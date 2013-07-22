Он повсюду видел кресты

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:17 by

Я познакомилась с Кириллом в деревне у бабушки, где он на время отпуска снял дом. Сначала общались просто по-соседски, пару раз сходили вместе в кино и на дискотеку, а потом я поняла, что влюбилась, да и он вроде бы отвечал взаимностью, хотя иногда казался странным.— Прикинь, со мной это с самого детства: во всём вижу очертания креста. Чаще всего перевёрнутого! То палочки на земле какие-нибудь, то соломинки на дороге… Первое, что выхватывает моё зрение — это любое подобие креста…Как-то Кирилл предложил мне пройтись в сторону кладбища.— Отличное место для романтической прогулки! — с сарказмом прокомментировала я.— Там, за оградой, должна быть безымянная могила с крестом, хочу на неё посмотреть!— Ты бывал здесь раньше? — удивилась я, потому что знала: и могила и крест там действительно есть. Бабка не разрешала мне туда ходить и никогда не рассказывала, кто там похоронен.Кирилл быстро пошёл вперёд. Приблизившись к захоронению, погладил крест. Странно это…— Не знаю почему, но чувствую: человек, который здесь лежит, имеет ко мне отношение! Я же детдомовский. Случайно узнал, что мать из этих мест… Вот и приехал докопаться до истины…Однажды я зашла к нему. На стене увидела чёрно-белую фотографию. На ней- кладбище.— Ты вообще сбрендил? Сидишь и могилами любуешься? Так и до психушки недалеко!— У меня целая подборка подобных снимков с крестами. Особенно мне нравятся перевёрнутые… Как у Сатаны, — тут он невесело хмыкнул. — Да и не случайно всё это… Вот смотри…Кирилл снял футболку, и я увидела изображение креста на предплечье. Идиотская татуировка!— Это родимое пятно. Понимаешь, я сам замечаю за собой странности: меня привлекают кресты, но пугают храмы и церкви. Ведь это ненормально, правда?Я обняла его:— Не думай о плохом! Хочешь, останусь с тобой в эту ночь?— Наташка, я очень тебя люблю, но… Мы сможем быть вместе только тогда, когда я узнаю тайну своего рождения. Поэтому, сейчас уходи…Я расплакалась и убежала.А вечером решила расспросить бабушку. Помнит ли она мальчика, со странным родимым пятном в форме перевёрнутого креста? Бабуля ведь всю жизнь проработала акушеркой в нашем селе. Когда он услышала мой вопрос, то сильно побледнела.— Завтра же уезжай отсюда. Он и тебя сведёт в могилу, как это сделал его отец с Дарьей. Я хорошо помню эту историю….Вдруг за окном мелькнула тень. Я вышла во двор — там стоял Кирилл.— Я пришёл поговорить с тобой, но… нечаянно услышал бабкин рассказ … Люблю тебя, Наташка, но… прошу забудь меня!… Я исчезну из твоей жизни навсегда.— Постой… это всё бред какой-то… страшилки для детей…— Бред?! — закричал он. — А знаешь, что я подумал о тебе, когда увидел? Кровь с молоком — девушка! Вот родила бы мне такая красавица наследника!…Он ушёл… и больше я Кирилла никогда не видела. Но каждый год… в день смерти Дарьи… на её могиле появляется букет красных роз. Кажется, я знаю кто его приносит…Автор - Наталья.

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