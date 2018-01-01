Марионетка. Часть первая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:31 by

Тем ранним и не по-летнему холодным утром я и мой друг Вадик скучали на старой детской площадке, что служила нам и другим местным детям мрачным местом сборов. Мрачность площадки заключалась в ее непостижимой старине. Казалось, будто душа покинула это место, оставив после себя холодный труп. Долгие годы краска тускнела и отваливалась, обнажая безжизненный ржавый металл, скамейки еле выдерживали садящихся на них детей, качели, давно не смазываемые, пронзительно скрипели – труп разлагался.Со всех сторон площадка заросла густым кустарником, который почему-то не цвел, а лишь торчал во все стороны скрюченными ветвями, но тем не менее становился больше год от года. Сразу за кустарником раскинулся небольшой парк из величественных серых тополей, в глубине которых жили вороны.Место это было весьма отталкивающим и угрюмым, но нас всегда тянуло сюда, мы считали эту площадку своей. Здесь мы делились секретами, здесь мы впервые познакомились с красотой женского тела, – два года назад один из наших старших знакомых, ему было двенадцать, принес колоду игральных карт, где на каждой карте было изображение обнаженной женщины, – и именно сюда приходили наши матери, когда теряли кого-то из нас.И вот мы, как и много раз до этого, сидели на площадке, придумывая себе занятие, когда услышали приближающиеся шаги и шорох ­– кто-то продирался по высокой траве через заросли кустарника.Мы уставились на то место, откуда должен был появиться незнакомец и несколько секунд спустя увидели Сашу (хозяина тех самых карт). Дышал он тяжело, на пухлых щеках розовел румянец – он явно бежал, хотя, скорее всего, не так долго, как могло показаться. Лишний вес давал о себе знать.– Хо-хо-тите… секрет? – сквозь отдышку прошипел он.Я спрыгнул с качели, отчего она несколько раз описала в воздухе дугу, сопровождая свое движение неприятным скрипом. Мы с Вадиком тут же подошли к Саше, который плюхнулся на карусель и принялся вытирать капли со лба.– Какой секрет? – глаза Вадика сверкали любопытством.– Старик умер, – отрезал Саша и уставился на нас.Вокруг повисла гробовая тишина, которую нарушал лишь мерный скрип качели.– Врешь, – сказал я.Причины не доверять Саше были, ведь он был старше нас на два года и считал нас малышней, над которой можно было издеваться. Что, собственно, он и делал.В тот день, когда он принес на площадку ту самую колоду карт и его облепила вся местная детвора, роняя слюни на картинки с прелестями, о которых они ничего толком и не знали, он достал из колоды одну карту, – грудастый бубновый валет, – и с ухмылкой объявил: «Я отдам ее тому, кто лучше всех сматерится».Следующие несколько минут он ухахатывался над тем, как дети, желая заполучить заветную карту, выкрикивали разные ругательства, какие могли вспомнить из разговоров родственников, когда те имели неосторожность их обронить. Мы с Вадимом решили в этом не участвовать. Карту, конечно, никто не получил – удовлетворенный и вдоволь насмеявшийся, Саша сунул ее в колоду и ушел.– Нет, это правда! – чуть ли не закричал Саша. – Я подслушал как родители вечером разговаривали. Мама сказала, что задержалась на работе из-за Старика. Его привезли в конце смены и сразу отправили в эту… реанимацию! У него что-то с сердцем было, какой-то инфе… инфект…– Инфаркт, – поправил я.– Да, инфаркт. Еще она сказала, что он кричал, очень громко. Просил сжечь его дом, говорил, что все скоро сдохнут. Так и сказал.– Под старость лет он совсем с ума сошел. Хотя и до этого он нормальным не был. Оно и понятно, такое пережить… – последнюю фразу Вадик сказал чуть ли не шепотом, будто боясь, что кто-то услышит.О да, эту историю знал практически каждый, кто хоть немного был знаком с личностью Старика. Как и любая история, в которой есть хоть немного белых пятен, – а их тут хоть отбавляй, – она со временем обросла множеством подробностей, правдивых и не очень, разделилась на несколько версий и в итоге стала городской легендой. Но суть всегда была одна.Старик, у которого тогда еще было обычное человеческое имя (никто уже не помнил, какое именно), работал инженером на местном заводе. Жены у него не было. По одной из версий, что упоминается чаще остальных, она его бросила и уехала в другой город с любовником. От брака остался сын, в котором он души не чаял. Воспитывал один, как мог, старался обеспечить его всем необходимым. Новую супругу найти не старался, все внимание уделял только сыну. Словом, примерный отец.Вскоре Старик решил открыть свой магазин: арендовал небольшую площадь, установил вывеску, но что именно он собирался продавать, никому так и не было суждено узнать, потому как магазин так и не открылся.Мальчик в это время достиг уже такого возраста, когда за ним не нужен был тщательный присмотр, по этой причине Старик и решился открыть свой магазин. Но, по всей видимости, хлопоты с магазином отнимали слишком много внимания Старика, и он не сумел заметить, когда подкралась беда.День был очень знойным и солнечным, старик отпустил мальчика покататься во дворе на новеньком трехколесном велосипеде. Как он неоднократно утверждал, все это время он следил за мальчиком из окна, только на секунду отвлекся на звонок. Может, так оно и было, может – нет, но закончилось все тем, что мальчик выехал на дорогу и его на полной скорости сшиб автобус.Выбежав на улицу, Старик обнаружил лишь искореженный велосипед и кровавое месиво вокруг – мальчика буквально затянуло под днище автобуса и протащило по асфальту несколько метров.После этого его личность начала разлагаться. Будто все человеческое, что было в нем, погибло вместе с сыном.Тогда Старик разорвал все знакомства, продал хорошую квартиру и купил ветхий, но большой дом в старой части города, прямо рядом с лесом, где уже почти никто не появлялся, а оставшиеся постройки медленно разрушались. Дом он привел в более-менее приличный вид и обнес высоким забором, заколотил наглухо все окна и больше его никто не видел. Очень долго дом казался безжизненным, зимой даже дым из трубы не поднимался, многие думали, что Старик умер, но проверять никто не хотел.Но спустя годы дом ожил. Кто-то утверждал, будто видел Старика в городе, будто он отрастил длинную бороду и таскал с собой странный, не вписывающийся в то время чемодан. Лесники слышали, как по вечерам из дома доносились странные звуки, иногда кто-то кричал, сквозь щели в заборе прорывался зловещий свет.Поначалу находились смельчаки, которые с ним пытались связаться, но безрезультатно – старик всех прогонял прочь и заверял, что если они вернутся, он будет стрелять. Вскоре предупреждать он перестал и стрелял во всякого, кто находился в пределах видимости. Благо, целился он неважно.Так и жил Старик затворником долгие годы, порождая легенды и безумные теории о своем существовании, пока вчера, по всей видимости, не скончался от инфаркта.В принципе, история Саши звучала правдиво. Его мама действительно работала в больнице и вполне могла видеть, как привезли Старика. К тому же, вряд ли его воображения хватило бы выдумать все это. Все знали, что Саша немного «специфический ребенок». Именно этот термин использовали люди, чтобы не обижать глупых детей. Но окончательно нас убедило его лицо: в нем не было ни намека на ложь, – а актером он был ужасным – он точно верил в то, что говорил; в глазах было столько искренности и… страха?– Не верю, что Старик умер, – робко проговорил Вадик. – Я слышал, что сразу после смерти сына он поехал куда-то на юг, в Индию или Китай. И там он узнал секрет бессмертия. Или типа того. Может, он стал вампиром. В общем, не знаю точно, но, говорят, он выглядит точно так же, как и 30 лет назад.– Кто тебе это сказал? – возмутился Саша.– Миха…– Этот очкарик? Да он трепло!– Миха сказал, его дед работал со Стариком в молодости. А прошлым летом, когда он за грибами в лес пошел по старой части города, видел, как Старик возле дома стоял. Точно такой же, как и раньше. Ни капли не изменился.– Херня. Все знают, что Старик никогда не выходит из дома.– Думаю, Саня прав, – вмешался я. – Старик бы застрелил его деда. Он же псих.– Да, того парня пару лет назад он почти убил. Моя мама лично ему швы накладывала.Снова повисло молчание. В деревьях закаркали вороны – привычное дело, но в этот раз почему-то по коже побежали мурашки.Я заметил, что Саша безостановочно водит ладонями по коленям, будто обтирает. Видимо, собирался что-то сказать. Наконец, он сделал глубокий вдох и выпалил:– Я чего пришел-то. Давайте посмотрим на дом?Честно сказать, от этой фразы у меня упало сердце. Настолько она была неожиданной и абсурдной. Вадику, кажется, даже стало плохо на мгновение, и он присел рядом с Сашей на карусель, а тот с нее сразу встал, отчего хилое тело Вадика резко прыгнуло вниз.– Ты шутишь? – спокойно спросил я. – Ты точно шутишь. Никто и никогда даже на километр не приближался к его дому, – тут я, конечно соврал. Приближались, и мы знали это. Но я хотел убедить Сашу в том, что он предлагает нам самое идиотское решение из возможных.– А что такого? Теперь-то он того, – Саша закатил глаза, вывалил язык и схватил себя за шею. Хоть старик и умер не от удушения, но суть сценки мы поняли. – Мы будем первыми, кто видел дом вблизи… Первыми за много лет. Может даже, возьмем что-то на память. Представьте, как нам будут завидовать.– Я пошел домой, – Вадик встал и направился к выходу с площадки.– Да постой ты, – Саша аккуратно схватил Вадика за плечи и вернул на место. – Неужели вы испугались? Вы че, ссыкуны? Говорю, давайте просто издалека посмотрим. И все.Ничего интереснее тот день мне принести уже не мог, да и не хотелось выглядеть трусом, ведь Саша был старше и казался нам авторитетом, он выбрал именно нас. И к тому же, мы действительно будем легендами, если увидим дом Старика, пусть даже издалека.– Я пойду, – отчеканил я.Саша и Вадик удивленно уставились на меня. Саша, кажется, был даже больше удивлен.– Ну вот, хоть кто-то не трусит. А ты что, последуешь примеру друга? – Саша навис над Вадиком.Вадик, конечно, шугался даже собственной тени, но всегда следовал за мной и доверял моему благоразумию, поэтому после нескольких минут уговоров он сдался и согласился пойти.И вот уже спустя несколько минут мы в полном молчании шли к старой части города, с каждым шагом удаляясь от дома. И удаление это ощущалось все явственнее, оно давило и нарастало, в груди увеличивался ком тревоги и страха. Я буквально физически чувствовал переход в другой мир. Мир запретный и опасный. И отчасти это чувство мне нравилось, оно давало мне ощущение, будто я взрослый и сам решаю, что мне делать.Тем временем небо нахмурилось.

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