Случай в тумане

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:57

Причина: Авторская стилистика сохранена.

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 618 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 14:57 by

Люблю я всякие истории про странности на дорогах, вот очередная на Ваш суд. Коротенькая, но, на мой взгляд, интересная, от моего знакомого.Раннее утро, начало августа. Светать начинает. Будучи в отпуске, возвращаясь с семьёй из "турне" по местам Золотого кольца, едет по трассе А-107 между Ярославкой и Горьковкой. Машин на удивление мало, но напрягает плотный туман. Семья посапывает мирненько, самому тоже хочется дрыхнуть, благо, что до дома кило 30 осталось, не более...Ехал где-то под сотню. Нагнал фуру. Вроде обойти можно, но стрёмненько, то повороты, то горки, одна полоса моя, другая встречка. И обочина хреновая: сразу канава, за ней - лес (кто ездил по этой дороге, тот поймёт). Фура едет где-то 50-60. Прочухал за ней около 5-7 км. Наконец-то ровный участок, рискнул на обгон пойти...Поворотник включил... Начинает руль налево крутить... Газ в пол... Зырк взглядом в зеркало заднего вида... А его какой-то ушлёпок уже обходит (две секунды назад его сзади не было): на большой скорости, на спортивной машине ярко оранжевого цвета, без верха (кабриолет, только марки не успел рассмотреть какой).Только знакомый мой еле-еле успел на свою полосу встать, так по встречке самосвал промчался... Даже секунды не прошло... Как он уверяет, даже если бы тот спорткар со скоростью истребителя шёл, то хрен бы уйти от столкновения успел бы. И на обочине в придорожных кустах его тоже не было... Хотя, может, в тумане и не заметил...А впереди идущая фура как ехала, так и ехала... И мой приятель за ней потихоньку доплёлся до своего дома. Но зато целый и невредимый.Спасибо, что живой...

Ключевые слова: Случай дорога машина авторская история

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