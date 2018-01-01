Колья. Часть 2

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:42

Космонасть Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:42 by

Наконец, дверь открыта, я забежал в прихожую. Закрылся на все замки и дергал до остервенения ручку, по многу раз проверяя, точно ли закрыто. Из этого оцепенения меня вывел голос Пиявки.- Он доедает кошку, - сказал он, проходя сквозь стену. Как же в этот момент я был рад тому, что упырь так сделать не может. Я сел на пол, подтянув к себе ноги. Обхватил руками коленки. Сердце стучало так, что еще секунда и выпрыгнет. Лоб покрыт испариной, ладони влажные.- Я-я б-больше к-к н-нему не с-сунусь, - кое-как выдавил я из себя, - не в-выйду из квартиры, д-даже если он сожрет всех жильцов. Д-даже если подохну тут с голоду.Пиявка пожал плечами.- Днем он будет где-нибудь набираться сил для новой охоты. Так что в магазин сходишь и не помрешь, - это вернулся Архимед.- А если н-начнет л-ломиться в квартиру? - я старался унять дрожь во всем теле, - или б-без приглашения не сможет?- Сможет, это тебе не те вежливые твари из книжек, - Архимед присел на тумбочку.- Надо его сжечь, - сверкнул глазами Пиявка.- Без проблем, - усмехнулся я, вытирая лоб, - спички тебе дам - вперед и с песней!Архимед скрестил руки на груди.- Будет плохо, если он еще кого-то убьет.- Несомненно, - согласился я, - бензина могу подогнать.Архимед нахмурился.- Почему-то в случае с паразитом ты размышлял иначе.Я поднялся на ноги, снял ботинки.- Паразит мог отобедать только тебе подобными, - сказал я, направляясь на кухню. - А на вот это вот все, - и покрутил пальцем в воздухе, - я не подписывался.Налил воды в чайник, поставил его на плиту.- Знаешь, почему я самоубился? - Архимед последовал за мной, как и Пиявка, хранящий молчание, будто напряженно о чем-то думая.- Нет, - буркнул я, доставая чашку. Последняя чистая. Вдруг дошло какой у меня бардак на кухне. Тут и там грязная посуда. Я сморщился. Когда успел превратиться в неряху?- Погоди, я угадаю, - пробормотал я, включая воду и тут же выключая. Архимед сел на стул, Пиявка привычно разместился на полу.- Неразделенная любовь?- Наоборот. Ее убили в темном переулке и никто не помог.Я сел напротив, тяжело вздохнув.- И я ничего не смог сделать. Ни отомстить этим мразям, ни смириться с тем, что моей любви больше нет. Наверное, чувство ответственности и вины давило так сильно. Не видел другого выхода. Исход все равно был бы тем же, разница только во времени.Очень неуютно под тяжелым взглядом его черных глаз.- А сможешь ли ты жить, зная, что мог обезопасить людей? К тому же, ты не один. Мы пусть наглые и надоедливые, но лично я всецело на твоей стороне и если смогу что-то изменить, то это прекрасно.Вода в чайнике начинала шуметь, Пиявка же продолжал молчать.- Не надо сейчас таких речей, чтобы теперь на меня давила ответственность и вина, - проворчал я,- почему-то вашим остальным глубоко плевать на присутствие враждебного создания, но враждебного только для живых. Как тотализатор устраивать, так каждый приходит. Как что-то случается, так давай-ка ты сам.Я встал, достал из шкафа коробку с чайными пакетиками, бросил один в чашку.- Откуда ты столько знаешь про упырей? - поинтересовался я, заливая пакетик кипятком.- Болел интернетом, - коротко ответил Архимед, - и, кстати, жечь не самый хороший вариант. Во-первых, это привлечение лишнего внимания. Думаешь, костер, в котором жгут кого-то, отдаленно напоминающего человека, не заметят? Привет, проблемы с законом. Во-вторых, не факт, что это сработает.Пиявка меланхолично посмотрел на Архимеда.За окном начинало светлеть.- К тому же днём он будет вялым, - пробурчал Пиявка. Я колебался. С одной стороны, мне было ужасно страшно за свою жизнь, потому что смотрюсь каждый день в зеркало и отдаю себе отчет в том, что упырю не составит никакого труда выпустить мне кишки. С другой стороны, в доме живет много людей, которые не подозревают об опасности, а она с каждой ночью станет крепнуть, набираться сил. И пусть я мало общался со своими соседями, наверное, будет неприятно увидеть их мертвые тела.Взяв чашку, я пошел к ноутбуку. Полагаться на слова Пиявки и Архимеда, конечно, неплохо, но посмотрим что скажут легенды.Легенды гласили, что подобных нашему алкашу можно проткнуть чем-нибудь вроде осинового кола и уложить в могилу лицом вниз, чтобы пытаясь выбраться наружу, упырь закапывал себя еще глубже. Ладно, с этим разобрались. Где взять осиновый кол?На одном из форумов какой-то пользователь предложил обойтись без него и просто выстругать нечто заостренное из ножки деревянного табурета. Я невольно закатил глаза. Складывалось такое впечатление, будто человек сам это попробовал и сработало.Но поскольку выхода у меня не было, пришлось распрощаться с табуреткой, на которой я иногда посиживал на балконе, когда курил. Будем надеяться на то, что она из осины. Прежде чем отправляться за упырем, я спустился к соседке с первого этажа, которая занималась тем, что облагораживала территорию вокруг дома и попросил у нее лопату.Из четырех ножек получилось четыре кола. Это стоило мне множественных заноз, ведь перчатки надеть я не додумался. Пока строгались колья, страх немного отступил, внимание переключилось на другое. Архимед ушел еще на этапе, когда я разламывал табуретку, Пиявка же все это время с места не двинулся.- Ну что, - вполне удовлетворившись результатом работы, я сгреб колья,- пойдешь со мной, как в прошлый раз, или тут подождешь?- Пойду, - Пиявка с готовностью встал. Сердце ушло в пятки, страх накатил с новой силой и, кажется, в коленках стала появляться противная слабость.Два кола я заткнул сзади за пояс, еще два держал в руках, пока открывал дверь. Каково же было мое удивление, когда я увидел немолодую женщину, копавшуюся возле двери соседа.- Здравствуйте, - неуверенно протянул я.- И тебе не хворать, - кивнула женщина, возясь с замком, - вот зараза, одни проблемы с ним, даже после смерти, прости Господи! Это же надо так умудриться замки попортить!Заметив мой взгляд, женщина покачала головой.- Братец мой пил, не просыхая. Квартиру так убил, смотреть страшно! Да чего я рассказываю, наверняка сам видел и слышал.- Да уж, таких упырей еще не встречал, - сказал я. Хотел было запереть дверь, но подумал, что лучше не стоит. Вдруг придется возвращаться очень быстро.- Ой, не говори, - согласилась женщина,- сколько ж крови у меня высосал, скотина такая…Продолжая причитать и одновременно борясь с замком, она снова провернула ключ и замок поддался."Ох, грешница я, - бормотала она, - о мертвых же так нельзя. Помер, да и ладно...".Женщина скрылась в квартире, захлопнула дверь. Я еще с несколько минут простоял на площадке, размышляя как лучше поступить. Колья-то оно, конечно, хорошо, но куда упырь запрятался? Где искать?"Попроси остальных, пусть поищут" - обратился я к Пиявке. Тот кивнул и скрылся.Долго, однако, искать не пришлось. Упырь дремал в закутке у лифта на последнем этаже, наверное, не совсем еще мозг отказал и помнил, что квартиры там пустуют. Студенты, снимавшие однокомнатную, съехали еще месяц назад. В другой жила полуслепая бабуля, которая тоже не слишком давно отправилась в мир иной. А есть ли, мир этот?На площадке царил полумрак. Включать свет я не отважился. Да и чего там включать, лампочки-то наверняка, выкрутили. Я ориентировался по Пиявке, которого выдавали глаза-огоньки, и по сопению упыря.Больше всего меня волновал тот вопрос, что я совершенно не знал, как поступить с телом, которое останется после упыря. Почему-то вариант с моим телом, лежащим прямо тут, в подъезде, мозг рассматривать отказывался. Хотя, может так даже и лучше. Страх перед упырем не рассеялся, просто отошел на второй план, напоминая о себе периодически влажными ладонями, футболкой, прилипшей к спине, и учащенным сердцебиением.Я старался не шуметь, потому что пусть упырь и вялый, но кто сказал, что оторвать ноги он не сможет?Наконец, подобравшись к нему поближе и привыкнув к полумраку, я покрепче ухватил кол, занес руку. Вот так, глядя на него сверху вниз, не отличишь от обычного алкаша, не дошедшего домой.- Чего замер? Давай быстрее, пока есть возможность.Я сглотнул.- Не могу,- прошептал я. Пиявка подошел поближе.- Еще как можешь, он вчера на тебя набросился.Перед глазами все поплыло, к горлу подступил комок.- Не могу!Вроде бы так просто. Всадил кол, пошел заниматься своими делами. Но рука не слушалась.Это тоже тело. Пусть и мертвое.Однако, все мои сомнения улетучились, когда появились еще одни огоньки, только они светились красным. Послышалось приглушенное рычание, упырь снова шумно втянул носом воздух. Коленки теперь не просто подкашивались, они тряслись так, что еще немного и я не смогу стоять нормально.Я не стал дожидаться, пока упырь бросится, потому наугад махнул колом.И, к своему удивлению, попал. Упырь тоже удивился, но еще и заскулил, как собака. Я отшатнулся назад, поближе к свету, льющемуся из подъездных окон. Кол, хоть и остался в моей ладони, однако был теперь перепачкан чем-то тошнотворным. Запах тухлятины ударил в нос. Затошнило так, что еще немного и я снова увижу свой скудный завтрак в виде бутерброда на скорую руку.Упырь явно разозлился, он распрямился во весь рост, и начал двигаться в мою сторону. Прыгать он не собирался, ведь когда упырь подобрался поближе, я рассмотрел, что лишил его правого глаза. Возможно, теперь я для него не просто еда, а еще и еда, способная дать отпор?Эта мысль задвинула страх куда подальше, поэтому я сам бросился к алкашу. Упырь увернулся и я пробежал мимо, вновь оказавшись в полумраке.- За что мне это! - простонал я, глядя как упырь намеревается прыгнуть. Ужас сковал все тело и у меня хватило ума только, чтобы выставить вперед обе руки с кольями. Зажмурился, морально готовясь к боли.Однако ее не последовало.Упырь захрипел, выплюнул мне в лицо тухлую жижу и отшатнулся. Борясь с рвотными позывами, я открыл глаза.Оба кола пронзили его грудь, но, наверное, в сердце не попали.Упырь пошатнулся, повалился на пол. Я выхватил запасные колья, сделал робкий шажок вперед.Даже если и сейчас не попаду в сердце, то сопротивляться новому захоронению упырь не сможет.Я подошел к нему поближе. Уже смелее, надо сказать.Третий кол вошел в пространство между двумя первыми.Упыря начало трясти, жижа, которой он плюнул на меня, полилась изо рта еще сильнее. Вонь так резала глаза, что мне стоило огромных трудов не отвернуться.Четвертый кол я всадил в лоб.Вошло как по маслу.Упырь кряхтел и трясся, пытался руками ухватить меня за джинсы. Я стоял над ним и не верил в собственную удачу.Зато верил в контрольные выстрелы. Но, поскольку, орудовал я кольями, получались контрольные протыкания.Четвертый кол входил в лоб еще не раз, пока упырь не прекратил вообще подавать какие-то признаки жизни.Пиявка вышел ко мне.- Ты неплохо провел время, да? - я вытер пот со лба. Чертыхнулся, потому что мои руки были перепачканы в жиже.- Опасности особой не было, - Пиявка наклонился к упырю, чей отвратительный распухший язык вывалился изо рта.- Что ж, осталось дело за малым.Теперь я ощущал, что у меня болят руки.Кое-как взвалив на себя смердящую тушу, я поковылял в сторону технического этажа. Припрячу там до темноты, посижу, чтобы не ожил. Потом сброшу на улицу и закопаю. Красная шапка, увидев мою ношу, сильно удивилась."Если могла бы, то сама попробовала потыкать его кольями, - плотоядно улыбаясь, сказала она, - ух, жижи-то сколько!".Я лишь сбросил тушу в самый дальний угол, надеясь, что никому не потребуется подняться на этаж. Пожалел только о том, что не хватило ума приготовить там заранее лопату и еду.Так и проторчал там целый день. А Красная шапка и рада, есть с кем поболтать. Пиявка тоже сидел с нами, привидения старухи я не заметил.Когда упырь начинал дергаться, я вытаскивал колья и втыкал их заново. Не из осины табуретка, не из осины. Ну, хоть какой-то толк.Выждав для надежности не просто до темноты, а до глубокой ночи, я подтащил упыря к окну и сбросил его вниз, бегом понесся к лифту.Утром, сидя на кухне, смоля одну сигарету за другой, я осмысливал события дня и ночи. После того, как упырь был закопан как полагается и, следуя рекомендациям, лицом вниз, я оттирал площадку последнего этажа от вонючей лужи.Стряхивая пепел прямо в чашку с недопитым чаем, я понемногу приходил в себя. Рук я не чувствовал, как и спины."Это надо ж так" - пробормотал я, обращаясь непонятно к кому. На кухне я сидел в одиночестве. За окном начиналась гроза, расчерчивая небо молниями. Пиявка куда-то запропастился, как и Архимед.Потушив очередную сигарету, я подумал, что если получилось довольно-таки быстро расправиться с упырем, то остального бояться нет смысла. Страха же не было, когда я просидел с ним весь день. Не было его и пока я закапывал восставшего под окнами дома. Вполне удобно, надо сказать. Если решит выбраться из импровизированной могилы, то я смогу все исправить. Ну и в конце концов, не тащить же его обратно на кладбище.Соседка будет страшно ругаться за то, что практически все цветы я не просто перетоптал, а закопал вместе с упырем. Меня разобрал нервный смех. Лопату придется вернуть чуть попозже, скажу, что еще нужно воспользоваться, иначе этой же лопатой она меня прибьет на месте. Все больше удивлялся сам себе. Додумался, нашел инструкцию к умерщвлению упыря (если слово “умерщвление” вообще применимо к подобного рода развлечениям и данному существу).Я идиот. Везучий, но идиот.Ведь исход мог быть совершенно иным и сейчас упырь доедал бы какого-нибудь мужичка, вышедшего на лестничную площадку покурить или вынести мусор. Потому что другого такого отбитого, вроде меня, могло бы и не найтись.Сквозь пол появилась растрепанная голова Пиявки.- Кто объявился, - я закурил новую сигарету. Существо приземлилось возле холодильника, смотря на меня огромными глазищами.- Ну и чего? - проворчал я, ерзая на стуле. Мне не нравятся пристальные взгляды.- Хоть ты и трус, но сделал нечто очень хорошее, - проскрипело существо, раскачиваясь вперед-назад.Чувствуя, как краска заливает лицо, я отвернулся.- Главное, чтобы подобное не повторялось.Пиявка развел руками.- Тут на все воля случая.Из гостиной послышался грохот.Войдя туда, я увидел разбросанные по полу шахматные фигурки и доску, которая упала со стола. А еще увидел счастливое лицо Архимеда."Кажется, я теперь сам могу двигать фигурки".Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: В доме призраки нежить упырь сосед творческая история

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