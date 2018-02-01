В плену у ведьмы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:07 by

От города до нашей деревни 20 минут езды на автомобиле. Еще пять лет тому назад это была заброшенная серенькая деревенька с населением пенсионного возраста. Идея создать «Рублевку» местного пошиба пришла в голову людям, чьи доходы превышают среднестатистические в сотни раз. Земелька резко подорожала, на месте гнилых строений начали возвышаться крутые дома с заборами и охраной. Деревенька наша стала желанным, престижным местом проживания. Только немного странным — по соседству с обшарпанными избами стояли настоящие особняки.Я в списке богатых людей никогда не состоял и не состою. Однако в этом населенном пункте я живу в небольшом домике с садом и прекрасным видом на сосновый бор. За это спасибо моему брату Андрею. Это он давненько построил здесь дом, потому как работал вахтами и денежки имел немалые, вот и раскошелился на строительство. Думал, пригодится, когда выйдет на пенсию. Да только климат на югах показался ему привлекательнее, там и живет сейчас братишка. Ну, а этот дом Андрей подарил мне. Человек я семейный, с женой жил душа в душу.Так бы оно и было, если бы не появилась на горизонте Оксана, необычайной красоты женщина. Рыжие волосы, зеленые глаза, стройная фигура, линия волнующих бедер — свели с ума не только меня одного. Конечно, были у нас женщины и покрасивее ее, но они не источали той сексуальной энергии, которая исходила от Оксаны. Это было просто какое-то наваждение, гипноз, не знаю. Я потерял голову, все мысли были только о ней одной. Жена обижалась, но слова против не говорила. Появилась Оксана у нас воскресным июльским утром, в легком платьице, под которым вырисовывались волнующие формы тела. На первый взгляд больше 20 ей никто не дал бы, но взгляд мудрой женщины, утонченная речь и умение повелевать людьми — все это говорило о более зрелом возрасте.Ее дом, больше похожий на замок, строился быстро. Оксана с кучей прислуги, дворником и двумя охранниками вселились в него. Первое время никто не знал, кто она такая, какой имеет статус. Потом просочились слухи: красотка не замужем, умна, с большими связями, является хозяйкой самой крупной в городе фирмы ритуальных услуг. Говорили, что она необычайно везучая, как будто сама госпожа Удача у нее в услужении. Все происходит так, как она хочет. Но все это неспроста, дамочка явно в дружбе с темными силами, судачили бабы. Ясное дело: появится ли просто так эпидемия влюбленности, безудержное, похотливое желание мужского населения деревни обладать Оксаной? И прыщавые юнцы, и солидные воротилы бизнеса так и вились вокруг красотки. Жены плевали ей вслед, когда она соблазняющей походкой прогуливалась с собачкой. И было отчего плеваться: многим мужчинам она отвечала взаимностью. Выбирала она только самых крепких, здоровых, цветущих…Ненавистью запылали сердца женщин, когда по деревне прокатилась волна самоубийств. Все покойные были из списка любовников Оксаны. После связи с роковой красавицей пышущие здоровьем мужчины на глазах начинали чахнуть и в короткое время превращались в дряхлых, немощных старичков. Оксана же наоборот расцветала пышной яблоней в мае, глаза блестели от переизбытка сил, на грешных губах блуждала улыбка удовольствия.Я ревновал свою возлюбленную ко всем ее избранникам, живым и мертвым, и неожиданно удостоился стать ее другом. В молодости было время, когда я увлекался боксом, но бросил из-за травмы руки. Однако привычка делать пробежки по утрам так и осталась при мне. И в одно замечательное утро я, как обычно, с удовольствием пробежал дистанцию и легким шагом возвращался домой. «В здоровом теле — здоровый дух», — остановил меня приятный женский голос. Это была она — Оксана. Распущенные по плечам волосы и обворожительная улыбка лишили меня дара речи. «Не надо ничего говорить, знаю — любишь, и ночами мучаешься, и ревнуешь меня ко всем. Ну что мне с тобой делать? Раз уж такие чувства в тебе бродят, тогда приходи вечером на Зеленую горку». Так называлась возвышенность у реки за деревней.День показался мне вечностью, я не находил себе места — скорее бы вечер. Наконец, стрелки на часах сказали мне, что пора. Я не шел — летел на встречу с Оксаной! Как и договаривались, она ждала меня у реки. Сердце выпрыгивало из груди! «Успокойся, что ты как мальчик на первом свидании? Хочешь, расскажу о тебе такие подробности и кое-что, о чем ты и сам уже позабыл?» — Оксана поманила меня к себе изящным пальчиком. Действительно, она знала мое имя и еще много разного, о чем знал только я и никто другой. Ее тихий, вкрадчивый голос успокаивал меня, проникал в потаенные уголки моей души. Красота заходящего солнца, сияющие, зовущие зеленые глаза Оксаны привели меня в неописуемый восторг сильного животного возбуждения. Я обнял ее за плечи. «Не здесь и не сейчас. И вообще, Виктор, ты мне нужен для другого. Сам убедишься, что моя дружба будет намного слаще, чем простые плотские утехи»…С тех пор я стал выполнять ее странные просьбы. Приносил землю с могил на полной Луне. Ловил лягушек, умерщвлял, сушил и передавал Оксане, когда это ей нужно было. Понадобилась ей кровь черного петуха — я с радостью выполнял уже не просьбы, а ее приказы. Один раз даже участвовал в жутком ритуале. В здравом уме я бы никогда на такое не решился. Но тогда, повторюсь, это было наваждение…Смерть близких — всегда большое горе, особенно если умирает невинное дитя. В одной семье скончался маленький мальчик. Отец, сам еще молодой человек, поседел от переживаний, мать была на грани сумасшествия. Чужие люди сочувствовали. И только у Оксаны не сходила с лица улыбка удовлетворения.…Ночью я и еще двое молодых людей совершили нечто, не умещающееся в голове нормального человека. Мы отрыли гробик с умершим младенцем для совершения Оксаной какого-то магического обряда. Мы разожгли четыре костра, в центре поставили гроб, а над ним наша повелительница двумя кинжалами вычерчивала в воздухе буквы заклятия. Жуть, конечно, но перечить Оксане никто не осмелился, даже не думал…В благодарность за мою службу она несколько раз вводила меня в какое-то удивительно приятное полусонное состояние, благодаря которому меня покидали все болячки, что я накопил за всю свою жизнь. Со мной стали происходить удивительные вещи. Никогда я не мог похвастать удачливостью. Другие люди выигрывали в лотерею, умели делать деньги из ничего. Мне же все доставалось в поте лица, притом такие крохи, что слово «неудачник» в свой адрес я слышал не единожды. Все изменилось в один раз: началось с того, что мне вернули долг моего покойного отца, очень приличную сумму. За что бы я ни брался, все приносило деньги. Удивительно легко липли купюры, когда-то с таким трудом достающиеся мне. Даже простое копание червей для рыбалки обернулось тем, что я нашел клад — старинные монеты и украшения.Я стал замечать, как мое тело наливается мощной силой и энергией. Отражение в зеркале говорило, что я молодею. У меня изменился характер, я стал агрессивен, равнодушен к боли, жена и дети казались чужими людьми. Зато есть Оксана — это главное. Хотя в глубине души я понимал: за все, что со мной происходит, придется когда-то расплачиваться.Что произошло бы со мной дальше — не знаю, если бы не моя тетка. Александра Ивановна — женщина в годах. Приехала она ко мне в гости, сто лет не виделись. Вот она-то и осветила прошлое моей красавицы. Как увидела ее на улице, закричала: «Матушки мои, да ведь это Оксана!»Оказывается родилась моя повелительница в том же поселке, где живет Александра Ивановна. И возраст ее — не 20 годков, а 47. В далеких 70-х мама Оксаны, тогда еще юная девушка, была изнасилована тремя подонками, но по доброте душевной решила не заявлять в милицию. Время шло, родилась у нее девочка, назвали Оксаной. А народ, он ведь сами знаете, какой, каждому платок на роток не накинешь. Нагуляла, мол, девка. И пошло, и поехало, кто по злобе, кто из озорства, но превратили невинную девушку в проститутки. Та не вынесла потоков грязи — запила да и померла через год.Оксану забрала к себе бабка Ульяна, дальняя родственница. Мамка-то была добрая, светлая душа, а вот про Ульяну этого не скажешь. Воспитала девчонку по-своему, знания чернокнижные, какими сама владела, ей передала. Десяти лет той не было, а уж неприязнь к людям начала проявляться. В школе одноклассники начали побаиваться ее. Потому что как захочет Оксанка, так и будет. За двойку учительнице пожелала, чтобы у той руки отсохли. На следующий день бедную парализовало — руки отнялись. Особенно доставалось мальчишкам. То ногу кто проколет, то на кого-то шифер с крыши на голову упадет. А когда утонул сын директора школы, который обозвал Оксану чокнутой, о ней заговорили как о ведьме.Окончила школу Оксана с отличием. 17 годков исполнилось, стягивались к ней женихи со всей округи. К тому времени бабка Ульяна ушла уже в мир иной. И стала Оксана сама себе хозяйкой. Оставались на ночь у нее и заезжие, и свои добры молодцы, уж очень сладкая была. Любили ее больше жизни и умирали один за другим, с одним именем на устах — Оксана. Губила их ведьма для торжества темных сил.Закончилось все тем, что по просьбе селян батюшка местной церкви окропил жилище чернокнижницы святой водой. Той же ночью вспыхнул пожар и сгорел ведьмин дом. А Оксана пропала. Что было с ней потом — никто не знает. А вот в 47 лет, внешне — все такая же юная красавица, обладательница роскошного особняка, оказывается, продолжает свое черное дело. За счет энергии угробленных душ владеет вечной молодостью, наслаждается жизнью, и никто не знает, что она ведьма. У меня от рассказа тетки сразу будто пелена с глаз спала. Сразу жена кинулась обнимать, запричитала: «Вернулся, родной!»Чтобы избавиться от ведьмы, решили мы всем миром строить храм на пустыре, недалеко от дома Оксаны. Большие средства вложило местное население в строительство — не поскупилось. Как только заложили фундамент церкви, в доме ведьмы по ночам начало твориться что-то ужасное. Крики, визги, вой, на кирпичной кладке ее замка появились трещины. А сама Оксана стала стареть на глазах. Храм был построен к осени. Прошла первая служба. Батюшка читал: «Не введи в искушение, да избавь от лукавого». В это время ведьма корчилась на полу и кричала нечеловеческим голосом. Это была уже не та обольстительница — на дубовых досках пола мучилась старуха с ужасным, изрезанным морщинами лицом. Через некоторое время на кованых воротах висела табличка с надписью: «Продается дом, недорого». Больше мы Оксану никогда не видели. Все стало по-прежнему.Но если вы услышите, что где-то от любви к какой-нибудь красавице умирают молодые мужчины, знайте — этой красоткой может быть ведьма по имени Оксана.Автор - Виктор Гришко.

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