Крест для Креста

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:36

vasilina_apelsina Просмотров: 1 515 Комментарии: 19 +18 Вчера, 15:36 by

Леха пацаном был правильным. Мог решить любую проблему, денег подкинуть, сходку разрулить. Уважали его все, кто в теме, да и те, кто просто жил в нашем городке. Помогал он всем, взамен брал сущую мелочь с людей, которые были в безвыходной ситуации. Нательный крестик. Поэтому его и называли - Крест.Время смутное для небольшого городка, да и для всей страны в целом, середина 90-х годов.У Креста было все, что только душа могла пожелать: дом, женщины, деньги, машины А-класса. Его уважали и боялись, конечно, при таком раскладе были и враги, и завистники. И такие, как я, что работали на него. В круг его приближенных попадали только избранные люди, сумевшие пройти проверку. Мне нужно было принести крестики. Да вот только кресты эти должны быть сняты с покойника, с трех разных покойников. В этом и заключалось мое задание-проверка.Мне было на тот момент девятнадцать лет, я был полный отморозок. Эта проверка для меня казалось проще некуда. Да, блин, я думал, что это пущая ерунда. Тем более в нашем морге знакомый работал сторожем. Две бутылки водки, блок "Marlboro", и я прошел. Страха у меня не было, вокруг кафель, запах формалина, свет. В ординаторской голоса. Я удивился, что трупы просто лежали на каталках в коридоре. Долго я не медлил, пока в ординаторской болтали. У одного из трупов крестик висел поверх одежды. "Вот везуха!" - подумал я и дернул. Цепочка порвалась, на шее выступила бурая кровь. Челюсть покойника слегка приоткрылась, и он издал странный звук, как выдох со скрипом. Я резко отшатнулся в сторону. На мгновение оказался вне времени. Быстро пришел в себя, оглянулся. На остальных трупах крестов не было, да лазить под одеждой покойников было неприятно. Поживившись одним крестом, я спешно ушел.За воротами морга было, тихо и прохладно. В этот момент я четко решил вернуться через пару дней. Мой трофей лежал у меня в кармане и доставлял смешанное чувство страха, радости и экстрима. Это как получить медаль за соревнование. Соревнование под названием "Мне не слабо!".Крест принес домой, положил его на антресоль с моими школьными кубками. И спокойно завалился спать. Что точно мне снилось, я не помню, но сон был неприятным.Звонок в дверь разбудил меня. Это был Паха-малой - мой кореш. С детства вместе занимались борьбой. Крест подогнал ему девятку, и нам надо было срочно ехать на тридцатый километр. Отжать заправку у Маратика.Новенькая девятка дважды глохла, пока мы ехали по городу, на трассе порвался ремень ГРМ. Когда мы добрались до заправки Маратика, то увидели, что из живых остался только Крест, десять искалеченных трупов лежали с открытыми глазами. Мне же надо было дождаться мусоров и до их приезда собрать гильзы, биты. Все прибрать, а Паха-малой повез Креста в область. Я все сделал правильно и, конечно, снял кресты с пацанов. Не упускать же такой шанс? На это раз моими трофеями стали пять золотых крестиков. А пацанам уж все равно.У меня было шесть крестиков. Три я отдал Кресту. Хотя он и так после заправки Маратика взял меня в свой круг. А тот первый крестик я стал считать за особый трофей, с гордостью носил его. Думал, что именно в морге тот труп дал мне разрешение, право на общение с трупами. Да и действительно, будучи некрещенным и нося тот крестик, мне удавалось выбраться из любой передряги.Со временем я стал правой рукой Лехи Креста. Все в моей жизни было отлично, но за погоней к власти, деньгам, женщинам даже не заметил, что остался один. У меня не осталось друзей и близких. Родители умерли, друзья погибли, женщины остаются не больше, чем на ночь.Иногда, когда я сижу в своем доме наедине с собой, то ко мне приходят голоса. Голоса говорят мне о делишках моей молодости. Я часто оправдываюсь перед ними, пытаюсь их прогнать, но они приходят все чаще и чаще.Вы спросите: что же стало с Лехой–Крестом? Он умер в день своего рождения, в возрасте сорока лет. В момент его смерти на его груди лопнул его огромный золотой крест, а под крестом остался ожог.Я же и сейчас ношу на себе тот трофей из морга. И продолжаю верить, что он приносит мне удачу. Я жив, здоров и чертовски богат, а голоса - это капля моей совести.

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