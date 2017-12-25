Время Чёрной Луны

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мора Просмотров: 73 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 00:20 by

Разные люди встречались мне в жизни. Кто-то был просто прохожим, а кто-то задерживался и оставлял след в моей жизни. Кто-то шел по пути со мною рядом, пока судьба вела нас в одном направлении, а кто-то, возможно, изменил свой путь, чтобы идти со мною рядом всегда.Однажды я поняла – всё дано мне свыше в науку, каждый человек послан мне судьбой для того, чтобы я усвоила какой-либо урок. Я научилась слушать людей, слышать не просто произносимые ими слова, но и прикасаться к тому, что витает в разговоре между строк и слов. Рассказавший мне эту историю не был прохожим, он оставил след. А теперь я поделюсь его историей с тобой, читатель.Друг мой старинный, закадычный и верный - Андрюха, увлекся кладоискательством, когда нам обоим было по двадцать шесть лет. Такой вот он человек - если чем увлекся, то к делу подойдет основательно. Просиживал он дни в городском архиве, библиотечные архивы поднимал - разыскивал старые карты, на которых были координаты старых, давно исчезнувших деревень. По тем местам и бродил потом со своей аппаратурой. Ну, и как обычно у нас с ним происходит по жизни - увлек и меня.Трофеи нам удавалось добыть не совсем сказочные, но довольно неплохие - старые монеты, коробочку с украшениями старинной ковки, подковы разных времен, и даже один довольно неплохо сохранившийся старинный нож.Когда у меня родился сын, я не смог постоянно сопровождать друга в походы по заброшенным землям. Сперва Андрей прибился к группе таких же помешанных товарищей, но так как они больше налегали на спиртное, а не на поиски, вскоре стал бродить один.Сидели мы как-то с ним за новогодним праздничным столом, строили планы на летние вылазки, разбирали старые карты и заметки старых газет.Жена ушла укладывать сынишку спать, а мы переместились на кухню. Андрей, понизив голос до заговорщического шёпота, сказал:"Ты знаешь, Мишка, я нарыл в архиве очень интересную вещь. Правда, ехать придётся далековато и на машине только половину пути преодолеть можно - потом только пешком. Деревня была там - Сколино, а на окраине жил ведун, ну вот после его смерти остался якобы клад, зарыл он его будто у себя в саду. И клад этот откроется якобы только во время Чёрной Луны, и клад неслыханный, очень дорогой. Вот что это за время Чёрной Луны - я пока не разгадал. Давай на майские праздники выберемся, побродим по тем местам",Ну, запланировали на майские, а там как пойдёт.В тот год на майские у нас не получилась вылазка - отец Андрея слег в больницу, а меня задержали семейные дела. Вообще, год выдался не из легких - проблемы сыпались на нас обоих и требовали сил и средств. В тот год так мы и не выбрались с Андрюхой побродить в Сколино.Однако стал я замечать за другом тревожные перемены. Он замкнулся в себе, стал просто одержим идеей поисков ведьмацкого клада. Ни о чем больше говорить он не мог - глаза его загорались каким-то безумным огнем, и он взахлеб рассказывал мне, что нашел в архивах новые записи, заметки в газетах и свидетельства, что клад существует, что его искали уже не раз, но не нашли.Место, где была та деревня, называют теперь Сколина пустошь. Но загадка Чёрной Луны не давалась ему - он не мог найти объяснения, почему и как время Чёрной Луны должно повлиять на нахождение клада.Кое-как переждав зиму, мы собрались ехать в Сколину пустошь. В мае. Но накануне отъезда мне пришлось отложить поездку - на работе нашлись неотложные дела. Я просил друга подождать меня, и мы поедем вместе. Но он больше не мог ждать, поехал один. Мы уговорились, что он остановится в деревне Зорино, подготовится для нашего дальнейшего пешего похода и найдет нам проводника до Сколиной пустоши. Идти по лесной глуши около 50 км. - нам не помешает знаток тамошних мест. Ведь связи с "большим миром" не будет.Когда я прибыл в последнее обитаемое место - деревню Зорино (последняя точка, откуда мой друг выходил на связь), я без труда нашел двор деда Михея. Дед, предупрежденный моим другом, ждал моего приезда. Я думал, что и Андрюха меня дождется, но Дед Михей сказал, что друг не захотел остаться и подождать меня. Два дня назад отправился он на пустошь один. Проводника не нашлось, потому что некому было провожать - в деревне, кроме деда Михея, оставалось всего три жилых двора. В двух жили старые бабушки, в третьем пожилая пара - бабушка и ее неходячий муж.В Зорино я попал под вечер, потому решил переночевать у деда Михея, а с утра отправиться догонять Андрея.Спал я плохо. Тревожные и такие явственные сны снились мне только в детстве.Снилось мне горящее селение, ужасные крики и плачь людей. Сквозь дым пожарища увидел я, что на возвышающемся за селением холме стоит высокий седой старик с посохом в руке. По лицу его струится кровь, глаза полны слёз, а губы что-то шепчут. А потом - я стою чуть ниже на холме, смотрю на старика, вижу его седую длинную бороду, красный пояс на серой рубахе грубой ткани. И тут старик смотрит на меня и показывает рукой в сторону селения, я поворачиваюсь и вижу - пожар давно погас, гарь заросла густой травою, по небу быстро плывут вдаль облака.Утром я встал совершенно разбитый. Собрался, еще раз подробно выспросил у деда Михея нужное направление, приметы по дороге, и отправился.Путь мой оказался довольно легким, против моих ожиданий. Шел я старыми тропками, заросшими просеками, один раз даже вышел на какую-то лесную дорогу, но вскоре она свернула с нужного мне направления. К вечеру я добрался до места, где, по-видимому, ночевал Андрюха, и тоже расположился на ночлег. Ночь снова была неспокойной, яркие и ужасные картины из прошлого наполнили мои сны, и везде был тот седой старик.Однако утром я проснулся на удивление отдохнувшим и отправился в путь.Когда я добрался до Сколиной пустоши, наступили сумерки. Но даже в наползающем туманном мареве я узнал знакомый холм позади огромного луга.Я стал искать стоянку друга, но нигде не было видно ни света костра, ни отсветов фонаря. Я забрался на дерево, чтобы лучше обозреть округу, но было уже слишком темно. Я стал кричать, звать Андрея - тишина была мне ответом.Решив, что утро вечера всё же мудренее, я разбил себе лагерь и разжег костер в надежде, что друг, возможно, сам найдет меня по нему.Покричав еще, я поставил фонарь так, чтобы луч света бил в небо, образуя световой столб, и потом сам не заметил, как уснул. В ту ночь спал я без снов.Утром я снова осмотрел окрестности и увидел на опушке леса яркую палатку Андрюхи. Немудрено, что я ее не заметил накануне - со стороны леса вечером всё было окутано туманом. В лагере Андрюхи не было. Палатка была закрыта, металлоискателя не было на месте, а все остальные вещи и припасы были нетронуты. Будто пришел он на место, разбил лагерь, ушел и больше не возвращался. Я перенес свои вещи в Андрюхин лагерь, подвесил продукты на дерево и отправился искать друга.Трава, покрывающая пустошь, была густой и высокой - почти в рост человека, редкий кустарник был усыпан ягодами ирги. За полдня я дошел до кромки леса, перейдя всю заросшую пустошь, которая когда-то была застроена домами. По пути я постоянно кричал и звал друга по имени. Чуть углубившись в лес, я оказался на берегу большого озера. Пройдя вдоль берега, следов друга я не обнаружил. Вода была еще холодной, но я всё же искупался. Сидя на берегу, я думал, что же случилось, куда пропал Андрей. Мне было страшно за друга - я понимал, что с ним что-то приключилось.На другой день я сперва залез на дерево и осмотрелся, а потом поднялся на холм.С холма вся Сколина пустошь была видна как на ладони, но ни следа друга я не увидел.Эти сутки я провел в поисках, я охрип от криков, почти не ел. Страх рос во мне и стал проявляться в слуховых и зрительных образах. То мне слышался крик друга со стороны леса, я бросался туда и никого не находил. То я видел его фигуру на холме, но через мгновение видел только пустую каменистую верхушку.Я решил, что с утра пойду в Зорино и вызову помощь. Уснуть я не мог и долго ворочался в палатке. Приснился мне старик. Я снова стоял на холме чуть пониже его, старик сердито что-то говорил мне и указывал рукою на пустошь. Потом он громко сказал мне:"Вон там твой клад, иди и бери!" - и больно ткнул посохом мне в плечо.Я проснулся и вышел из палатки, плечо немного болело. Кругом была ночь, облака закрывали небо плотной пеленой, но сквозь них я видел полную луну - из-за темных облаков она казалась... какой-то черной. На меня накатило такое отчаяние, я набрал воздуха в легкие и закричал изо всех сил: "Андрюха-а-а-а!". Мой сиплый крик пронесся над лугом в ночной тишине и кого-то вспугнул в лесу - затрещали сучья, какой-то зверь побежал прочь от опушки вглубь леса.И тут сквозь темные облака к земле пробился лунный луч. Он был похож на световой столб и уперся в землю почти посередине луга."Чёрная луна!" - вспыхнула мысль в моем мозгу. Я схватил фонарь и побежал к тому месту, куда указывал луч.Знаете, что самое опасное в жизни кладоискателя? Нет, не вернуться пустым их похода. Старые колодцы и погреба не видны в густой траве, потому что наружная часть их давно сгнила, и всегда они затянуты слоем сухой сплетенной травы, листвы и веток.Подбежав к лунному столбу, я увидел провал - сруб колодца насквозь прогнил, но еще удерживал грунт. Посветив фонариком внутрь, я увидел Андрюху. Он почти не мог говорить, охрипший от криков и слабости его голос был едва слышен мне. Но он был жив!Разрезав одну палатку и укрепив ею веревку, я опустил ее в колодец. Пока Андрюха обвязывал себя, еле орудуя одной рукой - вторая не двигалась, я положил поверх колодца жерди, перекинув веревку через них. Я боялся обвалить сруб колодца.Когда наступил рассвет, мы с Андрюхой сидели на траве возле колодца. У него была сломана нога, вывихнуто плечо, на голове запеклась кровь. Он был сильно обезвожен, голос он сорвал напрочь.Наложив ему шины и обработав раны, я соорудил носилки-волокуши. Оставлять друга и идти одному за помощью я не хотел и не мог. Оставив всё наше снаряжение, я потащил друга к цивилизации.Морщась от боли, Андрюха рассказал мне вот что:«В первый же день по приходу на место, я стал метаться по пустоши с металлоискателем в предвкушении, и сам не понял, когда земля вдруг ушла из-под ног. Хорошо, что колодец был пересохший, потому что, ударившись головой, я сразу потерял сознание. В бреду или в беспамятстве явился мне старик. Белая борода, серая домотканая рубаха и деревянный посох в руке. Взял старик меня за руку и сказал: "Идем, я покажу тебе всё". И мы полетели. Мы летели в ночной мгле над землей, а земля была как будто прозрачная. И я видел золото, где-то немного, а где-то россыпи горели как костры. И везде, везде возле таких костров, сверкающих желтыми, зелеными, красными огнями, была кровь и человеческие кости. Где-то лежали поверх сокровищ тлеющие останки. Я видел всё это сквозь земляные слои - золото, серебро, самоцветы, и всё это было залито кровью и завалено костями. Старик спросил меня: "Хочешь - скажи, и ты будешь видеть так всегда, будешь ходить по земле и видеть всё это, и брать себе всё, что захочешь. Но за это придется заплатить!". Тут он коснулся посохом моего лба и мне пришло другое видение - моя мама, отец, сестра, моя жена и дети. Их судьбы были написаны на больших свитках, такой свиток я держал и в своих руках. И эти свитки стали выгорать, не все целиком, но знаки на них горели пламенем в некоторых местах. Я всё понял. Вырвав свою руку из твердой ладони старика, я крикнул: "Нет!". Тут я очнулся. Нога болела, руку я почти не чувствовал от плеча, раны на голове саднили и кровоточили. Вскоре я услышал, как ты меня зовешь, стал кричать в ответ, пока не сорвал голос. А потом, Мишка, ты меня нашел».Я выбился из сил, таща волокуши, гораздо раньше, чем мы дошли до места стоянки, где я останавливался на пути сюда. Ночь мы коротали у костра, подкрепившись тем немногим, что взяли с собой из лагеря.Андрюха взглянул на меня и сказал:"Прости меня, Мишка. Втянул я тебя во всё это. А клад свой я нашел".Уснул я быстро в ту ночь. Снился мне седой старик. Он стоял на вершине холма, положив руки и подбородок на деревянный посох, и смотрел вдаль, слегка улыбаясь. Я стоял на холме, чуть ниже его, и видел, что смотрит он вслед двум путникам, один из которых тащит другого.Я тоже нашел свой клад в ту ночь. Чёрная луна открыла мне путь к тому, что дорого мне - жизнь моего друга.Андрей пролежал в больнице месяц с лишним, потом еще долечивался дома. А я вернулся в Зорино, взяв своего брата за компанию. Мы забрали оставленные металлоискатели и вещи со Сколовой пустоши. Ночь я провел у костра, и было на моей душе так хорошо и спокойно. Ночь была теплой. Лунный свет заливал всю пустошь. Утром мы с братом нашли старый колодец и бросили в него то, что дал нам дед Михей (я подозреваю, что он с таким вот иногда на рыбалку ходил). Взрыв разрушил истлевшие крепления колодезного сруба, грунт ухнул вниз и завалил опасное место. Мы установили рядом жердь, на всякий случай, обмотав ее ярким полосатым скотчем.Больше я не возвращался на Сколову пустошь, хотя она частенько являлась мне во снах.Наши с Андрюхой металлоискатели и прочее снаряжение было продано. Клады нас больше не манили.Чёрная Луна в астрологии обозначает темную, агрессивную, звериную сущность, которая характеризуется грехопадением, искусом. Она несет разрушение, хаос, конфликт. Еще ее называют Чёрная Луна Лилит. Она может проявиться в том, что у человека, например, будет сильная концентрация на материальной стороне жизни, но разбогатеть у него так и не получится.Время темной Луны бывает в жизни каждого человека - примерно раз в 8-9 лет (а точнее - 8,85 года), человек переживает переломные моменты в жизни. И только если у него хватает сил и мужества осознать свои ошибки, он может избежать тяжелой участи в будущем. Именно через каждые 9 лет Лилит возвращается в исходную точку гороскопа человека, и в эти годы особенно велика вероятность особого соблазна. В это время человек проверяется на весь возможный негатив, это время расплаты за ошибки.Бывает и так, что во время возвращения Чёрной Луны ничего не происходит. Это указывает на то, что за последние девять лет человек не совершал серьезных проступков.Желаю тебе, мой читатель, достойно переживать время Чёрной Луны Лилит в своей жизни, ведь за ним обязательно придет время Белой Луны Селены - а оно приходит каждые семь лет!Во время Белой Луны человек получает награду за то хорошее, что он сделал – к нему приходят успех, любовь, решаются проблемы, а сокровенные мечты получают шанс воплотиться в жизнь.

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