Месть старого дома

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:56 by

Это была самая обычная семья, так любившая свою усадьбу, стоящую в тихом лесу неподалёку от города Блэкфаста. Сад, где независимо от времени года бурлит жизнь то птиц, то мелких грызунов, сияя в своем одеянии, манил и других посетителей. Дом, наполненный заботой родителей и радостью детей, удивлял своим ухоженным видом.Брайан и Аманда Даррен — добродушные, отзывчивые люди, трудящиеся на благо общества, являлись неотъемлемой частью друг друга, интересы супругов настолько совпадали, что ссоры и другие невзгоды не давали даже малейшего шанса узнать о себе.Мальчики Джерельд и Джон — близнецы, похожие не только внешними, но и мировоззренческими признаками. Несмотря на тринадцатилетний возраст, способности детей развивались значительно быстрее, чем у их сверстников, что являлось большой гордостью для родителей Дарренов.Казалось бы, ничто не может разрушить идиллию семьи... до этого зловещего дня. День рождения Аманды выпал на пятницу тринадцатого.«Февраль преподнес мне сюрприз», — переживала она. «Это вам, миссис Даррен», — протянул красную бархатную коробочку Брайан в надежде хоть как-то успокоить жену.Открыв ее, именинница пришла в восторг:«Серьги с жемчугом, белое золото, о Брайан, ты совместил мои пристрастия».Забыв о своем беспокойстве, Аманда продолжала готовиться к вечеру. Неожиданный звонок в дверь заставил отвлечься: «К моему удивлению, я не ожидал пока гостей, ведь только полдень», — произнес муж, спускаясь по лестнице. «Алекс, Саймон, рад вас видеть. Что заставило столь важных персон посетить нас так рано?»Не успев сформулировать ответ, Саймон нанес Даррену несколько ударов ножом в области сердца. «Я займусь женой, на тебе дети» — произнес он, пряча нож под рукав.Аманда украшала торт, не заметив, как позади стоял он. Хватило одного проникновения лезвия, чтобы миссис упала на пол, перестав дышать.С детьми проблем не возникло, они не мучились, смерть посетила бедняг во сне. Гармонию и белый свет заменил мрак, поглощающий каждый предмет ликующей усадьбы. Все это лишь ради того, чтобы лишить дом сердца — магического изумруда, стоившего целое состояние.Прошло тридцать три года. Что стало с убийцами, официально неизвестно. Со слов граждан, твердивших в один голос: «Души усадьбы отомстили им», становится ясно, что это лишь выдумки, пересказанные много раз.Усадьба стояла в одиночестве, каменные стены, облицованные когда-то белой штукатуркой, казались темно-серыми, а трещины в кирпичах напоминали кровавые порезы. Внутреннее убранство сохранилось нетронутым, здание находилось в лесу, да и сама история отвергала желание пробраться в дом.Администрация Блэкфаста уже давно разыскала родственников погибших, но наследство заинтересовало Рика Паумена только из-за наступившего банкротства. Новый хозяин в компании друзей и подруг уже располагался под крышей просторного здания, сохранившего принципы того времени. «Не хватает телевизора», — посмеялась Сара. «Мы здесь ненадолго, это старье бы продать», — ответил Рик, обнимая мисс.Ребята выпивали, веселились и делили еще не полученные за усадьбу средства. Потревожил бурные потоки вредности стук, раздавшийся на втором этаже. «Черт, что это?» — испугалась Джанет, вздрогнув от неожиданности. «Я посмотрю», — отважно сказал Рик, направляясь к лестнице.Паумен вернулся быстро, объяснив, что это лишь сквозняк. Желание спать оказалось сильнее желания веселиться, в коридорах воцарилась тишина. «А-а-а, ребята, ребят, нет», — закричала Сара, выбегая из комнаты. «Тише, что, что такое?» — поймав напуганную девушку, спросил Фрэнк. Но она только смотрела в сторону спальни, захлебываясь слезами.Подойдя к кровати, все остолбенели: она была полностью пропитана кровью, но это не то, что повергло их в полный шок. На крючке от люстры висел Рик, иссиня-черный, с гримасой ужаса на лице. Сказки местных вовсе не сказки, и пленники поняли это.Без разговоров ребята побежали к выходу, но короткий путь сопровождался сюрпризом, на теле Сары начали появляться колото-резаные раны. Фрэнк и Джанет подхватили ее, но было поздно, душа рассталась с телом и несомненно подчинилась власти дома, который когда-то восхищал посетителей своей добротой.Им двоим удалось вырваться, сбежать, покинуть адскую пропасть.Усадьба живет по сей день, увидеть душу умерших в этих местах неудивительно, даже Фрэнка и Джанет узнали здесь, хотя погибли они в другом городе вследствие автокатастрофы.Автор: Anastasie Gray.

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