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Истории из жизни

Крест для Креста

Леха пацаном был правильным. Мог решить любую проблему, денег подкинуть, сходку разрулить. Уважали его все, кто в теме, да и те, кто просто жил в нашем городке. Помогал он всем, взамен брал сущую мелочь с людей, которые были в безвыходной ситуации. Нательный крестик. Поэтому его и называли - Крест.

Время смутное для небольшого городка, да и для всей страны в целом, середина 90-х годов.
У Креста было все, что только душа могла пожелать: дом, женщины, деньги, машины А-класса. Его уважали и боялись, конечно, при таком раскладе были и враги, и завистники. И такие, как я, что работали на него. В круг его приближенных попадали только избранные люди, сумевшие пройти проверку. Мне нужно было принести крестики. Да вот только кресты эти должны быть сняты с покойника, с трех разных покойников. В этом и заключалось мое задание-проверка.

Мне было на тот момент девятнадцать лет, я был полный отморозок. Эта проверка для меня казалось проще некуда. Да, блин, я думал, что это пущая ерунда. Тем более в нашем морге знакомый работал сторожем. Две бутылки водки, блок "Marlboro", и я прошел. Страха у меня не было, вокруг кафель, запах формалина, свет. В ординаторской голоса. Я удивился, что трупы просто лежали на каталках в коридоре. Долго я не медлил, пока в ординаторской болтали. У одного из трупов крестик висел поверх одежды. "Вот везуха!" - подумал я и дернул. Цепочка порвалась, на шее выступила бурая кровь. Челюсть покойника слегка приоткрылась, и он издал странный звук, как выдох со скрипом. Я резко отшатнулся в сторону. На мгновение оказался вне времени. Быстро пришел в себя, оглянулся. На остальных трупах крестов не было, да лазить под одеждой покойников было неприятно. Поживившись одним крестом, я спешно ушел.
За воротами морга было, тихо и прохладно. В этот момент я четко решил вернуться через пару дней. Мой трофей лежал у меня в кармане и доставлял смешанное чувство страха, радости и экстрима. Это как получить медаль за соревнование. Соревнование под названием "Мне не слабо!".

Крест принес домой, положил его на антресоль с моими школьными кубками. И спокойно завалился спать. Что точно мне снилось, я не помню, но сон был неприятным.
Звонок в дверь разбудил меня. Это был Паха-малой - мой кореш. С детства вместе занимались борьбой. Крест подогнал ему девятку, и нам надо было срочно ехать на тридцатый километр. Отжать заправку у Маратика.
Новенькая девятка дважды глохла, пока мы ехали по городу, на трассе порвался ремень ГРМ. Когда мы добрались до заправки Маратика, то увидели, что из живых остался только Крест, десять искалеченных трупов лежали с открытыми глазами. Мне же надо было дождаться мусоров и до их приезда собрать гильзы, биты. Все прибрать, а Паха-малой повез Креста в область. Я все сделал правильно и, конечно, снял кресты с пацанов. Не упускать же такой шанс? На это раз моими трофеями стали пять золотых крестиков. А пацанам уж все равно.

У меня было шесть крестиков. Три я отдал Кресту. Хотя он и так после заправки Маратика взял меня в свой круг. А тот первый крестик я стал считать за особый трофей, с гордостью носил его. Думал, что именно в морге тот труп дал мне разрешение, право на общение с трупами. Да и действительно, будучи некрещенным и нося тот крестик, мне удавалось выбраться из любой передряги.
Со временем я стал правой рукой Лехи Креста. Все в моей жизни было отлично, но за погоней к власти, деньгам, женщинам даже не заметил, что остался один. У меня не осталось друзей и близких. Родители умерли, друзья погибли, женщины остаются не больше, чем на ночь.
Иногда, когда я сижу в своем доме наедине с собой, то ко мне приходят голоса. Голоса говорят мне о делишках моей молодости. Я часто оправдываюсь перед ними, пытаюсь их прогнать, но они приходят все чаще и чаще.

Вы спросите: что же стало с Лехой–Крестом? Он умер в день своего рождения, в возрасте сорока лет. В момент его смерти на его груди лопнул его огромный золотой крест, а под крестом остался ожог.
Я же и сейчас ношу на себе тот трофей из морга. И продолжаю верить, что он приносит мне удачу. Я жив, здоров и чертовски богат, а голоса - это капля моей совести.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:36
Вчера, 15:36 by vasilina_apelsinaПросмотров: 1 515Комментарии: 19
+18

Ключевые слова: Крест морг лихие 90-е трупы убийства сходка голоса авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 457
Интересно зачем Кресту чужие кресты нужны были? Плюс)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: КИМ
Вчера, 17:11
+6
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 157
Оно бы всё хорошо,но где мистика? Очень неплохо смотрелась бы в разделе "творческое",где ожог "креста" при кончине,не вызвал бы вопросов. Ну или подозрения,что вампиром был сердешный,но для того раздела как раз,самое оно.А так...Бандитские хроники с попыткой привязать немного мистики.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 17:14
+4
Группа: Посетители
Репутация: (779|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 639
..Хм... машина А-класса.... Если по классификации "Мерседес", то какая-то лоховская у Креста машинёнка была...
..А по истории... Ну каждому приходит по заслугам... Вон, Березовскому тоже не прокатило: страну, народ кидал, жил красиво, а потом на шарфике в ванной и удавился.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Pmariam
Вчера, 17:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (164|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 559
Цитата: КИМ
Очень неплохо смотрелась бы в разделе "творческое",где ожог "креста" при кончине,не вызвал бы вопросов.
я думаю, что мистика - это ожог под крестом, и голоса. Вот что они говорят, о каких делишках? с укором или как? просят вернуть кресты?
Написано хорошо, как всегда!
Единственное у меня не укладывается: разве в морге трупы одетыми держат? на днях дочитала "Заметки санитара морга". там как-то все по-другому описано. Могу допустить, что там стояли каталки с вновь прибывшими и не раздЁванными, но это мелочь.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#5 написал: lidia1
Вчера, 17:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 573
Интересная мистическая история. То, что герою истории везёт, говорит о том, что его охраняют Тёмные силы. Пока. Рано или поздно они потребуют оплаты за везение. Похоже, герой это понимает.Каждый сам делает свой выбор.+++++5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#6 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 17:44
+7
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Репутация: (779|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 639
...А ещё вот подумал: странный фетиш у Креста был: крестики с покойников коллекционировать... И ещё: что мешало кандидатам к приближённым тупо купить крестики в церковном ларьке и предъявить " вот, якобы, я подрезал у покойничков".... Или Крест тупой, или его "люди" на всё голову уроненные были smeh
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#7 написал: Elinor
Вчера, 18:04
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 16
Про лопнувший крест в день смерти явно приукрашено)
Зарегистрирован: 29.08.2016
#8 написал: Cottonmouth
Вчера, 18:14
+6
Группа: Посетители
Репутация: (51|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 639
Цитата: Elinor
Про лопнувший крест в день смерти явно приукрашено)

не думаю. Когда убивали моего папу,в это же время на моём сыне лопнула цепочка с крестиком, которую мой папа ему дарил. В этот же момент у меня сдавило грудь сильно и ни с того ,ни с сего захотелось разрыдаться
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#9 написал: az.ecmb
Вчера, 18:58
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1193|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 719
За историю плюс. Нестандартно.
Но подслушанной оказалась байка
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#10 написал: Ksenya078
Вчера, 19:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 747
Интересно, зачем ему крестики с покойников нужны - не понятно и куда он их складывал, это ж отдельное место для такой коллекции нужно, кому он эти крестики показывал или предъявлял? Еще и отдельный человек для этих целей бегал, собирал. Мда... А голоса, думаю, ни к чему хорошему не приведет такое общение, все-таки, не хорошо ходить по моргам, крестики снимать. История впечатлила, однозначно, плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#11 написал: Tigger power
Вчера, 19:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 457
Слышала, что нельзя чужие крестики брать, выражение "каждый несет свой крест" не просто так имеет место в нашей жизни, т.е. забирая чужой крест, забираешь и тяготы которые суждены этому человеку по жизни, поэтому и интересно для чего Крест собирал кресты. Вот в этом для меня лично огромная мистика, а где бы смотрелась данная история это сугубо личное мнение каждого, по моему тут отлично смотрится.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#12 написал: kas11
Вчера, 20:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (192|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 144
выражение "нести чужой крест " не из пальца высосано.... из этой истории каждый найдет для себя пищу для размышлений... кому мистика,кому тяжкие 90е,неподдающиеся логике...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#13 написал: Talisha
Вчера, 20:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (628|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 601
Цитата: Tigger power
Слышала, что нельзя чужие крестики брать, выражение "каждый несет свой крест" не просто так имеет место в нашей жизни, т.е. забирая чужой крест, забираешь и тяготы которые суждены этому человеку по жизни, поэтому и интересно для чего Крест собирал кресты. Вот в этом для меня лично огромная мистика, а где бы смотрелась данная история это сугубо личное мнение каждого, по моему тут отлично смотрится.

Так то с живых У мёртвых уже какие тяготы? Может он как защиту пытался использовать, притянуть к себе побольше её, забрав у покойных?:-) Или вызов высшим силам, мол, вон я какой, ничего святого для меня нет! У таких людей своя философия, как правило.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#14 написал: lidia1
Вчера, 20:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 573
В 90х годах крутые ребята не задумывались о тонкостях веры, и крестики собирали как коллекцию, на память о своих "подвигах". И жестоко за свою глупость поплатились. Герою истории кажется, что он избежал наказания. Это не так. Лучше бы бежал в церковь, каяться и просить у Бога прощения. А чужой крестик отдать священнику, или повесить на оградку могилы своих "братков". Это, возможно, спасёт его и его потомков от родового наказания. И самому станет легче на душе.
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#15 написал: Tigger power
Вчера, 21:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 457
Talisha
"Уважали его все, кто в теме, да и те, кто просто жил в нашем городке. Помогал он всем, взамен брал сущую мелочь с людей, которые были в безвыходной ситуации. Нательный крестик". Ну, а вот эти то с живых собирались smirk
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#16 написал: kas11
Вчера, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (192|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 144
Цитата: Talisha
Цитата: Tigger power
Слышала, что нельзя чужие крестики брать, выражение "каждый несет свой крест" не просто так имеет место в нашей жизни, т.е. забирая чужой крест, забираешь и тяготы которые суждены этому человеку по жизни, поэтому и интересно для чего Крест собирал кресты. Вот в этом для меня лично огромная мистика, а где бы смотрелась данная история это сугубо личное мнение каждого, по моему тут отлично смотрится.

Так то с живых У мёртвых уже какие тяготы? Может он как защиту пытался использовать, притянуть к себе побольше её, забрав у покойных?:-) Или вызов высшим силам, мол, вон я какой, ничего святого для меня нет! У таких людей своя философия, как правило.

.... и как правило,плохой конец...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#17 написал: КИМ
Вчера, 21:35
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 157
Цитата: Pmariam
я думаю, что мистика - это ожог под крестом, и голоса. Вот что они говорят, о каких делишках? с укором или как? просят вернуть кресты?

Раз уж ко мне обращение,то пожалуй отвечу) Ожог под крестом,это скорее всего людская молва,а "голоса" не до конца задушенная совесть)
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#18 написал: Сирин
Сегодня, 03:42
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Репутация: (59|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 775
Плюс. Написано хорошо, но слишком художественно оформленное, особенно в конце))) вообще брезгливо читать истории про таких людей, как рассказчик, ни мозгов, ни совести. Занимался всякой грязью и швалью, даже со своих не побрезговал снять кресты. И судя по рассказу, с возрастом ума не нажил. Таких людей даже не жалко, а наоборот хочется, чтобы поскорее их "учить" начали.
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#19 написал: Santussa
Сегодня, 03:46
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Комментариев: 52
Простите конечно, но больше похоже на отрывок из криминального сериала. Та и снять крест с покойника в морге, а затем носить его как талисман, думая что покойник дал добро, лично мне кажется странным, мягко говоря.
Зарегистрирован: 13.01.2015
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