Дань мёртвой невесты

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:28 by

С Виталей и Лизой мы познакомились в аэропорту, ожидая рейс в Таиланд. Весело скоротали время в баре, а когда выяснилось, что мы заселились в один отель, решили провести отдых вместе. И продолжили дружить.На прошлые новогодние каникулы Лиза и Виталя пригласили нас к себе. Они купили летом домик в маленькой, практически вымершей деревеньке на краю нашей области. Меня идея привлекла, а Ленка артачилась. Но я сумел найти к ней подход, она дала согласие. Но не слишком охотно. Я списывал ее нервозность на предновогодний цейтнот. Под конец года она перестала нормально спать. Кричала по ночам, просыпалась в холодном поту. Снился ей один и тот же кошмар, а какой, Ленка вспомнить не могла.30 декабря за нами заехали друзья. Мы выехали — и погнали. Ехать — 300 км. Виталин новый внедорожник «Паджеро» нес нас с приличной скоростью. Но через час пути пошел снег с дождем, потом резко упала температура. Трасса вмиг оледенела. Машину вело. Ленка совсем разнервничалась. Ныла, что это дурацкая идея и зачем она согласилась. Дача у ребят оказалась потрясающей. Место, конечно, глухое, только летом деревня оживает — наезжают дачники. Но природа! А виды!На следующее утро, когда распогодилось, и мы пошли погулять. Виталя сказал:— А рванем на речку? У нас есть 4 пары коньков!Я и Лиза поддержали идею, а Ленка отказалась наотрез: «Голова разболелась».Речка — громко сказано. Небольшая речушка, но Виталя утверждал, что обмелела она не так давно. Мол, ему дедок один, старожил, рассказывал, что река эта была с характером. И до сих пор по весне разливы случаются. Еще 5 лет назад чуть выше по течению стоял старый мост. Прочный. Так его льдинами при разливе снесло.— Сто лет мост стоял, прикинь? А тут не выдержал. Старик странное сказал — снесло мост, и слава богу. Вон, видишь, — Виталя указал вдаль, — сваи торчат?Я прищурился на солнце — действительно, вдалеке торчали сваи, темные от времени.На миг мне показалось, что я вижу мост, а на нем разукрашенный и разнаряженный возок, запряженный белой лошадкой. В возке — жених с невестой. Невеста машет мне рукой. Я моргнул — видение исчезло.Я спросил у Витали:— Ты видел? Возок?Виталя заржал:— Вот это тебя со вчерашней самогоночки прет!Я замолчал.Мы с Виталей расчистили приличное зеркало на реке под каток. Бесились, дурачились, я не удержался, грохнулся, поехал на пузе по льду. И вдруг увидел девушку в белом наряде. Она прильнула ко льду с другой стороны и смотрела на меня. Я в ужасе обернулся на друга и заорал:— Виталя, тут какая-то баба подо льдом! Господи, ее надо спасать!Когда повернул лицо ко льду — никакой девы не было. Только вмерзшая в лед коряга. Виталя и Лиза ржали надо мной до упаду:— Дружок, а ты не куришь что-то этакое? Или ты белогорячечник?Я решил: пить не буду. А то эти ржут, а тут еще и глюки какие-то нереальные.Слово я не сдержал — в Новый год не пить почти грешно. Назюзюкался. Ленка портила все своей кислой рожей. Вот я и поднимал градус веселья алкоголем.Утром 1 января проснулся поздно. Ленки рядом не было — уже встала. Я дополз до кухни, тяпнул пару стопок. Вскоре ко мне присоединились и Лиза с Виталей.— А где Ленка? — спросила Лиза.— Я ее не стерегу. Не знаю, — буркнул я.— О, скандал в благородном семействе! — засмеялся Виталя. — Чего не поделили?— Да ну ее, истерит в последнее время, задолбала. Вон, и сегодня — куда она делась?— Да гуляет небось. Забей. Здесь места тихие. Нагуляется — вернется.Ленка не вернулась ни через час, ни через два.В обед мы пошли ее искать. Повалил густой снег и быстро засыпал следы, которые вели со двора. Абонент был недоступен. Вещи все на месте. Я злился:— Что за шуточки? Вернется — я ей устрою!Обзванивал друзей, родных — и все мимо. Ленка будто испарилась. Для шутки ситуация затянулась. Мы связались с «Лизой Алерт», оповестили полицию. Я уехал домой на второй день, в надежде, что Лена придет домой. Закончились каникулы, но Лену так и не нашли.Только в конце марта, когда лед на реке тронулся, и она разлилась, с ребятами связался тот дедок-старожил. На берег вынесло большую льдину правильной прямоугольной формы. А в ней — вмерзшая в лед Лена… Я ездил на опознание — это была она. Будто живая. Совсем не тронутая смертью… Недалеко от дачи Витали и Лизы я встретил того дедка-старожила, про которого говорил Виталя.Дедок сочувственно заохал:— Эх, взбесилась снова Грушка! Давно уже не забирала жертвы. А эту вот взяла. Видать, приглянулся ты ей!Я сказал:— Отстань, дед, не до тебя!А он:— А ты послушай старика. Пригодится! Грушка — местная красавица была. Почитай, сто лет назад она тут жила. И перешла она дорогу одной девке, Марье, отбила у нее жениха. А девка подговорила братьев. Они сваи у моста подрубили. После венчания Грушка с женихом назад ехали, на гулянье. И сваи подломились, когда они на мост въехали. Река тогда здоровая была, широкая. Вот они туда и рухнули. Лед проломился. Жених выжил. А Грушку течением подо льдом протащило прилично. Чуть поодаль пацаны на льду катались. Они-то и увидели, как Грушка подо льдом билась, словно в стекло. Не успели ее вытащить…Соперница Грушкина за жениха этого после вышла. Но недолго они вместе прожили. Исчезла Марья зимой. А по весне ее на берег река вынесла. И вот с тех пор здесь нет-нет да и пропадают девки. Кто насовсем, кого потом находят в реке. Чаще зимой. И девки все не одинокие, красивые, при мужьях или женихах. Местные эту реку за 10 верст обходили, да только все равно девки гибли. Мертвая невеста собирала дань. Давно уж не гибли — лет 20 тихо было. А потом вы здесь появились. Эх, зря твой друг меня не послушал. Я ведь ему рассказывал!Меня бросило в холодный пот.Я набрал Виталю:— Ты знал?! Про реку?!Виталя вяло сказал:— Ну, слышал байку. Тебе ли не знать, что это сказка? Ты же сам городские легенды собираешь!— Ах ты, сволочь! Да если бы не ты — Ленка была бы жива!Виталя нажал на отбой. Дружбе нашей пришел конец.С тех пор прошло 4 года. Хотя у меня уже есть другая девушка, я не забыл про Ленку. Да и как тут забудешь, если мне часто снится сон — зима, я лежу на той проклятой реке, на льду. А с другой стороны, словно в стекло, бьется моя Ленка и не может выбраться…Автор - Андрей К.

Ключевые слова: Деревня река мост сваи видения льдина утопленница легенда

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