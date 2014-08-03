Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Отчего смеются идолы

Наш мир совсем невелик, в нем обыденное, повседневное очень плотно переплетается с необычным, даже чудесным. Иногда они соседствуют настолько тесно, что когда ты вдруг сталкиваешься с тем, чему не место в твоей нормальной, тщательно обернутой целлофаном жизни, то в первую очередь удивляешься, как ты мог не замечать этого раньше.

Так произошло и с Затеевым. Он нашел идола, когда собирал грибы неподалеку от своей дачи, всего в паре десятков метров от дороги, ведущей в город. Год за годом он с семьей гулял здесь, иногда охотился, иногда выпивал с друзьями. Ему казалось, что он знает эти места, как свои пять пальцев, что за последние пятнадцать лет изучил здесь каждую кочку и каждый овраг. Судя по всему, он ошибался.

Идол стоял на невысоком холме над аккуратной полянкой и был окружен зарослями орешника. Затеев вздрогнул от неожиданности, встретившись с ним взглядом, и чуть не выронил наполовину полную корзинку. Только через несколько секунд до него дошло, что жуткое бледное лицо, возвышающееся над кустами, не принадлежит живому существу. Он подошел ближе, продрался сквозь орешник, и идол предстал перед ним во всей своей ветхой красе. Мертвый молочно-белый ствол давным-давно погибшего дерева покрывала затейливая, но уже расплывшаяся от времени, резьба, перевитая разной ширины трещинами. Глубокие провалы глаз и носа, оскал растянутого в зловещей улыбке рта не сохранили следов создавшего их лезвия, и оттого идол выглядел противоестественно живым, и казалось, что в черной глубине его взгляда прячется сознание.
Затеев отер рукой выступивший на лбу пот и, повинуясь странному импульсу, положил перед идолом несколько самых красивых и больших подберезовиков из корзинки. Он сам не мог бы объяснить, зачем это сделал, но подобный вопрос даже не возник у него в тот момент. Просто так полагалось, так было нужно. Соблюсти древний обычай, чтобы сохранить в мире существующий порядок вещей. Потом он развернулся и быстро пошел прочь, прекрасно зная, что никогда и никому не расскажет об этой встрече.

Прошло несколько лет, и однажды, в пух и прах разругавшись с женой, Затеев вдруг вспомнил об идоле. Он сидел на диване, тупо уставившись в экран телевизора, слушая, как льется на кухне из крана вода, и думал о том, почему обычный разговор вдруг перерос в ссору, почему так ничтожно мало нужно для того, чтобы два вроде бы небезразличных друг другу человека стали — пусть и не надолго — злейшими врагами и принялись бросаться тряпками и обвинениями в злейших грехах. И вот тогда-то и пришло ему на ум воспоминание о забытом в лесу деревянном истукане, о пустых глазницах, неотрывно смотрящих в окружающее бытие, о застывшей деревянной улыбке.

Решение родилось само собой.
Затеев встал с дивана, натянул джинсы, накинул куртку и, уже обуваясь, сказал громко:
— Я ухожу.
— Катись к черту! — ответила жена с кухни. В ее голосе, злом и полном слез, не слышалось ни нотки сомнения.
— Хорошо, — сказал Затеев.

Он как раз успел на последнюю электричку и через полтора часа сошел в своем дачном поселке. В небольшом магазинчике около станции он купил банку тушенки, буханку черного хлеба и бутылку клюквенной настойки. Солнце висело над западным краем горизонта, окруженное фиолетово-оранжевыми облаками. Больше всего Затеев боялся, что не сможет отыскать нужное место до наступления темноты, но это оказалось на удивление просто. Добравшись до дачи, он нарвал яблок, а потом пошел в лес, и всего через полчаса оказался на той самой полянке. Идол никуда не делся. Он совсем не изменился, разве что некоторые трещины стали чуть шире, но в сгущающихся сумерках невозможно было сказать точно.

Чувствуя странную неловкость под пристальным взглядом древних глаз, Затеев подошел и коснулся идола рукой. Гладкая деревянная поверхность была приятной и необычно теплой на ощупь. Наверное, нагрелся за жаркий день.

— Привет, — сказал Затеев. — Я пришел.
Идол молчал. Ничего удивительного, правда? Затеев понял, что не нужно рассказывать ему ничего — ни про жену, ни про работу, ни про любые другие проблемы. Он уже знал. Каждую беду и каждую радость, все воспоминания и мечты. Целая затеевская жизнь, несколько десятков бессмысленных лет, для этого невероятно старого существа была лишь дуновением ветра, каплей дождя и не нуждалась в каких-либо объяснениях. От этого стало вдруг легче и проще. Затеев сел у подножия идола и откупорил клюквенную настойку. Половину бутылки он вылил на землю, потом сам сделал изрядный глоток.
— Та еще дрянь, — сморщившись, пробормотал он. — Извиняй, дружище, что такую дешевую гадость тебе предлагаю. Не подумав, купил. Ну, ничего, сейчас мы ее закусим.

Вскрыв ножом банку, Затеев разделил тушенку на двоих. С аппетитом съев свою половину, он улегся на спину, положив руки под голову. Солнце уже село, и на небе зажигались первые звезды.

— Видишь ли, — сказал Затеев. — Я не знаю, чего хочу. В этом вся проблема. Я не знаю, чего хочу, а потому живу напрасно. Так мне, по крайней мере, кажется. Мы с тобой немного похожи. Когда-то давно ты, наверно, был богом, а теперь просто старая трухлявая деревяшка. Со мной то же самое. Когда-то я был ребенком и мог все, а теперь я лишь... не знаю, как сказать. Теперь я пуст. Да что там... ты не хуже меня понимаешь, что это значит.

Затеев замолчал и закрыл глаза. Лесная тишина, полная звуков, убаюкивала его. Невдалеке мерно стучал дятел, высоко вверху мягко скрипели, покачиваясь под ветром, верхушки сосен. Затеев спал и видел сон. Снилось ему, что он сделан из дерева и стоит на вершине холма посреди леса. Он тщательно вкопан в землю и не может двигаться, но взгляд его пустых немигающих глаз видит многое. Неподалеку, за сосновым лесом, лежит деревушка, жители которой много лет назад и поставили его здесь. Тогда они просили у него защиты и помощи и приносили ему песни, огонь и горячую кровь. Он думал, что так будет продолжаться всегда, но однажды в деревушке появился новый бог. Был он красив и добр, и обещал всем справедливость. Постепенно его изображения появились в каждой избе, а через несколько поколений на окраине деревни вырос большой дом с крестом над крышей. Никто больше не ходил на холм, не поклонялся старому хозяину. Теперь только мальчишки время от времени забегали сюда, играя, да козы забредали в поисках травы посвежее. Он стоял. Не потому что ждал чего-то, а потому что не мог упасть — мать-земля держала крепко.

Как-то вечером в деревню пришли богомолки — несколько сгорбленных старух в черных одеждах, с дорожными посохами в скрюченных морщинистых руках. Они направлялись в отдаленный монастырь и попросились на ночлег. Жители пустили их с радостью, довольные тем, что могут помочь божьим людям. Ранним туманным утром, когда богомолки уходили, опираясь на свои кривые посохи, деревня тонула в глубокой, вязкой тишине. Солнце взошло над лесом, запели петухи, но ни одна дверь не открылась, ни один ставень не хлопнул, ни разу не скрипнул колодезный журавль. Металась в хлевах голодная скотина, выгорало выложенное на просушку сено, портилась в подвалах брага. Прошел день, за ним еще один, но жители так и не показались на улице. Они истлевали в своих домах, обескровленные, высушенные, с распахнутыми в беззвучном крике ртами. Они поняли, но было поздно. А идол на холме смеялся. Смеялся над забывшими его людьми, над их нелепой верой в раскрашенные доски, над их гибельным непостоянством. Они предали своего старого хозяина, и он не смог им помочь, когда пришла беда, закутанная в черные лохмотья. Крыши покрылись мхом, потом провалились, прогнили заборы, упал на землю источенный червем крест, а он все смеялся. У него не осталось ничего, кроме этого смеха. Он сам был теперь смехом, горьким, издевательским, навеки запечатленным в мертвом дереве.

Затеев проснулся от холода. В лесу начиналось утро. Сквозь кроны сочился легкий бледный свет, на траве блестела роса. Где-то в зарослях обеспокоенно вскрикивала кукушка. Дрожа, Затеев поднялся с земли, отряхнул промокшие джинсы, огляделся. Идол лежал на траве. Его основание переломилось, обнажив трухлявое, источенное муравьями нутро. Ничего не выражающее лицо равнодушно смотрело в бесцветное небо. Теперь это было просто очень старое бревно, которому наконец настало время уйти в землю.

Затеев отхлебнул из бутылки и, стараясь не оглядываться, побрел к дороге. Трясущимися руками он достал из кармана мобильник, чтобы позвонить домой и сказать, что все в порядке. Он слушал длинные гудки и думал о том, что этой ночью некому было остановить его жену, когда она открывала дверь безобидным старухам в черных одеждах. Трубку не брали.

Автор - Ангельская Пыль.
Источник.
Вчера, 21:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 13
+3

Ключевые слова: Идол холм дачный посёлок лесная поляна сон ночь мобильник старухи в черных одеждах

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:35
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Одна из самых жутких историй на сайте на мой взгляд.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:41
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 403
И что же за старухи? Вампиршы типа что ли noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:43
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: зелёное яблочко
И что же за старухи?

Какая-то древняя нечисть, у нас есть про них. Но я не помню, как они называются.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:43
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Представив картинку умирающей деревни и смех идола, а затем состояние Затеева, позвонившего домой и услышавшего только гудки, становится действительно страшно, от предчувствия чего то жуткого и необратимого. Ужас.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: Летяга
Вчера, 21:46
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: Сделано_в_СССР
позвонившего домой и услышавшего только гудки,

Очень грамотная концовка. Может, жена просто обиделась и на вызов не отвечает, а может и нет. Читатель должен сам для себя решить. Вот прямо зацепила история.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:58
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Цитата: Летяга

Может, жена просто обиделась и на вызов не отвечает, а может и нет.

Мужику после такого приключения, думаю так не показалось, душа уже в пятки ушла и сердце просит валидолу.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 403
Цитата: Летяга
Цитата: зелёное яблочко
И что же за старухи?

Какая-то древняя нечисть, у нас есть про них. Но я не помню, как они называются.

Я бы почитала про них
Цитата: Сделано_в_СССР
становится действительно страшно, от предчувствия чего то жуткого и необратимого. Ужас.

А я слишком толстокожая стала. Только старушки интересуют, кто такие
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Летяга
Вчера, 22:05
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: Сделано_в_СССР
Мужику после такого приключения, думаю так не показалось, душа уже в пятки ушла и сердце просит валидолу.)))

А нефиг дверьми хлопать. 363
Хоть бы сказал, куда пошёл))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:10
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Цитата: зелёное яблочко
А я слишком толстокожая стала. Только старушки интересуют, кто такие

С трудом верится.) Мурашки на любой коже проявляются.) А про старушек я тоже историю помнится закидывал, только название не помню... это вроде смерти и чумы, испытание посланное народу в трудное время...так кажется.

Цитата: Летяга
Хоть бы сказал, куда пошёл))

...вот меня всегда удивляло, до смерти ругань, видеть не хочу, проваливай, знать не хочу....а куда пошёл, сволочь такая, извести...на всякий случай.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#10 написал: Tigger power
Вчера, 22:13
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 052
Не зря же Затеев пришел к нему, может как раз Идол в последний раз остановил древнее зло и пал наконец. Понравилась конечно история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#11 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:17
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 403
Цитата: Сделано_в_СССР
трудом верится.)

Как хотите. Никаких чувств, кроме любопытства. Не читала про этих, поэтому и зацепило.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#12 написал: Летяга
Вчера, 22:20
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: Сделано_в_СССР
вот меня всегда удивляло, до смерти ругань, видеть не хочу, проваливай, знать не хочу....а куда пошёл, сволочь такая, извести...на всякий случай.)))

Я вообще ругани не понимаю. У меня на ругань аллергия.
Цитата: Tigger power
Понравилась конечно история

И мне. Ни "рюшечек", ни соплей. Мистика такая, что можно просто на сон списать. И тут же жуть запредельная. Гуд.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#13 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:21
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Цитата: зелёное яблочко
Никаких чувств, кроме любопытства.

Это нормальное явление, побольше бы таких любопытных.) Я вот к примеру не разу не видел настоящих идолов, ни каменных, ни деревянных.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.