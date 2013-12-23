Шаманка

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 65 Комментарии: 9 +7 Вчера, 19:56 by

Еще никогда в жизни ее ночь не была столь яркой. Безымянная ступала по теплой от пепла земле, закованной в камень, не оставляя следов, и могла лишь наблюдать. Огонь. Огонь был повсюду. Он жадно пожирал крыши незнакомых домов, сложенных из того же камня. Никто в ее землях не строил таких домов. Ноги сами несли ее по узким улочкам, между горящими домами, она не знала как, но знала куда. В центр поселения. Стоило ей только об этом подумать, как, зайдя за очередной угол, она вышла именно туда.В центре была площадь, также выложенная камнем. И уже в центре площади должен был быть резервуар с водой. Безымянная не знала его названия, но это сейчас и не было важным. Она знала другое. Вода ушла оттуда. Несколько дней назад. Тушить пожар было нечем.Вокруг метались люди, кто-то кричал, кто-то пробежал мимо, едва не толкнув Безымянную на телегу, заваленную ящиками и клетками. Она остановилась. Впереди, на холме ярче всех горело высокое здание. Она не задавалась вопросом, как может гореть нечто, сложенное из камня, она просто наблюдала. Огонь поднимался над металлическими шпилями, и, завиваясь спиралью, тянулся в небо. Этому поселению было уже не спастись. Она знала и это. Потому что видела, как по улочкам, по крышам, а то и просто, гоняясь за людьми, носились большие черные псы. Псы были созданы из пепла и пламени. Они несли огонь.- Ты не отсюда, - один из псов, размером с теленка, остановился рядом с ней, рассматривая ее двумя парами глаз, в алой глубине которых горели золотистые искры пламени.- Да. Я не отсюда, - кивнула Безымянная, разворачиваясь к псу всем корпусом. Кто знает, на что способно подобное создание?- Ты не спасешь их. Их ничто не спасет.- Я здесь не затем, чтобы их спасать.- Тогда запомни. Сбереги его от серебряной воды.Пес прыгнул вперед и вцепился зубами в предплечье, которым Безымянная пыталась прикрыть горло. А потом распался, подобно смоле хлестнув вперед, опутав все ее тело, и словно впитался в кожу. Жар пламени разлился по всему телу, пес сжигал ее, не позволяя вырваться.Девушка подскочила на своем неудобном ложе словно ужаленная. Снова пожар. Снова пожирающее пламя. Этот сон преследовал ее уже неделю. Каждый раз одно и то же, с той разницей, что в этот раз ее там заметили.«Сбереги его от серебряной воды». Что бы это могло значить?Безымянная выбралась из своей хижины и направилась к реке. Солнце еще не поднялось, а значит было время на то, чтобы привести себя в порядок и собраться с мыслями. Возможно, следовало бы по пути зайти к холму, посоветоваться с первыми шаманами? Но от этой затеи пришлось отказаться.Первые шаманы. Медведь и Зубр. Веками сложившийся порядок нельзя было нарушать. Два народа, два племени жили бок о бок на этой земле уже многие сотни лет. Шаманами Медведей мог стать только мужчина. Такой человек рождался раз в поколение, но почему-то только у Зубров. Шаманами Зубров могли стать только женщины, но рождались такие только у Медведей. Когда приходило время, будущие шаманы отказывались от своего рода, своего наследства и своего имени, и уходили к соседям. Там они проходили обряд, женились, или выходили замуж за местных. Лишь после этого старейшина принимал их в род, лишь после этого они могли стать шаманами.Безымянная сейчас была на середине этого пути. Она прошла первую часть обряда, доказала свои способности. Скоро ей предстояло выйти замуж за внука старой шаманки. Но вот уже несколько дней Безымянную одолевало плохое предчувствие. И она ничего не могла с этим поделать. «Сбереги его от серебряной воды».Осень давно вступила в свои права. Осины на берегу реки сбрасывали красные листья, превращая землю в цветастый ковер. Небо над головой было тяжелым, серым и казалось плотным. Остановившись у самой кромки воды, Безымянная замерла. Вода, отражающая небо, казалась серебристой.В жилище старой шаманки было темно, тихо и дымно. Сев на пол у очага, Безымянная наблюдала за старой женщиной. Та казалась совсем древней, седые волосы, полное отсутствие зубов, тонкие руки, больше похожие на птичьи лапки. И только Безымянная чувствовала ее силу. Пожалуй, шаманов такой силы еще не рождалось у Медведей.- Пожар и черный пес? – спросила шаманка, в очередной раз раскуривая тонкую, длинную трубку, сделанную из кости неведомого Безымянной животного. Возможно, как раз того самого, Первого Зубра.- Да. Но предсказание я слышала и раньше. Каждый раз, когда видела пожар. Только до этого голос звучал словно в моей голове. А в этот раз его сказал пес.- Ты посетила другое время. К тебе там кто-то прицепился. Кто-то темный. Я могу посоветовать тебе только одно. Спроси у Первого Шамана. Если предсказание истинно, он даст ответ.- Медведя или Зубра? Но я не могу спросить у Медведя. К нему могут обращаться только мужчины. И у Зубра не могу спросить. По крови я медведь, но я покинула свой род, в род зубров меня еще не приняли. Примут только после свадебного обряда. Да и по крови я не зубр, чтобы спрашивать без позволения.- А кто тебе сказал, что Зубр попросит у тебя крови? – рассмеялась старая женщина.Безымянная поднималась на холм к Первым Шаманам. Подъем давался ей тяжело, и она винила в этом то, что, по-хорошему, не имела права сюда подниматься до самого принятия в род. Но выбора не было. Она должна была узнать, что именно грозит ее новому роду. Почему-то где-то глубоко внутри крепла уверенность, что опасность угрожает именно ему.На самой вершине холма в метре друг от друга стояли два древних алтаря. Легенды гласили, что алтарями стали окаменевшие кости первых шаманов. Безымянная не знала, верить в это или нет, но сейчас алтари были похожи скорее на каменное кружево, вырезанное неизвестным автором, наполовину вросшее в землю. В правом, у самой верхушки, угадывался рисунок оскаленной медвежьей пасти. На левом, там же – фигурка бегущего зубра. На земле у алтарей жители обоих поселений оставляли подношения и пищу. Каждый род чтил своего первого шамана.Опустившись на колени между алтарями, Безымянная замерла и прислушалась к себе. Она пыталась понять, к кому ей нужно обратиться. У кого просить совета?Оба алтаря были холодны и не отзывались. Остался последний метод. Не исключено, что Медведи ей этого не простят. Но она надеялась, что ее небольшое самоуправство не слишком сильно оскорбит тех, к кому она планировала обратиться. Всегда оставался шанс, что Медведь ее просто не услышит. Не просто так шаманами Медведя могли стать только мужчины.Сняв с пояса короткий кинжал, Безымянная порезала одну ладонь, потом вторую, развела руки в стороны, стараясь, чтобы кровь попала в чашу подношений и одного, и второго алтаря.- Я, рожденная медведем по крови, но отказавшаяся от своего рода и своей крови. Я, не являющаяся по крови зубром, но которой суждено стать частью его рода, его шаманом. Я обращаюсь к Вам, первые шаманы. Если вы слышите меня, дайте знак. Я хочу знать, что за пророчество мне открылось. Что такое серебряная вода, и чем она опасна?В ответ на ее просьбу сначала ничего не происходило, только небо, казалось, стало еще ниже. А потом по телу пробежался разряд, словно в нее попала молния. Безымянная поняла, что не небо стало ниже, а она стала к нему ближе. У нового ее воплощения не было тела, она могла парить свободно. Неведомая сила влекла сущность Безымянной к реке, к воде.Добравшись до реки, она полетела вверх по течению. Картина была все той же: темная, осенняя река, и растущие по ее берегам осины. Деревья роняли разноцветные листья на поверхность воды. А потом что-то изменилось. Сначала воздух наполнился гомоном птиц. Следом, в самой реке, словно протянулись черные щупальца, вода стала черной, абсолютно непрозрачной, даже у самого берега. Через несколько мгновений поверх черноты появилась серебристая пленка, затянув реку от берега до берега. Дальше время словно ускорило свой бег, Безымянная наблюдала, как к поверхности воды стали всплывать рыбы. Их мертвые тела на глазах раздувались и лопались. Сначала трава, а потом и деревья по берегам стали жухнуть, чернеть и умирать, покрываясь все той же серебристой пленкой. Все быстрее и быстрее, все дальше и дальше от реки, пока не умерло все, до чего мог дотянуться взгляд зависшей над водой Безымянной.Это – проклятие серебряной воды. Твой жених умрет первым" - сказал кто-то внутри ее головы, и Безымянную накрыла темнота.Открыв глаза, девушка обнаружила себя на полу у очага, в доме старой шаманки.- Я знаю. Я видела, - привычно подскочила она, садясь, и пытаясь прийти в себя. – Я знаю, что такое проклятие серебряной воды. Я должна защитить.Старая шаманка сидела напротив, все так же курила длинную трубку и подслеповато рассматривала девушку.- Что ты видела?- Серебряную воду. Она – яд. Зубр… или Медведь. Он сказал, что первым умрет твой внук. Мой жених. Они собирались в поселение вверх по течению. Надо их остановить. Там произойдет что-то ужасное.- Боюсь, что уже поздно, деточка. Ты была в путешествии три дня. Они уплыли за свадебным подарком два дня назад.

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