Бездна. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:03

Причина: Изменён раздел.

mad_billy Просмотров: 21 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:03 by

Эта история произошла ещё в моём детстве, было мне лет 13. Тогда я жил в небольшом городке где-то в дебрях нашей бескрайней страны. Как и в любом таком посёлке, развлечений здесь особо не было, и нам, мелким сорванцам, приходилось импровизировать.Когда-то этот населённый пункт был практически в два раза больше, но ещё при СССР все стали повально уезжать в большие города в поисках возможностей. Из-за этого вокруг центра, где ещё теплилась цивилизация, образовалось толстое кольцо из заброшенных домов. Прошло столько времени, что эти места успел поглотить лес и многие дома обвалились, не оставив за собой ни единого следа. Но это не мешало нам бродить там, лазая по остаткам крыш и строя шалаши из подручного хлама. Мы могли до вечера быть там, а когда начинало темнеть, разводили огонь и грелись около него. Тогда это было очень весело.Естественно, у нас были и свои легенды об этом месте. Бомжи-людоеды, живые мертвецы, призраки и прочая нечисть – истории обо всём этом часто звучали у вечерних костров. Они нас пугали, но не останавливали от посещений руин. Всё-таки мы понимали, что это вымысел.Но был один рассказ, который пугал нас намного больше. Это была история о старом складе в глубине разрушенной зоны. Все знали, что это место абсолютно реально, это был большой ангар с запертыми на толстую цепь воротами. Никто не пытался открыть его, слишком силён был страх неизвестности. Отсюда и пошли слухи о том, что там, внутри склада. Обсуждали самые разные версии – всех и не упомнить.Одним вечером я и ещё около десятка ребят, как обычно, сидели у костра. Мы активно разговаривали о своём. Неожиданно Ваня, негласный лидер нашей братии и самый старший из нас, встал. Тут же все отвлеклись от разговоров и устремили взгляд к нему.- Господа, - его тон был напыщенно пафосным. - Вы все знаете о складе и об историях о нём, но задумывались ли вы, что реально находится внутри него?Жуткая тишина резко оборвала его речь. Он пытливо смотрел на всех присутствующих, его глаза коварно блестели в свете огня. Эти несколько секунд показались нам вечностью.- Что, заинтриговал?Все обескуражено закивали.- Что ж, раз так, завтра мы откроем эти ворота и узнаем, что там. Поднимите руки, кто со мной?Я поднял руку первым, потому что дело сулило хорошее приключение. Затем поднялся Кирилл, любитель активного отдыха, весёлых компаний и экстремальных развлечений. Последним стал Денис, высокомерный, ленивый дармоед из большого города.- Это всё? – Иван окинул взором всех сидящих.Ответа не было.- Вот и отлично, четверых вполне хватит!- Какой план, капитан? – Кирилл нетерпеливо потирал руки.- Слушайте внимательно!Мы подошли к Ване.- Мы начнём поход завтра утром, возьмите инструменты, которыми можно разломать цепь. Дальше будем просто исследовать здание. Как видите: всё очень просто.- Вот и договорились, – я завершил диалог.Мы снова расселись по местам. Кирилл и Денис сели рядом.- Что, мужики, будем первооткрывателями! – бодро резанул Кирилл.- Да!- Да-да! – Денис поддакнул.Вскоре совсем стемнело, и мы разошлись по домам. На следующее утро я стал собирать вещи: лом, фонарик, нож. А через час я уже был у нужного места. Иван и Кирилл уже сидели у ворот.- Привет, пацаны!- О, вот и ты. Осталось дождаться Дениса, и мы пойдём.Долго ждать не пришлось, вскоре на площадку перед ангаром вышел он, без рюкзака или любого снаряжения.- Э, я пришёл! – он подскочил к нам.- Ну наконец то. Теперь вперёд! Данька, ты принёс что-нибудь?- Да, я лом взял.- Отлично. Попробуй сломать замок.Я выхватил из рюкзака фомку и начал работу. Через несколько минут страданий стало ясно – это будет не просто.- Ребят, помогайте!Иван и Кирилл тут же подскочили. Кирилл достал лом и тоже стал ковырять замок. Это оказалось эффективно – вскоре замок с грохотом упал на землю. Сразу же подбежал Денис.- Наконец-то, это было тяжело, но мы справились. А ведь без меня вам бы ещё тяжелее было!Кирилл взглянул на меня и поводил ладонью у горла. Я понимающе кивнул в ответ. Иван стал командовать:- Итак, господа, открываем ворота!- Так точно, командор, – я усмехнулся.Мы схватили края дверей, поднатужились, и ворота со скрипом открылись. Оттуда сразу пахнуло пылью и могильным холодом. Мы вошли, свет с улицы достаточно осветил первую комнату и фонарики не понадобились. В центре комнаты были скиданы деревянные обломки. Я подошёл и отодвинул несколько досок, вдруг куча сложилась, словно карточный домик. Они были не свалены, а стояли друг на друге. Под ними оказался гнилой почерневший ящик. К тому моменту мои друзья тоже стояли рядом. Ваня одним пинком разломал его. Тут же по полу раскатились куски тел! Мы чуть не выбежали наружу, но Иван нас успокоил:- Эй, это же манекен! Без паники, парни!И действительно, присмотревшись, я понял: это были обломки манекенов. Руки, пальцы, ноги и куски туловищ, но ни одной головы. Это было немного странно. Постояв ещё с мгновение, мы продолжили путь.Прямо параллельно от ворот находилась большая дверь. Она открылась, тихо скрипнув. Туда свет уже не попадал, и нам пришлось включить фонарики. Естественно, Денис фонарь не взял, поэтому он входил с явной неохотой. Мы же вошли быстро и уже стояли у входа, разрезая тьму лучами фонарей. Нас тоже стало пронизывать лёгкое беспокойство. Воздух здесь был затхлым и имел приторно-сладкий запах...

Ключевые слова: Манекены поход заброшка авторская история

Другие, подобные истории: