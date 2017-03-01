Месть старого дома

Месть старого домаЭто была самая обычная семья, так любившая свою усадьбу, стоящую в тихом лесу неподалёку от города Блэкфаста. Сад, где независимо от времени года бурлит жизнь то птиц, то мелких грызунов, сияя в своем одеянии, манил и других посетителей. Дом, наполненный заботой родителей и радостью детей, удивлял своим ухоженным видом.
Брайан и Аманда Даррен — добродушные, отзывчивые люди, трудящиеся на благо общества, являлись неотъемлемой частью друг друга, интересы супругов настолько совпадали, что ссоры и другие невзгоды не давали даже малейшего шанса узнать о себе.
Мальчики Джерельд и Джон — близнецы, похожие не только внешними, но и мировоззренческими признаками. Несмотря на тринадцатилетний возраст, способности детей развивались значительно быстрее, чем у их сверстников, что являлось большой гордостью для родителей Дарренов.
Казалось бы, ничто не может разрушить идиллию семьи... до этого зловещего дня. День рождения Аманды выпал на пятницу тринадцатого.
«Февраль преподнес мне сюрприз», — переживала она. «Это вам, миссис Даррен», — протянул красную бархатную коробочку Брайан в надежде хоть как-то успокоить жену.
Открыв ее, именинница пришла в восторг:
«Серьги с жемчугом, белое золото, о Брайан, ты совместил мои пристрастия».
Забыв о своем беспокойстве, Аманда продолжала готовиться к вечеру. Неожиданный звонок в дверь заставил отвлечься: «К моему удивлению, я не ожидал пока гостей, ведь только полдень», — произнес муж, спускаясь по лестнице. «Алекс, Саймон, рад вас видеть. Что заставило столь важных персон посетить нас так рано?»
Не успев сформулировать ответ, Саймон нанес Даррену несколько ударов ножом в области сердца. «Я займусь женой, на тебе дети» — произнес он, пряча нож под рукав.
Аманда украшала торт, не заметив, как позади стоял он. Хватило одного проникновения лезвия, чтобы миссис упала на пол, перестав дышать.
С детьми проблем не возникло, они не мучились, смерть посетила бедняг во сне. Гармонию и белый свет заменил мрак, поглощающий каждый предмет ликующей усадьбы. Все это лишь ради того, чтобы лишить дом сердца — магического изумруда, стоившего целое состояние.
Прошло тридцать три года. Что стало с убийцами, официально неизвестно. Со слов граждан, твердивших в один голос: «Души усадьбы отомстили им», становится ясно, что это лишь выдумки, пересказанные много раз.
Усадьба стояла в одиночестве, каменные стены, облицованные когда-то белой штукатуркой, казались темно-серыми, а трещины в кирпичах напоминали кровавые порезы. Внутреннее убранство сохранилось нетронутым, здание находилось в лесу, да и сама история отвергала желание пробраться в дом.
Администрация Блэкфаста уже давно разыскала родственников погибших, но наследство заинтересовало Рика Паумена только из-за наступившего банкротства. Новый хозяин в компании друзей и подруг уже располагался под крышей просторного здания, сохранившего принципы того времени. «Не хватает телевизора», — посмеялась Сара. «Мы здесь ненадолго, это старье бы продать», — ответил Рик, обнимая мисс.
Ребята выпивали, веселились и делили еще не полученные за усадьбу средства. Потревожил бурные потоки вредности стук, раздавшийся на втором этаже. «Черт, что это?» — испугалась Джанет, вздрогнув от неожиданности. «Я посмотрю», — отважно сказал Рик, направляясь к лестнице.
Паумен вернулся быстро, объяснив, что это лишь сквозняк. Желание спать оказалось сильнее желания веселиться, в коридорах воцарилась тишина. «А-а-а, ребята, ребят, нет», — закричала Сара, выбегая из комнаты. «Тише, что, что такое?» — поймав напуганную девушку, спросил Фрэнк. Но она только смотрела в сторону спальни, захлебываясь слезами.
Подойдя к кровати, все остолбенели: она была полностью пропитана кровью, но это не то, что повергло их в полный шок. На крючке от люстры висел Рик, иссиня-черный, с гримасой ужаса на лице. Сказки местных вовсе не сказки, и пленники поняли это.
Без разговоров ребята побежали к выходу, но короткий путь сопровождался сюрпризом, на теле Сары начали появляться колото-резаные раны. Фрэнк и Джанет подхватили ее, но было поздно, душа рассталась с телом и несомненно подчинилась власти дома, который когда-то восхищал посетителей своей добротой.
Им двоим удалось вырваться, сбежать, покинуть адскую пропасть.
Усадьба живет по сей день, увидеть душу умерших в этих местах неудивительно, даже Фрэнка и Джанет узнали здесь, хотя погибли они в другом городе вследствие автокатастрофы.
Автор: Anastasie Gray.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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