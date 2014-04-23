Улыбающийся человек

Улыбающийся человекОколо пяти лет назад я жила в центре крупного города в США. Я всегда была ночным человеком, поэтому мне часто было скучно после того, как моя соседка по комнате, которая была явно не ночным человеком, уходила спать. Чтобы скоротать время, я ходила на длительные ночные прогулки.
Я провела четыре года так, гуляя одна ночью. Ни разу не было причин бояться. Но все это изменилось всего за несколько минут одного вечера.
Это была среда, где-то в 2 часа ночи, я шла рядом с парком. Этот парк был довольно далеко от моей квартиры. Ночь тихая, парк пуст, ни единой души вокруг.
Я решила срезать через переулок, чтобы вернуться в квартиру, тогда-то я впервые УВИДЕЛА ЕГО. На дальнем конце улицы на моей стороне был силуэт танцующего мужчины. Это был странный танец, похожий на вальс, с каждым новым движением мужчина делал шаг вперёд. Я думаю, вы могли бы сказать, что он танцевал и шел прямо ко мне.
Я подумала, что он был пьян, поэтому подошла как можно ближе к дороге, чтобы дать ему большую часть тротуара, так мужчина прошёл бы мимо меня. Чем ближе он подходил, тем больше я понимала, как изящно он двигается. Он был очень высоким и долговязым, носил старый костюм. Странный мужчина танцевал еще ближе, пока я не заметила его лицо: глаза были открыты широко и дико, голова слегка откинута назад, с устремлённым взором на небо. Он улыбался широко и страшно, выглядела его улыбка по-настоящему жутко. Я решила скорее перейти улицу, прежде чем он подойдёт ко мне совсем близко.
Я отвела от него глаза и стала переходить дорогу. Дойдя до другой стороны, я оглянулась назад... Мужчина перестал танцевать и стоял на одной ноге. Он смотрел на меня, всё с той же дикой улыбкой на его губах.
Мне это не понравилось. Я пошла дальше, но оглядываясь на мужчину. Он не двигался. Как только я прошла около половины квартала между нами, я отвернулась от мужчины на мгновение, чтобы посмотреть на тротуар передо мной. Улица и тротуар впереди меня были совершенно пусты. Мне стало страшно. Я оглянулась на мужчину, но не могла найти его. Ненадолго почувствовалось облегчение, но этот странный тип не исчез... Он перешел улицу и теперь слегка присел. Мужчина двигался быстро.
Я была так шокирована, что некоторое время стояла и смотрела на него. Он начал делать гигантские, преувеличенные шаги, как будто он был персонажем мультфильма, подкрадывающимся к кому-то. Но он двигался очень быстро.
Я бы хотела сказать, что в этот момент хотелось убежать или вытащить свой перцовый баллончик, телефон, но я этого не сделала. Я просто стояла там, полностью замерзла, когда улыбающийся человек подкрался ко мне.
А потом он снова остановился, стоял уже возле меня. Все еще улыбался.
Когда я, наконец, нашла свой голос, я хотела спросить: "Чего ты хочешь?!" в гневном, командном тоне. У меня получилось выдавить из себя лишь хныканье: "Чтоооооооо...?"
Он на это не реагировал. Он просто стоял, улыбаясь.
А потом он медленно повернулся и начал уходить (танцуя). Просто так. Не желая снова поворачиваться к нему спиной, я просто наблюдала за его движением, пока он не оказался достаточно далеко. А потом я кое-что поняла. Он больше не уходил и не танцевал. Я с ужасом наблюдала его возвращение. И на этот раз он БЕЖАЛ.
Я тоже побежала.
Я добежала до освещённой стороны дороги, где есть хоть какое-нибудь движение машин на проезжей части. Улыбающийся человек больше не преследовал меня. Остальную часть пути домой я все время смотрела через плечо, всегда ожидая увидеть глупую улыбку странного мужчины, но он куда-то исчез.
Я жила в этом городе шесть месяцев после той ночи, и я никогда не выходила на ночные прогулки. В лице улыбающегося человека было что-то, что всегда преследовало меня. Он не выглядел пьяным, он выглядел совершенно безумным. И это страшно видеть.
Автор - blue_tidal.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46 by awesome-manПросмотров: 61Комментарии: 4
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