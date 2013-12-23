Степной мрак"Пятница, вечер. Наконец-то рабочая неделя окончилась, - сидя в машине, думал я, параллельно размышляя о планах на выходные. - Но сперва нужно как следует выспаться, - зевая, проговорил вслух. - Дорога домой занимает около получаса езды, так что нужно поскорее ехать, иначе задремлю прямо в машине".
Нащупав ключи на заднем сидении (куда их обычно швыряю, когда сажусь в авто, по своей странной привычке), я завел машину и двинулся с места.
Дороги в этой местности не освещаются - еще бы, кто станет проводить электричество в эту глухомань. Я работаю в отдаленном от населенного пункта месте. И единственное, что можно встретить в ближайшие 150 км, - это маленькая деревушка (которая тоже без электричества). Интересно, как без него там живут люди... Погрузившись в эти мысли, я и не заметил, как мои глаза начали моргать все меньше и меньше, тихий шум двигателя и теплое сиденье моего автомобиля делали свое дело. "Как же хочется спать... Может, остановиться на обочине и вздремнуть? Нет, лучше дома", - с зарытыми глазами я говорил сам себе.
И тут я резко взбодрился от толчков из-под колес. Что за... Всмотревшись в дорогу, вместо асфальта я увидел только сухую траву да земляные горбы.
"Ну вот. Доигрался. Надо было за дорогой следить, а не думать о всякой ерунде", - ругал себя я. Остановившись на обочине, я вышел из машины посмотреть, куда это меня занесло. Оглядевшись по сторонам, я удивленно застыл по среди дороги.
Где это я? И куда подевалась асфальтированная дорога? Эти места я знал, как свои десять пальцев, так как уже много лет ездил по ним на работу, и ничего такого раньше не приключалось со мной. К тому же, вокруг дороги были одни поля с мелкой травой. Не могло тут быть такой высокой травы, не могло! Может, я уснул и проехал несколько километров на автомате? Нет, что за бред. Если бы это было так, то давление моей ноги на педаль газа ослабло сразу же, и машина остановилась бы в тот же миг. Так что исключено.
Вернувшись к автомобилю, я достал из багажника фонарь на аккумуляторе и пошел искать дорогу, по которой ехал домой. На случай, если заблужусь, оставил машину с включенными фарами, чтобы смог ориентироваться по ним. Конечно, можно было бы проехаться на машине, в тепле (а на дворе сейчас середина октября - ночки прохладные), но неизвестно, сколько бы я сжег бензина на поиски. Может быть, проездил бы в поле по кругу и ничего не нашел. Тогда бы я точно домой не попал.
Укутавшись в покрывало, взятое из сиденья, и включив свой фонарь, я пошел в глубь поля искать хоть что-то, напоминающее дорогу.
"Интересно, как там мои родные дома? Точно, телефон! - радостно воскликнул я, доставая его из заднего кармана джинсов. - О нет... Ну конечно, кто бы сомневался. Нет сигнала сети. Черт! И что за телефоны сейчас делать стали: дизайн красивый, а практичности ни грамма. Вот помню, моя добрая, старая нокиа ловила сеть даже в глухом лесу, который был похуже этого. А нынешние смартфоны никуда не годятся", - с грустью запихивая его в карман, говорил я.
Ну где же эта чертова дорога? Я уже, наверное, три километра прошел - и ничего нету. Есть охота. Боже, я ничего не ел с обеда, рассчитывая, что побыстрее завершу все дела на работе, не тратя время на еду, и пораньше уеду оттуда. Знал бы я, чем это мне обернется.
Стоп. А куда подевался свет от фар? Нет-нет-нет. Я отошел слишком далеко. Что, если я заблужусь тут? "Так, спокойно..., - мысленно успокаивал себя. - Нужно идти назад по следу, и я обязательно выйду к машине". Осмотрев все вокруг, я опешил. Следов не было. Как? По законам физики, сухая трава должна была хорошо впечататься под моим весом в землю. Помню те фото, которые видел в интернете, где изображены вытоптанные круги на полях, мол, это пришельцы делали. Ага, как же. Это все горстка людей делала с помощью своих ног и досточек. Так почему здесь такая хрень происходит?
На часах уже без двадцати час ночи. Я еще брожу в поисках машины, плевать на дорогу, хочу поесть (в багажнике лежат бутерброды, которые я так и не съел на обед) и поспать в своей теплой машинке, а наутро что-нибудь придумаю.
Где же она? Я больше не могу... Нет сил, жутко хочу спать. Прилягу тут ненадолго... Все... Все... Совсем чуток вздремну...
Я проснулся от какого-то стрекотания. Будто большой кузнечик издает эти звуки, но на кузнечика этот звук не сильно был похож. Скорее, напоминало какое-то жевание сухарей с помехами на радио. На часах было уже десять часов утра. СТОП! Сколько, десять утра? Но на улице до сих пор жуткая, непроглядная темень! Что за чертовщина тут происходит...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15 by VavereonПросмотров: 9Комментарии: 1
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