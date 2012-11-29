Жертвы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:57

Причина: Авторская стилистика сохранена

Прохожий Просмотров: 41 Комментарии: 2 0 Сегодня, 01:57 by

Когда Фрэнк впервые поведал, что Айседора пропала, никто из нас не остался равнодушным – Томми пробормотал, что туда ей и дорога, а Сэм похлопал Фрэнка по плечу и сказал, чтобы тот надеялся на лучшее. Сэм не стал уточнять, но все поняли – он подразумевал, что Айседоре было бы неплохо исчезнуть надолго.Чужое бытье – это чужое бытье, однако, я отчасти был согласен с ними: никак нельзя утверждать, что Фрэнк и Айседора существовали душа в душу, и, на мой взгляд, Фрэнк нуждался в каникулах: их шумные скандалы давно уже стали притчей во языцех.- Дружище, это надо отпраздновать, - предложил Бен.- Дурни! – взвился Фрэнк. – Ее нет уже двое суток. Куда она могла подеваться?Бен с нарочитой задумчивостью уставился вверх:- Улетела проведать отца?Сэм фыркнул, но Фрэнку было не до смеха:- Она никогда так не поступала! Сгинуть, не сказав мне ни слова – на нее это непохоже.- В самом деле, - покивал Джеф. – Уж если она намеревалась покинуть Фрэнка, мы бы сначала оглохли от ее воплей.Пол и Гарри усмехнулись, Нора не сдержалась и фыркнула.- Погодите, - замахала руками Лизи. – Фрэнк, ты хочешь сказать, что никто не видел Айседору уже…- Об этом я и талдычу!- Ты пробовал ее искать?- Не сразу. Вначале я подумал, что она обиделась на меня из-за… ну…- Не стоит уточнять, - великодушно разрешил Бен. – Я уверен, она нашла повод.- Ну, она немного подулась, и я предпочел оставить ее в покое. А потом, когда нас тряхнуло – помните?.. Я кинулся проверить, как она там, и ее уже не было.Мы покивали. Сейсмическая активность – штука, к которой все же привыкаешь, особенно, если она не принимает размах катастрофы.- Может быть, ее завалило? В вашей оконечности были разрушения?- Все уцелело, как обычно. Ума не приложу, что могло с ней стрястись.- Наверняка решила тебя проучить. Прячется сейчас где-нибудь и ухмыляется.- Думаю, она скоро вернется, - пожал плечами Сэм. – Поэтому, - добавил он с сомнением, - не переживай.- Хватит киснуть! – нетерпеливо сменил тему Бен. – Устроим обычную бузу?- Без меня, - откликнулся Фрэнк мрачно.Он удалился, покинув компанию. Я подумал, что неплохо было бы его проводить, но так и не пошел вслед за ним.***Днем позже Сэм поинтересовался, как там дела у Фрэнка.- Похоже, он свихнулся, - скривился Бен. – Я слышал, что он бродил по окрестностям и выкрикивал имя Айседоры. Пытался найти ее таким образом.- И что?- Безрезультатно.Я снова подумал, что Фрэнка нужно навестить и пообещал себе, что сделаю это обязательно.А через три дня Фрэнк пропал.***- Кто видел его последним? – спросил Сэм.- Ты, - лениво откликнулся Джеф.- Я?!- Точно. Ну, и я, конечно, тоже. Мы все видели его, когда он здесь жаловался на потерю.- Дурацкая шутка.- Я это к тому, что нечего строить из себя умника.- Погодите, - вспомнила Лизи. – Кажется, Бен упоминал, что встречал Фрэнка после нашего последнего сборища.- Не то, чтобы видел, - нехотя согласился Бен. – Скорее, слышал. Трудно не услыхать такие истошные вопли.- Было что-нибудь необычное?- А как же. Обычно Фрэнк и Айседора орали на два голоса, а тут Фрэнк старался в одиночку.- И ты не отправился узнать, в чем там дело?- Оставьте меня в покое! – сорвался Бен. – Что я, нянька или армия спасения?- Не стоит принимать это так близко, - миролюбиво предложил Сэм. – Лизи просто хотела узнать…- Да идите вы все!!! – Бен разбушевался не на шутку. – Мне дела нет до ваших хотелок!Он сорвался с места и бросился прочь.- Что это с ним? – недоуменно произнесла Лизи. – Почему он разбушевался?- По-моему, вопросы ему не понравились, - заметил Джеф.- И почему же?- А это – тоже вопрос.Я слушал перепалку и думал, что вспыльчивый Бен может наломать дров. Следовало бы успокоить его. Может быть, прогуляться к нему?Голос Лизи оторвал меня от размышлений:- Мне отчего-то жутко. По-моему, творится что-то нехорошее.С этим трудно было поспорить.***Когда исчез Бен, в это не сразу поверили.Сколько помню, он ни разу не упустил случая составить нам компанию. Не явившись в срок, он просто ошеломил всех.- Он не заболел? – поинтересовался Джеф. Прозвучало это глупо.- Кажется, он не кашлял, - откликнулся Пол язвительно.- Я думаю, кто-то нас преследует, - прошептала Лизи очень тихо, но ее услышали.- Что за черт! – не поверил Пол. – Кто может за нами следить?- Не следить, а охотиться, - мрачно поправил Джеф. – Мне тоже пришла такая мысль. Поэтому я решил подстраховаться.- Как?- Скоро узнаете.Я взглянул на Джефа с недоумением: что он задумал?- Это маньяк, - всхлипнула Лизи. – Он уничтожает нас поодиночке.Нора ахнула.- Глупости! – рассердился Пол.- Мне нужно кое-кого навестить, - попрощался Джеф. – Ну, до завтра!Я обвел оставшихся взглядом: нас стало заметно меньше.***На другой день не явился Гарри.Зато возник другой: Джеф притащил с собой какого-то типа.- Нат, - представился он.- Присоединитесь к нам? – предложил Сэм.- На время, - кивнул Нат. – Джеф рассказал мне, что здесь пошла игра на выбывание.- А вам-то что? – неприветливо уставился на него Пол.- Когда-то я начинал работать в полиции…- Так вы – легавый? – вскинулся Пол.- Потом я ушел оттуда и занялся частным сыском, - невозмутимо продолжил Нат. – Хорошие парни, плохие парни – я знаю о них не понаслышке.- Нам здесь ищейка не нужна! – отрезал Пол.Я был в плохом настроении: утром нас тряхнуло сильнее, чем обычно, и я все еще не оправился от толчков. В иное время я укорил бы Пола, но тут его позиция была мне близка.- Многие на моей памяти так говорили, - кивнул Нат. – А потом выяснялось, что у них были на то причины.- Что это вы имеете в виду, мистер?!- Или того похуже, - добавил Нат. – Они понимали, что были неправы. Достаточно поздно понимали. В свой последний момент.- Хватит нас пугать! – заорал Пол. – Я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать ваши измышления!Он вскочил, будто его подбросило пружиной.Я поморщился: Пол стал слишком шумным, и с этим нужно было что-то делать.- Слушать буду я, - сказал Нат. – А вы сможете ответить на мои вопросы.Пол приблизился к Нату, и они оба смотрели друг на друга.Пол не выдержал первым.- Не сегодня, дружище! – бросил он и повернулся кругом.Детектив не стал его задерживать. Я посмотрел Полу вслед.***Нат переговорил с каждым из нас наедине.Когда очередь дошла до меня, я был слегка настороже.- Собственно, я уже составил себе картинку, но несколько мазков не помешают. Спрошу прямо: вы знаете что-нибудь о причинах исчезновения ваших друзей?- Ничего. Может быть, они решили отправиться куда-нибудь еще?- Они упоминали при вас о таких намерениях?- Нет, пожалуй. Конечно, все мечтают о лучшей доле, но никто из них вслух не строил таких планов.- Понятно. Фрэнк и Айседора – они давно были вместе?Я обратил внимание на слово «были».- Всегда.- И всегда ссорились?- Да. Это странно?- Вовсе нет. А не стали ли их свары в последнее время чаще… или сильнее?Я задумался.- Пожалуй. Прежде они хотя бы успевали мириться между ними.- Значит, теоретически можно предположить, что Айседора, наконец, надоела Фрэнку до того, что он?..- Избавился от нее? Нет, лично я в это не верю.- А сама она? Могла покинуть Фрэнка? Тогда он, будучи привязан к ней, мог пойти на крайние меры?..- Нет, и это, на мой взгляд, невероятно.- А кто-нибудь мог желать им обоим зла? – испытующе спросил Нат.- Да кто угодно, - честно ответил я. – Как и любому из нас.- Понятно. А что Бен?- Бен? Заводила, бузотер, записной весельчак. Шутки у него, конечно, грубые, но и только.- Он кого-нибудь ухитрился достать ими всерьез?- Всех, и не по одному разу.- Теперь об этом, как его там… Гарри. Насколько я понял, пока точно не ясно, пропал он или нет?- Мы не увидели его только сегодня. Будь иначе, никто бы не забеспокоился, но в свете этих событий…- Да. Насколько я понял, он тихоня. Чем он в основном занимается?- Изводит печень, - коротко пояснил я.- Ясно, - кивнул Нат. – Пожалуй, сегодня я наведаюсь к нему.Мы попрощались, меня тоже ждали свои заботы.***- Итак, кто сегодня? – спросил Нат.- Пол, - буркнул Томми. Он был хмур.- Так я и думал, - покивал Нат.Мне стало тоскливо.- Вам удалось что-нибудь выяснить? – проговорил Сэм.- Довольно много.- А именно?- Айседора, Фрэнк, Бен и Гарри действительно исчезли. Совершенно бесследно. Полагаю, что и Пол – тоже.- И это все?!- Не так уж мало.- В самом деле, Нат, - вступил Джеф в разговор. – Когда я обратился к вам, то надеялся, что вы сумеете нас защитить.- Я ищейка, а не охранник. Я могу распутать клубок, но сохранить его в корзинке для вязания – забота старой леди.- Так распутайте его скорее!- Это уже почти сделано.- И кто же нас преследует? Все-таки маньяк? – испуганно воззрилась на него Лизи.- Скоро будет известно.- Это блеф, - процедил Томми.- Лучше скажите, были ли у Пола недоброжелатели? Может быть, он наделал долгов и не смог рассчитаться?- Пол всегда сидел в заднице. Но это не повод расправляться с ним.- С другой стороны, он сам мог решить бежать…Нора внезапно завопила:- Нам всем конец! Всем, без исключения!- Успокойся! – рявкнул Томми.- Не кричи на нее! – вступилась Лизи.- Мы все взбаламучены, - сказал Сэм. – Нора, дорогая, нужно держать себя в руках.Нора визжала в истерике.- Если она не заткнется…, - начал Томми.- Хватит! – повысил голос Нат. – Не хватало еще устроить здесь драку.Сэм обнял Нору, и ее крики понемногу стихли.- Пойдем, дорогая.Нора дала Сэму себя увлечь.- Я провожу ее, - сказал Сэм нам.- Останетесь с ней? – поинтересовался Нат словно бы между прочим.- Нет, - твердо ответил Сэм. – Поэтому после моего ухода можете наведаться к Норе и убедиться, что она невредима.- Возможно, я так и сделаю, - откликнулся Нат сухо.- Сэм, дорогой, если ты покинешь меня, у меня снова будет приступ! – простонала Нора.- Идем, идем, - поторопил Сэм.Я покачал головой. Нору мне было жаль.***- Зачем вы нас собрали? – недружелюбно произнес Томми.- Я полагал, что вам будут интересны результаты расследования, - холодно ответил Нат. – Итак, все здесь?Я весь вибрировал от ожидания. Неужели все, наконец, выяснилось?- Итак, все здесь? Сэм, Томми, Лизи, Джеф…- Все, кто остались, - съехидничал Томми.- Нет Норы, - тревожно объявил Сэм.- Я знаю. Она не появится.- Что это значит? Где она?- Норы больше нет.Лизи непроизвольно прижалась к Сэму.- И вы заявляете об этом с таким спокойствием? – не выдержал Томми.- Это лучшее, что я могу сделать в данной ситуации. Я предлагаю продолжить, если вам по-прежнему небезразлично, что здесь происходит. Джек?..Я на миг высунулся из своего темного угла.- Не тяните, - взмолилась Лизи.- Нисколько. Вот что я выяснил: Айседора, Фрэнк, Бен, Гарри, Пол и теперь еще Нора – все они погибли по собственной вине.- Погибли?- Почти с уверенностью скажу: да.- Что за чушь! Вы морочите нам головы! – Томми подскочил к Нату и принялся размахивать кулаками.- Сядьте на место, - приказал Нат.- И не подумаю! – завелся Томми. – Какой-то недоумок будет городить ерунду и полагать, будто я поверю ему! Да я тебя в пыль развею!Нат опасно пригнулся.- Перестань, Томми! – Сэм потянулся к задире.- Да хватит же вам! – не остался в стороне Джеф.Сэм не успел совсем чуть-чуть – Томми прыгнул на Ната.Сильнейший толчок свалил и опрокинул нас всех. Когда опора уходит из-под тебя – это всегда сбивает с толку и повергает в смятение.Лизи не выдержала и заголосила. Я бултыхался в своем углу. Шум борьбы почти заглушался гулом.- Отправляйся в ад! – проревел Томми: похоже, он все еще пытался добраться до Ната.Потом было темно, потом очень светло, потом еще темнее.***- Все целы? – простонал Сэм.- Надеюсь, что нет, - отрезал Нат.Колебания унялись. Мы приходили в себя.- Почему «нет»? – не понял Джеф.- Я говорил о Томми, - пояснил Нат.- Послушайте, Нат, - начал Джеф раздраженно. – Я сам пригласил вас к нам, но ваш метод ведения дела…- …Обеспечил результат, - прервал Нат его. – Сядьте. Нам крепко досталось.- Но ведь гибель стольких… стольких…- Лежит на их собственной совести.Нат на миг смолк и прислушался к себе.- Счастье, что и нас заодно не зацепило. Экзорцизм – мощная штука.- Вы хотите сказать…- Именно. Айседора со своими беснованиями перешла границы – и в результате был вызван экзорцист. Вспомните, когда впервые началась эта тряска! Айседору выдворили безжалостно, и поделом. Потом был Фрэнк с его неуемными метаниями по организму. От Фрэнка избавились. Бен устроил скандал – и тоже был изгнан. Гарри казался безобидным молчуном, но во что он превратил печень! Разумеется, на него ополчились. Пол, раздраженный моими вопросами, искал, на ком отыграться. Нора закатила концерт. Томми затеял драку. Все они были уничтожены обрядом.- Какой ужас! – прошептала Нора. – Но неужели все они ушли в небытие?- Будь это колдун, он просто переместил бы их в другое тело. Но здесь, похоже, действовал священник, а их методы работают иначе. Зачистка до уничтожения.Мы молчали.- Что ж, пора прощаться, - произнес Нат. – Свою задачу я выполнил.- Но ведь вы… Вы узнали все это не только что! – воскликнула Нора.- Подозрения появились у меня почти сразу. Однако их требовалось сначала проверить.- Вы же могли предупредить!.. Сказать сразу!.. Тогда кто-то сумел бы спастись!Нат подошел к нам поближе.- Видите ли, - задумчиво проговорил он. – У некоторых умение доставлять неприятности – в самой их сути. Спаси я их сейчас, они стали бы причиной тех же самых проблем в будущем. Иногда приходится принимать сложное решение. Ведь, что ни говори, Легион – не самое худшее поселение на свете.

Ключевые слова: Экзорцизм исчезновение компания молодежь колдун полицейский частный сыщик авторская история

Другие, подобные истории: