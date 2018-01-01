Тайна старого монастыря

Тайна старого монастыряЯ отношусь к странному типу людей, которые совсем не видят снов. Даже в детстве, засыпая, видел только темноту. Но этот страшный сон мне приснился лишь однажды, когда моя жизнь покатилась под откос, и стал пророческим.
После тяжёлого развода с женой я снял полдома у одной приятной бабушки на окраине города. Закончив дела с переездом лишь к вечеру, долго ворочался в постели. На новом месте никак не мог уснуть.
Неожиданно мне показалось, что по комнате движется какая-то мрачная тень в монашеской рясе. Я, конечно, в призраков не верю, поэтому машинально потянулся за табельным оружием, но понял, что сплю. Снились длинные и запутанные коридоры монастырского подземелья. Мы куда-то шли во мраке, монахи несли за мной тяжёлые ящики, наполненные церковными сокровищами. «Золото монастыря не должно достаться врагу!» В свете факелов я достал из сумы каменную статуэтку двуликого ангела. Неизвестный мастер сделал его с двумя лицами: смеющимся и хмурым. Я вставил статуэтку ангела смеющимся ликом в проём стены, и она открылась. После того как монахи спрятали ящики с золотом и церковными предметами в тайник, просунул хмурую ипостась ангела в тот же проём, и дверь закрылась.
— Бегите через подземный ход, братья! Тайну двуликого ангела нужно сохранить! — крикнул я во сне, вручив статуэтку старшему схимнику.
Монахи ринулись в темноту подземелья, я со спокойной душой пошёл к выходу. Выполнил свою миссию и знал: Господь меня не оставит. Выйдя же в монастырский двор, понял, что ошибся. Враги, ворвавшись в город, уже брали штурмом ворота. В мою грудь вонзилась стрела…
Открыв глаза, я ещё находился под влиянием сна и не сразу понял, где нахожусь. На моей груди сидел чёрный кот моей хозяйки. Начинался новый день…
Когда приехал в отдел, шеф положил передо мной папку с новым уголовным делом.
— Витя, у нас тут исторический музей грабанули. Возьми это дело под свой контроль. Разберись, что там у них ценного пропало.
Когда приехал на место преступления, там уже работали эксперт и проводник с собакой.
— Как дела, Анатолий? Кража серьёзная? — спросил я, подавая руку эксперту.
— Похищена каменная статуэтка тринадцатого века! — объяснил он. — Собака след не взяла, сейчас напишу вам заключение. Вот, посмотри! — он протянул фотографию.
Я взглянул и обомлел. Это была статуэтка двуликого ангела из моего сна…
Нарушив первую заповедь сыщика — «ничему не удивляться», — я остолбенело стоял посреди музея и рассматривал девушку, которая совсем не была похожа на музейного работника. Мужчины часто становятся рабами стереотипов. Я тоже привык считать, что женщины, работающие в музее, серые и бледные. Поэтому появление среди них рыжеволосой красавицы совершенно выбило меня из колеи. Высокий рост, стройный стан, длинные ноги, синие глаза и упоительный вырез декольте, прикрывавший упругую грудь, — способны были завести любого мужика. У меня за сорок лет было много женщин, но такую красавицу я видел впервые.
— Ирина, работник музея, — представилась она, протягивая мне руку.
— Майор Павлов. Мне хотелось бы получить у вас консультацию по поводу кражи.
— Пропала статуэтка тринадцатого века. Очень ценная и таинственная. Ведь о двуликих ангелах в Библии ничего нет. Сведения о ней очень скудны. Существует легенда, что её ищет монах, потерявший свою душу. Говорят, он спрятал сокровища в подземельях монастыря и до сих пор их ищет. А ангел — ключ к этим сокровищам. Наш штатный историк, Андрей Сергеевич, даже работу написал на эту тему. Жаль, что он уволился, пропил квартиру, и мы сейчас не знаем, где он, — рассказывала Ирина.
Повинуясь чутью сыщика, я решил пробить эту музейную красотку по базе. А заодно и загадочного пьяницу-историка. Тут меня ожидал сюрприз. Красотка «забыла» сказать, что спившийся историк был её бывшим мужем…
Я вышел на улицу. Вечерело, дождь лил как из ведра. Проходя через безлюдный двор, неожиданно заметил на стене чёрную тень, напоминавшую монаха в рясе. Она как будто звала меня за собой. Это был какой-то гипноз, и, повинуясь ему, я последовал за загадочной сущностью. Дождь усиливался. Мой странный проводник привёл меня к пустырю,на окраине города. Там, материализовавшись из воздуха, тень превратилась в фигуру монаха. Призрак показал костлявой рукой на кусты шиповника и исчез. Мне показалось, что я уже начинаю сходить с ума из-за своей собачьей работы, но неожиданно услышал в этих кустах хрипы и какую-то возню.
Не раздумывая, бросился туда и увидел, как маньяк в рясе монаха душит Ирину! Профессиональный инстинкт сработал мгновенно. Я вмазал ублюдку кулаком в подбородок. Он, не ожидая нападения, потерял равновесие, отпустил свою жертву и упал на землю. Помня простую истину о том, что в бою правил нет, я ударил негодяя ногой в живот и уже хотел надеть ему наручники, но мужик ловко вывернулся, вскочил и побежал. У меня в руках остался только чёрный кусок его рясы. Преследовать преступника я не стал, так как должен вызвать «скорую помощь» Ирине. Когда медики прибыли, я позвонил своему другу, полковнику Сергееву, и сказал: «Игорь, я, кажется, упустил душителя!»
Год назад в нашем городе объявился маньяк, душивший молодых женщин. Его дело вёл мой старинный приятель, Игорь Сергеев, но ему никак не удавалось выйти на след убийцы. Через три дня я пришёл в больницу к Ирине. Она уже пришла в себя, но ещё не могла говорить.
— Ваш бывший муж — вор и убийца. Почему вы его покрывали? Где этот человек может прятаться?
«Он похитил нашего сына и скрывается в подземелье монастыря!» — написала Ирина на листке, говорить она ещё не могла.
Дальше и вовсе началась настоящая чертовщина — я следовал не логике, а ощущениям из своего сна.
Оставив записку шефу, отправился к развалинам монастыря. Сам не знаю, как нашёл вход, долго блуждал по его запутанным, пахнущим затхлой сыростью коридорам. В те минуты разум не повиновался мне. Я уже не был майором Виктором Павловым, а древним монахом, прятавшим сокровище своего ордена от врагов. Наконец, свет моего фонаря выхватил из тьмы фигуру в оборванной рясе.
— Открывай стену, проклятый божок, я ведь столько жертв тебе принёс! — шептал душегуб, тыкая фигурку ангела в проём стены.
— Ты ошибаешься, это настоящий ангел, и он дарит сокровища только хорошим людям! Куда ты дел мальчика, кровопийца? — гаркнул я на маньяка, и мой голос эхом разнёсся по подземелью.
— Сдал в детский дом под чужой фамилией, а эти проклятые сокровища вместе с подземельем я взорву! Оно станет нашей с тобой могилой! — заорал историк, показывая мне динамитную шашку.
Я выхвати пистолет и прицелился ему в лоб, но, держа палец на спусковом крючке, впервые в жизни был в замешательстве, потому что понял: проклятый маньяк прав. Достаточно одного выстрела, чтобы трухлявые балки потолка обрушились. В этот момент из тьмы появился призрак монаха. Он подошёл к замершему от страха убийце и схватил его за горло. Сумасшедший историк захрипел и упал на пол подземелья…
Призрак указал мне рукой на стену. Я вставил статуэтку двуликого ангела смеющейся стороной в проём стены. В клубах пыли она отворилась, и я увидел среди гниющих досок разбитый сундук, а в нём несколько монет, иконы и пару чаш. Видимо, кому-то уже удалось до него добраться. Почему не унёс все сокровища, непонятно. После всего пережитого у меня разболелось сердце.
Когда с трудом выбрался на поверхность, там уже были наши оперативники вместе с моим шефом Сергеевым. Я рассказал им обо всём, только умолчал о призраке монаха. Экспертиза установила, что маньяк умер от сердечного приступа. Статуэтка двуликого ангела, увы, исчезла. Говорить о том, что её унёс призрак, я не стал. Недавно церковь приняла решение восстановить монастырь…
Автор - Виктор.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 9Комментарии: 0
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