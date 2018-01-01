Жёлтые глаза

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:44

Космонасть Просмотров: 68 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 10:44 by

- Пришел сюда и не боишься, что съем тебя?- хмыкнул недовольный голос, а ярко-жёлтые глаза сощурились.- Родители говорили, что нужно бояться незнакомых людей, которые предлагают покататься на машине или угощают сладостями,- задумчиво протянул Сибо, стараясь разглядеть собеседника получше, - а ты вроде как на человека мало похож.- Это даже хорошо, - сказал голос, - от людей одни неприятности.Сибо пожал плечами. Ему уже порядком наскучило торчать в полуразрушенном святилище, на которое он случайно набрел, пока гулял в лесу. Собеседник не выходил на свет, а жевательные мармеладки почти что закончились. Сибо поднял голову к небу, которое проглядывало сквозь дыры в древней крыше, медленно разжевывая клубничного мишку.- Скоро дождь пойдет, - сообщил он тому, кто сидел в руинах, - так что либо выходи и съешь меня, либо я пойду. Скучно с тобой.Ярко-жёлтые глаза расширились от удивления.- Мне ещё домашку делать, - Сибо отправил в рот черничного кролика, - хотя, если ты меня съешь, то буду только рад. Не придется писать контрольную на следующей неделе.Раздался тихий шорох, а глаза собеседника стали чуть ближе. Сибо потер нос.- Взамен на то, что ты меня съешь, я могу тебе подарить ножик, - мальчишка покопался в карманах джинсов и достал маленький складной ножичек, - очень полезная штука. Тут еще в наборе имеется отвертка.Из темноты руин появилась вполне себе человеческая рука, только заканчивалась она длинными черными когтями.- Как думаешь, нужен ли мне ножик? - насмешливо спросил голос, а рука поднесла когти к самому носу Сибо, мол, погляди-ка внимательно. Когти были наверняка очень острыми. Мальчишка почесал затылок.- Ну не знаю, отвертки явно у тебя нет.Снова шорох и Сибо увидел лицо. Тоже, кстати, весьма человеческое. Принадлежало оно мальчику-подростку лет пятнадцати. Сибо-то ожидал, что сейчас к нему выйдет какое-нибудь страшное-престрашное чудовище.- Ты же говорил, что не похож на человека, - Сибо немного разочаровался. На лице появилась хитрая улыбка, в которой мелькнули острые клыки. Показалась шея, затем плечи.- Все еще похож, - пробормотал Сибо. Но когда вместо ног мальчишка увидел длинный змеиный хвост, он обомлел.- И как ты называешься? - Сибо сделал пару шагов назад, так, на всякий случай, позабыв о том, что еще недавно предлагал себя в качестве обеда.- У меня есть имя, вообще-то, - скривилось создание, - называюсь! Я тебе что, животное какое?Сибо предпочел промолчать и запихнуть в рот остатки мармеладных мишек.- Давай знакомиться тогда, - пробубнил он с набитым ртом, пряча шуршащую упаковку в боковой карман рюкзака. Существо подобралось поближе.- Ирни.- Очень приятно, - сказал Сибо, - меня зовут Сибо.На нос мальчишке приземлилась одна из первых капель начинающегося дождя. Сибо сморщился. Если он попадет под дождь (а он попадет), то гарантировано промокнет, поскольку воспротивился предсказанию прогноза погоды и не стал брать с собой ни зонта, ни дождевика. И если промокнет, то заболеет. Конечно, писать контрольную не хотелось, но и валяться в кровати с температурой так себе развлечение.- Что, ты не собираешься меня есть? - Сибо приготовился расставаться с ножиком. Но, впрочем, раз его съедят, то какая разница, что станется с вещью, которая уже будет не нужна?- Тяжело переваривать такого как ты, - Ирни вздохнул. Сибо даже не обиделся. Его часто дразнили в школе из-за полноты, отбирали очки, нередко отправляли рюкзак в мусорное ведро.- Ну тогда я пойду, - Сибо побрел к тяжелым дверям святилища.- Иди, - кивнул Ирни. У самых дверей Сибо обернулся и махнул Ирни рукой.- Ирни!Ирни высунул голову из своего обиталища, которое он соорудил из упавших балок и натасканного тряпья. Да, он не был очень уж теплокровным, но лежать время от времени на ткани все же приятнее, чем на шероховатой каменной поверхности. Ирни украсил свое местечко разными лентами и бусинами, приволок туда что-то вроде тумбочки, на которой часто расставлял свечи. Нравилось ему наблюдать за огоньками.- Что нужно?У Сибо под левым глазом красовался большой фингал. Ирни хохотнул, подполз поближе, обогнув несколько поваленных колонн.- Раз ты не хочешь есть меня, то я могу предложить другую кандидатуру! - Сибо старался говорить как можно убедительнее, чтобы создание наверняка согласилось. Ирни склонил голову набок.- Поди какой-нибудь несносный задира, что тебе жить спокойно не дает?Сибо нахмурился, поправил очки, сползшие на кончик носа.- Допустим.Ирни развел руками.- Такие на вкус очень мерзкие.Сибо бросил на пыльный пол святилища рюкзак, сел рядом и, обхватив колени, принялся тихо плакать. Ирни непонимающе уставился на мальчишку. Он даже и не подумал, что мог своим отказом настолько обидеть Сибо. Ирни просто не успел сообщить, что людьми в качестве пищи он в целом не интересуется. Люди горькие, противные и Ирни плохо себя чувствовал каждый раз, когда соблазнялся отведать человечины. А еще от людей много неприятностей. На него бессчетное количество раз открывали охоту и вот, пожалуйста, святилище разрушили тоже люди (хотя они же его и построили, странные существа).Ирни подполз к Сибо очень-очень близко.- А ты вообще чего сюда притащился?Сибо всхлипнул, посмотрел на Ирни. Ярко-жёлтые глаза оказались у самого его носа.- Дома заругают, - прошептал он, - до бабушки идти еще дальше. Не в школе же оставаться.Ирни задумался. Действительно. Самое то прийти в заброшенное святилище древнего змеиного божка, отличный повод. Вообще ведь Ирни был достаточно общительным, только в силу его внешнего вида не всегда находился собеседник. И даже если находился, то общение могло не сложиться. Ирни понимал, что из-за когтей, огромных светящихся глаз и - самое главное - хвоста, он был малоприятен как минимум людям. Впрочем, звери и другие существа, вроде тех чумазых ребят, живущих на болотах, тоже не слишком радовались его компании.- Но домой все равно идти надо, - сказал Ирни, поднимая с пола рюкзак и протягивая его Сибо,- могу прогуляться с тобой до кромки леса.Сибо тут же перестал всхлипывать и согласился.- Ирни!Ирни свесился с одной из немногих уцелевших потолочных балок, а потом спустился вниз по колонне. Сибо приходил в его святилище уже несколько недель подряд. Его фингал зажил. Мальчишка часто приносил разные вкусные штуки, вроде засахаренных фруктов или сладких тянучек, которые Ирни проглатывал в два счета. А еще он приносил книги и комиксы. Что до Ирни, то он учил Сибо постоять за себя, правда, ограничивался лишь теоретической частью, ведь у Сибо не имелось хвоста и задушить противника, обвив того в кольца, для мальчишки не представлялось возможным. Ирни говорил, что нужно быть увереннее и показать задире его место хотя бы на словах. Слушая себя со стороны, Ирни засомневался в адекватности бывших последователей, которые приписывали Ирни безграничную мудрость. Вся его мудрость: острые когти, зубы да мощный хвост.- Смотри что у меня есть!Сибо потряс бумажным пакетом, в котором принес два чизбургера и картошку-фри. Мальчишка, конечно, понимал, что это все вредно и собрался только разок угостить своего нового приятеля и забросить фаст-фуд. Ирни шумно втянул носом воздух. Пахло чем-то непонятным. Он подполз поближе и Сибо достал из пакета нечто, обернутое белой бумагой.- Разворачивай и ешь, - сказал Сибо, наглядно демонстрируя как именно нужно разворачивать. Когда Ирни добрался до чизбургера и откусил сразу половину, мальчишка выпучил глаза.- Надо наслаждаться едой, иначе ты ведь никакого вкуса не почувствуешь, - вздохнул он, - вот так.Он откусил совсем немного, начал медленно жевать, чтобы как следует распробовать соус, подрумяненные булочки, овощи, зажаристую котлету.Ирни последовал его примеру.- Как тебе? - полюбопытствовал Сибо, отхватывая еще кусок. Ирни пожал плечами.- Вроде бы ничего.Тогда Сибо достал из пакета картошку-фри.- А это?Ирни взял когтями одну палочку, прожевал. Снова пожал плечами.- Тоже пойдет.Сибо покачал головой, снял с плеч рюкзак, достал из него термос с чаем. Ирни тут же приблизился, нагнулся, чтобы рассмотреть термос. Сибо отвинтил крышку, налил в нее немного чая с тимьяном и мятой, протянул крышечку Ирни.- Пей осторожно, не обожгись, - наставительно сказал Сибо. Ирни с восторгом разглядывал завивающийся над крышкой пар. Сибо, конечно, знал, что несмотря на то, что Ирни смахивал на подростка, он был во много раз старше мальчишки. Но сейчас, пробуя чай на вкус, Ирни смотрелся как кто-то из соседских ребят. Настолько светлым и изумленным выглядело его лицо. Сибо вздохнул. Хотелось бы иметь такого друга. Они бы вместе ходили в супермаркет, играли в приставку или настольные игры.- Слушай, Ирни, - неуверенно начал Сибо, - не хочешь как-нибудь заползти ко мне в гости?Прежде чем Ирни ответил, Сибо выпалил:- Мама приготовит кролика, а папа обещал принести новую настолку!Ирни нахмурился.- Что такое настолка?- Настольная игра.Сибо рассказал вкратце какими бывают настольные игры, рассказал про фильм, в котором дети находят одну такую, очень коварную, и она переносит в их мир много разных опасных существ.- Ну или можем просто порубиться в приставку.Ирни снова непонимающе уставился на Сибо и мальчишке пришлось объяснять про видеоигры.- Но Сибо, - вздохнул Ирни, - вряд ли твои родители обрадуются такому гостю как я.Он повел рукой в сторону своего длинного черного хвоста с желтыми пятнами, будто-то кто-то разбрызгал краску.- Ну, ты же не станешь кусать их, - Сибо потер подбородок, - кстати, а ты ядовитый? Покажи клыки!- Я не стану показывать клыки, - буркнул Ирни.- Так ты доползешь? Я тебе адрес сейчас напишу.Он снова полез в рюкзак, достал оттуда потрепанный блокнот, обкусанный карандаш и, высунув язык, принялся корябать название улицы, номер дома.- Пожалуйста, приходи, - попросил Сибо, вкладывая бумажку в раскрытую ладонь Ирни. Мальчишка поджал губы, будто собираясь с духом сказать еще что-то, но промолчал. Он понимал, что, скорее всего Ирни не очень-то нравится с ним общаться. Ведь куда Сибо до этого удивительного создания. Вся его удивительность: очки с толстыми стеклами, пухлые щеки и пальцы, похожие на сосиски. Хотя бы для родителей Сибо был самым лучшим. Мальчишка думал, что раз уж не получилось найти друзей среди людей, то, вероятно, удача ему улыбнется и у него будет вот такой необычный приятель, вроде Ирни? Сибо очень хотел расспросить его о многих вещах, но как-то стеснялся и старался не задавать вопросов. Впрочем, с Ирни интересно и без этого. Ирни катал его на спине и пару раз в неделю у Сибо было очень занятное приключение. Ну кто еще может похвастаться таким?- Зайчик, там к тебе пришли, - сказала мама, заглянув в комнату Сибо, который старательно раскладывал по полкам новые выпуски комиксов. Они только что вернулись с папой из книжного магазина, где под комиксы и фигурки был отведен отдельный и - что очень здорово - огромный стеллаж.- Кто? - обернулся Сибо.Мама пожала плечами.- Мальчик какой-то.У Сибо почти что остановилось сердце от радости. Он помчался вниз, в прихожую, где его ждал мальчик-подросток с ярко-жёлтыми глазами. Сибо открыл рот от удивления, ведь вместо хвоста у Ирни имелись ноги. Его одежда, конечно, выглядела несколько нелепо, будто он собирался второпях и надел что попало, хотя кого это вообще должно волновать.Ирни улыбнулся и тот увидел, что острые зубы, в отличие от хвоста никуда не делись.- Не улыбайся так широко за столом, - шепотом попросил Сибо, - не хочу маму напугать. Где ты раздобыл ноги?- Был в запасе пузырек с колдовским зельем. Так, на особый случай.Ирин взъерошил иссиня-черные волосы. Он явно волновался.- Не стоило тратить его.- Почему? Разве сегодняшний день не особенный? - искренне изумился Ирни, - ведь ты позвал меня в гости.Ирни не мог вспомнить точно количество лет сколько он безвылазно просидел в своем святилище. Прогулки по лесу Ирни в расчет не брал.- К столу! - послышался папин голос из кухни. Сибо виновато улыбнулся.- У нас небольшая рокировка. Готовил сегодня папа. Пошли.Сибо направился в столовую и Ирни неуклюже последовал за ним. Ему было тяжеловато привыкнуть к отсутствию хвоста. К тому же, у зелья имелся ограниченный срок действия. Но из-за того, что оно было старым, то этот срок мог существенно сократиться.- Значит, это все-таки к тебе, - произнесла мама, когда вошла в столовую и увидела, что Ирни сидит справа от Сибо. Мальчик-подросток довольно кивнул и представился.Когда папа Сибо выложил на тарелки овощную запеканку, мама спросила:- Ирни, у тебя очень необычный цвет глаз. Носишь линзы?Ирни замялся, ведь он не знал, что такое линзы.- Это его настоящий цвет глаз, мам, - ответил вместо него Сибо, - классный, правда?Мама Сибо вскинула брови.- Настоящий?- Угу, - Сибо набивал рот запеканкой, - я бы тоже такой хотел.Мама пристально посмотрела на Ирни, тот вперил взгляд в тарелку. Ему стало очень не по себе. И не только от того, как внимательно на него смотрела мама Сибо. Запеканка давалась тяжело, несмотря на то, что была очень вкусной. Ирни поерзал на стуле. Ужасно зачесались ноги. Дело, видимо, совсем не в запеканке.- Ирни, тебе положить добавки? - поинтересовался папа Сибо, протягивая руку к тарелке подростка. Ирни только и смог, что сказать “нет”, прежде, чем его змеиный хвост вернулся, опрокинув стол и все, что на нем находилось. Родители Сибо испуганно отскочили в стороны, не сводя глаз с Ирни. Его брюки, которые являлись нижней частью костюма жрецов и которые он нашел в руинах святилища, конечно же порвались.- Боже мой, - прошептала мама Сибо, - зайчик, иди сюда!Она вытянула руки по направлению к ошеломленному Сибо, который не сразу понял что произошло.- Что за тварь, - выдавил из себя папа. Ирни виновато смотрел на родителей Сибо, сворачиваясь клубком.- Я за ружьём!Папа Сибо выскочил в коридор.- Не надо ружья! - завопил Сибо ему вслед. Ирни же съежился (слово “ружьё” он знал хорошо), а потом стремительно бросился к двери, ведущей из столовой на террасу, отодвинул ее и, быстро преодолев задний двор, скрылся среди деревьев. Сибо кинулся за ним, но мама ухватила сына за руку. Она была ужасно бледна, у нее дрожали губы. Казалось, что вот-вот заплачет.- Ирни!Сибо пришел в святилище и ему в очередной раз никто не ответил. На самом деле, Ирни слышал голос Сибо. Он прятался в потолочной нише прямо над входными дверьми в святилище. Понятное дело, что с такого ракурса увидеть Ирни сложно.- Я принес тебе тянучек, - Сибо положил на пол бумажный пакетик с угощением, - а завтра вернусь с мармеладом.Сибо умолк на несколько минут, вытер слезящиеся глаза.- Ты только выползи, без тебя скучно.Ответа снова не последовало. Ирни осторожно выглянул из своего укрытия. В тот раз, едва солнце закатилось за горизонт, он вернулся к дому Сибо, намереваясь заглянуть к нему в комнату, свесившись с крыши. Но опоздал, поскольку мама пришла укладывать мальчишку спать. Она все еще не отошла после увиденного, но старалась держать себя в руках. Папа Сибо провел остаток вечера наворачивая круги возле дома с ружьем наперевес. Впрочем, увидеть Ирни у него не получилось.Окно в комнате Сибо было приоткрыто, потому Ирни услышал про себя самые ужасные вещи, которые только мог услышать. Мама заставила Сибо рассказать о том, как мальчишка познакомился с божком, рассказать о том, где находится святилище. Ирни, правда, и до этого сталкивался с тем, что его не любили и боялись. Но не ожидал, что на слова мамы о том, что Ирни - чудовище и с ним нельзя общаться, Сибо согласится и пообещает больше никогда не видеться с ним.Ирни дождался когда Сибо уйдет из святилища и спустился по колонне вниз, протянул руку к тянучкам. Он чувствовал себя ужасно виноватым, но ничего плохого ведь не делал.Сибо больше не приходил. Ирни периодически выползал из святилища и прочесывал всю лесную чащу, иногда выбираясь к домам. Он смотрел на жёлтые огни окон, почти такие же жёлтые, как его собственные глаза. Ирни думал, что в одном из них сейчас находится Сибо, занимается своими делами. Наверное, мальчишка уж и позабыл про него. А подползти ближе Ирни не решался. Не хотел быть замеченным, да и подстреленным тоже.- Ирни, - позвал его однажды тихий голос. Ирни насторожился. Голос был знаком. Он принадлежал маме Сибо. Ирни осторожно выглянул из-за поваленных колонн.- Ирни! - уже громче позвал голос. Ирни подобрался поближе. Увидев его, мама Сибо, заулыбалась, а потом начала плакать. Она приложила руки ко рту, чтобы успокоиться, но ничего не получалось. Слезы лились сами собой, а всхлипы не давали нормально говорить.- Сибо, - выдохнула женщина, - Сибо заболел.Ирни тут же очутился возле мамы Сибо, отчего она отшатнулась, икнув от страха. Если Сибо видел в Ирни удивительное создание, которое стало ему другом, то женщина видела только когти, страшные зубы и сильный хвост.- Чем? - спросил Ирни. Женщина начала рассказывать, но все, что говорили врачи о несчастном мальчишке, Ирни пропустил мимо ушей. Он запомнил только то, что Сибо может умереть.- Я подумала, ты сможешь как-то помочь, - пролепетала женщина, стараясь не смотреть Ирни в глаза. А сделать это было очень сложно. Очевидно, что Ирни не имел никакого понятия о личном пространстве.- Могу! - незамедлительно выпалил Ирни. Мама Сибо обрадовалась, кинулась было обнимать его, чтобы отблагодарить, но затем вспомнила с кем ведет беседу.В комнате Сибо горела настольная лампа, а сам мальчишка лежал под двумя одеялами. Ему постоянно было холодно и он никак не мог согреться. Мама зашла в комнату, открыла нараспашку окно.- Закрой, пожалуйста, - просипел Сибо, еле шевеля губами. Мама кивнула, размазывая по щекам слезы.- Сейчас, сейчас.Сибо заметил, что она была в пальто и сапогах, будто ходила на улицу.- Сибо!В оконном проеме показались два ярко-жёлтых глаза и, очень аккуратно, чтобы ничего не сломать, Ирни заполз в комнату. Либо комнатка была такой маленькой, либо хвост у Ирни сделался длиннее, но создание едва там помещалось.- Ирни, - слабая улыбка скользнула по серым губам Сибо. Ирни приблизился, внимательно разглядывая лицо друга. Под глазами у Сибо залегли фиолетовые тени, склеры глаз стали желтоватыми. Ирни протянул руку и положил ладонь на лоб Сибо, тут же отдернул. Очень и очень горячо.- Сибо, сейчас будет больно, - предупредил Ирни, доставая из-под одеял правую руку Сибо, боясь его поцарапать. Мальчишка безразлично смотрел на создание, которое закатывало рукав пижамной рубашки.- Ч-то ты собрался делать? - спросила мама Сибо. Вместо ответа, Ирни широко-широко раскрыл рот. На щеках появились тонкие разрезы, с помощью которых челюсть Ирни опустилась почти до груди. Мама Сибо взвизгнула и схватилась за сердце. У Ирни, поверх верхних резцов, появились два длинных тонких клыка, больше похожих на костяные изогнутые иглы. Ирни наклонился и вцепился этими клыками в руку Сибо.Мальчишка сморщился. А потом издал тихий вздох, закрыл глаза и затих.Мама Сибо страшно закричала.- Чудовище!Она увидела на письменном столе сына маленький раскладной ножик, схватила его. Услышав щелчок, Ирни повернулся, и ножик впился ему в правое плечо. Ирни зашипел от боли, бросился к окну, но мать Сибо преградила ему путь. Тогда он попросту оттолкнул ее, но прежде получил ножиком еще раз, на этот раз по щеке. Мама Сибо отбросила нож, высунулась в окно. Но Ирни уже нигде не было видно.- Мам? - услышала она сзади. Женщина повернулась и увидела Сибо. Он слабо улыбался ей. Лицо приобрело нормальный оттенок.- Зайчик! - мама кинулась обнимать ребенка. Сибо обхватил ее руками.- Мне снился странный сон, - прошептал он, - как будто меня пришел навестить Ирни и вылечил.Мама ничего не ответила, она только гладила Сибо по голове и молча плакала.- Ирни?Ни на что особо не надеясь, Сибо отворил дверь в заброшенное святилище. За все годы его отсутствия мало что изменилось, разве что плющ с особым усилием взялся оплетать колонны и крышу. Сибо огляделся по сторонам. Он уже не был похож на того пухлого мальчишку, который пришел в святилище в самый первый раз. Долговязый и худой молодой человек заглядывал за колонны, надеясь увидеть своего старого друга хотя бы еще раз.После болезни мама настояла на переезде в другой город, сославшись на то, что у ее отца стало плохо со здоровьем и нужно срочно ехать. Разговоры об Ирни мама пресекала, говорила, что это был лишь плод его воображения, ведь все то время, что Сибо якобы общался с Ирни, мальчишка болел. Папа по большей части молчал, но хотя бы не подтверждал мамины слова, в которые Сибо отказывался верить до последнего. Вот же святилище, вот эти поваленные колонны. Сибо даже несколько раз ущипнул себя, чтобы убедиться в том, что не спит.- Я ведь не успел сказать спасибо, Ирни, - Сибо говорил громко. С одной стороны он очень надеялся на то, что увидит создание. А с другой стороны он все-таки чувствовал страх, что Ирни окажется выдумкой. Или - что еще хуже - давно покинул святилище.Послышался тихий шорох и в тени руин появились два ярко-жёлтых глаза.- Пришел сюда и не боишься, что съем тебя?Сибо широко улыбнулся.Автор - LostSummoner.

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