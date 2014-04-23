Улыбающийся человек

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46

awesome-man Просмотров: 61 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 16:46 by

Около пяти лет назад я жила в центре крупного города в США. Я всегда была ночным человеком, поэтому мне часто было скучно после того, как моя соседка по комнате, которая была явно не ночным человеком, уходила спать. Чтобы скоротать время, я ходила на длительные ночные прогулки.Я провела четыре года так, гуляя одна ночью. Ни разу не было причин бояться. Но все это изменилось всего за несколько минут одного вечера.Это была среда, где-то в 2 часа ночи, я шла рядом с парком. Этот парк был довольно далеко от моей квартиры. Ночь тихая, парк пуст, ни единой души вокруг.Я решила срезать через переулок, чтобы вернуться в квартиру, тогда-то я впервые УВИДЕЛА ЕГО. На дальнем конце улицы на моей стороне был силуэт танцующего мужчины. Это был странный танец, похожий на вальс, с каждым новым движением мужчина делал шаг вперёд. Я думаю, вы могли бы сказать, что он танцевал и шел прямо ко мне.Я подумала, что он был пьян, поэтому подошла как можно ближе к дороге, чтобы дать ему большую часть тротуара, так мужчина прошёл бы мимо меня. Чем ближе он подходил, тем больше я понимала, как изящно он двигается. Он был очень высоким и долговязым, носил старый костюм. Странный мужчина танцевал еще ближе, пока я не заметила его лицо: глаза были открыты широко и дико, голова слегка откинута назад, с устремлённым взором на небо. Он улыбался широко и страшно, выглядела его улыбка по-настоящему жутко. Я решила скорее перейти улицу, прежде чем он подойдёт ко мне совсем близко.Я отвела от него глаза и стала переходить дорогу. Дойдя до другой стороны, я оглянулась назад... Мужчина перестал танцевать и стоял на одной ноге. Он смотрел на меня, всё с той же дикой улыбкой на его губах.Мне это не понравилось. Я пошла дальше, но оглядываясь на мужчину. Он не двигался. Как только я прошла около половины квартала между нами, я отвернулась от мужчины на мгновение, чтобы посмотреть на тротуар передо мной. Улица и тротуар впереди меня были совершенно пусты. Мне стало страшно. Я оглянулась на мужчину, но не могла найти его. Ненадолго почувствовалось облегчение, но этот странный тип не исчез... Он перешел улицу и теперь слегка присел. Мужчина двигался быстро.Я была так шокирована, что некоторое время стояла и смотрела на него. Он начал делать гигантские, преувеличенные шаги, как будто он был персонажем мультфильма, подкрадывающимся к кому-то. Но он двигался очень быстро.Я бы хотела сказать, что в этот момент хотелось убежать или вытащить свой перцовый баллончик, телефон, но я этого не сделала. Я просто стояла там, полностью замерзла, когда улыбающийся человек подкрался ко мне.А потом он снова остановился, стоял уже возле меня. Все еще улыбался.Когда я, наконец, нашла свой голос, я хотела спросить: "Чего ты хочешь?!" в гневном, командном тоне. У меня получилось выдавить из себя лишь хныканье: "Чтоооооооо...?"Он на это не реагировал. Он просто стоял, улыбаясь.А потом он медленно повернулся и начал уходить (танцуя). Просто так. Не желая снова поворачиваться к нему спиной, я просто наблюдала за его движением, пока он не оказался достаточно далеко. А потом я кое-что поняла. Он больше не уходил и не танцевал. Я с ужасом наблюдала его возвращение. И на этот раз он БЕЖАЛ.Я тоже побежала.Я добежала до освещённой стороны дороги, где есть хоть какое-нибудь движение машин на проезжей части. Улыбающийся человек больше не преследовал меня. Остальную часть пути домой я все время смотрела через плечо, всегда ожидая увидеть глупую улыбку странного мужчины, но он куда-то исчез.Я жила в этом городе шесть месяцев после той ночи, и я никогда не выходила на ночные прогулки. В лице улыбающегося человека было что-то, что всегда преследовало меня. Он не выглядел пьяным, он выглядел совершенно безумным. И это страшно видеть.Автор - blue_tidal.

Ключевые слова: Страх улыбка сумасшедший ужас улица танец странность

Другие, подобные истории: