Тайна старой шкатулки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:53

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 337 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 09:04 by

Когда в 90-е годы закрылся наш НИИ, я, человек с высшим инженерным образованием, остался не у дел. И друг Мишка подкинул мне идею — заняться евроремонтами.Однажды нас наняли делать ремонт в квартире, расположенной в старинном доме конца XIX века. После революции его превратили в коммуналку. А после перестройки недвижимость превратилась в элитную, комнаты стали скупать нувориши. С нами в бригаде работала девушка Лариса — дизайнер и по совместительству малярша, обойщица, шпатлевщица и кто угодно. У нас с ней наметился роман. Тайный — я на тот момент уже был женат. Но Лариса и не собиралась уводить меня из семьи. Она вообще была странная, будто не от мира сего. Заказчик потребовал, чтобы мы убрали некоторые стены. Раньше это было проще — никаких тебе согласований.И вот мы начали. Лариса вздыхала, говорила, что это варварство ломать вековую историю! Мишка долбил стену перфоратором, стена плохо поддавалась. Вдруг перфоратор словно провалился в пустоту. Мишка остановился.— Слушайте, может, тут тайник с кладом?Я посмеялся:— Все, что здесь было заложено, давно украдено!А Лариса насторожилась:— Дай посмотреть!Подошла к стене и начала ее ощупывать. Из кладки вывалился кирпич.Мы, затаив дыхание, смотрели, как Лариса вынимает из стены небольшую деревянную шкатулку, покрытую толстым слоем вековой пыли. Мишка заорал:— Кто нашел — того и клад!И попытался отнять шкатулку у Ларисы. Она прижала грязную вещицу к груди с таким видом, как будто обрела дорогого родственника. Я подошел к ней, хотел забрать шкатулку, но Лариса держала ее крепко, помотала головой, прошептав:— Не трожь!В ее взгляде, обычно добром и спокойном, горел какой-то фанатичный огонь, тайная страсть необычайной силы. Словно Лариса готова была за эту шкатулку убить. Нас с Мишкой этот взгляд остановил.Друг мой заканючил:— Ларис, ну Ларис! Давай же посмотрим что там! Давай поделимся, если сокровища! Может, там бриллианты какой-нибудь графини!— Нет там бриллиантов. Дайте мне минуту, оставьте меня, я сама открою шкатулку, а потом позову вас, чтобы вы убедились, что ничего там нет!Шкатулка и мысли о гипотетических сокровищах словно свели Мишку с ума. Он орал, протестовал и не понимал, почему это Лариса должна в одиночестве открыть шкатулку. Он рвался взломать шкатулку прямо сейчас, но Лариса уперлась:— Я сама ее открою, а вы убедитесь, что там пусто! Это просто старая шкатулка, без цены. Отдайте ее мне!Я тоже не понимал, чего они так раздухарились из-за куска дерева, пусть и старинного.За спором мы не заметили, как Лариса тихонько выскользнула из комнаты на несколько секунд. А потом вернулась обратно, демонстрируя нам раскрытую шкатулку с маленьким блокнотиком в кожаном переплете. Никаких сокровищ. Но Мишка бесился, требовал обыскать воровку. Я протестовал. А Лариса, странно спокойная и удовлетворенная, сняла с себя все вещи, демонстрируя, что ничего не прячет. Совесть Мишкина куда-то подевалась, он обшарил одежду Ларисы, обыскал всю квартиру. Сокровищ не было. Бормоча извинения, друг мой признал свою неправоту. И плевался:— Эти буржуи все-таки сволочи. Кто станет прятать в стену пустую шкатулку?!Хозяину квартиры о происшествии мы докладывать не стали. Шкатулку и блокнот со странными записями, похожими на бред сумасшедшего, забрала Лариса. Никто не протестовал.После этого происшествия наша бригада внезапно распалась. Мишка с утра принес новость — нанимателя нашего грохнули. Я попытался дозвониться до Ларисы, но телефон ее молчал. Мишка же с того дня ушел в запой. Вот это удивляло, потому что друг мой раньше не пил. Я попытался возродить нашу бригаду, получив новый заказ, но Мишка стал абсолютно невменяем, а Лариса как в воду канула. По ее старому адресу меня встретила недовольная соседка и буркнула: «Съехала. И слава богу. Куда — не знаю!» Так вот и накрылся наш ремонтный бизнес медным тазом.К счастью, мои мозги, ненужные Родине, пригодились за бугром. Меня позвали работать в Штаты, и мы с женой эмигрировали. Спустя всего несколько лет я узнал, что Мишка спился и замерз на улице под забором. Что стало с Ларисой, я не знал, да и не интересовался. Она была в моей жизни лишь мимолетным увлечением. В Штатах у нас началась новая жизнь. Единственное, что ее омрачало, — это отсутствие детей. Мы не могли зачать ребенка уже 15 лет. Лена таскала нас сначала по врачам — они разводили руками. Лена подумывала об ЭКО и параллельно ходила по гадалкам и травницам. Я посмеивался над ее суевериями, но не мешал. Вдруг случится чудо?..Как-то раз жена прибежала домой возбужденная:— Костя, я смогла к ней наконец-то записаться на прием!— К кому? Мы же вроде обошли всех врачей.— Не к врачу, к мадам Лоре!Я понятия не имел, кто такая мадам Лора. Лена объяснила, что это такая известная то ли ведьма, то ли чудотворица. Мол, к ней люди годами очереди ждут, а тут такая удача.Назавтра мы отправились к мадам. Лена вошла в «приемную» одна. Я ждал за дверью. И тут вышла Лена.— Иди, — говорит, — тебя зовет мадам Лора. Хочет поговорить наедине.Я вошел. И остолбенел. Передо мной стояла Лариса.— Здравствуй, Костя. Узнаешь?И засмеялась.— Лара, ты? Как это ты тут? Ты ведьма?— Ага, ведьма, — кивнула Лариса. — Отчасти благодаря тебе. Помнишь ту шкатулку?И Лариса рассказала невероятную историю.В том доме, что мы ремонтировали, больше ста лет назад жила ее прабабка. Была та прабабка ведьмой. Но не природной, а выученной. То ли Распутин был ее наставником, то ли Кроули, то ли все понемногу, но прабабка была известной в узких кругах. Во время революции прабабку убили, остатки семьи из родового гнезда выселили. Тема эта была запретной, но все-таки правнучке колдуньи передалась легенда, что бабка свою силу запечатала в некой шкатулке, которую спрятала в одном из тайников особняка. Доступа туда у Ларисиной семьи не было.Пока не подвернулся шанс с тем ремонтом. И Лариса получила то, что хотела: старинную шкатулку с силой и с прабабкиным колдовским гримуаром.— Ларчик просто открывался, — засмеялась Лариса. — В прямом смысле. Надо было нажать на несколько точек на шкатулке — и она высвободила силу, которую должен был получить тот, кто откроет заветную шкатулку. А уж расшифровать бабкины записи было делом техники — она писала на древнегреческом, а я специально изучала этот мертвый язык в университете. Так вот, я вернула родовую силу и стала ведьмой.— А знаешь, когда нашлась шкатулка, наша бригада перестала существовать. Мишка вообще умер. А я вот…— Поделом твоему Мишке, — в глазах Ларисы сверкнули злые огоньки. — Нечего было обижать ведьму, унижать меня этими обысками. Сам себя погубил!Мне стало страшно.— А что тебе надо, я знаю! — сказала мадам Лора. — Хочешь, исполню твое желание? Комиссия будет небольшой…Я помотал головой:— Спасибо, Лариса, мы как-нибудь сами.Она рассмеялась:— Боишься меня? Ну, как знаешь! Удачи вам!Мы распрощались.Я не интересуюсь оккультным миром. Быть может, мадам Лора по-прежнему процветает. Но жене я запретил соваться в эту сферу. Кто знает, как аукнется запретный мир, когда ты к нему прикоснешься. Мишке вон как прилетело.Автор - Констанитин.

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