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Истории из жизни

Идущая половина

Дело было в конце мая.
Когда на улице становится тепло, то появляется разная работа. В том числе и крайне геморройная. Среди таких видов работ оказался и я.
Мне было необходимо доставить бумаги из одного конца города в другой в течение суток, чем же я и был вынужден срочно заняться, так как времени было всего сутки.

Автомобиль двигался за бумагами без проблем и быстро. Поездка по летнему городу была прекрасной. Давно так не ездил.
Получив бумаги, я собрался двигаться в обратный путь, но автомобиль не давал этого сделать. Стартер не прокручивался, лампочки на приборной панели мерцали. Все было ясно - сел аккумулятор.
Ловить кого-то было некогда, да и не у каждого есть провода для "закуривания". Пришлось идти пешком.
Район имел множество многоэтажек панельного типа по одну сторону. Через дорогу проходили склады и дороги в сектора частных домов. До организации пешком мне нужно было идти около 20-30 минут.
Жара припекала, и поэтому я старался идти по затененным местам.

Сначала вдали увидел, что кто-то идет ко мне навстречу медленным шагом, маленького роста и одетый во все черное. Это заставило меня дальше, по мере движения, наблюдать за неизвестным.
При дальнейшем сближении обратил внимание на то, что у неизвестного нет рук и головы, а только ноги, одетые в черное, при этом это были босые ноги. Этот факт заставил меня броситься в кусты рядом с многоэтажкой и идти около стенки.

Не ускоряя шага, эти ноги шли как в ни чем не бывало. Пройдя путь до одного конца многоэтажки, ноги дошли до другого. Свернули за угол и там же исчезли.
Не знаю, что это было, но ужасно видеть отдельные части тела человека.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59
Вчера, 23:59 by MIMVAVПросмотров: 226Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Человек часть ноги тень дорога авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
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+2
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Комментариев: 1 337
Мне было необходимо доставить бумаги из одного конца города в другой в течение суток

Эх, похоже, не видели вы, товарищ, гемора-то настоящего smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 00:27
+1
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Комментариев: 891
Каким образом в жару мог сесть аккумулятор у только что заглушенной машины? Или это уже мистика началась?
маленького роста и одетый во все черное... только ноги, одетые в черное, при этом это были босые ноги
- а что еще кроме брюк было чёрным?

Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Звезда Эрцгаммы
Сегодня, 01:24
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 13
Мда, не чего не понял, что к чему, и где гемор!?
Зарегистрирован: 2.05.2017
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