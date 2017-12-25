Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Тихие Воды

Можете считать это предсмертной запиской. Потому что я вряд ли выживу после того, что я собираюсь сделать. Не хочется говорить стандартное «мне никто не поверит» - это и так понятно. Но кое-что другое стандартное сказать нужно, потому что я пишу этот текст как раз с этой целью.

Пожалуйста! Поверьте в это хотя бы на один процент. Просто в крошечную возможность того, что это возможно. Только для того, чтобы предупредить вас об одной незначительной мелочи.

Я люблю, когда еду в поезде, смотреть в окно. Даже ночью. И я знаю, что вы тоже любите. Но умоляю вас, после того, как машинист включит в вагонах свет, и на железной дороге наступит вечер, просто ложитесь спать.

Я часто езжу на электричках. Сам живу в Виннице, и по работе мне постоянно приходится кататься по окрестностям. За месяц могу быть по два-три раза в каждой соседней области, а в Винницкой иногда навещаю четыре, или даже пять населённых пунктов за один рабочий день. Наш край – это огромное количество мелких городов, и почти каждый из них – железнодорожная узловая станция. Бердичев, Шепетовка, Погребище, Балта, Казатин, Умань, Подольск, Жмеринка – несколько десятков сонных городков, которые с утра до ночи видят, как на вокзале прибывают и отправляются поезда. Почти каждый день и каждую ночь в окне мимо меня проплывают леса, холмы, поля, реки, города и сёла, перед которыми мелькают столбы с натянутыми на них проводами, трансформаторы и семафоры, а рядом бегут рельсы соседней колеи.

Иногда я думаю, если бы это не случилось ещё тогда, в самый первый раз, может быть, ничего остального не произошло бы? Может, я жил бы дальше, как обычный человек, и не знал бы, какие вещи происходят самыми тёмными ночами на тех безлюдных станциях, названия которых никто не помнит? Думаю, вряд ли. Оно всё равно нашло бы меня.

Я проснулся, когда поезд подъезжал к какой-то станции. Ночь была абсолютно чёрная, я даже не мог разглядеть, что находится за перроном – может, лес, может, гора? На пустой платформе, кроме лавочки и фонаря над ней, не было ничего. Где-то сзади висела табличка с названием (я не разглядел, на чём она держалась) – «Тихие Воды». Перед лавочкой кто-то стоял. Спиной к поезду.

Электричка остановилась и открылась дверь. Но человек не развернулся и не пошёл к вагону – он вообще совершенно не двигался. Только стоял с поднятой головой и смотрел на табличку. Даже пальцы не шевелились.

Прошла минута. Дверь вагона закрылась, поезд тронулся. И тут человек начал медленно поворачивать голову.

Он двигался дёргано, как будто несмазанная машина. Волосы были ужасно растрёпанными, а рот и глаза – широко открытыми, как будто он со всей силы что-то кричал. Электричка набирала скорость, и как раз перед тем, как пропасть из виду, его взгляд встретился с моим. Сон улетучился сразу. Конечно, я подумал, что это бред, что такого не бывает, мне просто померещилось. Только потом мне пришлось признать, что это была правда – я действительно видел то, что видел.

Тогда, немного отойдя от шока, первым делом я подошёл к стене вагона, где висела карта маршрута. Она подтвердила то, что я знал и так – никакой станции «Тихие Воды» не существовало. Все остальные люди в вагоне спали – пять или шесть человек. Я же, перепуганный, достал дрожащими руками бутылку воды и всосал в себя залпом, наверное, литр. Потом сел туда, где и раньше, и попытался успокоить себя – всё это мне показалось, там было темно, и детали вполне могли померещиться. Но вспоминая то, что я увидел, руки снова начинали дрожать.

Потому что лицо человека на станции было моим. На перроне стоял я.

К утру я убедил себя, что там был какой-то сумасшедший. Может, похожий на меня, может, не очень. А может, мне это просто привиделось спросонья Я вернулся к своему обычному ритму жизни. Вокзалы, вагоны, прокуренные тамбуры, проводницы в обтягивающих юбочках, туалеты, такие зарыганые, что они могли бы стоять в тюрьме строгого режима. За окном – деревья, столбы, провода. Из одного города в другой, а потом – в следующий. И постоянный монотонный стук колёс.

В следующий раз, когда я проезжал там, где была станция – это было где-то на запад от Хмельницкого – я не заметил ничего. Чёрный Остров, Грузевичи, Войтовцы. Я доехал до Тернополя, и Тихих Вод не было нигде.

Тот случай потихоньку забылся. Вот только где-то на заднем фоне сознания засел тихий, незаметный страх. Я стал садиться подальше от окон, реже в них смотрел. И каждый раз, когда электричка тормозила на подъезде к станции, я чувствовал холодок в сердце. Калиновка. Бар. Вапнярка. Почти месяц я верил, что сам себе это выдумал. То, что случилось потом, мне не хочется даже вспоминать.

Я вышел в туалет, а когда вернулся, так и застыл перед окном. Поезд стоял на станции «Тихие Воды». Всё было так же, как и раньше – лавочка под фонарём, табличка с названием, которая, казалось, висела в темноте ни на чём.

Только теперь на перроне никого не было. Я стоял совершенно неподвижно целую минуту, но то существо с моим лицом не появилось. Передо мной была только пустая лавочка. Двери в тамбуре захлопнулись, и электричка очень медленно тронулась. Лавочка и фонарь уплыли вправо, я сел на своё место. И увидел из окна своё лицо. Широко открытый рот, перепутанные волосы. Существо не двигалось, и поезд медленно проехал мимо. Кое-чего я в первый раз не разглядел. Во-первых – у него, кажется, не было зубов – по краям рта я видел только губы. Во-вторых - вместо глазных яблок за веками были две чёрные дыры. Когда я снова смог соображать, то понял, что лежу на полу вагона.

Следующие несколько дней я полностью провёл в Гугле.

Первое, что внезапно стало ясно – что станция «Тихие воды» находилась теперь в совершенно другом месте. Сначала она была километров за сорок на запад от Хмельницкого, а во второй раз поезд только-только отъехал от Немирова.

По запросу «Тихие Воды» поисковики выдавали, в основном, какой-то колумбийский сериал. Были ещё радиоспектакль, турфирма, и вообще куча всего. Был даже сайт silentwaters.ua, который, правда, выдавал ошибку 404. Но никто ничего не слышал про железнодорожную станцию.

И вот, когда я думал, что искать уже бесполезно, мне попался на глаза просто шокирующий результат.

Это было объявление на Фейсбуке с заголовком «Пропал человек! Пожалуйста, помогите найти!». Девушка описывает примерно следующую историю: она со своим женихом ехала на электричке Христиновка – Гайсин. Ночью лежала на койке и спала, но проснулась от того, что жених – его звали Артём – с громким криком «Какого черта?!!», вскочил и выбежал из вагона на какой-то совершенно левой станции. Последнее, что девушка видела – это Артём с ещё каким-то человеком на пустом перроне. Ей показалось, что на табличке над ними было написано «Тихие Воды», но когда она обратилась в полицию с заявлением о пропаже без вести, ей сказали, что такой станции нет.

Мне стало нехорошо. Наверное, в глубине души я надеялся, что у меня поехала крыша, и никакой станции и монстра на ней просто нет. Мало ли – если шизофрения, то ещё и не такое может привидеться. Но теперь получается, что это правда. Тихие Воды существуют.

Я не знал, что мне решать.

Если я не брошу работу, то рано или поздно снова наткнусь на станцию. Не хочу думать, что будет, если я увижу это существо опять. Этот беззубый рот, открытый до предела. И пустота вместо глаз.

Получается, надо было съезжать. Найти другую работу в другом городе – благо, дома меня почти ничто и никто не держал. В Киеве или Одессе, например. И никогда в жизне больше не ездить на железных дорогах. Оставаться в Виннице мне не хотелось, зная, что где-то вокруг меня, может, в сотне километров, а может, совсем рядом, находится это нечто.

Я закрыл Гугл, который долистал к тому времени до девяносто третьей страницы поиска, отложил планшет в сторону. И, кажется, потерял способность дышать – такой сильный ужас в тот момент я испытал.

Дело было не только в том, что электричка стояла на станции «Тихие Воды». И не только в том, что чудовище без глаз «смотрело» прямо на меня. Теперь оно приближалось.

Те же самые угловатые, резкие движения – как будто ему в театре нужно сыграть робота – но теперь оно двигалось с уверенной скоростью быстрого пешехода. Кривые ноги несли его к двери в вагон, от которой я находился за два ряда сидений. Мне уже было видно коричневый язык в его широко раскрытом рту, а я сидел с перекошенным лицом, парализованный страхом. «Ну, вот и всё» - последнее, что я подумал перед тем, как закрылись двери.
Поезд тронулся и начал медленно набирать скорость. Никто из тамбура на меня не выходил, никаких странных звуков оттуда слышно тоже не было. Значит, повезло. Дверь захлопнулась прямо у монстра под носом. Оно осталось на станции.

Вот только не осталось. Поезд проехал ещё пару метров, и всё, что я увидел – пустой перрон. Волосы на руках встали дыбом. Оно могло упасть под поезд, когда пыталось зайти в вагон? Там есть одно опасное место, прямо на входе, но вряд ли туда провалится полностью взрослый человек. То есть, вариант оставался только один.

Я посмотрел на двери в тамбур. Одна створка плотно закрывала половину проёма, другая же гуляла туда-сюда и стучала то об стену, то об первую. Двигатель электрички гудел, колёса стучали по рельсам. Что бы ни происходило за этими дверями, я бы ничего не услышал. Разве что сам пошёл бы туда. От одной мысли зайти в тамбур становилось плохо. И, в то же время, не хотелось отступать назад и переходить в другой вагон – это было бы совсем трусливо. Может, я не настолько смелый, чтобы пойти и проверить, но я не полное ссыкло – это уже точно.

Так я и сидел, минут сорок почти неподвижно наблюдая за дверью в тамбур. На третьей или четвёртой станции после Тихих Вод какой-то мужчина сзади проснулся и пошёл к выходу. Я следил с напряжением, как он открывает дверь и заходит. Несколько долгих минут – и поезд тормозит на станции. Мужчина, совершенно спокойный, идёт по перрону. Я пересилил себя и на дрожащих ногах подошёл к двери в тамбур. Естественно, там было пусто.

Буквально пару дней ушло на то, чтобы уладить дела с разными документами и собрать все вещи, которые у меня были. Один старый друг во Львове сказал, что за пару тысяч сдаст мне комнату на месяц или два – пока не найду работу и жильё.

Я люблю, когда еду в поезде, смотреть в окно. Даже ночью. И я знаю, что вы тоже любите. Но пожалуйста, после того, как машинист включит в вагонах свет и на железной дороге наступит вечер, просто ложитесь спать.

Сейчас я пишу этот текст где-то на подъезде к Хмельницкому. Сегодня утром я зашёл проверить фейсбук. Было мерзкое ощущение, что я сбегаю от проблемы. Причём эта проблема может и потом меня найти. Куда я буду убегать в этом случае?

Не знаю, почему я догадался сделать именно это, но я вспомнил про сайт silentwaters.ua. Теперь там не было ошибки 404. Ни одной гиперссылки или вообще кликабельной кнопки там тоже не было. А было там только несколько цифр. Координаты и время. Как раз сегодня ночью.

Так что, как только этот абзац будет закончен, я отправлю текст в Фейсбук. Потом положу планшет в рюкзак, надену его и выйду в тамбур. Достану большой кухонный нож – самое приличное оружие, которое я смог найти. И просто буду ждать, когда откроются двери. Я точно знаю, какая это будет станция.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:45
Вчера, 22:45 by КосмонастьПросмотров: 50Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Железная дорога электричка ночь станция двойник существо монстр страх творческая история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: A.Norton
Вчера, 23:07
0
Группа: Редакторы
Репутация: (260|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 220
Куда только ночью не заведёт дорожка.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Mary3.11.
Вчера, 23:43
0
Группа: Авторы
Репутация: (30|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 70
Интересненько.+++
Зарегистрирован: 15.02.2018
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:17
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2107|0)
Публикаций: 907
Комментариев: 8 094
Приснится же....ночь, полустанок, человек без глаз....
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#4 написал: Asheera
Сегодня, 03:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (157|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 380
Сюрреальный колорит ночного пустого перрона... Почувствовала себя в шкуре героя, полное погружение в атмосферу рассказа, ну оооочень понравилось +++++++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.