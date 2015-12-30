Молитва

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:28 by

Витражным окнам не скрыть отсветов костров, что взвились до небес. И небеса казались раскаленным докрасна металлом, грозящимся пролиться вниз, на охваченную болезнью землю.Доносились ужасные крики, громкий плач матерей, что потеряли всех своих детей и сами скоро отправятся к праотцам. Запах горелой плоти настолько сильно сгустил воздух, что дышать становилось невозможно.На постели, некогда застеленной шелком, полулежал наследный принц, который из последних сил прижимал к себе корону своего отца. Тот умер неделей ранее, через два дня - почила матушка.Корона потускнела от запекшейся крови, ведь лицо принца представляло из себя незаживающую рану, а он только и мог, что глядеть на корону, чуть склонив голову. Драгоценные камни, еще недавно сверкавшие полуденным солнцем, почернели. Юноша пытался оттереть кровь, но тщетно.Прислуге принц велел не заходить к нему ни под каким предлогом, запрещал обтирать тело и приносить еду, а лучше всего спрятаться в другом крыле замка и не отпирать никому дверей, даже если он сам придет за помощью. Молоденькая служанка Агата, с огромными карими глазами, похожими на коровьи, услышав о приказе принца сначала закричала раненным зверем, затем упала на каменный пол и залилась горькими слезами. Нарушить приказ целиком не осмелилась, но дневала и ночевала под дверьми в покои юноши, не боясь ни гнева наследника, ни болезни. Старая кухарка уговаривала Агату смириться, уйти вместе с теми, кто отправлялся в горы, пока еще есть возможность и хворь не тронула девушку. Агата время от времени спускалась на кухню, где остальная прислуга говорила, мол, зараза так быстро короля сгубила, ибо отказывался пустить утомленных странников, которые пришли к стенам города. Странники, в конце концов, нашли приют в церкви. Не смог священник смотреть на мучения путников. Правда, прислуга молчала о том, что именно священник умер первым. Стремительно и не приходя в себя из-за сильной лихорадки. Наверное, это ему награда за гостеприимство.В один из таких дней, бесконечных и беспросветно мрачных из-за пепла над городом, из-за криков, перемежающихся молитвами, Агата снова спустилась на кухню. Запасов еды хватит еще на несколько месяцев, а если кто-то заболеет, его выведут во двор и сожгут, чтобы не проливать зараженную кровь. Тогда ситуация с едой незначительно, но улучшится. С водой еще хуже, однако наличие винных погребов вселяет надежду. Агата попросила у кухарки немного сыра, инжир и финики, вымолила кувшин воды, ибо принца за живого уже не считали, поднялась к его покоям. Да только увидела сгорбленную старуху в серых лохмотьях. Старуха опиралась на длинный кривой посох, тяжело дышала.- Бабушка, а вы как сюда попали?- робко спросила Агата, подойдя чуть ближе и ужаснулась: морщинистая кожа на лице старухи в сплошь потемневших бубонах, вместо губ - гниющие лохмотья, сквозь которые видно шатающиеся зубы. Старуха тяжело вздохнула.- Воды бы мне, деточка.Агата с сожалением взглянула на кувшин, что несла принцу, но протянула старухе. Выпросит еще, не беда. Старуха начала жадно пить и капли воды стекали ей за пазуху.- Бабушка, так откуда вы? - снова подала голос Агата. Старуха устало посмотрела на нее и Агате провалиться на месте захотелось. Гостья словно насквозь видела девушку. Служанка отвела глаза, стыдясь самого своего существования.- Поесть бы чего, милая.Агата протянула и еду. Старуха много не съела, надкусила инжир, отщипнула сыра на зубок.- А теперь и отдыхать пора, золотце,- гостья кивнула в сторону покоев принца.- Бабушка, там болезнь,- прошептала Агата, однако двери отворила, не понимая сама что творит. Старуха же вошла в покои, огляделась и ухмыльнулась. Агата стояла в дверном проеме ни жива, ни мертва: принц был мертв. Служанка схватилась за крестик на шее, сжала пальцами изо всех сил. Абеле, ее славный Абеле мертв. Агата прекрасно знала: не на что надеяться, глупой и наивной дочери прачки. Но увидев принца впервые, тотчас поняла, что никого и никогда не полюбить больше. Агата молилась за Абеле каждый вечер, стоя на коленях перед деревянным распятием в своей каморке. Принц обручился с заморской царевной, и если бы не болезнь, что пожирала страну, уже женился. И узнав о помолвке, Агата молилась и за царевну тоже. Старая кухарка говорила Агате, что умишко у служанки крохотный, меньше чем у цыпленка, раз она за соперницу молится. Агата же продолжала, ибо делить постель и жизнь с Абеле получится только во снах, а если царевна окажется доброй и светлой, то и служанке радость будет. Абеле повезет с супругой, Агате - с хозяйкой.Старуха легла на кровать рядом с телом, задрала подол своего одеяния. Агата хотела было закричать, но ужас вцепился ледяными пальцами в тонкую девичью шею. У старухи был живот такой, какой Агата видела у женщин, ожидающих ребеночка.- Бабушка, что же вы....- пролепетала Агата, чувствуя, как к горлу начинает подкатывать тошнота: ребенок в животе у старухи завозился, а спустя пару минут дряблую кожу разрезал черный коготь изнутри. Из живота показалась сморщенная головка младенца. Глаз не было, а изо рта свисал скользкий язык. Агату вырвало, когда младенец повернул голову к своей матери, а затылка-то у него не оказалось.Младенец вылез из живота. Вместо ножек, пухленьких и розовых, имел он обрубки, покрытые такими же темными бубонами, что украшали лицо старухи. Переполз на принца, начал хныкать. Агата, которая за всю свою жизнь навозилась с младшими братьями и сестрами, знала, что такой звук издают ночные птицы, но никак не дети. Птицы собираются на крышах, клекочут, зовут к дому тех, кто во тьме бродит. Матушка говорила, что птиц прогонять не следует, сами улетят. Иначе за порог дома ступишь и пропадешь.Старуха перевернулась на бок, легко пробила грудь принца и младенец съежился, скукожился, протиснулся в рану и… Абеле задышал. Рана на груди срослась почти мгновенно. Агата чувствовала, что ноги сейчас подкосятся и она упадет, однако какая-то сила все еще заставляла ее стоять и смотреть. Абеле сел. Лицо его тотчас посветлело, стало красивым, как прежде. Вместо старухи же на кровати теперь сидела совсем юная девушка, даже не ровесница Агате, встретившей свою семнадцатую весну.Девушка поцеловала принца в щеку и сказала:- Езжай к царевне своей, передай от меня гостинец. Всем передай, кого на пути своем встретишь! Самой мне не с руки, слаба и стара я. Здесь отсижусь, полюбуюсь кострами.Абеле кивнул, встал с кровати. Девушка вспомнила про Агату и произнесла:- А тебе, служанка, даю нетленное, вечно молодое тело за то, что старуху напоила да накормила. Ни одна хворь тебя не коснется, смерть стороной обходить будет, если только сама не позовешь ее на свой порог!И растворилась в воздухе, подарив Агате злую улыбку на прощание.Случилось все так, как сказала та девушка. Агата прожила долгую жизнь, ни одной заразе она была не по зубам, а смерть для Агаты стала желанной гостьей. Абеле же отправился к невесте и привез болезнь в ее страну, подарил болезнь каждому, кого встретил на своем пути.Пройдет много лет, прежде чем болезнь ослабит хватку, заберет себе сотни, а то и тысячи жизней, превратив города в один сплошной костер. Агата продолжала молиться каждый вечер, стоя на коленях перед деревянным распятием сначала в каморке служанки, затем в домишке на одиноком островке, где до нее добраться могли лишь редкие корабли. Молилась за Абеле, за его невесту. Молилась, что один нашел покой, а вторая - умерла быстро, как тот священник, что впустил странников в церковь.Говорят, будто на острове, где жила Агата, теперь можно увидеть мраморную статую в виде прекрасной молодой девушки. Она стоит на коленях со сложенными в молитве руками.Если помолиться вместе с ней на закате, то ни одна болезнь тебя не возьмет.Автор: LostSummoner.

Ключевые слова: Болезнь принц служанка старуха чума

Другие, подобные истории: