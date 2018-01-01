Тайна дневника

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Когда в обнаружила мамин дневник, мне многое стало понятно. И в то же время возникли новые вопросы. Мама сгорела от рака за 3 месяца. Ей было всего 57 лет. Разбирая ее шкаф, я оступилась, покачнулась и оперлась рукой на внутреннюю стенку. Она подалась под моей ладонью. Я потянули ее на себя, и она отошла, открыв моему взору тайник. А в нем — толстая тетрадь. Я было хотела позвать папу, но что-то меня остановило. Я решила, что посмотрю эту тетрадь сама…В ту ночь я ворочалась в кровати, боясь разбудить отца. Тетрадь, заполненная маминым убористым почерком, лишила меня покоя. Оказывается, моя мать была вовсе не святой. Когда она встречалась с папой, ее отправили на 3 месяца в столицу на повышение квалификации. Мать вернулась оттуда не одна. А со мной в животе. В столице она познакомилась с мужчиной. Роман вспыхнул со страшной силой. Он оказался женат. Когда Елена забеременела, и о романе узнала мать того мужчины, она назначила встречу. Настаивала на аборте, грозилась испортить жизнь, если Елена не отстанет от Володи, так его звали. Проклинала ее и ее нерождённого ребенка (то есть меня).А Володя по-тихому слился, Елена осталась с пузом. И вернулась в родной город. Чтобы прикрыть позор, моя бабка организовала свадьбу Елены и Виктора, моего нынешнего отца. А он, святая простота, в любви своей ничего не видел и не понял, что родилась я не семимесячной, а в срок. Я вспомнила все. И мамины командировки в столицу, откуда она возвращалась грустной. 10 лет они продолжались. И дядю Вову, с которым она меня познакомила, когда мне было 6 лет. Звонок какой-то женщины, которая назвала меня ублюдиной, когда я, десятилетняя девочка, подошла к телефону. Мама изменилась в лице и сказала, что какая-то сумасшедшая ошиблась номером…И вот теперь мамы нет, а я — есть. Живу, проклятая родственниками кровного отца…Под утро я забылась коротким сном, и мне привиделасьЯ очнулась, и гнев забурлил в душе. Я — та самая береза без корней. И все из-за того, что моя мать всю жизнь врала мне. И папе. Или дяде Вите? Как мне его теперь называть?! Как мне смотреть ему в глаза?! Зачем мать вообще хранила эту тетрадь? Я уехала в тот же день, ничего не объясняя папе.Не знала, как мне быть. Думала о том, что все мои неудачи — и нелюбимая работа, и маленькая зарплата, и короткая замужняя жизнь с алкоголиком и драчуном, и последующие годы одиночества — из-за того, что мать лгала мне с рождения. Я выросла во лжи, в семье без любви, и благополучие было показным. Кого расспросить, почему мать так поступила? Бабка умерла еще за год до маминой смерти, дед и того раньше. Кто еще был посвящен в эту грязь?Судьба подстроила мне встречу с давней знакомой, которая, как оказалось, увлеклась духовными практиками. Она, увидев, что я сама не своя, и поняв, что я не могу или не хочу облегчить душу откровениями, подсказала ритуал: если не знаешь, как поступить, и на сердце лежит камень, нужно держать 7 дней бескровный (без мяса и рыбы) пост. В течение этого времени ежедневно после пробуждения умываться святой водой и не вытирать лицо, давать высохнуть самому. Потом, не завтракая, ложиться на спину, на голый пол. Лежать, повторяя:Я схватилась за этот ритуал, как утопающий за соломину. После первых двух дней почувствовала облегчение. Я пришла к решению: найти кровного отца. Выяснила я вот что: жена ушла от Владимира, когда мне было 15 лет. Причина: его постоянные измены и — главное — тяжелый алкоголизм. Папаша мой пил беспробудно. Одно время даже бомжевал, пропал, его подавали в розыск. Но он нашелся сам, абсолютно опустившийся и полусумасшедший от пьянства недочеловек. Его мать разбил инсульт, она умерла. А вслед за ней отправился на тот свет и Владимир. Он умер 5 лет назад.«Знаешь, Софа, а ведь у тебя тяжелая карма, — выдала мне Юлия, подруга, с которой я смогла поделиться неприятными открытиями, — c корнями ты, положим, отчасти разобралась. Но ведь выросла-то ты во лжи. Плюс родовая печать алкоголизма, которой наградил тебя родной папаша, просто так не исчезает. А блуд его, блуд? Обрати внимание — ты-то хоть и не пьешь, но вот все твои мужчины, как на подбор — любители заложить за воротник. А многие еще и ходоки налево. Неспроста это!»Юлия нарыла контакты ясновидящей, некой Ангелины Светловой, и заполучила нужный для меня совет: обрубить родовые нити, которыми моя судьба привязана к дурным деяниям предков. Для этого нужно на рассвете прийти в березовую рощу (ах, мама, не зря снилась вместе с березой!), выбрать приглянувшееся дерево. Навязать на ствол длинных нитей по количеству лет (мне было тогда 35), выдернутых из моей одежды (я использовала для этого холщовую рубашку). Каждый раз говорить заговор: «Отдаю тебе, береза белая, родовую ношу. Узлом закрепляю, связь с собой, Софией, пресекаю. Истинно по велению Отца триединого, ангелов и архангелов!»Уйти оттуда, не оглядываясь, и молчать весь оставшийся день, что бы ни случилось. После этого родовая черная карма будет снята, и я смогу начать новую счастливую жизнь.Жизнь переменилась. Во-первых, когда я ехала в автобусе после ритуала, ко мне привязался мужчина. Пытался знакомиться. Я молчала. «Ты немая!» — «догадался» он. Я кивнула, чтобы отвязаться и не испортить ритуал. Его это не испугало. «Давай общаться по СМС! Вот мой номер телефона», — он сунул визитку. Забегая вперед, скажу, что знакомство окончилось нашей с Иваном (так его звали) свадьбой.Во-вторых, с немилой работы я ушла — у нас с Иваном бизнес, и я учусь на экономиста — как и хотела. Карму вроде бы я обрубила, но в душе была смута — как вести себя с папой? Снова врать? Но ясновидящая, верно, и это углядела — велела мне съездить в гости к отцу (которого я избегала видеть с момента, как я прочитала дневник). Я послушалась и навестила, наконец, отца. И вот что он мне сказал за ужином: «Софа, я догадываюсь, что с тобой происходит. Тебе, наверное, каким-то образом стало известно о Владимире». Я чуть со стула не упала.Оказалось, для отца мамино свинство не было тайной. Но он настолько ее любил, что решил — время расставит все по местам, все равно она поймет, кто ее истинная судьба. Мудрый папа. Вот кто истинный ангел! Ведь поняла-то, приняла, осознала и любила в ответ все оставшиеся годы! Правда, яд лжи разъел ее душу и тело, вылившись в итоге в смертельную болезнь. Сожрал маму рак… Папу я люблю по-прежнему, он мне — настоящий и родной. С Иваном ждем второго ребенка. Хоть и ближе к 40 годам, но я обрела истинную жизнь и счастье. Я исцелила душу … я свободна…Автор - София Ларина.

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