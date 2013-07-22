Он повсюду видел кресты

Он повсюду видел крестыЯ познакомилась с Кириллом в деревне у бабушки, где он на время отпуска снял дом. Сначала общались просто по-соседски, пару раз сходили вместе в кино и на дискотеку, а потом я поняла, что влюбилась, да и он вроде бы отвечал взаимностью, хотя иногда казался странным.
— Прикинь, со мной это с самого детства: во всём вижу очертания креста. Чаще всего перевёрнутого! То палочки на земле какие-нибудь, то соломинки на дороге… Первое, что выхватывает моё зрение — это любое подобие креста…
Как-то Кирилл предложил мне пройтись в сторону кладбища.
— Отличное место для романтической прогулки! — с сарказмом прокомментировала я.
— Там, за оградой, должна быть безымянная могила с крестом, хочу на неё посмотреть!
— Ты бывал здесь раньше? — удивилась я, потому что знала: и могила и крест там действительно есть. Бабка не разрешала мне туда ходить и никогда не рассказывала, кто там похоронен.
Кирилл быстро пошёл вперёд. Приблизившись к захоронению, погладил крест. Странно это…
— Не знаю почему, но чувствую: человек, который здесь лежит, имеет ко мне отношение! Я же детдомовский. Случайно узнал, что мать из этих мест… Вот и приехал докопаться до истины…
Однажды я зашла к нему. На стене увидела чёрно-белую фотографию. На ней- кладбище.
— Ты вообще сбрендил? Сидишь и могилами любуешься? Так и до психушки недалеко!
— У меня целая подборка подобных снимков с крестами. Особенно мне нравятся перевёрнутые… Как у Сатаны, — тут он невесело хмыкнул. — Да и не случайно всё это… Вот смотри…
Кирилл снял футболку, и я увидела изображение креста на предплечье. Идиотская татуировка!
— Это родимое пятно. Понимаешь, я сам замечаю за собой странности: меня привлекают кресты, но пугают храмы и церкви. Ведь это ненормально, правда?
Я обняла его:
— Не думай о плохом! Хочешь, останусь с тобой в эту ночь?
— Наташка, я очень тебя люблю, но… Мы сможем быть вместе только тогда, когда я узнаю тайну своего рождения. Поэтому, сейчас уходи…
Я расплакалась и убежала.
А вечером решила расспросить бабушку. Помнит ли она мальчика, со странным родимым пятном в форме перевёрнутого креста? Бабуля ведь всю жизнь проработала акушеркой в нашем селе. Когда он услышала мой вопрос, то сильно побледнела.
— Завтра же уезжай отсюда. Он и тебя сведёт в могилу, как это сделал его отец с Дарьей. Я хорошо помню эту историю….
Девушка выросла в нашем селе. Родители у неё погибли. Дед её воспитывал. Когда Даше было восемнадцать лет, в деревне мужик молодой объявился, Эльдар, всегда в чёрном ходил, не здоровался ни с кем. Только глянет хмуро и отвернётся. В селе к нему с недоверием относились, а Дашку он словно приворожил. Вскоре они в её доме жить вместе стали, дедуля её на тот момент уже умер. Молодая жена с каждым днём всё бледнее и запуганнее становилась. Когда забеременела, так и вовсе из дома выходить перестала… Никогда не забуду того ночного дежурства: на улице ливень, ветер воет, ветки деревьев в окна больницы стучат. Вдруг кто-то стучит. Открыла. На пороге Даша: растрёпанная, лицо всё в саже.
— Скорей, Матвеевна. Рожаю я…
Ну, а потом и вовсе всё как в страшном сне. Мальчонку то я приняла. А мать его и говорит:
— Спрячь его, а утром милицию вызовешь. Скажешь, подбросили ребёнка под двери. Умоляю, сделай как я прошу!.. Знаешь, как муж меня называл? Кровь с молоком! Он то ли сатанист, то ли ведьмак… Уверена: это вообще не человек! Ему наследник нужен был, чтобы творить свои чёрные дела… Все стены в доме были увешаны перевёрнутыми крестами! Это же знак Сатаны! Вот я и решилась уничтожить зло… Боюсь, мой мальчик уже унаследовал адские гены своего отца… Убить бы… его…
— Ребёнка? Ты что мелешь?
— Я давно готовилась, — она жутко расхохоталась. — В подпол соломки натаскала. Деревяшку подходящую заточила, а бензин от дедова мотоцикла остался. Только схватки начались, я Эльдара по голове молотком стукнула, в погреб столкнула, кол осиновый в грудь вбила, облила всё бензином и подожгла. Не выбраться ему из огня!… А сына убить … рука не понимается, — она прикрыла глаза.
Я подумала, что роженица просто бредит, дала ей успокоительное, а утром обнаружила, что она сбежала. Сделала всё, как Дарья просила: вызвала милицию — мальчика забрали в приют. Но слова её оказались правдой. Дом выгорел дотла. Ничего не осталось. Через время бедняжку нашли повешенной в лесу, недалеко от кладбища. Там её и похоронили… Все решили, что Даша сошла с ума… Я и крест ей поставила, надпись со временем выгорела, только дата смерти и осталась…..
Вдруг за окном мелькнула тень. Я вышла во двор — там стоял Кирилл.
— Я пришёл поговорить с тобой, но… нечаянно услышал бабкин рассказ … Люблю тебя, Наташка, но… прошу забудь меня!… Я исчезну из твоей жизни навсегда.
— Постой… это всё бред какой-то… страшилки для детей…
— Бред?! — закричал он. — А знаешь, что я подумал о тебе, когда увидел? Кровь с молоком — девушка! Вот родила бы мне такая красавица наследника!…
Он ушёл… и больше я Кирилла никогда не видела. Но каждый год… в день смерти Дарьи… на её могиле появляется букет красных роз. Кажется, я знаю кто его приносит…
Автор - Наталья.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:17
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 1
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