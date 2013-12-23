Опасная тайна

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:14

Причина: Авторская стилистика сохранена

Estellan Просмотров: 28 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:14 by

Нелегко быть студентом. Приходится учиться выживать в этом жестоком и холодном мире. Меня смогут понять только те, кто учился и работал одновременно, чтобы снимать квартиру, правда, пополам с девчонкой с другого курса, но все же - это лучше, чем ютиться в общаге, где процветают антисанитария и тараканы.В какой-то момент мы с Мари умудрились даже сдружиться. Не настолько, чтобы изливать друг другу личные проблемы, но достаточно, чтобы готовить ужин сообща и не составлять расписание в ванную.В целом, не считая постоянной усталости, что всегда сопутствует единовременной учебе и работе, все было не так плохо. Вплоть до одного вечера.В тот вечер мы с Мари возвращались из магазина и решали, что будем готовить сегодня из еды, как на нас из подворотни выскочили два бугая. Бугаи были могучи и запахом напоминали тухлую рыбу, завернутую в грязный носок. Вряд ли их интересовало содержимое студенческих кошельков, так как они вполне целенаправленно и однозначно двинулись не ко мне, как ожидалось, а к Мари.В принципе, я против силовых решений конфликтов, но защищать слабых, нервных и беременных долг любого благородного мужа.Задвинув спутницу за плечо, я вышел вперед, и мы даже успели с бугаями обменяться несколькими ознакомительными ударами, как один из них дотянулся и умудрился полоснуть меня поперек лица ногтями. Ну, офигеть теперь. Разозлиться как следует я не успел. За спиной раздался выстрел, и мой оппонент прилег на мостовую с дыркой в черепе. Видимо, притомился. Второй выстрел уже не был настолько неожиданным. Второй товарищ составил компанию первому. Не дожидаясь третьего, я обернулся к своей спутнице.Мари тряслась как осиновый лист, но оружие не опускала, в этот раз направив на меня. Где-то между бровей неумолимо зачесалось. Не нужно было обладать ясновидением, чтобы понять, кому и куда предназначается третья пуля.- Прости меня, - голос Мари дрожал так же, как и вся она.Я начал изрядно переживать, как бы она не спустила курок чисто случайно.- За что? И вообще - ты их знаешь? Кто эти товарищи в трупную пятнышку? И что им от тебя было нужно?Ответить Мари не успела. С визгом покрышек рядом с нами остановились две машины. Из машин попер народ в камуфляже. Пока я пытался понять, что вообще происходит, Мари спрятала оружие и заговорила с одним из них, часть остальных споро грузила покойников в одну из машин. Однако, неплохо погуляли.Договорив с девушкой, один из камуфляжных подошел ко мне.- Не повезло тебе, парень. Но у тебя есть выбор. Или отправляешься к ним, – кивает в сторону жмуриков. – Или едешь с нами.«К ним» я всегда успею. Пришлось согласиться на второй вариант. Вряд ли они могут сделать что-то хуже, чем первая предложенная версия развития событий.«Наручники до боли неудобные», - успеваю подумать, пока мы грузимся в машину.В себя я пришел уже в каком-то светлом помещении, то ли на столе, то ли на высокой и узкой кровати. Лежу. Вокруг суетится народ в халатах, что-то с моей тушкой делают. Рядом замечаю Мари в такой же спецодежде, она заполняет какие-то бумаги.- Так вот какая у тебя подработка.- Ты не должен был узнать. Но раз уж ты здесь...Рассказ был довольно длинным и запутанным. Похоже, я заразился какой-то дрянью. Чем конкретно я стал - непонятно. Но тех двоих она упорно называет Деградировавшие или Деграданты. В них превращаются зараженные, когда перестают принимать лекарства. А пока принимаешь их, то остаешься почти нормальным человеком. Ни приступов агрессии, ни жажды человечинки, за исключением некоторых проявившихся особенностей, типа когтей, которыми можно шурупы в несущие стены закручивать; сильно пониженных пульса и дыхания; повышенной выносливости и силы... Вполне можно косить под обычного человека.Закончился рассказ тем, что они сейчас закончат тесты, мне сделают инъекцию, и я смогу пойти познакомиться с другими такими же. Очаровательно. Прям всю жизнь мечтал. Но особо деваться некуда, так как составлять компанию тем двум отчаянно не хочется.Пока я переваривал происходящее, «медики» закончили свои тесты (или что там), сделали мне жутко болючий укол здоровенной иглой куда-то под лопатку и отпустили погулять в какой-то большой зал, похожий на спортивный. Там уже 5-6 таких же топталось, кажется, во что-то играли.Едва туда зайдя, я понял, что чувствую их, что, при желании, смогу выделить в толпе. Забавное ощущение. Пришлось познакомиться с коллективом. Они мне рассказали, в свою очередь, что, в принципе, ничего страшного не произошло, и пока ты находишься под наблюдением и приходишь раз в неделю за новым уколом, вполне можно жить обычной жизнью. Чудесно. Ваша жизнь прошла зря, если вы ни разу не были подопытной крыской в каком-то военном исследовании.Еще несколько дней меня изучали, тыкали в организм разными приборами и проводили всяческие процедуры. Но потом отпустили на вольные хлеба, ясно дав понять, что город лучше не покидать. Признаться, это меня порядком удивило. Не то чтобы я планировал мировое турне. Но в самом деле - просто так выпустят в город? Без заботливо приглядывающего через прицел за мною снайпера? Но не отказываться же?Наблюдать за мной приставили Мари. Какое-то время все шло своим чередом. Правда, пришлось в список дел ввести еженедельное посещение «Центра». Там меня каждый раз осматривали, снова делали укол и отпускали еще на неделю. Практически обычная студенческая жизнь.А через несколько месяцев стали появляться новые Деграданты. Кто-то деградировал прямо в центре. Военные и медики стояли на ушах, и никто ничего не мог понять. Нас, оставшихся, стали таскать на проверки чуть ли не ежедневно. Сначала собрали всех в «Центре», но после того, как изменения стали происходить и там, отпустили. Причин найти не смогли, но круг моих знакомых, «таких же», стал неумолимо сужаться.В тот вечер я шел с лекций один. Мари была все время занята то на учебе, то на подработке, но в этот вечер она должна была быть дома, да и ужин приготовить. Так что настроение в ожидании еды у меня было приподнятым.- Ты домой? Подбросить?Рядом остановилась машина одного знакомого из «Центра». Дядька как дядька, вроде из военных. Имени я его не знал, да и остальные «такие же» между собой особо не заморачивались и называли его Офицер.Собственно, а почему бы и нет? Раз уж нам в одну сторону.Забравшись к нему в машину, я едва успел захлопнуть дверцу, как понял, что, похоже, мой знакомый изрядно набрался. Понятно это было не столько по каким-то дерганным движениям, сколько по тому, что он говорил.- Ужас, что в городе творится. Нет больше спокойствия нормальным людям. А все из-за вас - уродов. Таких вообще не должно существовать.На последней фразе он, с удивительной ловкостью для столь неадекватного человека, откуда-то из куртки выхватил шприц и что-то вколол мне в плечо. Тут я несколько подвис от таких поворотов, так как до того, как я очухался, он успел на ходу выпихнуть меня из машины.Прокатившись по земле и изрядно ободравшись, я затормозил в какую-то кучу мусора, краем глаза проследив, куда едет машина. Полежав и вдоволь налюбовавшись на облака, пришлось встать.Не знаю, как изначально должно было подействовать то, что было в шприце, но у меня сознание было несколько... заторможенным. Хотя и без того шустрый, как эстонский гонщик. А потом накатило другое ощущение. Я понял, что хочу есть. Нет, не есть. Есть я хотел с утра, когда, не успев позавтракать, бежал на лекции. Сейчас я хотел жрать. Не просто жрать, а ЖРАТЬ, и если прямо сейчас что-нибудь не сожру, будет весьма плохо, причем не мне. Перед глазами словно черная мутная пелена повисла.Слабо соображая, поплелся по улице, пока не наткнулся на какой-то китайский магазинчик. Чем они там торговали, не знаю, но знаю, что у них в каморке на втором этаже склад. То, что надо. Ночь. Все нормальные люди спят.В том же состоянии я вломился на второй этаж, снял дверь кладовки и распотрошил коробки с едой. Глубоко пофигу, что в них, лишь бы съедобное. Подожрав большую часть того, что я нашел, начал меньшую сгребать в удачно подвернувшуюся пустую коробку, когда сообразил, что на меня смотрит из дверного проема хозяин этого богатства.- А ты из этих... - он подбирает слово. - Бомж. Не надо ничего громить. Я сейчас все принесу. Только полицию вызову. Никуда не уходи.- Само собой, – прошамкал я с полным ртом.«За оружием побежал», - недовольно зашевелилась интуиция. И вдруг до меня дошло, что Офицер поехал как раз в сторону нашего с Мари дома. Бросаю коробку, бегу домой, не дожидаясь полиции или хозяина лавки с ружьем. Всю дорогу в еще затуманенное сознание пробивается мысль, что она его впустит, а он ее точно убьет.Благо, что до дома совсем недалеко, и даже возле подъезда его машины не видно. Поднявшись на свой этаж, захожу домой, вроде все спокойно. Только слишком тихо. Иду через коридор на кухню, на плите что-то варится. Похоже, с ужином она не торопилась. Зову Мари, но она не отзывается. Самое раздолье для плохого предчувствия. Иду в сторону комнат и натыкаюсь на нее во вторых дверях кухни.- Что случилось?- Почему ты не отзывалась? Офицер не заходил?- Никто не заходил. Что произошло? Что с твоей рукой?А я знаю? Вывалившись из машины по пути к мусорной кучке, я успел изрядно изгваздаться и порвать и джинсы, и свитер. Она подвела меня к раковине и, заставив склониться, нажала на место укола, оттуда чуть ли не струйкой полилась какая-то черная дрянь. Меня потихоньку отпускает, сознание проясняется.Садимся за стол, я ей рассказываю, что произошло по дороге домой, умолчав о происшествии с магазином. О нем она наверняка узнает и так, из полицейских сводок.- Ты уверен?- Да чего бы я не уверен? Он это. Ты сама говорила, что деградировали и те, кто находился в «Центре». А к скольким боксам он имел доступ?- К трем, из трех заболевших.- Я думаю, легко будет проверить, когда деградировали больные, и сопоставить это с графиком его смен.Несколько помрачнев, Мари взяла телефон и ушла с ним в другую комнату. Вернувшись через несколько минут, она положила телефон на стол.- Думаю, он не знал, что ты сможешь кому-то рассказать. Мы давно подозревали, что в "Центре" вредитель. Теперь мы знаем, кто это.

Ключевые слова: Деграданты превращение исследование мутации авторская история

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