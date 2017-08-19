Долгие долги

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ранега Просмотров: 59 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 02:09 by

«И что вы там видели?»Этот набивший оскомину вопрос я слышу каждый раз, когда заходит разговор о причинах моих способностей, клинической смерти и о том, что у меня их было три. То ли все люди такие любопытные, то ли мне не везёт, но почти каждый из них непременно задаёт этот дурацкий вопрос. Чтобы отстали, я рассказываю про полет по яркому коридору до чистилища с двумя дверями в рай и ад и про невидимую силу, которая выталкивает меня обратно в моё тело со словами «Ещё не время». Все делают большие глаза, требуют подробностей, но я твёрдо настаиваю, что все три раза видел только это, и пафосно сообщаю, что моя миссия в этом мире пока не завершена. После этого на меня какое-то время настороженно и опасливо смотрят, но, не видя никаких принципиальных внешних отличий от других людей, довольно быстро теряют интерес к моей персоне как таковой и переходят на более занимательные темы. И вот тогда наступает моя очередь.Я расслабился, прикрыл глаза и стал внимательно рассматривать собеседника. Так-с… что мы имеем… На общем внешнем ярко-зелёном фоне многовато тёмно-красного, серого и чёрного, и это нехорошо – похоже, посетитель склонен к припадкам гнева и ярости. Внутренний фон – фиолетовый, что весьма и весьма неплохо. А вот наличие четырёх пульсирующих, будто дышащих, больших матово-серебристых искр говорит о том, что этот клиент обратился по адресу.Я незаметно опустил под стол руку и неслышно нажал кнопку – нужно сделать слепок для будущей работы. А пока послушаю, на что жалуется этот в целом вполне симпатичный человек и посмотрю, как изменяются цвета.Видеть я стал давно – после первой клинической смерти, наступившей вследствие неудачного прыжка на скейтодроме. Будучи пятнадцатилетним школьником, я раздражался оттого, что внутри каждого человека на ладонь ниже яремной впадины голограммно мерцает луковица, у кого побольше размером, у кого – меньше. Кроме меня, её никто не видел. Её нельзя было просто схватить и выбросить. Эти луковицы мешали мне сосредоточиться, поневоле я возвращался взглядом снова и снова, отчего не раз получал пощёчины от одноклассниц, которым казалось, что я пялюсь куда не следует.В семнадцать лет после второй "почти смерти" из-за случайного и незапланированного утопления, из которой меня вырвали искусственным дыханием и непрямым массажем сердца, я стал видеть ауру и различать слои «луковицы». Я заметил, что иногда – далеко не у всех, но и не слишком редко – несколько этих слоёв будто изъедены извилистыми червоточинками, иногда – будто один слой отходит от другого, отчего между ними образовались пустоты. Ещё встречалось отшелушивание, и пару раз оно было настолько сильным, что из-за отстающих чешуек луковица была похожа на цветок пиона. Тогда же я уловил взаимосвязь между цветом ауры и состоянием луковицы. Чистая светлая аура – гладкая ровная луковица без изъянов. И в зеркало смотрел, а как же. Моя луковица была самой обычной, как и аура, было даже как-то досадно.Со временем я привык к своим видениям, почти не обращал внимания на свет и мерцание и по-прежнему не имел ни малейшего понятия, что я такое вижу, и что всё это означает. Что-то почитал в Сети, конечно. Оказалось, ауру могут видеть многие. А вот луковицу…Пытался поступить в медицинский, но завалил химию. Пошёл в армию. В армии мне нравилось, хотел там остаться, но третья смерть перечеркнула мои планы. Очень невовремя мы с сослуживцами решили поесть хрустящих маринованных грибочков, купленных у бабульки на рынке. Сослуживцам ничего, слопали и не поморщились, а я посинел, стал задыхаться, потом горлом пошла пена… Откачать меня успели, но последствия для меня стали необратимыми, и теперь я знаю почти всё про эту самую луковицу.Вкратце немного теории. Аура – это отражение жизни человека, его характера, эмоций, мыслей, поступков, происходящих с ним случайных событий. С каждым днём жизни в ауру привносится всё больше штрихов и точек. В конце жизни эта аура сжимается вокруг луковицы и становится её неотъемлемой частью, внешней, до поры до времени, оболочкой, пока слой следующей ауры не накроет её поверх. Это действительно похоже на многослойную энергетическую луковицу, потому я и назвал её «сибула» – так моя эстонская бабушка называла слезоточивый овощ (это название мне нравится больше, чем «цыбуля» моего украинского дедушки). Пока человек живёт, его сибула покрыта слоем ауры предыдущего воплощения. Каждый слой этой луковицы так или иначе влияет на нынешнее существование человека, внешний – в большей степени, нижние – слабее. Понятия «кармический долг» или «кармическое предназначение» - всё оттуда. Не сделал что-то пять жизней тому назад, - всё равно должен сделать, в этом воплощении или в следующем – неважно. Не сделаешь – рано или поздно твоя сибула разрушится от воздействия многих слоёв, сгниёт до самого центра, и ты больше не переродишься. Потому что в центре – душа, нечему будет перерождаться. Червоточины на сибуле как раз и означают, что у человека имеется невыполненное действие из предыдущих жизней – начало червоточины показывает, из какой именно. Отслаивание слоев луковицы, наоборот, говорит о том, что в предыдущей жизни было совершено что-то, что нельзя было делать. Шелушение – это свидетельство того, что человек в прежних жизнях оказывал серьёзное влияние на чужие сибулы, вернее, на души.Откуда я всё это знаю? Не знаю. Есть у меня версия на этот счёт, но, чтобы её проверить, мне нужно снова ненадолго умереть, а я, понятное дело, не горю таким желанием – слишком уж неприятные все эти процедуры после реанимации.На самом деле, меня гораздо больше всегда занимал другой вопрос – зачем я это знаю? Неужели только для того, чтобы впустую развлекаться просмотром предыдущих жизней окружающих? Пусть меня считают безнадёжно сентиментальным альтруистом, но я хотел понять, как мои способности смогут приносить наибольшую пользу.Просто экстрасенсом я быть не хотел. Этого добра и без меня полно. Невелик фокус – увидеть и считать ауру, рассказать об имеющихся проблемах и получить мзду. А дальше? Что-то незначительное клиент, может, и исправит. Но он никогда не избавится от негатива, идущего из прошлых жизней. Почти каждый экстрасенс увидит в ауре следы влияния сибулы, самый продвинутый даже поймёт, что это отголоски прежних воплощений, но никто не сможет увидеть причину, а, следовательно, помочь, так сказать, глобально. Никто. Кроме меня.После армии я поступил на вечернее отделение юридического факультета и устроился работать в охранное предприятие. Работал там до получения диплома, после чего ушёл на вольные хлеба – открыл частное детективное агентство, постепенно собрал команду сотрудников, каждый из которых имел нужные мне способности – экстрасенсорные, конечно, куда ж без них. Потому что наш профиль – не слежка за неверными супругами или поиск украденного нелегального антиквариата. Мы ищем проблемы наших клиентов в их прошлых жизнях. Ищем и устраняем кармические конфликты. Тьфу-тьфу, недовольных нашей работой не было. А клиентов у нас немало, недавно купили ещё один шкаф для картотеки – дублируем электронную базу данных на всякий случай. Методик работы у нас много. Основная – на мне. Только я могу видеть сибулу. Поэтому, пока подчинённые выполняют мои задания, я в основном сижу в кабинете, делаю слепки аур и послойно сканирую сибулы.Четыре искры в ауре! Четыре кармических долга! Мой клиент всё что-то говорил о преследующих его неудачах, я же всматривался в искры на ауре. Цвет сердцевины поможет понять, в какой области имеется долг. Самый простой – розовый. Ну понятно, когда-то там что-то в сердечных делах не заладилось или банальная измена. Ярко-синий – тоже понятно, где-то пробита брешь в ответственности. И две коричневых – терпеть не могу работу с такими долгами – проявление алчности и жадности.Когда посетитель окончил повествование о своих мытарствах, я выпрямился в кресле и сказал:– Итак, давайте резюмируем. Как я понял, основное недовольство у вас вызывают по убывающей – нестабильное материальное положение, проблема с потенцией и бесплодие.– Если коротко, то – да, – кивнул клиент.– Ну что ж… сделаем всё, что в наших силах. Осталось провести небольшую безболезненную процедуру, и вы свободны. Мы выполним свою часть работы и сообщим о ваших дальнейших действиях, оплата услуг – по достижении результата или при вашем добровольном отказе от его достижения.Клиент усмехнулся.– И что, при таких условиях никогда не было случаев неоплаты? Если сказать, что результата нет.Я улыбнулся.– Были такие попытки. Но я вам очень… очень не советую так поступать. Результат всегда виден. А последствия необдуманных поступков очень непредсказуемы.Клиент покраснел.– Да я и не собирался, просто спросил. Что за процедура?Я жестом пригласил его в кабину, похожую на те, которые ставят в соляриях, и, когда он вошёл внутрь и закрыл дверцу, подошёл к монитору и запустил сканирование.Восемнадцать слоёв. Его душа очень молода, ещё жить да жить… Однажды была у меня клиентка – юная девушка, двадцати не исполнилось, а воплощений… что-то около тысячи, не помню точно. Две пачки бумаги ушло на печать сканов. Один лист – одна жизнь.Восемнадцать листов ровной стопкой легло в лоток. Человеку обычному покажется, что эти оттиски прошедших жизней похожи на нарисованные и небрежно раскрашенные цветными фломастерами пасхальные яйца. В общем, недалеко от истины – это всего лишь рисунки. Они отличаются от снятых в память сканера копий слоёв сибулы так же, как отличаются школьные контурные карты от настоящего земного ландшафта. Но они необходимы для оперативной работы, а потом для архива.Клиент попрощался и ушёл. Я налил кофе и стал просматривать сканы. Вопреки ожиданиям всё оказалось совсем просто именно с коричневыми долгами – оба они возникли в предыдущем, восемнадцатом, воплощении, а значит, их будет несложно отработать в самое короткое время.Я запустил видео-просмотр копии первого слоя сибулы (нумерация сложная, но логичная – воплощения считаются от ядра, то есть души, а слои – от внешнего, то есть в обратную сторону). На ускоренной перемотке просмотрел первые годы жизни, начиная с примерно шестнадцати лет уменьшил скорость и стал смотреть более внимательно.Это оказалось элементарно до скуки. В питерской коммуналке молодой мужчина умыкнул у нищей слепой соседки единственную оставшуюся ценность – старинный перстень, задёшево продал подпольному ювелиру, на вырученные деньги купил английский твидовый костюм, остроносые лаковые штиблеты и с шиком погулял в нэпманском ресторане. В этом же костюме он присутствовал на похоронах этой самой соседки. А спустя пару десятков лет этот же, хотя не столь молодой, мужчина, на вокзале забрал из чемодана отлучившейся многодетной матери, вдовы солдата, все без исключения продуктовые и промтоварные карточки. Конечно, это были далеко не единственные кражи, совершённые этим человеком, но именно эти случаи могли породить материальные проблемы кармического толка при следующем воплощении души.Идём дальше. Синий долг имелся на четырёх первых слоях. На пятом его не было. Значит, именно здесь его и нужно искать. Открыл видео с номером пять. Это четырнадцатое воплощение. Женщина. Так же перемотал детские годы, потом снизил скорость. Интересное, однако, воплощение. Крепостная балерина, по совместительству фаворитка владельца театра. Мать, будучи при смерти, письмом просила дочь приехать попрощаться, но танцовщица наморщила хорошенький носик и предпочла аплодисменты и букеты. Вот и причина бесплодия клиента – порок ответственности.Розовый. Его истоки обнаружились в девятом воплощении, на одиннадцатом слое. Это было интересно и горько – смотреть, как старается молодой шут с лютней в руках обратить на себя внимание спесивой дочери знатного вельможи, как он поёт и трясёт головой в красном трёхрогом колпаке, чтобы веселее звенели бубенцы в такт мелодии лютни. Как он, крадучись в темноте, приносит в беседку и кладёт ей на колени букет лиловых колокольчиков, как припадает на колено и целует её руку. Как она вскакивает, кричит на шута, сбегаются люди, и хозяин-вельможа отдаёт приказ наказать шута. Как шут умирает в страшных мучениях от жестоких побоев. А дочь вельможи – к слову, на мой вкус не такая уж и красавица, - так и не поняла, что этот шут был единственным за всю её жизнь, кто любил её чисто и бескорыстно. Потому что, если бы поняла, то не обзавелась бы кармическим долгом на следующий десяток воплощений.Ну вот, все причины обнаружены и запротоколированы. Моя часть работы выполнена. Теперь дело за аналитиком – он проведёт полный анализ собранной информации и определит наиболее предпочтительный способ отработки долга с учётом характера и личности клиента, исходя из его ауры. Это обязательное условие – учитывать характер. Глупо рекомендовать человеку завести собаку, если он в принципе терпеть не может животных – он-то, может, и заведёт, но и сам счастья не почувствует, и будущим своим воплощениям пару долгов за жестокое обращение с животными подкинет.Потом оперативник свяжется с клиентом, изложит ему наши выводы и рекомендации, и будет регулярно отслеживать изменения ауры. Это уже техническая часть работы.Что самое сложное в нашей деятельности? О, за диссертацию по этой теме можно было бы вручить Нобелевскую премию. Самое сложное – убедить клиента, что закрытие кармического долга возможно только при условии действительно добровольного и чистосердечного действия, по велению души, так сказать. Не потому, что долг давит и мешает жить – об этом даже думать не стоит, а потому, что по-другому поступить невозможно. Не само выполнение рекомендации трудно для клиентов, а перестройка всей своей личности, своих убеждений и потребностей. Был у нас случай – женщине нужно было усыновить ребёнка, чтобы отдать долг детоубийства. Усыновила. А искра в ауре как была, так и осталась. Потому что усыновить нужно было того ребёнка, к которому тянулась душа, а не того, который внешне её больше устраивал. Потом приходила к нам со скандалом, ребёнка вернула в детдом и махнула рукой на долг – «буду жить как жила, в следующей жизни отработаю».К счастью, мой клиент оказался другим. У него получилось почти всё. Взял под опеку одинокую соседскую старушку, помог многодетной семье оплатить лечение младшей дочери, принял на работу сторожем бездомного студента. И всё это от чистого сердца. На его ауре осталась только одна – розовая – искра. Тут уж сердцу не прикажешь. Рекомендацию аналитика – полюбить всей душой – он бы выполнить и рад, но трудно это, ох, как трудно взрослому человеку. По себе знаю.А мы продолжаем работать. Клиентов всё больше. Все хотят как можно быстрее избавиться от долгов. И я знаю, почему. Недавно появились кармические коллекторы, которые в прямом смысле выколачивают долги за то, что их клиентов в прежних жизнях обидели – ищут и находят нынешние воплощения обидчиков и расправляются с ни в чём не повинными людьми. Однажды мы с ними даже схлестнулись по одному делу – объектом их преследования стала моя клиентка, бывшая в одной из прошлых жизней жестоким голландским пиратом. Тогда всё закончилось мирно – я за неё поручился. Но меня на всех не хватит.Так что долги надо отдавать, и лучше поскорее. А ещё лучше – не допускать их появления, чтобы вашей душе в следующих жизнях жилось спокойно.

Ключевые слова: Кармический долг прошлая жизнь аура оплата долга авторская история

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