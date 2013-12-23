Степной мрак

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:15

Vavereon Просмотров: 9 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:15 by

"Пятница, вечер. Наконец-то рабочая неделя окончилась, - сидя в машине, думал я, параллельно размышляя о планах на выходные. - Но сперва нужно как следует выспаться, - зевая, проговорил вслух. - Дорога домой занимает около получаса езды, так что нужно поскорее ехать, иначе задремлю прямо в машине".Нащупав ключи на заднем сидении (куда их обычно швыряю, когда сажусь в авто, по своей странной привычке), я завел машину и двинулся с места.Дороги в этой местности не освещаются - еще бы, кто станет проводить электричество в эту глухомань. Я работаю в отдаленном от населенного пункта месте. И единственное, что можно встретить в ближайшие 150 км, - это маленькая деревушка (которая тоже без электричества). Интересно, как без него там живут люди... Погрузившись в эти мысли, я и не заметил, как мои глаза начали моргать все меньше и меньше, тихий шум двигателя и теплое сиденье моего автомобиля делали свое дело. "Как же хочется спать... Может, остановиться на обочине и вздремнуть? Нет, лучше дома", - с зарытыми глазами я говорил сам себе.И тут я резко взбодрился от толчков из-под колес. Что за... Всмотревшись в дорогу, вместо асфальта я увидел только сухую траву да земляные горбы."Ну вот. Доигрался. Надо было за дорогой следить, а не думать о всякой ерунде", - ругал себя я. Остановившись на обочине, я вышел из машины посмотреть, куда это меня занесло. Оглядевшись по сторонам, я удивленно застыл по среди дороги.Где это я? И куда подевалась асфальтированная дорога? Эти места я знал, как свои десять пальцев, так как уже много лет ездил по ним на работу, и ничего такого раньше не приключалось со мной. К тому же, вокруг дороги были одни поля с мелкой травой. Не могло тут быть такой высокой травы, не могло! Может, я уснул и проехал несколько километров на автомате? Нет, что за бред. Если бы это было так, то давление моей ноги на педаль газа ослабло сразу же, и машина остановилась бы в тот же миг. Так что исключено.Вернувшись к автомобилю, я достал из багажника фонарь на аккумуляторе и пошел искать дорогу, по которой ехал домой. На случай, если заблужусь, оставил машину с включенными фарами, чтобы смог ориентироваться по ним. Конечно, можно было бы проехаться на машине, в тепле (а на дворе сейчас середина октября - ночки прохладные), но неизвестно, сколько бы я сжег бензина на поиски. Может быть, проездил бы в поле по кругу и ничего не нашел. Тогда бы я точно домой не попал.Укутавшись в покрывало, взятое из сиденья, и включив свой фонарь, я пошел в глубь поля искать хоть что-то, напоминающее дорогу."Интересно, как там мои родные дома? Точно, телефон! - радостно воскликнул я, доставая его из заднего кармана джинсов. - О нет... Ну конечно, кто бы сомневался. Нет сигнала сети. Черт! И что за телефоны сейчас делать стали: дизайн красивый, а практичности ни грамма. Вот помню, моя добрая, старая нокиа ловила сеть даже в глухом лесу, который был похуже этого. А нынешние смартфоны никуда не годятся", - с грустью запихивая его в карман, говорил я.Ну где же эта чертова дорога? Я уже, наверное, три километра прошел - и ничего нету. Есть охота. Боже, я ничего не ел с обеда, рассчитывая, что побыстрее завершу все дела на работе, не тратя время на еду, и пораньше уеду оттуда. Знал бы я, чем это мне обернется.Стоп. А куда подевался свет от фар? Нет-нет-нет. Я отошел слишком далеко. Что, если я заблужусь тут? "Так, спокойно..., - мысленно успокаивал себя. - Нужно идти назад по следу, и я обязательно выйду к машине". Осмотрев все вокруг, я опешил. Следов не было. Как? По законам физики, сухая трава должна была хорошо впечататься под моим весом в землю. Помню те фото, которые видел в интернете, где изображены вытоптанные круги на полях, мол, это пришельцы делали. Ага, как же. Это все горстка людей делала с помощью своих ног и досточек. Так почему здесь такая хрень происходит?На часах уже без двадцати час ночи. Я еще брожу в поисках машины, плевать на дорогу, хочу поесть (в багажнике лежат бутерброды, которые я так и не съел на обед) и поспать в своей теплой машинке, а наутро что-нибудь придумаю.Где же она? Я больше не могу... Нет сил, жутко хочу спать. Прилягу тут ненадолго... Все... Все... Совсем чуток вздремну...Я проснулся от какого-то стрекотания. Будто большой кузнечик издает эти звуки, но на кузнечика этот звук не сильно был похож. Скорее, напоминало какое-то жевание сухарей с помехами на радио. На часах было уже десять часов утра. СТОП! Сколько, десять утра? Но на улице до сих пор жуткая, непроглядная темень! Что за чертовщина тут происходит...

Ключевые слова: Ужас страх мрак степь авторская история

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