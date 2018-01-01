Тайна старого монастыря

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:43

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:43 by

Я отношусь к странному типу людей, которые совсем не видят снов. Даже в детстве, засыпая, видел только темноту. Но этот страшный сон мне приснился лишь однажды, когда моя жизнь покатилась под откос, и стал пророческим.После тяжёлого развода с женой я снял полдома у одной приятной бабушки на окраине города. Закончив дела с переездом лишь к вечеру, долго ворочался в постели. На новом месте никак не мог уснуть.Открыв глаза, я ещё находился под влиянием сна и не сразу понял, где нахожусь. На моей груди сидел чёрный кот моей хозяйки. Начинался новый день…Когда приехал в отдел, шеф положил передо мной папку с новым уголовным делом.— Витя, у нас тут исторический музей грабанули. Возьми это дело под свой контроль. Разберись, что там у них ценного пропало.Когда приехал на место преступления, там уже работали эксперт и проводник с собакой.— Как дела, Анатолий? Кража серьёзная? — спросил я, подавая руку эксперту.— Похищена каменная статуэтка тринадцатого века! — объяснил он. — Собака след не взяла, сейчас напишу вам заключение. Вот, посмотри! — он протянул фотографию.Я взглянул и обомлел. Это была статуэтка двуликого ангела из моего сна…Нарушив первую заповедь сыщика — «ничему не удивляться», — я остолбенело стоял посреди музея и рассматривал девушку, которая совсем не была похожа на музейного работника. Мужчины часто становятся рабами стереотипов. Я тоже привык считать, что женщины, работающие в музее, серые и бледные. Поэтому появление среди них рыжеволосой красавицы совершенно выбило меня из колеи. Высокий рост, стройный стан, длинные ноги, синие глаза и упоительный вырез декольте, прикрывавший упругую грудь, — способны были завести любого мужика. У меня за сорок лет было много женщин, но такую красавицу я видел впервые.— Ирина, работник музея, — представилась она, протягивая мне руку.— Майор Павлов. Мне хотелось бы получить у вас консультацию по поводу кражи.— Пропала статуэтка тринадцатого века. Очень ценная и таинственная. Ведь о двуликих ангелах в Библии ничего нет. Сведения о ней очень скудны. Существует легенда, что её ищет монах, потерявший свою душу. Говорят, он спрятал сокровища в подземельях монастыря и до сих пор их ищет. А ангел — ключ к этим сокровищам. Наш штатный историк, Андрей Сергеевич, даже работу написал на эту тему. Жаль, что он уволился, пропил квартиру, и мы сейчас не знаем, где он, — рассказывала Ирина.Повинуясь чутью сыщика, я решил пробить эту музейную красотку по базе. А заодно и загадочного пьяницу-историка. Тут меня ожидал сюрприз. Красотка «забыла» сказать, что спившийся историк был её бывшим мужем…Я вышел на улицу. Вечерело, дождь лил как из ведра. Проходя через безлюдный двор, неожиданно заметил на стене чёрную тень, напоминавшую монаха в рясе. Она как будто звала меня за собой. Это был какой-то гипноз, и, повинуясь ему, я последовал за загадочной сущностью. Дождь усиливался. Мой странный проводник привёл меня к пустырю,на окраине города. Там, материализовавшись из воздуха, тень превратилась в фигуру монаха. Призрак показал костлявой рукой на кусты шиповника и исчез. Мне показалось, что я уже начинаю сходить с ума из-за своей собачьей работы, но неожиданно услышал в этих кустах хрипы и какую-то возню.Не раздумывая, бросился туда и увидел, как маньяк в рясе монаха душит Ирину! Профессиональный инстинкт сработал мгновенно. Я вмазал ублюдку кулаком в подбородок. Он, не ожидая нападения, потерял равновесие, отпустил свою жертву и упал на землю. Помня простую истину о том, что в бою правил нет, я ударил негодяя ногой в живот и уже хотел надеть ему наручники, но мужик ловко вывернулся, вскочил и побежал. У меня в руках остался только чёрный кусок его рясы. Преследовать преступника я не стал, так как должен вызвать «скорую помощь» Ирине. Когда медики прибыли, я позвонил своему другу, полковнику Сергееву, и сказал: «Игорь, я, кажется, упустил душителя!»Год назад в нашем городе объявился маньяк, душивший молодых женщин. Его дело вёл мой старинный приятель, Игорь Сергеев, но ему никак не удавалось выйти на след убийцы. Через три дня я пришёл в больницу к Ирине. Она уже пришла в себя, но ещё не могла говорить.— Ваш бывший муж — вор и убийца. Почему вы его покрывали? Где этот человек может прятаться?«Он похитил нашего сына и скрывается в подземелье монастыря!» — написала Ирина на листке, говорить она ещё не могла.Дальше и вовсе началась настоящая чертовщина — я следовал не логике, а ощущениям из своего сна.Оставив записку шефу, отправился к развалинам монастыря. Сам не знаю, как нашёл вход, долго блуждал по его запутанным, пахнущим затхлой сыростью коридорам. В те минуты разум не повиновался мне. Я уже не был майором Виктором Павловым, а древним монахом, прятавшим сокровище своего ордена от врагов. Наконец, свет моего фонаря выхватил из тьмы фигуру в оборванной рясе.— Открывай стену, проклятый божок, я ведь столько жертв тебе принёс! — шептал душегуб, тыкая фигурку ангела в проём стены.— Ты ошибаешься, это настоящий ангел, и он дарит сокровища только хорошим людям! Куда ты дел мальчика, кровопийца? — гаркнул я на маньяка, и мой голос эхом разнёсся по подземелью.— Сдал в детский дом под чужой фамилией, а эти проклятые сокровища вместе с подземельем я взорву! Оно станет нашей с тобой могилой! — заорал историк, показывая мне динамитную шашку.Я выхвати пистолет и прицелился ему в лоб, но, держа палец на спусковом крючке, впервые в жизни был в замешательстве, потому что понял: проклятый маньяк прав. Достаточно одного выстрела, чтобы трухлявые балки потолка обрушились. В этот момент из тьмы появился призрак монаха. Он подошёл к замершему от страха убийце и схватил его за горло. Сумасшедший историк захрипел и упал на пол подземелья…Призрак указал мне рукой на стену. Я вставил статуэтку двуликого ангела смеющейся стороной в проём стены. В клубах пыли она отворилась, и я увидел среди гниющих досок разбитый сундук, а в нём несколько монет, иконы и пару чаш. Видимо, кому-то уже удалось до него добраться. Почему не унёс все сокровища, непонятно. После всего пережитого у меня разболелось сердце.Когда с трудом выбрался на поверхность, там уже были наши оперативники вместе с моим шефом Сергеевым. Я рассказал им обо всём, только умолчал о призраке монаха. Экспертиза установила, что маньяк умер от сердечного приступа. Статуэтка двуликого ангела, увы, исчезла. Говорить о том, что её унёс призрак, я не стал. Недавно церковь приняла решение восстановить монастырь…Автор - Виктор.

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