В плену у ведьмы

В плену у ведьмыОт города до нашей деревни 20 минут езды на автомобиле. Еще пять лет тому назад это была заброшенная серенькая деревенька с населением пенсионного возраста. Идея создать «Рублевку» местного пошиба пришла в голову людям, чьи доходы превышают среднестатистические в сотни раз. Земелька резко подорожала, на месте гнилых строений начали возвышаться крутые дома с заборами и охраной. Деревенька наша стала желанным, престижным местом проживания. Только немного странным — по соседству с обшарпанными избами стояли настоящие особняки.
Я в списке богатых людей никогда не состоял и не состою. Однако в этом населенном пункте я живу в небольшом домике с садом и прекрасным видом на сосновый бор. За это спасибо моему брату Андрею. Это он давненько построил здесь дом, потому как работал вахтами и денежки имел немалые, вот и раскошелился на строительство. Думал, пригодится, когда выйдет на пенсию. Да только климат на югах показался ему привлекательнее, там и живет сейчас братишка. Ну, а этот дом Андрей подарил мне. Человек я семейный, с женой жил душа в душу.
Так бы оно и было, если бы не появилась на горизонте Оксана, необычайной красоты женщина. Рыжие волосы, зеленые глаза, стройная фигура, линия волнующих бедер — свели с ума не только меня одного. Конечно, были у нас женщины и покрасивее ее, но они не источали той сексуальной энергии, которая исходила от Оксаны. Это было просто какое-то наваждение, гипноз, не знаю. Я потерял голову, все мысли были только о ней одной. Жена обижалась, но слова против не говорила. Появилась Оксана у нас воскресным июльским утром, в легком платьице, под которым вырисовывались волнующие формы тела. На первый взгляд больше 20 ей никто не дал бы, но взгляд мудрой женщины, утонченная речь и умение повелевать людьми — все это говорило о более зрелом возрасте.
Ее дом, больше похожий на замок, строился быстро. Оксана с кучей прислуги, дворником и двумя охранниками вселились в него. Первое время никто не знал, кто она такая, какой имеет статус. Потом просочились слухи: красотка не замужем, умна, с большими связями, является хозяйкой самой крупной в городе фирмы ритуальных услуг. Говорили, что она необычайно везучая, как будто сама госпожа Удача у нее в услужении. Все происходит так, как она хочет. Но все это неспроста, дамочка явно в дружбе с темными силами, судачили бабы. Ясное дело: появится ли просто так эпидемия влюбленности, безудержное, похотливое желание мужского населения деревни обладать Оксаной? И прыщавые юнцы, и солидные воротилы бизнеса так и вились вокруг красотки. Жены плевали ей вслед, когда она соблазняющей походкой прогуливалась с собачкой. И было отчего плеваться: многим мужчинам она отвечала взаимностью. Выбирала она только самых крепких, здоровых, цветущих…
Ненавистью запылали сердца женщин, когда по деревне прокатилась волна самоубийств. Все покойные были из списка любовников Оксаны. После связи с роковой красавицей пышущие здоровьем мужчины на глазах начинали чахнуть и в короткое время превращались в дряхлых, немощных старичков. Оксана же наоборот расцветала пышной яблоней в мае, глаза блестели от переизбытка сил, на грешных губах блуждала улыбка удовольствия.
Я ревновал свою возлюбленную ко всем ее избранникам, живым и мертвым, и неожиданно удостоился стать ее другом. В молодости было время, когда я увлекался боксом, но бросил из-за травмы руки. Однако привычка делать пробежки по утрам так и осталась при мне. И в одно замечательное утро я, как обычно, с удовольствием пробежал дистанцию и легким шагом возвращался домой. «В здоровом теле — здоровый дух», — остановил меня приятный женский голос. Это была она — Оксана. Распущенные по плечам волосы и обворожительная улыбка лишили меня дара речи. «Не надо ничего говорить, знаю — любишь, и ночами мучаешься, и ревнуешь меня ко всем. Ну что мне с тобой делать? Раз уж такие чувства в тебе бродят, тогда приходи вечером на Зеленую горку». Так называлась возвышенность у реки за деревней.
День показался мне вечностью, я не находил себе места — скорее бы вечер. Наконец, стрелки на часах сказали мне, что пора. Я не шел — летел на встречу с Оксаной! Как и договаривались, она ждала меня у реки. Сердце выпрыгивало из груди! «Успокойся, что ты как мальчик на первом свидании? Хочешь, расскажу о тебе такие подробности и кое-что, о чем ты и сам уже позабыл?» — Оксана поманила меня к себе изящным пальчиком. Действительно, она знала мое имя и еще много разного, о чем знал только я и никто другой. Ее тихий, вкрадчивый голос успокаивал меня, проникал в потаенные уголки моей души. Красота заходящего солнца, сияющие, зовущие зеленые глаза Оксаны привели меня в неописуемый восторг сильного животного возбуждения. Я обнял ее за плечи. «Не здесь и не сейчас. И вообще, Виктор, ты мне нужен для другого. Сам убедишься, что моя дружба будет намного слаще, чем простые плотские утехи»…
С тех пор я стал выполнять ее странные просьбы. Приносил землю с могил на полной Луне. Ловил лягушек, умерщвлял, сушил и передавал Оксане, когда это ей нужно было. Понадобилась ей кровь черного петуха — я с радостью выполнял уже не просьбы, а ее приказы. Один раз даже участвовал в жутком ритуале. В здравом уме я бы никогда на такое не решился. Но тогда, повторюсь, это было наваждение…
Смерть близких — всегда большое горе, особенно если умирает невинное дитя. В одной семье скончался маленький мальчик. Отец, сам еще молодой человек, поседел от переживаний, мать была на грани сумасшествия. Чужие люди сочувствовали. И только у Оксаны не сходила с лица улыбка удовлетворения.
…Ночью я и еще двое молодых людей совершили нечто, не умещающееся в голове нормального человека. Мы отрыли гробик с умершим младенцем для совершения Оксаной какого-то магического обряда. Мы разожгли четыре костра, в центре поставили гроб, а над ним наша повелительница двумя кинжалами вычерчивала в воздухе буквы заклятия. Жуть, конечно, но перечить Оксане никто не осмелился, даже не думал…
В благодарность за мою службу она несколько раз вводила меня в какое-то удивительно приятное полусонное состояние, благодаря которому меня покидали все болячки, что я накопил за всю свою жизнь. Со мной стали происходить удивительные вещи. Никогда я не мог похвастать удачливостью. Другие люди выигрывали в лотерею, умели делать деньги из ничего. Мне же все доставалось в поте лица, притом такие крохи, что слово «неудачник» в свой адрес я слышал не единожды. Все изменилось в один раз: началось с того, что мне вернули долг моего покойного отца, очень приличную сумму. За что бы я ни брался, все приносило деньги. Удивительно легко липли купюры, когда-то с таким трудом достающиеся мне. Даже простое копание червей для рыбалки обернулось тем, что я нашел клад — старинные монеты и украшения.
Я стал замечать, как мое тело наливается мощной силой и энергией. Отражение в зеркале говорило, что я молодею. У меня изменился характер, я стал агрессивен, равнодушен к боли, жена и дети казались чужими людьми. Зато есть Оксана — это главное. Хотя в глубине души я понимал: за все, что со мной происходит, придется когда-то расплачиваться.
Что произошло бы со мной дальше — не знаю, если бы не моя тетка. Александра Ивановна — женщина в годах. Приехала она ко мне в гости, сто лет не виделись. Вот она-то и осветила прошлое моей красавицы. Как увидела ее на улице, закричала: «Матушки мои, да ведь это Оксана!»
Оказывается родилась моя повелительница в том же поселке, где живет Александра Ивановна. И возраст ее — не 20 годков, а 47. В далеких 70-х мама Оксаны, тогда еще юная девушка, была изнасилована тремя подонками, но по доброте душевной решила не заявлять в милицию. Время шло, родилась у нее девочка, назвали Оксаной. А народ, он ведь сами знаете, какой, каждому платок на роток не накинешь. Нагуляла, мол, девка. И пошло, и поехало, кто по злобе, кто из озорства, но превратили невинную девушку в проститутки. Та не вынесла потоков грязи — запила да и померла через год.
Оксану забрала к себе бабка Ульяна, дальняя родственница. Мамка-то была добрая, светлая душа, а вот про Ульяну этого не скажешь. Воспитала девчонку по-своему, знания чернокнижные, какими сама владела, ей передала. Десяти лет той не было, а уж неприязнь к людям начала проявляться. В школе одноклассники начали побаиваться ее. Потому что как захочет Оксанка, так и будет. За двойку учительнице пожелала, чтобы у той руки отсохли. На следующий день бедную парализовало — руки отнялись. Особенно доставалось мальчишкам. То ногу кто проколет, то на кого-то шифер с крыши на голову упадет. А когда утонул сын директора школы, который обозвал Оксану чокнутой, о ней заговорили как о ведьме.
Окончила школу Оксана с отличием. 17 годков исполнилось, стягивались к ней женихи со всей округи. К тому времени бабка Ульяна ушла уже в мир иной. И стала Оксана сама себе хозяйкой. Оставались на ночь у нее и заезжие, и свои добры молодцы, уж очень сладкая была. Любили ее больше жизни и умирали один за другим, с одним именем на устах — Оксана. Губила их ведьма для торжества темных сил.
Закончилось все тем, что по просьбе селян батюшка местной церкви окропил жилище чернокнижницы святой водой. Той же ночью вспыхнул пожар и сгорел ведьмин дом. А Оксана пропала. Что было с ней потом — никто не знает. А вот в 47 лет, внешне — все такая же юная красавица, обладательница роскошного особняка, оказывается, продолжает свое черное дело. За счет энергии угробленных душ владеет вечной молодостью, наслаждается жизнью, и никто не знает, что она ведьма. У меня от рассказа тетки сразу будто пелена с глаз спала. Сразу жена кинулась обнимать, запричитала: «Вернулся, родной!»
Чтобы избавиться от ведьмы, решили мы всем миром строить храм на пустыре, недалеко от дома Оксаны. Большие средства вложило местное население в строительство — не поскупилось. Как только заложили фундамент церкви, в доме ведьмы по ночам начало твориться что-то ужасное. Крики, визги, вой, на кирпичной кладке ее замка появились трещины. А сама Оксана стала стареть на глазах. Храм был построен к осени. Прошла первая служба. Батюшка читал: «Не введи в искушение, да избавь от лукавого». В это время ведьма корчилась на полу и кричала нечеловеческим голосом. Это была уже не та обольстительница — на дубовых досках пола мучилась старуха с ужасным, изрезанным морщинами лицом. Через некоторое время на кованых воротах висела табличка с надписью: «Продается дом, недорого». Больше мы Оксану никогда не видели. Все стало по-прежнему.
Но если вы услышите, что где-то от любви к какой-нибудь красавице умирают молодые мужчины, знайте — этой красоткой может быть ведьма по имени Оксана.
Автор - Виктор Гришко.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 0
Ключевые слова: Город деревня семья ритуал обряд ведьма храм