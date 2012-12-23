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Истории из жизни

Случай в тумане

Люблю я всякие истории про странности на дорогах, вот очередная на Ваш суд. Коротенькая, но, на мой взгляд, интересная, от моего знакомого.
Раннее утро, начало августа. Светать начинает. Будучи в отпуске, возвращаясь с семьёй из "турне" по местам Золотого кольца, едет по трассе А-107 между Ярославкой и Горьковкой. Машин на удивление мало, но напрягает плотный туман. Семья посапывает мирненько, самому тоже хочется дрыхнуть, благо, что до дома кило 30 осталось, не более...

Ехал где-то под сотню. Нагнал фуру. Вроде обойти можно, но стрёмненько, то повороты, то горки, одна полоса моя, другая встречка. И обочина хреновая: сразу канава, за ней - лес (кто ездил по этой дороге, тот поймёт). Фура едет где-то 50-60. Прочухал за ней около 5-7 км. Наконец-то ровный участок, рискнул на обгон пойти...

Поворотник включил... Начинает руль налево крутить... Газ в пол... Зырк взглядом в зеркало заднего вида... А его какой-то ушлёпок уже обходит (две секунды назад его сзади не было): на большой скорости, на спортивной машине ярко оранжевого цвета, без верха (кабриолет, только марки не успел рассмотреть какой).

Только знакомый мой еле-еле успел на свою полосу встать, так по встречке самосвал промчался... Даже секунды не прошло... Как он уверяет, даже если бы тот спорткар со скоростью истребителя шёл, то хрен бы уйти от столкновения успел бы. И на обочине в придорожных кустах его тоже не было... Хотя, может, в тумане и не заметил...

А впереди идущая фура как ехала, так и ехала... И мой приятель за ней потихоньку доплёлся до своего дома. Но зато целый и невредимый.
Спасибо, что живой...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:57
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 14:57 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 618Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Случай дорога машина авторская история

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 15:11
+4
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Комментариев: 1 853
оранжевый ангел хранитель... smile
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:53
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 3 495
При всем уважении к автору, не поверю, что кто-то решился на обгон фуры! в таком тумане, что и кустов придорожных не видно, но раз из чужих уст +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 17:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1047|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 330
не поняла куда оранжевый спорткар делся.. показался что-ли? или передумал обгонять когда ГГ увидел впереди фуру

плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:38
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2397|0)
Публикаций: 1 197
Комментариев: 8 529
В тумане лучше тащиться по-тихонечку, особенно в низменностях....всё может быть. Тише едешь - дальше будешь.) И живой. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:57
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 615
Комментариев: 7 674
Ну, лобовое столкновение он бы услышал, тем более, если оранжевый летел почти как истребитель.
Значит мистика.
А когда по трассе перед тобой кто-то тащится с "городской" скоростью, а ты торопишься, то это да, доставляет))
А на туман в окошко хорошо смотреть. И с балкона)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:01
0
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Публикаций: 67
Комментариев: 3 775
В туман решится на обгон — это безумие.
Значит точно оранжевый ангел- хранитель
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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