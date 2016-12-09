Эксперимент #205: Черный Ящер

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:52

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

I Love Creepypasta Просмотров: 54 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:52 by

Шел дождь. Первая неделя сентября выдалась достаточно теплой, но вот в последние дни дождь лил как из ведра. Темное небо, холодный ветер, слякоть, много грязной и мутной воды... В общем, погодка не из лучших. Для меня былa невероятно неприятной погодой. Большую часть своего времени я проводил в подземной лаборатории, откуда я и мои коллеги выходили во время отпуска или праздников. Я редко видел естественный свет, поэтому каждый раз мне приходилось подолгу привыкать к освещению. Поправив очки на носу, я прижал зубами сигарету. Щелкнув колесиком зажигалки, из огнива появилось пламя, которое зажгло табак, и в легкие повалил едкий дым. Убрав зажигалку в карман, я стал медленно покуривать, выдувая изо рта серые облачка.Мой коллега, мистер Грин, стоял рядом со мной и тоже курил. Мы смотрели куда-то в глубь леса, что был перед входом в лабораторию. Ничего необычного — лес как лес, правда, гораздо темнее, чем раньше. Птички свистели свои трели, вдали слышались голоса лесных зверушек, с мокрых хвойных веток стекали капельки дождевой воды, а я и мой коллега просто курили у замызганной двери, ведущей в подземный лабораторный комплекс.Все это время мы провели молча, однако мой друг решил завязать диалог. Он покашлял, после чего вынул сигарету изо рта и бросил окурок куда-то в грязную лужу.— Слыхал, что произошло на прошлой неделе? — спросил он.На прошлой неделе я отсутствовал. Моя дочь шла во второй класс, сын — в девятый, жена приболела, нужно было заплатить налоги. В общем-то, как только я завершил все важные и побочные дела у себя дома, я вновь отправился на работу. Никто мне так и не рассказал, что приключилось во время моего отсутствия, поэтому вопрос друга пробудил во мне любопытство.— Да никто не рассказывал, что я мог слыхать-то? — промямлил я, после чего задал главный вопрос, — И что же произошло?— Небольшой инцидент с Экспериментом Два-Ноль-Пять. Удивлен, что его так быстро отловили, — сказал Грин.— А подробнее? — спросил я.***Этот инцидент произошел с 4 сентября 2025 в 12:43, и по 5 сентября 2025 в 19:58. Центральным героем данного случая стал Эксперимент Два-Ноль-Пять (Двести Пять) под кодовым именем "Черный Ящер". Попытаюсь детально пересказать все события, однако уверен, что многое было пропущено.4 сентября в 12:43, д-р Вескер открыл дверь Отсека "Эндер", чтобы проверить состояние Эксперимента #205. Перед входом, в отсек был выпущен газ, который должен был нейтрализовать "Черного Ящера". К удивлению д-ра Вескера, эксперимент отсутствовал в комнате. Люди из специального отряда, который сопровождал д-ра Вескера обыскали весь отсек в поисках огромного монстра, но ничего не обнаружили.Обойдя отсек по второму кругу в 13:20, специальным отрядом было замечено, что лампы во второй части отсека были разбиты и не работали, в углах были странные царапины, а вентиляционный путь, по которому поступал стимулирующий газ был сильно поврежден.С 14:15, весь сектор лабораторного комплекса был эвакуирован — больше 5 отсеков были недоступны для ученых, а специальный отряд обследовал каждое закрытое помещение. Все дошло до того, что отряд предположил, что Эксперимент #205 не в лаборатории, а скорее всего на улице. При каких обстоятельствах он мог выбраться из защищенного научного комплекса — осталось неизвестным.5 сентября, примерно в 18:01, из поселка, находящегося недалеко от лабораторного комплекса, вышел мужчина. По свидетельствам близких и соседей, это был некий Гэри Йангмен, который отправился к озеру возле леса, чтобы как обычно поймать немного рыбы.Специальный отряд в это же время допрашивал местных жителей и пытался найти Эксперимент #205 вблизи поселка. Когда отряд шел мимо болот, непoдалекy они услышали крики и направились в сторону, откуда paздавались эти вопли. К сожалению, специальный отряд не успел спасти мужчину, но при этом всем, смогли напасть на "Черного Ящера".Будучи в замешательстве от внезапного появления отряда во время трапезы, Эксперимент #205 был сбит с толку, после чего, он был пойман специальным отрядом с помощью дротика с сывороткой, сделанной на основе стимулирующего газа, который запускался в отсек "Эндер".Гэри Йангмен скончался он тяжелых увечий (сломанные ребра, вырванный кадык, поврежденная трахея) и потери большого количества крови. Смерть установлена в 19:27.С помощью грузового транспорта, Эксперимент #205 был доставлен обратно в лабораторный комплекс и уже в 19:58 был полностью изолирован в восстановленном отсеке "Эндер", куда после пустили стимулирующий газ. "Черный Ящер" был окончательно нейтрализован.***Эта небольшая, но достаточно интересная история меня очень сильно удивила. Я и мистер Грин уже вошли в лабораторию, после чего я решил взглянуть на "Черного Ящера". Дело в том, что этим экспериментом я не занимался и в глаза его не видел. Были моменты, когда я мог увидеть краем глаза это чудовище, но из-за его темного окраса я не мог детально рассмотреть Эксперимент #205. Я знал о существовании "Черного Ящера", всегда хотел его разглядеть и изучить, однако было много работы. Эта история, а также наличие свободного времeни подогрели мой интерес к данному эксперименту, поэтому, с позволения д-ра Вескера, я зашел в отсек "Эндер", чтобы рассмотреть нейтрализованного "Черного Ящера"...Это было невероятно массивная рептилия черного цвета. Все тело "Черного Ящера" было покрыто фиолетовыми костными шипами, которые были невероятно острыми. Не смотря на то, что это было похоже на ящера, на самом деле это был мутант — в прошлом это был человек, который стоял у истоков нашей организации и принял участие в 66-ом эксперименте в 1950-х годах.Со временем, он мутировал, а после опыта (который и являлся настоящим Экспериментом #205), при котором в его гены внедрили гены рептилии, он превратился в огромную ящерицу ростом больше двух метров и весом больше 120кг. Несмотря на это, у "Черного Ящера" осталось кое-что от человека: руки эксперимента были человеческими, хоть и деформированными — например, был деградировавший мизинец, который не применялся монстром вовсе, а между пальцев были перепонки. Несколько зубов у "Черного Ящера" были человеческими, так же, как и язык. Строение позвоночника, таза и ребер было, как у человека, хоть и с изъянами.Признаться честно, находясь рядом с этим монстром было жутко... Нет, даже страшно! Меня все время утешали, что он надышался стимулирующего газа, но на душе было все равно неспокойно — будто у меня осталось несколько секунд до того, как он проснется...Также, по заверениям ученых, "Черный Ящер" способен чувствовать этот самый страх. Мне сказали, что если он и проснется, то бояться его ни в коем случае нельзя — нужно дышать ровно, контролировать эмоции и в упор не замечать то, что эксперимент будет делать — якобы, он пытается вызвать у жертвы ужас, постоянно провоцируя ее на неприятные эмоции: обнюхивая, облизывая, рыча, махая руками или хвостом и так далее.К счастью для меня, он не проснулся, и я вовремя вышел из отсека "Эндер". От данного исследования я получил просто бурю эмоций, что передать словами просто невозможно. Наверное, стоит закончить эту запись...

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