Пришествие. Часть вторая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:02 by

- Пора начинать... - встревоженно проговорил Тойц, отпирая тяжёлые двери Зала Часов.- Несомненно, - ответил командор. - Вызывайте магов из ЧДК.- Уже вызваны.Из-за двери послышалось гулкое многоголосое тиканье. Огромный зал озарился светом сотен огней, и всюду: на огромных колоннах, поддерживающих свод, на бесконечно высоких стенах - засверкали часы. Ветхие, изъеденные временем и только недавно изготовленные; огромные, словно снятые со старой башни, и крохотные, чуть больше ногтя; золотые, серебряные, стальные, всех марок и форм, настенные, наручные и карманные - и все они отсчитывали чье-то время.Лоскано подошёл к центру зала и встал напротив тяжёлых настенных часов с маятником. Все прочие продолжали тикать, но эти хранили упорное молчание. Массивные стрелки из чёрного мрамора застыли на без одной минуты двенадцать. Внезапно в древнем механизме что-то щелкнуло, и, хоть ни стрелки, ни маятник не двинулись с места, часы пробили один удар.- Время пошло! - торжественно произнес командор и, достав из кармана жёлтый простой карандаш, начал что-то чертить на полу против часов. Тонкие черные линии складывались в письмена неведомого языка. Странные символы, значения которых даже Тойц не знал, переплетались, как плющ, опутывая каменные плиты пола все новыми и новыми фигурами.Часы пробили во второй раз. Командор закрутил последнюю спираль и протянул карандаш экс-главе. Тойц принял предмет, мельком прочитав на этикетке: "Карандаш чародейский, алхимический. 1шт."В этот момент в Зал проскользнули несколько фигур в плашах с капюшонами. Лоскано кивнул им и указал на свой чертеж, постепенно принимающий очертания круга.Пятеро пришедших, все с аккуратными значками "ЧДК", рассредоточились по границе рисунка. Остальные замерли в отдалении. Круг светился то алым, то белым, заставляя меркнуть все прочие источники света. Командор уважительно поклонился магам и, тихонько шепнув Тойцу "Скоро вернусь!", исчез в дверях.***Клюв с глухим лязгом поднимался по лестнице. Он чуял людей, чувствовал близкую тяжесть свинца, он слышал даже их мысли. И вот, новый поворот... Как предсказуемо - баррикада и пулеметное гнездо.Грохот очередей и свист пуль... Но все напрасно. Тело Клюва мгновенно покрывается стальными перьями, за спиной распахиваются гигантские блестящие крылья... Для него все это не имеет значения, ведь под бронёй ничего нет, но пусть он внушит своим врагам страх.И из конца трости вырываются те же пули, окаймленные багровым нимбом смерти. Вот замолк пулемет, затихли автоматы... Глаза бронзовой маски полыхают огненной кровью. Вот капитан, такой беспомощный со своим маузером, выпускает пулю за пулей, а что толку? Против Клюва не помогут ни металл, ни огонь.Ну вот и всё... Последний человек пал, истерзанный свинцом. Огромная, непропорционально скроенная птица, неуклюже взмахивая стальными крыльями, мчится, вспарывая камень, бетон и железо... Мимо проносятся таблички с номерами и именами: "#1578 Ключник", "#1795 Дол"... Ундины, Злыдни, Пустотные твари... Долой двери! К черту колдовские барьеры!Но вот, Клюв на месте... В багровых стеклах его маски отражается надпись "3076 этаж". Вся выпущенная им орда беснуется где-то, укрывшись от чужих взоров на окольных путях. Так что через этот коридор пройти должен именно он. Во имя Культа и Мрака.Шаг, другой... Он шёл осторожно. На этом этаже не было дверей, только глухие стены без окон. Клюву отчего-то было не по себе.- Я Серафим Мрака, я - Ангел Тьмы, я - Черная птица смерти, - бесшумно бормотал он, как заклинание.В коридоре было неимоверно холодно. Так холодно Клюву не было ни разу за последнюю тысячу лет, что он провел в текущем состоянии. Ноги с трудом открывались от земли. Лишь трость служила опорой.Броня медленно покрывалась слоем льда, она, казалось, сама становилась льдом.- Зря ты так, брат! - прозвенел на морозе смутно знакомый голос. - Но теперь уж ничего не поделать... Глупо было стать духом лишь для того, чтобы получить всю доступную тебе силу сразу....Клюв попробовал пошевелиться, но ни руки, ни ноги не слушались его. Из темноты навстречу ему вышел Лоскано.- Что... Ты... Здесь... Дел... - Клюв захрипел не в силах говорить.- Как видишь, свою работу, - ответил командор. - Хоть я и предпочёл бы развоплотить тебя, ты будешь помещен под стражу, как и все, кого ты выпустил... Прощай!С этими словами Лоскано выхватил из застывших рук Клюва трость и отточенным движением ударил его набалдашником в грудь. Несколько мгновений ледяная фигура продолжала стоять, затем с громким треском и грохотом осыпалась на пол. Среди груды льда осталась лежать лишь бронзовая маска с клювом и красными стеклянными очками.- Надеюсь, так ты не сбежишь... - обронил командор и, развернувшись, скрылся в темноте. Едва стихли его шаги, как коридор затрясся от третьего удара часов.

Ключевые слова: Колдовство тюрьма магия сражение творческая история авторская история

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