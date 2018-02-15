Марионетка. Часть вторая

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 43 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:13 by

– Может, вернемся? Меня могут потерять, – канючил Вадик.– Да не бойся ты, – Саша шагал очень быстро и смотрел прямо перед собой. – Быстро посмотрим и вернемся – делов на пять минут.Мы встретились взглядом с Вадиком и я понял: он что-то чувствует. Ему не по себе и мне тоже. С другой стороны, мы в свои двенадцать впервые решились уйти так далеко от дома, тем более в старую часть города, которая находилась под запретом даже для взрослых.Пройдя городскую площадь, с главной улицы мы свернули во дворы. Людей в тот день было немного. Вскоре бетонные пятиэтажки сменились деревянными домами, а широкие улицы – узкими тротуарами, на которых помещались только двое, поэтому нам с Вадиком пришлось плестись за Сашей.Такими путями мы шли еще около получаса, пока, наконец, все постройки не кончились. Жилые дома со светом в окнах, редкие люди, автомобили, ухоженные клумбы, бродячие псы – все это резко осталось позади. Мы оказались на краю цивилизации и собирались переступить порог в кошмарный мир, в котором долгие годы в изгнании сходил с ума Старик.Перед нами раскинулся мрачный, необычного вида лес. Хотя лесом это было трудно назвать: редкие деревья неизвестной породы тянулись иссушенными ветками во все стороны, будто пальцы ведьмы, норовя схватить нас за головы; оставшиеся на ветвях листья грязно-оранжевого цвета колыхались на ветру, остальные же лежали мертвым грузом на земле и медленно гнили. Казалось, в этом месте всегда царит призрачная осень.Мы сделали шаг. Ноги мягко погрузились в сухую траву. Шаг все ускорялся. Лес будто давил на нас, будто за каждым скрюченным деревом кто-то прятался и наблюдал. Было слишком тихо, никаких живых звуков. Только треск сухой травы под ногами.Вдалеке показался деревянный мост, перекинутый через реку, сразу за которым и располагался дом Старика.Стал накрапывать дождь, очень быстро набирая силу.– Вы видите следы? – неуверенно спросил Вадик. – Видно плохо, но если приглядеться…Кажется, кто-то недавно тут проходил.– Никого тут не было. Ты совсем, что ли, ослеп? Следы какие-то увидел, – Саша фыркнул, будто его обидели. – Кто бы сюда осмелился ходить?Вадик пожал плечами и признал, что ему показалось.Но следы были. Я тоже их видел.Дождь усилился. Вскоре ноги зачавкали по грязи. Мне показалось, будто деревья стали гуще, длиннее, страшнее. Давление ощущалось все больше. Я видел, что мои спутники чувствовали то же самое. Если в начале пути мы просто быстро шли, то теперь уже почти бежали. Я оглянулся назад и ужаснулся – города не было видно. Одни лишь черные ветки и кривые стволы деревьев. Чье-то присутствие теперь было настолько очевидным, что мы обязательно закричали бы, хрустни под ногой ветка – настолько сильным было напряжение.Радовало лишь одно – мост был совсем рядом.К мосту мы уже неслись во всю прыть, сами не заметили, как перешли на бег. Выглядел мост, как и все здесь – уныло и мрачно. Конструкция доверия не внушала. Мне сразу вспомнилась легенда о злобном тролле под мостом и трех козлятах. Нас как раз трое. Получится ли у нас пройти по мосту или же тролль нас всех сожрет?На другом берегу реки, среди все тех же призрачных деревьев, возвышался дом Старика, нависая над городом и будто украдкой подглядывая, как идут дела у тех, кого когда-то покинул его хозяин. Дом был абсолютно черным, будто солнце выжгло доски за многие годы, что, надо заметить, весьма странно, ведь солнце в старой части города появлялось редко, а если и появлялось, то с трудом пробивалось сквозь деревья.Мы как завороженные уставились на дом и не могли отвести взгляд. Мне не верилось, что я вижу своими глазами легендарный дом Старика. Даже ливень, вымочивший до нитки, не мог отвлечь нас.– Супер, – восторженно произнес Вадик. От былого страха не осталось и следа. – Не могу поверить, что стою здесь и смотрю на него.– Говорил же, что будет круто, а вы боялись, – Саша замолчал и изменился в лице. – Подойдем поближе?Вадик перестал улыбаться и запротестовал. Мне тоже эта идея не сильно симпатизировала, но с другой стороны я был так увлечен духом приключений, что забыл обо всех рисках и быстро согласился. В итоге и Вадик перестал сопротивляться, в одиночку-то через лес он идти не хотел.Саша шел первым. Я ступил на мост и слегка попрыгал. Вроде бы крепкий.– Пропускайте гнилые доски, наступайте только на целые! – крикнул Саша через плечо. Будто мы этого не знали, спасибо.Мы медленно двигались по скользким от дождя доскам, вцепившись в хилый поручень. Если бы он отвалился, то вся наша троица дружно рухнула бы в бурлящую реку. Из-за дождя уровень воды заметно увеличился, река грозила вот-вот выйти из берегов. Я очень живо представил, как мощный поток сносит опоры моста и черная пучина поглощает наши тела. От таких мыслей мне стало тревожно и я постарался отогнать их, отведя взгляд от воды. И в этот момент я что-то заметил. Невероятно, но под мостом сидел ребенок и беззаботно швырял камешки в воду. Я видел его сквозь щель между досками моста, наши взгляды встретились и от пустоты в его глазах меня пробрала дрожь. Я мог видеть его лишь частично и нечетко, но я был уверен, что с ним было что-то не так, он выглядел как-то… неправильно.– Не останавливайся, пожалуйста, – Вадик толкнул меня в спину. – Давай быстрее перейдем этот чертов мост.Мы сошли на другом берегу и я немного прошел вдоль реки, чтобы мне открылось то место, где сидел странный ребенок, но там никого не было.– Эй, ты чего? – крикнул Саша.– Я там кого-то видел. Кажется… кажется, там был мальчик.– Неправда, – застонал Вадик. – Ты ведь это выдумал, да?– Конечно, он выдумал. Ты сдурел? Откуда там кому-то взяться? Давайте уже закончим, что начали.Мы стали осторожно подниматься на холм, стараясь не поскользнуться на мокрой траве, как вдруг за нашими спинами раздался громкий треск. Мы синхронно обернулись и то, что мы увидели, повергло нас в ужас: мост перекосило в сторону течения реки, часть опор была разрушена, но как? Поток не был настолько сильным, чтобы переломить пусть и старые, но массивные балки. Спустя несколько секунд треск повторился – оставшиеся опоры сдались, мост рухнул в воду и поплыл.Мы были растеряны, потрясены и напуганы. Река пронзала старую часть города насквозь. Чтобы найти другое место, где ее можно было перейти, потребовалось бы пройти много километров. Но никто не знал, есть ли такое место, и куда нужно идти. Можно попытаться переплыть реку, но сейчас это было бы равносильно самоубийству, так как она стала еще шире, чем обычно, вода была холодной, а это значит, что повышается вероятность судорог. И Вадик не умел плавать.– Нет! Так не должно быть! – завопил Саша. – Черт… Черт!От ругательств нас с Вадиком покоробило. Саша казался самым смелым и эмоционально устойчивым из нас. Безусловно, мы оказались в самой кошмарной ситуации из возможных: мы вдалеке от дома, отрезанные от города, всего в нескольких метрах от дома, в котором долгие годы жил псих. Ах да, стоит также упомянуть о череде странностей, которые стали обычным делом в нашем путешествии. Например, следы в лесу и странный мальчик под мостом. Под мостом, который будто назло зажил своей жизнью и оставил нас мучиться. Конечно, все это хуже, чем ужасно, но реакция Саши обескураживала.Он тем временем рухнул на колени и принялся колошматить кулаками землю, отчего во все стороны летели комья грязи. Из-за дождя трудно сказать, но я был уверен, что он плачет.И что нам теперь делать?

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