Ну, Гришань, опять загадками говоришь, светится, потемнел, - отмахнулся Глеб.После разговора этого прошло, наверно недели две, и вот как-то встретились друзья опять на своём старом месте - на углу квартала, под старой ивой у дома старой четы Морозовых.- Привет, пацаны, как там? - Вяло произнёс Валерка.- Да там всё нормально, а вот ты что-то зажрался, может жениться собрался или чё похуже? - парировал Глеб.Только Гриша ничего не спросил, а внимательно посмотрел на друга.- Я же сказал, потемнел даже.Но тут Валерку прорвало.- Вы не представляете, я с такой девушкой познакомился. У меня ни с кем никогда такого не было.- Секса? - спросил Глеб.- И секса тоже, но не в нём дело, она самая необыкновенная, красивая, умная, и ей нужен только я, - закончил Валерка.- Ну, видать, она тебя и замучила, небось дело к свадьбе. Хоть бы познакомил со своей красивой и умной.- Да ладно вам, некогда мне, пошёл я.- К ней? - спросил Гриша.- Да, куда же ещё? - ответил Валерка и почти побежал от друзей по улице.Когда его фигура замаячила в конце квартала, Гриша резко сказал Глебу:- Пойдем, быстрее.- Куда? - удивился Глеб, - За ним, что ли, зачем?- Не нравится мне всё это. Красивая, умная, и ей только он нужен, а у самого жёлтые круги под глазами. Где это он нашёл такую в нашем посёлке? Здесь все красавицы как на ладони.Действительно, посёлок их располагался в тридцати километрах от города, и хоть был он и не маленький, но красивые девчонки были либо все заняты, либо уже замужем.Друзья с опаской помчались за Валеркой. Да и путь был уже известен - Валерка двинулся к центру. Здесь располагались торговые ряды небольшого базара, многочисленные кафе и магазины, а так же вереница наглых таксистов. Жизнь центра так и кипела. А Валерка остановился у одной из самых красивых парикмахерских. Друзья наблюдали за ним из-за угла аптеки. И вот, минут через двадцать из дверей этой самой парикмахерской появилась девушка.Да, о таких как она, говорят, что мужчины шеи сворачивают, глядя им вслед.Высокая, ухоженная, нога от бедра, это успели заметить Глеб с Валеркой даже с не очень близкого расстояния из-за угла аптеки.- Куда они пойдут, может, сюда? - прошептал Глеб.Парочка как будто их услышала. Медленным шагом молодые люди двинулись в их сторону.Гриша сразу насторожился и стал внимательно всматриваться в спутницу Валеры.Да и было на что посмотреть. Девушка была обладательницей изящной фигуры, красивым притягивающим лицом с чистой прозрачной кожей, волосами цвета спелой пшеницы, яркими голубыми глазами и походкой модели, знающей себе цену. Одета со вкусом, маникюр, высокие тонкие каблучки. Макияж, неброский, но сделанный мастерски. Только вот сразу и не определишь - сколько ей лет. Можно было сравнить её с юной девчонкой - ученицей одиннадцатого класса. И в то же время она производила впечатление девы гораздо зрелой.- Парочка скоро скрылась за углом пятиэтажки - в центре их было несколько - посёлок то городского типа.- Пошли! - резко сказал Гриша.- Зачем? Где их сейчас найдёшь? - удивился Глеб.Но Гришка уже почти бежал в ту сторону, куда отправились Валерка со своей спутницей. Гриша почти влетел во двор пятиэтажки, за ним недоумённый Глеб.Во дворе никого не было, если не считать двух девчонок, играющих у подъезда.- Девочки, а вы не видели парня с девушкой, такой светловолосой, на каблуках? - спросил Гриша.Девчонки с подозрением посмотрели на Гришку.- Это вы про Нину из первого подъезда? Нет, не видели. - тоненьким голоском сказала конопатая девочка с яркой заколкой.- А квартира какая? - не повёл бровью Гриша.- Из шестой она. - отозвалась девочка и показала Гришке язык.Гришка рванулся с места, как будто в этой самой шестой квартире был пожар.Шестая квартира оказалась на втором этаже. За дверью - тишина.- Ну позвоним, ну выдут они, а что мы им скажем? - спросил Глеб.Но Гриша даже не потянулся к звонку, он приложил ухо к двери и замер, через считанные минуты он приложил руку к замочной скважине, его лицо стало очень внимательным, а в глазах появился какой-то голубой свет. Глеб от неожиданности сделал шаг назад и хотел что-то спросить, но не успел - дверь тихо открылась и Гриша проскользнул в квартиру. Глеб машинально последовал за ним. Где-то играла музыка, хоть тихо, но Глебу показалось, что она режет слух, как несколько скрипачей-неумех. Дверь в комнату в конце коридора была приоткрыта, оттуда и вылетал шквал странных нот. Гриша смело потянул дверь на себя и шагнул внутрь.Валерка лежал на кровати с мучительно блаженной улыбкой. А "прекрасная" незнакомка сидела рядом абсолютно обнажённая. Но не это поражало взгляд. Лицо её было красивым, а тело...Тело напоминало бесформенную массу огромной старухи: дряблое, морщинистое, издававшее отвратительную вонь, которая наполнила собой комнату. Тёмная вуаль непонятного света уходила от её рук куда-то вниз, как будто в живот Валерки, и возвращалась через секунды с маленькими красными огоньками. А глаза! Глаза девушки - старухи были бездонными, холодными и... отталкивающими.Гришка резко выбросил руку вперёд и из самой середины ладони вырвался яркий жёлтый свет. Дальше всё происходило как во сне - так показалось Глебу. Этот свет достиг рук существа. Девушка-старуха пронзительно закричала и стала принимать ясные очертания красивой незнакомки, которую видели друзья с самого начала рядом с Валеркой. Она отскочила в угол комнаты, схватила что-то и... испарилась. Всё это произошло так быстро, что испуганный Глеб так и не понял - правда это он видел или ему показалось. А Валерка, лежащий на кровати, даже глаза не раскрыл. Гришка подошёл к окну и распахнул шторы.Через несколько минут Валерка открыл глаза и уставился на друзей.- Не понял, вы, что здесь делаете, а где Нина? - слабым голосом спросил он- Спокойно, Валер, ты не переживай. Давай, вставай, пойдём, по дороге я тебе всё расскажу. - сказал Гриша.Друзья помогли подняться Валерке. Тут уж явно было видно, какой худой и измученный был их друг, кожа да кости, холодный пот выступил от слабости, в глазах тоска и это странный запах - запах мокрой земли. Друзья помогли Валере одеться и практически вынесли его из квартиры. За её дверями жизнь шла своим чередом - играющие девочки у подъезда, шум проезжающих машин.- Ребята, что же это, что происходит, пить страшно хочется и спать, спать.- Давай присядем на скамейку, а Глеб за напитком сбегает, правда? - посмотрел Гриша на Глеба.- Да сбегаю, не вопрос. - отозвался Глеб.Едва Глеб отошёл, Гриша тихо сказал Валерке:- Повезло тебе, Варьян, видно не долго ты с ней встречался, да и мы вовремя появились.- Да объясни ты мне, что происходит, Нина куда ушла, что со мной?- Куда она ушла - я не знаю, наверно новую пищу искать, а забыть всё тебе советую. Много всякого живёт среди нас - нечисть всякая. Есть такой тип нечисти - питается энергией, да непросто жизненной силой, а именно той, что вырабатывается во время этого, ну, сам понимаешь. Партнёр на вершине блаженства, сам не понимает, что с ним происходит, а тает за несколько "кормёжек". А женщины - самые опасные. Высосет такая из тебя всё, что ей нужно и была такова, а партнёр её долго не протянет - умирает от истощения, с ума сходит, в общем так. А подружка твоя именно такой и оказалась. Важно остановить её во время её питания, увидеть её истинный облик. Вот тогда и имеешь над ней силу, а иначе ничего не сделаешь, ничего не докажешь. Кстати, и квартира наверно съёмная, да и не местная она?- Познакомились недавно, в парикмахерской, я когда первый раз её увидел - обалдел аж. У меня внутри такой огонь зажёгся, к ней как будто какая-то сила тянула. От неё уходил - как будто в темноту проваливался, назад бежать был готов. Говорила, что к тётке в гости приехала, а та в больнице лежит, Да мне это было совсем не важно.- А в зеркало на себя давно смотрел, ничего не заметил, ни ты ни родители?- Да спрашивали - не заболел ли? А я - влюбился! Слушай, Гриш, а ты откуда про такое знаешь, как нас нашёл, что ей сказал, странно всё это.- Вон, Глеб пить несёт, а про это многие знают - говорят не все, да зачастую и не сталкиваются. Я когда эту странную музыку услышал, как будто другим стал. Сам не понимаю, но надо разобраться. Ты пока Глебу ничего не говори, попей - и домой пойдём как-нибудь, тебе надо поспать, а мне подумать.В голове у Гришки роились странные мысли, но одно он знал - не скоро у Валерки дама сердца появится, а с той - нечистью он, Гришка, ещё не раз встретится.Автор - Дианида.

Ключевые слова: Способности и таланты Гришка друзья девушка Валерки незнакомка бесформенная масса нечисть

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