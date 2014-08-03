Кот и Ангел

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Элиния Просмотров: 15 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:58 by

– Мир тебе, – ласково сказал Ангел, присаживаясь рядом с Котом на толстую ветку и стряхивая с неё снег.– Привет, – Кот приоткрыл зелёный глаз, лениво оглядел Ангела и отвернулся.Ангел спрятал под крыльями босые ноги и посмотрел вниз. Под ними лежал белый двор, полный смеха, визга, летающих снежков и скрипа шагов.– Высоко ты забрался, – сказал Ангел, оценивая расстояние до земли.– Зато сюда даже Сашкин снежок не долетит.Ангел понимающе кивнул и подобрал опущенные крылья. Помолчали.– А ты что, за моей старушкой явился? – не поворачивая головы, спросил Кот.Голос его был такой же ленивый, но Ангел сразу увидел, как сгустилась вокруг него боль и тревога.– Нет, я ни за кем.– А! – облачко тревоги поредело. – Она каждый день говорит, что скоро Ангел её заберёт, — счёл нужным объяснить Кот. – Видно, другой прилетит…Опять помолчали. Но, видимо, Кота всё же беспокоило присутствие Ангела, и он как можно равнодушнее спросил:– А ты сюда зачем?– Да так, отдохнуть присел.Парнишку одного в вашем городе от него же самого спасал. Ох, и трудная это работа! Теперь домой лечу.– Так ты, это… и от болезни можешь?– Смотря какая болезнь. Но многое могу. Хранитель я.– Так чего же ты тут расселся?! – взревел вдруг Кот. – А ну пошли!И он рыжим вихрем слетел на землю. Ангел тихо приземлился рядом.Старушка была такая худенькая, что Ангел не сразу разглядел её среди белых подушек. Глаза старушки были закрыты, а грудь ходила ходуном, заполняя всю комнату хрипом, свистом и всхлипами. Ангел наклонился над нею, положил на грудь белые крылья и стал что-то шептать – ласково и тихо.Пока он так стоял, Кот подбросил в печку дров, подвинул на плиту остывший чайник и поставил большую кружку с молоком, сыпанув в неё какой-то травы – готовил питьё для хозяйки.Когда Ангел разогнулся, дыхание старушки было ровным и тихим, впалые щёки порозовели.– Пусть поспит, – сказал он Коту. – Ослабла она сильно.Кот отвернулся и быстро вытер глаза.Старушка спала, а Кот и Ангел пили чай, и Кот всё подливал в свой чай сливки, а Ангел улыбался, глядя на него.– Я, наверное, останусь пока у вас, — сказал он, размешивая мёд. — Пока Михайловна не встанет.– А ты откуда знаешь, что она Михайловна?– Я же Ангел. Я и то знаю, что тебя Чарликом зовут.– Значит, вроде познакомились, – хмыкнул Кот. – А тебя как величать?– А у нас имён нет. Просто Ангел.Кот молча подвинул ему сливки и прихлебнул из кружки.Тикали над столом ходики, трещали в печке дрова, за окном усиливался ветер.– Вот ты спрашивал, зачем я высоко залез, – усмехнулся вдруг Кот. – Выходит, тебя ждал.И задумчиво добавил, прислушиваясь к ветру: – Носки тебе связать надо. Что ж ты босиком-то по снегу?..Автор - Людмила Соснина.

Ключевые слова: Встреча болезнь помощь носки

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