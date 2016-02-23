Идущая половина

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59

MIMVAV Просмотров: 226 Комментарии: 3 +5 Вчера, 23:59 by

Дело было в конце мая.Когда на улице становится тепло, то появляется разная работа. В том числе и крайне геморройная. Среди таких видов работ оказался и я.Мне было необходимо доставить бумаги из одного конца города в другой в течение суток, чем же я и был вынужден срочно заняться, так как времени было всего сутки.Автомобиль двигался за бумагами без проблем и быстро. Поездка по летнему городу была прекрасной. Давно так не ездил.Получив бумаги, я собрался двигаться в обратный путь, но автомобиль не давал этого сделать. Стартер не прокручивался, лампочки на приборной панели мерцали. Все было ясно - сел аккумулятор.Ловить кого-то было некогда, да и не у каждого есть провода для "закуривания". Пришлось идти пешком.Район имел множество многоэтажек панельного типа по одну сторону. Через дорогу проходили склады и дороги в сектора частных домов. До организации пешком мне нужно было идти около 20-30 минут.Жара припекала, и поэтому я старался идти по затененным местам.Сначала вдали увидел, что кто-то идет ко мне навстречу медленным шагом, маленького роста и одетый во все черное. Это заставило меня дальше, по мере движения, наблюдать за неизвестным.При дальнейшем сближении обратил внимание на то, что у неизвестного нет рук и головы, а только ноги, одетые в черное, при этом это были босые ноги. Этот факт заставил меня броситься в кусты рядом с многоэтажкой и идти около стенки.Не ускоряя шага, эти ноги шли как в ни чем не бывало. Пройдя путь до одного конца многоэтажки, ноги дошли до другого. Свернули за угол и там же исчезли.Не знаю, что это было, но ужасно видеть отдельные части тела человека.

Ключевые слова: Человек часть ноги тень дорога авторская история

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